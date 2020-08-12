ПФР пришлет СНИЛС в качестве подарка новорожденному

Всегда был уверен, что наши контролирующие органы ложку мимо рта не пронесут, как говорила моя мама. Но новая инициатива ПФР просто прекрасна: теперь Пенсионный фонд самостоятельно оформит СНИЛС на новорожденного ребенка и пришлет его молодой маме, родителям малыша и делать ничего не придется.

Не успел первый крик издать, а Пенсионный фонд уже тут как тут. И сразу напоминает, что пенсионными накоплениями нужно озаботиться как можно раньше. Ведь чтобы в старости не голодать, а получать достойную пенсию — например, в Москве это 92 тысячи — нужно вложить 25 миллионов. Тут одной жизни может быть мало.

Поэтому предлагаю ценить каждое мгновение. Тем более, что сегодня — День встреченного рассвета. Вот такой романтический праздник. Думаю, что отмечать его можно в любой день, когда вам захочется проснуться пораньше, чтобы насладиться первыми минутами нового дня.

А чтобы наслаждение было полным, предлагаем приготовить черничную сладкую пиццу — и сытно, и вкусно. Понадобится 1 пласт готового теста для пиццы, мягкий творожный сыр (например, Almette), корица, черничное варенье и свежая черника. Разогреваем духовку до 210 °C. Смешиваем до однородной массы сливочный сыр и корицу. Полученную смесь выкладываем на тесто. Сверху добавляем черничное варенье. Посыпаем все свежей черникой. Помещаем пиццу на решетку духовки и выпекаем в течение 15 минут или пока сыр не расплавится, а черника не отдаст сок. Достаем пиццу из духовки, даем остыть в течение нескольких минут.

Теперь, когда рассвет встретили, пиццу приготовили и позавтракали, можно и узнать самые актуальные финансовые новости.

Вокруг коронавируса

— В Турции резко возросло количество заражений на курортах

— Магазины штрафуют за отсутствие масок у покупателей

Спасение утопающих

— У Путина будут просить субсидии для неработающих до сих пор предприятий

— Работодатели получат субсидии на создание временных рабочих мест для безработных. МРОТ РК взносы

— Кэшбэк за туры по России стартует в ночь на 21 августа, и закончится в полночь 28 августа

— До 15 августа можно подать заявление на субсидию по профилактике коронавируса

— Реструктурировать кредиты пострадавшим от коронавируса продолжат до 31 декабря

Новости из ИФНС

— ФНС разъяснила порядок налогообложения внутригрупповых услуг

— ФНС объяснила, как заполнять расчет по страховым взносам при нескольких пониженных тарифах

— ФНС предупредила о мошенниках, предлагающих вернуть НДС

Узнайте, как...

— получить справку, подтверждающую право на предпенсионные льготы

— вернуть переплату по налогам ИП, если он уже прекратил свой статус?

— перевести работника на удаленку

Спрашивали — отвечаем...

— Старые пени на новые ОКТМО после смены адреса. Куда сдавать корректировку?

— Нужно ли оформить обособленное, и куда платить налоги?

— Может ли плательщик ЕСХН учесть в расходах имущество, переданное на борьбу с коронавирусом

— Применима ли налоговая реконструкция к однодневкам?

— Платит ли участник ООО при распределении ему доли?

— ИП решил нанять сотрудников. Сильно ли усложнится у него жизнь?

— Стоит ли подавать уточненку, если сроки по камералке вышли?

— Участник ООО умер, наследники долю не приняли. Что делать?

— Отказ в выплате субсидии в виде требования. У налоговиков закончились другие бланки?

Внимание!

— Истекает срок сдачи отчетности за апрель для пострадавших отраслей

— Р11001, Р24001, Р26001 и другие регистрационные бланки скоро поменяются

— Росстат обновил формы отчетности по зарплате и работникам на 2021 год

— Изменят форму заявления для регистрации безработных

— Применять пониженные взносы можно не ранее месяца попадания в реестр МСП

— До 1 октября льготникам надо определить с формой получения НСУ

— Порядок регистрации страхователей в ФСС изменился

Не может не радовать!

— Выделят 100 млрд на организацию школьникам горячих обедов до 2023 года

— Правительство упростило получение пособий и выплат опекунам

УУППССС...

— Количество малых и средних предприятий за месяц упало больше, чем на 460 тысяч

— Банки сообщили об увеличении числа запросов ФНС в четыре раза

— Поправки в НДС для российского ПО приведут к новым налоговым схемам?

— В прокуратуру передали кучу жалоб на госконтракты

— Налоговики требуют от НКО объяснить отсутствие доходов. Которых у нее никогда не было

— Комиссии по эквайрингу полетят вверх

А что? А вдруг?

— Расходы на Госдуму, Совфед и правительство могут урезать

— Родителям или опекунам, ухаживающим за инвалидом, поднимут выплаты до 10 тысяч в месяц

— Пожаловаться на налоговиков теперь можно по ТКС

Понемногу о разном...

— Обновлены формы статистической отчетности по торговле и услугам

— С 1 сентября не ведущих деятельность ИП будут исключать из реестра

— Совместителей не надо оповещать об электронных трудовых книжках

— Карантинный больничный входит в стаж для отпуска за ненормированный день

— Если ИП перейдет с УСН на НПД, то вернутся обратно можно будет не раньше, чем через год

О как!

— Бюджетные расходы на развитие Крыма предложили сократить

— Проверок бизнеса стало в два раза меньше. Но от этого никто не пострадал

— В ЦБ заявили, что российская экономика достигла дна в мае. Снизу постучат?

— Почти треть россиян хотела бы выйти на пенсию до 55 лет

Без комментариев

— С 2021 года тариф взносов на ОПС для IT-компаний — 6 %

— Предлагают сократить расходы на образование и медицину. А нужно ли?

До чего дошел прогресс!

— С 1 декабря налоговики будут сообщать о недоимке по СМС. Если подписать согласие

— СЗВ-ТД можно отправить через специальный сервис ПФР. Но потом все равно надо сдать отчет на бумаге

— Роструд создает систему трудоустройства с использованием искусственного интеллекта

— Банки протестируют автоматические списание денег со счетов клиентов по запросу получателя

— Восстание машин: ПО налоговиков блокирует расчетный счет из-за долга в 1 рубль?

— Крупный ритейл переводит офисных работников на удаленку

Не наступаем на чужие грабли

— Налоговикам не понравилась высокая доля вычетов по НДС. Требуют пояснений

— ИП отказали в субсидии, потому что он указал в заявлении личную карту. Оспаривать?

— Налоговики не исключают компанию из ЕГРЮЛ, она висит с пометкой. Стоит их поторопить?

— Налоговики хотят сведения о бывшем сотруднике, особенно о рабочих часах. Что это значит?

— ПФР прислал взыскание из-за СЗВ-СТАЖ, хотя ссылается на норму о СЗВ-М. Как его понимать?

Полезности

— Модернизация самортизированного ОС амортизируется сама по себе

— Предпринята очередная попытка спасти ЕНВД. Проект внесен в Думу

— «Яндекс» запустил платформу для самозанятых