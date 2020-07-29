Как роботизация всей страны повысит собираемость налогов? Об этом знает Минфин

Безусловным ньюсмейкером прошлой недели стал Минфин. Один только план довести собираемость налогов до 99% поражает своей оптимистичностью! Но чего только в жизни не бывает.

Вот один стартап выдавал команду бухгалтеров за искусственный интеллект и неплохо, кстати сказать, зарабатывал на этом.

Впрочем, у Минфина есть гипотетическая возможность пополнения бюджета за счет введения нового налога — на роботов. Одна беда — пока в стране не автоматизирована ни полностью, ни частично ни одна отрасль. Но, возможно, скоро ситуация изменится: уже определены проекты для «регуляторных песочниц». Среди них — роботизированные гостиницы, такси-беспилотники, ИИ в телемедицине.

Вот тогда заживем... Правда, пока непонятно, как все это будет коррелировать с существующей нормативной базой. А главное — хватит ли средств в программе «Цифровая экономика» для такого количества экспериментов?

Ведь пока тот же Минфин предлагает сократить некоторые расходы бюджета. Но когда нам это мешало? Вот Путин определил национальные цели развития страны, согласно которым к 2030 году в России должно быть не менее 25 миллионов занятых в МСП, включая ИП и самозанятых. И ведь будет! Можно даже не сомневаться.

А пока роботизация еще не достигла общероссийских масштабов, предлагаем приготовить суфле из курицы. Нам понадобится куриное филе, лук репчатый, морковь, яйцо, масло сливочное, соль, перец черный молотый. Рецепт простой. Пропустить через мясорубку филе курицы и очищенный лук. Морковь натереть на терке и добавить к фаршу вместе с растопленным сливочным маслом и яйцом, посолить и поперчить. Вымесить массу и выложить в небольшие формочки. Готовить в пароварке 30-35 минут. Суфле готово, приятного аппетита! Кстати, рецепт бюджетный и подойдет тем, кто хочет похудеть.

Ну, а теперь можно приступать к финансовым новостям.

Вокруг коронавируса

— В каких регионах пожилым сотрудникам все еще положены карантинные больничные

— Самоизоляция не входит в стаж для «вредного» отпуска

— Маски и перчатки для работников можно купить за счет ФСС

— Путешествия по России из-за пандемии не подешевеют. Так считают представители отрасли

— Минпромторг готовит план работы магазинов и общепита на случай второй волны коронавируса

— С 1 августа возобновляется международное авиасообщение

Новости из ИФНС

— Разработаны правила ведения ЕФИР. Они вступят в силу с 1 января 2022 года

— Для постановки на налоговый учет физлиц применяются новые формы

Узнайте, как...

— перейти на налоговый мониторинг с 2021 года

Спрашивали — отвечаем...

— Налоговики из другого региона проверяют три не связанные компании. Или они проверяют вас?

— Реально ли вернуть переплату от налоговиков?

— Налоговики блокируют ЭЦП. Ошибка, или просто пообщаться хотят?

— Требования от ПФР. Отвечать, разъяснять, или игнорировать?

— Может ли наследник унаследовать право на имущественный вычет

— Налоговики хотят документы по встречке. Дать им все, что есть? Или не стоит их баловать?

— Кадастровая стоимость помещения оказалась больше стоимости всего здания. Как считать налог на имущество?

— Как сделать набор с маркированным товаром рассказали в ЦРПТ

— Электронные документы в БУ и НУ: какая подпись нужна

Внимание!

— В положение по расчету больничных внесут изменения

— Росстат утвердил три новые формы о движении основных средств

— Прямые выплаты ФСС появятся во всех регионах с 2021 года

— Данные для расчёта НДПИ и НДД за июнь 2020 года

— Выплаты из грантов по договорам ГПХ не облагаются НДФЛ, но облагаются взносами

— Расходы по отмененной командировке можно учесть при расчете налога на прибыль

— Судимых ИП-таксистов исключат из ЕГРИП, а сотрудников-водителей отстранят от работы. Разработаны новые законы

Не может не радовать!

— Дачную амнистию продлят до 1 марта 2026 года

— Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми и пожилых

— Повышенное пособие по безработице предлагают платить до конца года

— Проект о раскрытии ставок по депозитам поможет избежать дезинформирования вкладчиков

— Людям будет проще разобраться в условиях вкладов. Банки будут составлять таблицы

УУППССС...

— ПФР отмечает снижение своих доходов на фоне сокращения фонда оплаты труда

— В России убыточно каждое третье предприятие. По данным Росстата

— Операторы поднимают цены на интернет и ТВ

— Две трети россиян против электронных трудовых книжек

— Пошли проблемы с электронными трудовыми. Путаница

— Субсидирование ипотеки приведет к удорожанию жилья. Так считает Минфин

А что? А вдруг?

— Платить за страхование по ипотеке будут банки. А льготную ипотеку, возможно, продлят

— Предлагают ввести выплаты по 10 тысяч на детей до 18 лет. Ежемесячно

— Пенсии будут реально расти. Минтруд обещал

— Москвичи сэкономят 4 млрд. на имущественном налоге. Благодаря налоговым послаблениям

Понемногу о разном...

— Статус самозанятых пропишут в законе

— Декларацию по СОУТ сделают бессрочной

— Чек коррекции поможет избежать штрафа за ошибки с ККТ

— Обжаловать назначение проверок можно будет на портале «Госуслуги»

— Порядок постановки на учет ИП в качестве налоговых агентов предлагают изменить

— Удаленный работник может отправиться в командировку откуда угодно

— Совет Федерации одобрил пакет законов о «регуляторной гильотине»

— Порог выручки для обязательного приема карты «Мир» снизили в два раза

— Расходы на юриста в досудебном обжаловании можно взыскать с ответчика. Так сказал ВС

О как!

— Правительство назвало условия кэшбэка по туристическим путевкам

— Конфискованные деньги будут перечислять в Пенсионный фонд

— СК предлагает новую статью в УК. О налоговом мошенничестве

— Нас всех пронумеруют. Готов проект о структуре нового 11-значного номера

— За нелегальный техосмотр теперь предусмотрена уголовная ответственность

Без комментариев

— По поручению Путина кадастровая оценка всей земли и недвижимости должна пройти в 2022-2023 годах

— Мишустин пояснил депутатам, почему ЕНВД точно отменят с 2021 года

— Госдума приняла закон о «регуляторной гильотине»

— Разработаны правила выдачи субсидий АО «НСПК» на компенсации туристам по картам «Мир»

До чего дошел прогресс!

— Сенаторы одобрили закон о криптовалюте

— Mastercard запустил сервис безналичных чаевых

Не наступаем на чужие грабли

— Компании отказали в вычете по НДС. Суды поддержали налоговиков

— Сначала дают вычет, потом обвиняют в мошенничестве. КС объяснил налоговикам, что так нельзя

— ИП досчитали налоги из-за фиктивной смены регистрации ради пониженной ставки налога

— За вызов удаленного бухгалтера в офис без оформления командировки фирме грозит штраф в 50 тыс. рублей

— Банк прислал грозное письмо со ссылкой на 115-ФЗ, а вы ничего не нарушали? Возможно, он просто рекламирует свои услуги

— Пользователи «Клерка» делятся: формулировка для ответа налоговикам при истребовании документов