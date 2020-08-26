Свежие рецепты махинаций с пенсиями от ПФР

Самой резонансной новостью прошлой недели стал отчет Счетной палаты о бюджетных нарушениях, в частности, при выплате пенсий. Специалисты Счетной палаты выявили, что только в Москве и области, а также в Саратовской области 16% пенсионеров недоплачивали пенсии. В то же время сотни миллионов рублей было выплачено «мертвым душам». И хотя один из сенаторов Совета Федерации не нашел «ничего страшного» в этой ситуации, дескать, вполне себе рабочие вопросы, думаю, вряд ли кто-то из обманутых пенсионеров его поддержит.

Ну, а самим пенсионерам остается только надеяться на удачу. Чтобы она не прошла мимо, предлагаем один из рецептов, который притягивает изобилие — блинчики с мускатным орехом и корицей. Во всяком случае, так считают специалисты, которые занимаются биоэнергетикой. Ну, а если вы в это не верите, то просто поднятие настроения гарантировано. Это в нынешней ситуации не так мало, согласитесь.

Итак, нам понадобится мука, сливки, мускатный орех, яйца, сахар, корица. Муку смешать со сливками. Добавить сахар, яйца, и взбивать тесто минут 15. Потом положить в тесто мускатный орех и корицу. Растопить сливочное масло на сковородке и выпекать, как блины.

Ну, а теперь к новостям не столь приятным, но актуальным и полезным.

Как обманывают с пенсией

— При объединении задвоенных СНИЛС люди теряют в пенсии

— Выявлены ошибки ПФР при индексации пенсий. Пенсионеры недополучали деньги

— Пенсионные выписки СЗИ-ИЛС содержат недостоверные данные

— В ПФР путаница со СНИЛС. У некоторых 2 номера, а у некоторых — один номер на двоих

— Глава Счетной палаты рассказал Путину о бюджетных нарушениях на 50 млрд рублей

Спасение утопающих

— Бизнес почти не воспользовался законным правом расторгнуть договоры аренды с торговыми центрами

— В столице еще 28 тысяч предпринимателей смогут претендовать на субсидии из бюджета

Новости из ИФНС

— ФНС рассказала про новые правила применения кадастровой стоимости при налогообложении имущества

— ФНС утвердила единый порядок электронного обмена документами с налогоплательщиками. Он заменит сразу несколько приказов

Узнайте, как...

— заполнить декларацию по налогу на имущество, если объекты находятся в другом государстве

— подать уведомление о применении УСН после регистрации ИП, чтобы оно гарантированно дошло до налоговиков?

— составить акт на сотрудника, не вышедшего на работу, если у ИП нет других работников?

Спрашивали — отвечаем...

— Что писать в книге движения трудовых книжек при выборе сотрудником электронного варианта

— Какие расходы на удаленке бухгалтеру можно компенсировать? А какие никак не получится?

— Какой штраф грозит работодателям за неверные данные для оплаты больничных

— Какие данные для оплаты больничных ФСС будет запрашивать в ПФР и ФНС

— Когда надо выдавать бумажную трудовую книжку, если написано заявление на ведение электронной

— Налоговики отказали по возврату переплат. Как их переубедить?

— Налоговая требует документы по контрагенту, а они утеряны. Восстанавливать или отписаться?

— У иностранного работника СНИЛС с ошибками, и данные в паспорте и патенте разнятся. Что делать?

Внимание!

— Минтруд внес правки в правила проведения СОУТ

— В страховой стаж для больничных включат периоды заграничной работы

— Бумажные больничные отменят. Будут только электронные

— С 1 января 2021 года вся страна перейдет на систему прямых выплат из ФСС. Готов текст проекта

— Социальный вычет на лечение за границей не дадут

— ЕНВД предлагают сохранить еще на 4 года. Проект внесен в Думу

— Из-за новых правил отдыха водителей могут вырасти цены

— Зарплата дистанционного работника, живущего за границей, НДФЛ не облагается. С больничным другая история

Не может не радовать!

— Студенты смогут взять образовательный кредит под 3 % годовых

— У бухгалтеров будет меньше забот с больничными листами. ФСС многое будет делать сам

— Процесс госаккредитации IT-компаний упростят и ускорят

— Московские социально ориентированные НКО получат гранты

УУППССС...

— После отмены ЕНВД вмененщиков снимут с учета автоматом. Но об этом им не сообщат

— Бухгалтерам добавят работы. Надо будут собирать сведения от работников и в трехдневный срок передавать их в ФСС

— В Госдуме прогнозируют существенное сокращение ФНБ к концу года

А что? А вдруг?

— Пресекут мошеннические схемы с взысканием липовой зарплаты по удостоверениям КТС. Готовы поправки в ТК

— Деньги, полученные по соцконтракту, можно будет тратить на текущие нужды семьи

— Газификация домов россиян планируется за счет средств «Газпрома»

— ЦБ планирует в два раза сократить сроки разблокировки счетов

— Минфин хочет увеличить лимит для банков по выдаче льготной ипотеки

Понемногу о разном...

— Правила подсчета и подтверждения стажа для больничных изменят

— Форма АДВ-1 слишком куцая. Там нет некоторых нужных сведений

— Расширен список сезонных видов деятельности для получения рассрочки по уплате налогов

— Правила расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду изменили

— Правительство одобрило законопроект об иностранных инвестициях

— Транспортные средства можно будет регистрировать через МФЦ

— Стоимость алкогольной лицензии снизится с 65 000 до 12 000 рублей

— Расчет стоимости ОСАГО изменился: как и почему

— В личном кабинете налогоплательщиков-физлиц появились сведения о банковских счетах

О как!

— Программа налоговой считает, что в августе 62 дня. Заплатить за это придется ИП

— Процесс передачи данных РСВ из ФНС в ПФР и их отражение на лицевых счетах не всегда проходит идеально

— Если вам задерживают зарплату, можете не работать. Только работодателя предупредите

— Россияне покупают справки, чтобы попасть в Европу. Цена — от 2 до 60 тыс. руб. Снизу уже стучат

— Петербургские власти объяснили резкий рост безработицы желанием получить пособие

— В 2021 году будет сплошное статистическое наблюдение над малым бизнесом. Росстат уже утвердил формы

Без комментариев

— Безработица за первое полугодие увеличилась на 0,7% по сравнению с тем же периодом 2019. Что еще посчитала Счетная палата

— Безработица — одна из главных российских проблем. Сказал Путин

До чего дошел прогресс!

— В СБП нашли уязвимость, с помощью которой мошенники перехватывали денежные переводы

— Минкомсвязь создаст цифровую платформу для учета мигрантов

— «Вконтакте» будет бороться с враждебными высказываниями при помощи нейросети

Не наступаем на чужие грабли

— Налоговики доначислили НДС по двум эпизодам, но кассация их переубедила

— Почему требования налоговиков нужно внимательно читать и проверять, что там написано

— Налоговики требуют сведения по всему имуществу, активам, дебиторке у должника по налогам

— Малое предприятие поставили на учет в инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам. И такое бывает

— Готовы ли бухгалтеры платить за свои ошибки из собственного кармана? И как они к этому относятся?

— Налоговики не отдают переплату? Жалобой их, жалобой!