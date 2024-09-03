Утренний бухгалтер № 5715. Начал действовать новый порядок оплаты сверхурочных

Теперь при расчете сверхурочных будут считать не только тарифную ставку, но и дополнительные компенсационные и стимулирующие выплаты.

С 1 сентября 2024 года вступил в силу Федеральный закон от 22.04.2024 № 91-ФЗ, который устанавливает новый порядок оплаты сверхурочных работ.

Свершилось: адвокатам-ИП разрешили УСН.

Расскажите, а какая платформу ЭДО используйте вы?

Эксперт в сервисе «Клерк.Консультации» разъяснил: по просьбе работника его зарплату можно перечислять на чужую карту.

Информацию о сотрудниках и воинском учете в организации можно присылать в военкоматы в электронном виде на портале Госуслуг или через Реестр воинского учета.

При восстановлении НДС по основным средствам надо учитывать нормы ФСБУ 6/2020 — разъяснение дал Минфин в письме от 21.06.2024 № 03-07-11/57563.

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Документы

Правительство РФ: Постановление № 281 от 03.03.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/17242 от 28.02.2024

Минфин РФ: Письмо № 05-05-08/18298 от 29.02.2024

: Федеральный закон № 284-ФЗ от 08.08.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/18976 от 04.03.2024

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