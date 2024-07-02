Утренний бухгалтер № 5670. Частые ошибки в уведомлениях по ЕНП, которые допускают бухгалтеры: список

Налоговики перечислили ошибки, которые бухгалтеры чаще всего допускают в уведомлениях: смотрите список.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Студентам-родителям предлагают платить стипендии в размере МРОТ.
Минфин: материальня выгода от имущественных прав не облагается НДФЛ.
Правительство продлило тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы ЕАЭС до конца 2024 года.
Если дистанционный сотрудник принят на неполный день, для заполнения ЕФС-1 дистанционный режим значения не имеет.
Как получить бесплатно месяц поддержки вашей 1С, узнаете здесь.
Социальный фонд исполнил свой бюджет за 2023 год с дефицитом, а ФОМС —с профицитом.
💥Совет от редакции: получите промокод на 2 000 рублей и начните учиться в любом интересном для вас курсе в Школе главбуха на упрощенке. Все подробности здесь.
⚡Освойте профессию с экспертами, станьте профи в УСН. Суперцена на курс по урощенке!
Научим вести налоговый учет на УСН без ошибок на курсе профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН».
Вы разберетесь в особенностях УСН, сможете комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
Сейчас вы можете записаться на курс по выгодной цене за 8 900 рублей вместо
28 600 рублей. Обучение стартовало 1 июля. Присоединяйтесь!
Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ.
Разборы законов
— Как уберечь персональные данные от утечки. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как организовать защиту персональных данных и не получить штрафные санкции за утечку.
— Мастер-класс по ЕФС-1. Новый порядок заполнения. Мини-курс с видео, текстами и тестированием
Разберитесь, что нового в заполнении ЕФС-1 в электронной трудовой книжке, вместе с экспертом.
— Превышение лимита дохода лишает права на ПСН с начала действия патента
Лишиться права на ПСН можно задним числом. Поэтому следите за лимитом дохода.
— По УСН не будет повышенных ставок и будет НДС: обзор поправок в НК-2025
Лимит дохода по УСН вырастет до 450 млн рублей, но при доходах от 60 млн не получится избежать НДС.
— Можно ли уволить за прогул и как это безопасно оформить. Мини-курс
Разбираемся, как безопасно уволить работника за прогул и какие нюансы нужно учесть.
Новости
1 Банки и другие финорганизации хотят обязать вести запись работы с клиентами
2 Евросоюз сделал послабление по санкциям
3 Как льготная ипотека раздула цены на жилье
4 Календарь вебинаров для бухгалтера в июле 2024. Платные и бесплатные
5 В ДФО расширят налоговые льготы для инвесторов
6 За доли детей в квартире, приобретенной за маткапитал, не надо будет платить НДФЛ
7 Затраты на отчетность по ТКС идут в расходы по УСН
8 Коммунальные услуги стали на 10% дороже
9 🤩 Обучение на любимых курсах профессиональной переподготовки стартовало. Присоединяйтесь!
10 Предприниматели хотят создать криптофонд для расчетов с иностранными партнерами
11 📅 Минфин не поддержал идею сдачи ПСФЛ не ежемесячно, а ежеквартально. Мнение предпринимателя
12 За выход из России зарубежные компании заплатили 84 млрд рублей с начала 2024 года
13 ⤴ Жалобы на восстановление пропущенного срока будет рассматривать апелляция. Комментарий адвоката
14 Скорректируют перечень профильных доходов IT-компаний для пониженных взносов
15 👉 Скоро внесут поправки в НК, разработанные еще до налоговой реформы-2025: обзор всех изменений для бухгалтера
16 С 3 июля фермеры могут стать «отельерами»
17 😍 Обучение на курсах повышения квалификации стартовало. Присоединяйтесь!
18 Если сотрудник будет работать то в офисе, то из дома, в ЕФС-1 надо указывать код «ДИСТ»
19 В ЕФС-1 код «НЕПД» важнее, чем «ДИСТ»
20 НДС с онлайн-продажи товаров из ЕАЭС теперь платят в России
21 🔥 Новый курс! Восемь новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация, Бухотчетность
22 При продаже товаров иностранным физлицам в ЕАЭС не надо платить НДС в России
23 У Альфа-банка сбой в работе приложений
24 Акции кондитерской фабрики «Roshen» перешли в доход РФ
25 Какие ошибки допускают бухгалтеры в ЕНП-уведомлениях
26 Власти увеличили долю субсидий при переходе авто на природный газ
27 ⏰ Изменения в законодательстве с 1 июля: что нужно знать бухгалтеру
28 Квоту на экспорт лома черных металлов продлили до конца 2024 года
29 Голикова: проект «Профессионалитет» станет основой среднего образования
30 ФНС арестовала счета Хабиба Нурмагомедова
31 Матвыгода от имущественных прав не облагается НДФЛ
32 Новые регионы получат господдержку на развитие сельских территорий
33 Экспертные разборы за неделю: взносы ИП 1%, потеря права на ПСН, электронные реестры по НДС
34 🔥 Как работают HR-специалисты и что происходит на рынке труда? Узнайте в новом канале от «Клерка»!
35 Правительство усовершенствует механизм государственных и муниципальных закупок
36 Тарифы ЖКХ предложено повышать по-новому: проект закона
37 Самозанятые могут платить НПД за свой металлолом, но не чужой
38 Налоговики требуют зарплатные налоги от ИП с зарплатным проектом без работников
39 С 1 июля Центробанк отменил мораторий на ограничение полной стоимости кредита
40 Сервис «Клерка» с консультациями экспертов переехал на новую платформу
💥Некогда читать рассылки? Получайте самую горячую новость дня в Telegram! Подпишитесь на Ваш Клерк.
Мероприятия
Налоговая реформа-2025: как на УСН платить НДС. Под угрозой ли ваш бизнес?
Дата проведения: 2 июля, вторник
Подготовка к сдаче зарплатной отчетности за II кв 2024 года
Дата проведения: 2 июля, вторник
Работа с самозанятыми – 2024. Мониторинг Минтруда
Дата проведения: 3 июля, среда
Деловой онлайн-конгресс для бухгалтеров и руководителей
Дата проведения: 4 июля, четверг
Цифровизация работы кадровика: тренды на будущее
Дата проведения: 4 июля, четверг
Будущее все ближе: автоматизация перевозочных документов и предрейсовых медицинских осмотров
Дата проведения: 4 июля, четверг
Уголовно-правовой аудит предприятия
Дата проведения: 4 июля, четверг
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5669. Внесут поправки в НК, разработанные еще до налоговой реформы-2025. Забыли про них? А они есть
Собрали обзор всех изменений для бухгалтера, изучайте.
— Обзор штрафов за несвоевременную сдачу налоговой отчетности
Разбираемся какими штрафами наказывают компании и ИП за несвоевременную сдачу налоговой отчетности.
— НДС на УСН с 2025, налоговая амнистия и работа на ПСН — какие вебинары пройдут в июле 2024 года
Подготовили для вас анонс предстоящих вебинаров в этом месяце.
🔒 Мастер-класс по ЕФС-1. Новый порядок заполнения. Мини-курс с видео, текстами и тестированием
Разберитесь, что нового в заполнении ЕФС-1 в электронной трудовой книжке, вместе с экспертом.
🔒 Как уберечь персональные данные от утечки. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как организовать защиту персональных данных и не получить штрафные санкции за утечку.
— Как сдавать отчетность ООО на ОСНО с обособленными подразделениями
Когда у организации есть обособленные подразделения, то не очень понятно: как сдавать отчетность. Если подразделения не выделяются на отдельный баланс, то бухучет централизован, а как обстоят дела с налоговым учетом?
Блоги компаний
Обучение уже стартовало: успейте присоединиться!
Особенности сотрудничества с самозанятым бухгалтером: советы заказчикам
«Платформа ОФД» дарит скидку 40% на тариф ОФД 36 месяцев для самых практичных
Алексей Петров: Я не марафонец, а спринтер, в какой-то момент мне просто станет скучно
13 копеек за страницу — распознавание документов роботами RPA
РАМЗЭС 2.0: совещание по итогам работы в Саратовской области
Инструкция по ликвидации акционерного общества
Внутренний документооборот компании: кому нужна и чем может быть полезна система ЭДО
Кадровый учет в 1С:ЗУП — преимущества и возможности
Почему сложно заработать на премиум-товаре и как продавать мед на 120 млн в год. Кейс Южной пищевой компании
Особенности трудоустройства несовершеннолетних
Регистрации в реестре Роскомнадзора: обработка персональных данных — обязанность всех организаций и ИП
Как сделать зачет переплаты по налогам на ЕНС в пользу другого лица
Партнерская программа АТОЛ Онлайн и АТОЛ Pay: дополнительный заработок на подключении клиентов
😱 В 2025 году изменятся правила работы с отчетностью с новым ФСБУ 4/2023 — пора начать подготовку на новом курсе «Клерка»!
Безболезненной налоговая реформа точно не будет. Интервью с Надеждой Самковой
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Заместитель главного бухгалтера Зарплата от 90000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день
— Помощник бухгалтера-экономиста по ВЭД (начинающий специалист) Зарплата от 60000 до 70000 ₽, Москва, Полный день
— Специалист по документации Зарплата от 18000 ₽, Екатеринбург, Гибкий график
Резюме
Трибуна
Рубрика «Бывших не бывает». Отдел ППА, взгляд изнутри
Налоговые новости: реформы и миллиарды
Итоги 3 лет инвестиций. 4,02 млн рублей
Гадание на Налоговом кодексе: льгота или не льгота
💥Обзор новостей: СберМаркет теперь Купер, вырос спрос на черную икру, водка и коньяк подорожали
Работа не мечты. Или какие требования к главбуху может предъявить директор
ОСНО организации: что сдаем за 2 квартал 2024 года
Отчетность организаций на УСН и ЕСХН за 2 квартал 2024 год
Отчетность ИП за 2 квартал 2024 год по всем системам налогообложения
Что такое «Битрикс24» и как он помогает компаниям работать. Обзор программы
Заменит ли компьютер человека в переводе? Взгляд в будущее
Типовые настройки «Битрикс24» для бухгалтерской компании. Обзор для бухгалтера
Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах
Личный опыт. Как я попытался открыть свою мобильную кофейню
Стоит ли сейчас открывать ПВЗ по франшизе. История из личного опыта
Наличные расчеты по внешнеторговому контракту. Можно ли платить наличными в иностранной валюте на территории РФ?
С 2025 года надо применять ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»
Простая электронная подпись или усиленная с криптографией? В чем принципиальная разница для бизнеса
Психология потребителя: как бизнесу влиять на решение клиента о покупке
Документы
МЧС России: Приказ № 171 от 16.03.2020
: Федеральный закон № 412-ФЗ от 28.12.2013
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/25007 от 20.03.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятые могут платить НПД за свой металлолом, но не чужой
Правительство РФ: Постановление № 290 от 12.04.2012
Правительство РФ: Постановление № 385 от 20.06.2005
Президент РФ: Указ № 2 от 01.01.2018
Минфин РФ: Письмо № 03-12-12/1/50962 от 03.06.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Матвыгода от имущественных прав не облагается НДФЛ
Правительство РФ: Постановление № 1325 от 31.08.2020
Правительство РФ: Постановление № 1090 от 23.10.1993
Консультации
— Нужно ли уведомить мвд о смене адреса работы иностранного гражданина
— Сервис консультаций переехал на новую платформу
— Прием иностранного гражданина
— НДС, отработано в июне, оплачено в июле
— Может ли ООО выставить документы заказчику, если у него другие коды ОКВЭД?
— Оплата директору-единственному учредителю
— Битрикс
— Усн расходы вне утвержденного списка
— Прослеживаемость в комплекте
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Начать дискуссию