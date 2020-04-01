Как отметить День дурака в самоизоляции? Читайте финансовые новости вприкуску со сладким картофелем фри

Прошлая неделя дала старт официально объявленной самоизоляции. Малому и среднему бизнесу обещана поддержка. Что из обещаний станет реальностью – сегодня сказать сложно. Пока ФНС остановила взыскание налогов и блокировку счетов компаний СМБ и перенесла срок сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности до 6 апреля. А банки начали выдавать льготные кредиты для выплаты зарплат по ставке 0%.
За всеми этими не слишком приятными событиями мы как-то выпустили из виду, что сегодня 1 апреля – день розыгрышей и дружеских подшучиваний. И хотя в сложившейся ситуации как-то не до розыгрышей, но поднять настроение просто необходимо. Поэтому предлагаем приготовить первоапрельский картофель фри.
Нам понадобится пакет готового слоеного теста, сахарная пудра, клубничное варенье, ножницы кухонные, пакет для фаст-фуда.
Для приготовления разверните охлажденное слоеное тесто, разрежьте его на тонкие (по 4 мм толщиной) полоски. Выпекайте «слоеные палочки» в духовке около 8 минут. Вынув из духовки, еще горячие палочки посыпьте сахарной пудрой и упакуйте в стандартный бумажный пакет для фаст-фуда. Рядом поставьте чашку с протертым клубничным вареньем (без косточек). Ну, скажите, разве не похоже на картофель фри с кетчупом?
Если вы улыбаетесь, значит, можно переходить к финансовым новостям.
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