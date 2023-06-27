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Обзоры для бухгалтера

Изменение формы налогового уведомления, пониженный тариф взносов для малого бизнеса, упрощенная ликвидация компании

Вся важная и полезная информация за неделю: что нужно знать бухгалтеру, чтобы спокойно спать?
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Изменение формы налогового уведомления, пониженный тариф взносов для малого бизнеса, упрощенная ликвидация компании
Иллюстрация: freepik/freepik

Когда экономические прогнозы от известных экспертов не подтверждаются на практике, народ начинает искать правду у «альтернативных источников». Попробуем сегодня и мы сделать что-то подобное.

Итак, что было?

В личном кабинете нет расшифровки отложенных переплат. А в личном кабинете ИП нет информации о начисленных взносах 1% за 2022 год.

Что будет?

С 1 сентября ждут нас новые штрафы до 700 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе. А уже с  1 июля поменяется форма налогового уведомления, к этому также нужно быть готовым.

Чем сердце успокоится?  На руководителей НКО без зарплаты не надо сдавать персонифицированные сведения.  Для упрощенной ликвидации компании по новым правилам надо будет заполнить форму № Р19001.

И чтобы совсем унять сердцебиение, можно связаться с нами: наши специалисты обязательно помогут при возникновении вопросов по работе с программами 1С и ведении бухучета.  

 А еще мы знаем рецепт классного блюда для релаксации, подробнее об этом — после дайджеста.

 Итак, самое важное и полезное за неделю. Поехали!

Важно

Новости из ИФНС

Узнайте,

Из первых рук

Обращаем внимание

 Для информации

 Лайфхаки: берем на вооружение

В планах

Немного статистики

А тем временем

О как!

УПС

 И о хорошем

А теперь к рецепту для релаксации — мы предлагаем приготовить кабачки, фаршированные курицей и овощами.

Нам понадобится:

  • 1 куриное филе,

  • 1 луковица,

  • 1 морковь,

  • 1 сладкий перец,

  • 2 ст. л. томат-пасты,

  • пучок зелени,

  • 2-3 толстых кабачка,

  • 150 мл жирных сливок,

  • 100 г тертого сыра,

  • 1 ст. л. воды,

  • оливковое масло,

  • соль, перец.

Кабачки вымыть, нарезать высотой примерно 10 см, вырезать мякоть, оставив донышко. Отварить стаканчики из кабачков в течение 10 минут. Затем воду слить. Лук измельчить и обжарить в оливковом масле до золотистого цвета.

В другой сковороде обжарить в оливковом масле куриное филе до появления легкой румяной корочки. Нашинковать сладкий перец, морковь и мякоть кабачков. Добавить перец, морковь и кабачки к луку. Обжаривать 5 минут. Затем добавить к овощам 1 ст. л. томатной пасты и 1 ст. л. воды. Тушить 7 минут под крышкой. Затем добавить куриное филе. Посолить, поперчить по вкусу, добавить зелень.

Кабачковые стаканчики выставить в форму для запекания и наполнить начинкой из овощей и курицы. Как вам блюдо? Понравилось? 😊

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
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