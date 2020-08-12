ПФР пришлет СНИЛС в качестве подарка новорожденному

Всегда был уверен, что наши контролирующие органы ложку мимо рта не пронесут, как говорила моя мама. Но новая инициатива ПФР просто прекрасна: теперь Пенсионный фонд самостоятельно оформит СНИЛС на новорожденного ребенка и пришлет его молодой маме, родителям малыша и делать ничего не придется.
Не успел первый крик издать, а Пенсионный фонд уже тут как тут. И сразу напоминает, что пенсионными накоплениями нужно озаботиться как можно раньше. Ведь чтобы в старости не голодать, а получать достойную пенсию — например, в Москве это 92 тысячи — нужно вложить 25 миллионов. Тут одной жизни может быть мало.
Поэтому предлагаю ценить каждое мгновение. Тем более, что сегодня — День встреченного рассвета. Вот такой романтический праздник. Думаю, что отмечать его можно в любой день, когда вам захочется проснуться пораньше, чтобы насладиться первыми минутами нового дня.
А чтобы наслаждение было полным, предлагаем приготовить черничную сладкую пиццу — и сытно, и вкусно. Понадобится 1 пласт готового теста для пиццы, мягкий творожный сыр (например, Almette), корица, черничное варенье и свежая черника.
Разогреваем духовку до 210 °C. Смешиваем до однородной массы сливочный сыр и корицу. Полученную смесь выкладываем на тесто. Сверху добавляем черничное варенье. Посыпаем все свежей черникой. Помещаем пиццу на решетку духовки и выпекаем в течение 15 минут или пока сыр не расплавится, а черника не отдаст сок. Достаем пиццу из духовки, даем остыть в течение нескольких минут.
Теперь, когда рассвет встретили, пиццу приготовили и позавтракали, можно и узнать самые актуальные финансовые новости.
Вокруг коронавируса
— В Турции резко возросло количество заражений на курортах
— Магазины штрафуют за отсутствие масок у покупателей
Спасение утопающих
— У Путина будут просить субсидии для неработающих до сих пор предприятий
— Работодатели получат субсидии на создание временных рабочих мест для безработных. МРОТ РК взносы
— Кэшбэк за туры по России стартует в ночь на 21 августа, и закончится в полночь 28 августа
— До 15 августа можно подать заявление на субсидию по профилактике коронавируса
— Реструктурировать кредиты пострадавшим от коронавируса продолжат до 31 декабря
Новости из ИФНС
— ФНС разъяснила порядок налогообложения внутригрупповых услуг
— ФНС объяснила, как заполнять расчет по страховым взносам при нескольких пониженных тарифах
— ФНС предупредила о мошенниках, предлагающих вернуть НДС
Узнайте, как...
— получить справку, подтверждающую право на предпенсионные льготы
— вернуть переплату по налогам ИП, если он уже прекратил свой статус?
— перевести работника на удаленку
Спрашивали — отвечаем...
— Старые пени на новые ОКТМО после смены адреса. Куда сдавать корректировку?
— Нужно ли оформить обособленное, и куда платить налоги?
— Может ли плательщик ЕСХН учесть в расходах имущество, переданное на борьбу с коронавирусом
— Применима ли налоговая реконструкция к однодневкам?
— Платит ли участник ООО при распределении ему доли?
— ИП решил нанять сотрудников. Сильно ли усложнится у него жизнь?
— Стоит ли подавать уточненку, если сроки по камералке вышли?
— Участник ООО умер, наследники долю не приняли. Что делать?
— Отказ в выплате субсидии в виде требования. У налоговиков закончились другие бланки?
Внимание!
— Истекает срок сдачи отчетности за апрель для пострадавших отраслей
— Р11001, Р24001, Р26001 и другие регистрационные бланки скоро поменяются
— Росстат обновил формы отчетности по зарплате и работникам на 2021 год
— Изменят форму заявления для регистрации безработных
— Применять пониженные взносы можно не ранее месяца попадания в реестр МСП
— До 1 октября льготникам надо определить с формой получения НСУ
— Порядок регистрации страхователей в ФСС изменился
Не может не радовать!
— Выделят 100 млрд на организацию школьникам горячих обедов до 2023 года
— Правительство упростило получение пособий и выплат опекунам
УУППССС...
— Количество малых и средних предприятий за месяц упало больше, чем на 460 тысяч
— Банки сообщили об увеличении числа запросов ФНС в четыре раза
— Поправки в НДС для российского ПО приведут к новым налоговым схемам?
— В прокуратуру передали кучу жалоб на госконтракты
— Налоговики требуют от НКО объяснить отсутствие доходов. Которых у нее никогда не было
— Комиссии по эквайрингу полетят вверх
А что? А вдруг?
— Расходы на Госдуму, Совфед и правительство могут урезать
— Родителям или опекунам, ухаживающим за инвалидом, поднимут выплаты до 10 тысяч в месяц
— Пожаловаться на налоговиков теперь можно по ТКС
Понемногу о разном...
— Обновлены формы статистической отчетности по торговле и услугам
— С 1 сентября не ведущих деятельность ИП будут исключать из реестра
— Совместителей не надо оповещать об электронных трудовых книжках
— Карантинный больничный входит в стаж для отпуска за ненормированный день
— Если ИП перейдет с УСН на НПД, то вернутся обратно можно будет не раньше, чем через год
О как!
— Бюджетные расходы на развитие Крыма предложили сократить
— Проверок бизнеса стало в два раза меньше. Но от этого никто не пострадал
— В ЦБ заявили, что российская экономика достигла дна в мае. Снизу постучат?
— Почти треть россиян хотела бы выйти на пенсию до 55 лет
Без комментариев
— С 2021 года тариф взносов на ОПС для IT-компаний — 6 %
— Предлагают сократить расходы на образование и медицину. А нужно ли?
До чего дошел прогресс!
— С 1 декабря налоговики будут сообщать о недоимке по СМС. Если подписать согласие
— СЗВ-ТД можно отправить через специальный сервис ПФР. Но потом все равно надо сдать отчет на бумаге
— Роструд создает систему трудоустройства с использованием искусственного интеллекта
— Банки протестируют автоматические списание денег со счетов клиентов по запросу получателя
— Восстание машин: ПО налоговиков блокирует расчетный счет из-за долга в 1 рубль?
— Крупный ритейл переводит офисных работников на удаленку
Не наступаем на чужие грабли
— Налоговикам не понравилась высокая доля вычетов по НДС. Требуют пояснений
— ИП отказали в субсидии, потому что он указал в заявлении личную карту. Оспаривать?
— Налоговики не исключают компанию из ЕГРЮЛ, она висит с пометкой. Стоит их поторопить?
— Налоговики хотят сведения о бывшем сотруднике, особенно о рабочих часах. Что это значит?
— ПФР прислал взыскание из-за СЗВ-СТАЖ, хотя ссылается на норму о СЗВ-М. Как его понимать?
Полезности
— Модернизация самортизированного ОС амортизируется сама по себе
— Предпринята очередная попытка спасти ЕНВД. Проект внесен в Думу