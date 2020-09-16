Информационная «халва» как рецепт веры в улучшение качества жизни. У нас есть рецепт проще и полезнее

Прошедшая неделя была щедрой на новости, которые можно назвать «позитивными обещаниями». Итак, что же нам обещают в недалеком будущем?

Рост реальной заработной платы в следующем году на 3,5-4%. Правда, еще хорошо бы понять, как вырастут цены на продукты питания, услуги ЖКХ, одежду и обувь. Еще одно обещание исходило от президента — к концу следующего года восстановить занятость до показателей прошлого года.

Кстати, именно в августе 2019 года был достигнут исторический минимум по безработице — 4,3%. Как добиться таких показателей за год, с учетом сложившейся ситуации, пока непонятно. Но, думаю, Росстат в любом случае справится с этой задачей.

И, наконец, обещанию сделать общественный транспорт бесплатным аплодировали «безлошадные» граждане. Впрочем, и здесь все не так однозначно: платными станут дороги.

А победителем по «позитивным обещаниям» стала новость о том, что подготовлен новый прогноз социально-экономического развития России. Разумеется, не сам факт появления такого документа, а его содержание. Если коротко и самую суть, то у нас все хорошо: ВВП будет падать медленнее, чем прогнозировалось, экономика в ближайшие годы перейдет к росту, рубль будет крепче, а нефть — дороже.

Но сколько ни говори «халва», во рту слаще не становится. Чтобы все-таки почувствовать сладость нашей жизни, предлагаем рецепт — нет не халвы (уж очень она калорийна!), а мармелада из яблок. Нам понадобятся яблоки и сахар.

Яблоки моем, нарезаем с кожурой, засыпаем сахаром и оставляем на ночь, чтобы образовался сок. Затем провариваем их, пока не размякнут, минут 20-30, после чего блендером разминаем в пюре. Полученное пюре ставим на маленький огонь на один час, затем даем остыть, после этого выкладываем равномерным слоем на фольгу, плоскую тарелку, или силиконовый коврик, предварительно смазав их подсолнечным маслом. Сохнуть мармелад должен до 2-ух дней (это зависит от толщины слоя). Готовый мармелад можно разрезать на кусочки или скатать в рулетики.

Ну, и финансовые новости. Особенно хорошо воспринимаются под яблочный мармелад.

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