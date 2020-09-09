Осень, я опять лишен покоя! Из-за массовых блокировок счетов и вызовов в налоговую для пояснений

Вот и осень... С холодом, сыростью, туманами, дождями, активными вызовами в налоговую инспекцию для пояснений за 2017 год.
Чем запомнится осень этого года?
- Массовой блокировкой счетов тем, кто получил отсрочку налогов из-за пандемии.
- Объединением силовиков для расследования дел предпринимателей.
- Некоторыми полезными инициативами, которые, надеюсь, станут законами: налоговики сами будут направлять работодателям подтверждения на вычеты по НДФЛ для сотрудников, организации и ИП смогут платить налоги одной платежкой.
А еще для многих этот сентябрь добавит в жизнь еще один очень полезный праздник — День изобретения новых привычек, он как раз сегодня. Если вы ждали толчка извне, чтобы начать отказаться от смартфона перед сном или начать читать классическую литературу — самое время. Чтобы изобретение полезных привычек прошло максимально безболезненно, предлагаем приготовить запеченные яблоки с творогом и ягодами — и вкусно, и полезно.
Нам понадобятся кисло-сладкие яблоки, творог, жидкий мед, молотая корица, изюм, красная смородина мороженая (можно заменить любыми другими ягодами небольшого размера). Яблоки обдайте кипятком, сделайте аккуратные надрезы сверху и удалите сердцевину с частью мякоти. Творог разомните с медом, добавьте корицу, изюм, смородину. Если используется замороженная, нужно предварительно разморозить. Можно взбить всю эту смесь блендером.
Начините яблоки получившейся творожной массой. Поставьте блюдо в духовку на 15-20 минут при 180 градусах. За несколько минут до окончания готовки посыпьте яблоки щепоткой сахара, на них будет корочка из карамели.
После этого даже хмурая осень с финансовыми новостями покажется приятной.
Спасение утопающих
— Не все ИП из пострадавших отраслей имеют право на уплату пониженных взносов
— Банки отказали по 15 тысячам заявлений о предоставлении кредитных каникул
— Выплаты работникам за вынужденный простой из-за коронавируса облагаются НДФЛ и взносами
— Титов предлагает продлить антикризисные меры для бизнеса
Вокруг коронавируса
— Петербуржца оштрафовали на 15 тыс. за неразмещение результатов теста на COVID-19
— В Москве не исключен возврат к удаленке. Так считает Собянин
Новости из ИФНС
— ФНС изменила декларацию по налогу на имущество
— Собираемость налогов растет. Это тренд последних лет, считают в ФНС
Узнайте, как...
— снять отметку о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ в отношении директора?
— считать НДФЛ иностранцам из ЕАЭС
— считать налог на проценты по вкладам: пример
— заполнить СЗВ-ТД в «Кабинете страхователя» на сайте ПФР
— адвокатам будут считать период для расчета фиксированных страховых взносов
— втиснуть запись в графу 13 книги учета при переходе на электронные трудовые? Формулировка от эксперта
Спрашивали — отвечаем...
— Что делать, когда компания работала на УСН, но в итоге выясняется, что она на ОСНО?
— На что обратить внимание при отправке в ФСС реестров по системе прямых выплат
— Может ли ИП претендовать на налоговый вычет после платного лечения?
— В каких случаях можно учесть в расходах питание работников
Внимание!
— С 1 февраля 2021 года для ИП изменится список обязательных реквизитов кассового чека
— У налоговиков будет 15 дней на возврат НДФЛ после проверки права на вычет. С 20-го дня пойдут проценты
— Форму уведомления о торговом сборе изменят
— Изменят форму СТД-ПФР. В нее включат данные о работе с 2002 до 2020 года
— Поменяется бланк патента формы 26.5-П для ИП на ПСН
Не может не радовать!
— Предлагают отменить налог на имущество для многодетных семей
— Можно будет получить вычет по НДФЛ на обучение супругов и родителей
— Налог на имущество можно считать по кадастровой стоимости, если так будет меньше, чем по инвентаризационной
УУППССС...
— Внешнеторговый товарооборот упал на 16% с января по август
— На запуск производства первого серийного российского электромобиля не хватает денег
— Регионам запретят снижать размер прожиточного минимума
— Отменяют социальный вычет по обучению за границей
— Программу налоговиков не настроили под ковидные льготы. Итог — шквал незаконных требований
— Минфин покрыл дефицит бюджета средствами из ФНБ
А что? А вдруг?
— Предлагают обязать ПФР выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии
— Самозанятых со скромным доходом хотят освободить от налога
— Безработным предлагают платить три прожиточных минимума
— Социальный вычет на обучение детей больше не будет ограничен суммой в 50 тыс. рублей
Понемногу о разном...
— ФАС просят проверить обоснованность роста тарифов на мобильный интернет
— Банки часто вводят клиентов в заблуждение. ФАС все видит
— В ТК появится новый раздел, регулирующий обязательные требования в сфере труда
— Директор в отпуске без содержания не может подписывать финансовые документы. Так считают в ГИТ
— Снижен порог численности для сдачи отчетов в ПФР и ФСС в электронном виде
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— Упростят порядок получения вычетов по НДФЛ. Готов проект поправок в НК
— В НК пропишут четкий закрытый перечень причин, по которым налоговики откажут вам в приеме декларации
— В ходе камералки пояснения о льготах можно будет формировать в виде специального реестра
— Разрешат платить взносы в ФСС по травматизму за третьих лиц
— Учащихся любой школы можно в любой момент перевести на дистанционное обучение. Нужно написать заявление
О как!
— Счетная палата нашла нарушения у Минэкономразвития
— Работодатели предлагают соискателям более 200 тысяч вакансий с предоставлением проживания. Пора идти в массажисты?
До чего дошел прогресс!
— Появилась голосовая оплата в ресторанах и кафе. Пока только в столице
— Остаёмся на удалёнке: так планирует поступить больше трети компаний
— Работодатели получат право организовывать дистанционные медосмотры работников
— Уполномоченные представители будут сдавать отчеты в ПФР по электронным доверенностям
— ЗАГС будет передавать в ПФР информацию о браках и разводах
— Оплата проезда сканом лица, отслеживание загруженности поездов. Что еще нового в московском метро?
— Оформлено уже 40 миллионов электронных больничных
Не наступаем на чужие грабли
— Налоговики непонятно чего хотят по камеральной проверке и шлют соответствующие требования
— Налоговики требуют объяснить расхождение в расходах по банку и декларации
— Решили реанимировать забытую компанию. С чего начать?
— Как будет проходить камералка, если первичную декларацию приняли, а в приеме уточненки отказали
— Письмо из налоговой, в которой с прошлого года компания не числится. Отвечать на него?
— Налоговики требуют пояснение убытков. Если им не понравится, пугают встречкой
— Требование от налоговой по взаимоисключающим основаниям. Что с этим делать?
— Компания впервые за несколько лет показала убыток, который не нравится налоговикам. Что делать, чтобы отстали?