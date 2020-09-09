Осень, я опять лишен покоя! Из-за массовых блокировок счетов и вызовов в налоговую для пояснений

Вот и осень... С холодом, сыростью, туманами, дождями, активными вызовами в налоговую инспекцию для пояснений за 2017 год.

Чем запомнится осень этого года?

А еще для многих этот сентябрь добавит в жизнь еще один очень полезный праздник — День изобретения новых привычек, он как раз сегодня. Если вы ждали толчка извне, чтобы начать отказаться от смартфона перед сном или начать читать классическую литературу — самое время. Чтобы изобретение полезных привычек прошло максимально безболезненно, предлагаем приготовить запеченные яблоки с творогом и ягодами — и вкусно, и полезно.

Нам понадобятся кисло-сладкие яблоки, творог, жидкий мед, молотая корица, изюм, красная смородина мороженая (можно заменить любыми другими ягодами небольшого размера). Яблоки обдайте кипятком, сделайте аккуратные надрезы сверху и удалите сердцевину с частью мякоти. Творог разомните с медом, добавьте корицу, изюм, смородину. Если используется замороженная, нужно предварительно разморозить. Можно взбить всю эту смесь блендером. Начините яблоки получившейся творожной массой. Поставьте блюдо в духовку на 15-20 минут при 180 градусах. За несколько минут до окончания готовки посыпьте яблоки щепоткой сахара, на них будет корочка из карамели.

После этого даже хмурая осень с финансовыми новостями покажется приятной.

Спасение утопающих

— Не все ИП из пострадавших отраслей имеют право на уплату пониженных взносов

— Банки отказали по 15 тысячам заявлений о предоставлении кредитных каникул

— Выплаты работникам за вынужденный простой из-за коронавируса облагаются НДФЛ и взносами

— Титов предлагает продлить антикризисные меры для бизнеса

Вокруг коронавируса

— Петербуржца оштрафовали на 15 тыс. за неразмещение результатов теста на COVID-19

— В Москве не исключен возврат к удаленке. Так считает Собянин

Новости из ИФНС

— ФНС изменила декларацию по налогу на имущество

— Собираемость налогов растет. Это тренд последних лет, считают в ФНС

Узнайте, как...

— снять отметку о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ в отношении директора?

— считать НДФЛ иностранцам из ЕАЭС

— считать налог на проценты по вкладам: пример

— заполнить СЗВ-ТД в «Кабинете страхователя» на сайте ПФР

— адвокатам будут считать период для расчета фиксированных страховых взносов

— втиснуть запись в графу 13 книги учета при переходе на электронные трудовые? Формулировка от эксперта

Спрашивали — отвечаем...

— Что делать, когда компания работала на УСН, но в итоге выясняется, что она на ОСНО?

— На что обратить внимание при отправке в ФСС реестров по системе прямых выплат

— Может ли ИП претендовать на налоговый вычет после платного лечения?

— В каких случаях можно учесть в расходах питание работников

Внимание!

— С 1 февраля 2021 года для ИП изменится список обязательных реквизитов кассового чека

— У налоговиков будет 15 дней на возврат НДФЛ после проверки права на вычет. С 20-го дня пойдут проценты

— Форму уведомления о торговом сборе изменят

— Изменят форму СТД-ПФР. В нее включат данные о работе с 2002 до 2020 года

— Поменяется бланк патента формы 26.5-П для ИП на ПСН

Не может не радовать!

— Предлагают отменить налог на имущество для многодетных семей

— Можно будет получить вычет по НДФЛ на обучение супругов и родителей

— Налог на имущество можно считать по кадастровой стоимости, если так будет меньше, чем по инвентаризационной

УУППССС...

— Внешнеторговый товарооборот упал на 16% с января по август

— На запуск производства первого серийного российского электромобиля не хватает денег

— Регионам запретят снижать размер прожиточного минимума

— Отменяют социальный вычет по обучению за границей

— Программу налоговиков не настроили под ковидные льготы. Итог — шквал незаконных требований

— Минфин покрыл дефицит бюджета средствами из ФНБ

А что? А вдруг?

— Предлагают обязать ПФР выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии

— Самозанятых со скромным доходом хотят освободить от налога

— Безработным предлагают платить три прожиточных минимума

— Социальный вычет на обучение детей больше не будет ограничен суммой в 50 тыс. рублей

Понемногу о разном...

— ФАС просят проверить обоснованность роста тарифов на мобильный интернет

— Банки часто вводят клиентов в заблуждение. ФАС все видит

— В ТК появится новый раздел, регулирующий обязательные требования в сфере труда

— Директор в отпуске без содержания не может подписывать финансовые документы. Так считают в ГИТ

— Снижен порог численности для сдачи отчетов в ПФР и ФСС в электронном виде

— Социальный вычет по НДФЛ будут давать за лечение взрослых детей и братьев/сестер

— Упростят порядок получения вычетов по НДФЛ. Готов проект поправок в НК

— В НК пропишут четкий закрытый перечень причин, по которым налоговики откажут вам в приеме декларации

— В ходе камералки пояснения о льготах можно будет формировать в виде специального реестра

— Разрешат платить взносы в ФСС по травматизму за третьих лиц

— Учащихся любой школы можно в любой момент перевести на дистанционное обучение. Нужно написать заявление

О как!

— Счетная палата нашла нарушения у Минэкономразвития

— Работодатели предлагают соискателям более 200 тысяч вакансий с предоставлением проживания. Пора идти в массажисты?

До чего дошел прогресс!

— Появилась голосовая оплата в ресторанах и кафе. Пока только в столице

— Остаёмся на удалёнке: так планирует поступить больше трети компаний

— Работодатели получат право организовывать дистанционные медосмотры работников

— Уполномоченные представители будут сдавать отчеты в ПФР по электронным доверенностям

— ЗАГС будет передавать в ПФР информацию о браках и разводах

— Оплата проезда сканом лица, отслеживание загруженности поездов. Что еще нового в московском метро?

— Оформлено уже 40 миллионов электронных больничных

Не наступаем на чужие грабли

— Налоговики непонятно чего хотят по камеральной проверке и шлют соответствующие требования

— Налоговики требуют объяснить расхождение в расходах по банку и декларации

— Решили реанимировать забытую компанию. С чего начать?

— Как будет проходить камералка, если первичную декларацию приняли, а в приеме уточненки отказали

— Письмо из налоговой, в которой с прошлого года компания не числится. Отвечать на него?

— Налоговики требуют пояснение убытков. Если им не понравится, пугают встречкой

— Требование от налоговой по взаимоисключающим основаниям. Что с этим делать?

— Компания впервые за несколько лет показала убыток, который не нравится налоговикам. Что делать, чтобы отстали?