Утренний бухгалтер № 5680. С 1 сентября закончится переходный период на машиночитаемые доверенности

До 31 августа еще можно работать по подписи представителя ООО или ИП, если она была оформлена до 1 сентября 2023 года.

После переходного периода с помощью прежнего сертификата юрлица будет невозможно сдать отчетность в ИФНС, занести маркированный товар в «Честный ЗНАК», обменяться файлами с контрагентами и удаленными работниками.

Деятельность фирмы приостановлена, директор в СИЗО, а главбух лишена возможности уволиться — рассказываем историю нашей подписчицы.

Здесь подробно обсуждаем все про патентную систему налогообложения и о подводных камнях в ее применении.

В России планируют создать портал для взаимодействия государства и бизнеса, таким образом предприниматели будут быстрее получать информацию о льготах и доступных программах господдержки.

Слетевшие с УСН в 2024 году, смогут снова перейти на упрощенку с 2025 — речь идет о тех, кто потерял право на УСН именно из-за лимита доходов.

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Разборы законов

— Налоговые последствия переоценки основных средств

Переоценка основных средств в бухгалтерском учете может повлиять на начисление налогов. В статье расскажем, что будет с налогом на прибыль и на имущество, и как это учитывать.

— Как провести переоценку основных средств и отразить ее результаты в бухгалтерском учете

После того, как основное средство приняли на учет, его можно учитывать двумя способами: по первоначальной или по переоцененной стоимости. Расскажем, как провести переоценку основных средств и отразить ее в бухучете в зависимости от вида объекта и выбранных организацией методов.

— Когда и как подать корректирующую ЕФС-1. Мини-курс

Расскажем в мини-курсе, когда и как подать корректирующую ЕФС-1, если в отчете были допущены ошибки.

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Новости

1 37% сотрудников не рассказывают работодателю о подработках

2 🍜❌ По выходным сотрудники могут работать и без обеда

3 Денежные переводы могут заблокировать за подозрительно долгий телефонный разговор

4 Как бухгалтеру работать с прогрессивной шкалой НДФЛ? Расскажем уже сегодня!

5 ИП на УСН освобождены от налога на имущество, которое используется в бизнесе

6 Число организаций в «русских офшорах» превысило 420 компаний

7 ❗ Минфин: при выплате дивидендов недвижимостью надо заплатить НДС, но нельзя брать его к вычету

8 ФАС и Минцифры против повышения тарифов на электричество для майнеров

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10 Популярность посредников при переводе платежей в Китай привела к росту мошенников

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15 «Русский Стандарт» будет оформлять иностранцам карты «Мир» для оплаты покупок в России

16 ❗️ Уже началось обучение в летней школе бухгалтера! Присоединяйтесь

17 Застройщики потеряли доступ к документам из облака Autodesk

18 Если у дистанционного сотрудника сломался личный ноутбук, ему надо платить 2/3 зарплаты

19 С 1 сентября закончится переходный период на машиночитаемые доверенности

20 ✌ Минфин предлагает повысить госпошлины при судопроизводстве. Эксперт: это стимулирует развитие досудебного урегулирования споров

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22 Каждый третий сотрудник поддержал мониторинг руководством рабочего времени

23 Wildberries защитит пользователей от случайных заказов

24 В России планируют создать портал для взаимодействия государства и бизнеса

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26 ИП на ОСНО может включить в расходы земельный налог

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28 Экспертные разборы за неделю: как зарезервировать взносы на ЕНС, получить налоговое уведомление через Госуслуги

29 Мошенники под предлогом улучшения качества связи получают личные данные абонентов

30 👔 Во время моратория в ИТ-компании назначили выездную налоговую проверку. И суд поддержал. Мнение юриста

31 Яндекс закончил реструктуризацию бизнеса

32 Главбух ищет способ уволиться из компании, директор которой сидит в СИЗО

33 В пенсионный стаж включат период работы на Украине

34 Ипотеку с господдержкой могут получить семьи, где есть хотя бы один ребенок до 6 лет

35 Как заполнить справку для соцвычета по НДФЛ на медуслуги

36 Что нужно учесть при ведении бухучета компаний, которые занимаются ВЭД

37 Репер решил сэкономить на бухгалтере и попал под внимание ФНС

38 Таможня обнаружила больше 5 тысяч случаев контрабанды валюты

39 Не забудьте заплатить взносы на травматизм за июнь и НДФЛ за 2023 год

40 Официально: банкротство в России за первое полугодие 2024

41 ⚡️ Итоги дня: Северная Корея начнет поставлять яблоки, на Евро-2024 хотят заработать 2,4 млрд евро, мигрантов в России попросят не шептаться на родном языке

Мероприятия

Требования налогового органа: оцениваем, анализируем и готовим ответ

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Статьи

— Утренний бухгалтер № 5679. Минимальную сумму налогового уведомления на имущественные налоги увеличили до 300 рублей

Такую норму внесли ко второму чтению законопроекта с поправками в НК.

— Что такое сдельно-премиальная система оплаты труда

Этого понятия не найти в нормативных актах. На профессиональном языке бухгалтера под сдельно-премиальной системой оплаты труда понимают систему оплаты, когда вдобавок к заработку со сдельными расценками работнику причитаются иные выплаты стимулирующего характера.

— НДС при УСН в 2025 году: 27 вариантов

В зависимости от размера доходов за прошлый и текущий год будут разные варианты с НДС на УСН. Смотрите их в нашей таблице.

— Как трудоустроить работника на период адаптации

Не всегда работодатели готовы трудоустраивать сотрудника с первых дней работы. Поэтому некоторые организации в начале сотрудничества с новым работником заключают срочный трудовой договор.

🔒 Налоговые последствия переоценки основных средств

Переоценка основных средств в бухгалтерском учете может повлиять на начисление налогов. В статье расскажем, что будет с налогом на прибыль и на имущество, и как это учитывать.

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Вакансии

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/39903 от 26.04.2024

Подробнее о документе мы писали в новости В рознице не надо выставлять счета-фактуры

Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-04/50075 от 30.05.2024

Подробнее о документе мы писали в новости За электропогрузчик тоже начислят транспортный налог

Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/31464 от 05.04.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/29105 от 01.04.2024

Минфин РФ: Письмо № 02-17-09/22664 от 13.03.2024

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