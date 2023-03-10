«Утренний бухгалтер». Предприниматели обсуждают, как изменилась уплата взносов в этом году

Пошел уже третий месяц мучений с ЕНП и проблемы, похоже, уходить никуда не собираются: наш эксперт написала статью вчера утром, и всего за сутки там уже тысячи просмотров и гневных комментариев предпринимателей, которые уже не в силах сдерживаться от новой системы.
Росфинмониторинг отчитался о том, как успешно он ликвидировал шесть теневых финансовых площадок.
Некоторые работодатели принудительно удерживают у людей из зарплаты деньги, хотя не имеют на это право: жалобы сыпятся на сайте Роструда.
Что может быть, если фактический и юридический адрес компании не совпадают? Вот полезный обзор об этом.
А здесь - инструкция для водителей, как предъявить ЭПД при проверке на дороге.
Узнайте, как сократить риски при взаимодействии с контрагентами
Старые принципы должной осмотрительности больше не работают. Проверять контрагентов надо тщательнее, потому что рисков налоговых проверок все больше, и многие об этом даже не знают.
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Каждый участник вебинараполучит «Регламент проверки контрагентов», который был разработан нашими экспертами.
Новости
1 ❗❗❗ До сдачи деклараций за 2022 год продолжится сверка сальдо ЕНС
2 Компании из новых регионов могут указать в форме № Р18004 новые коды ОКВЭД
3 Все прописанные в НК РФ налоги действуют. Их никто не отменял
4 Сообщение об обособке можно сдать на бумаге или электронно
5 Бизнесмены из новых регионов могут стать ИП и без российского паспорта
6 Имущество коррупционеров будут продавать на аукционе
7 С помощью ЭДО можно зарегистрировать отпуск или отгул, заказать сотруднику справку 2-НДФЛ и тд. Узнайте о кадровом ЭДО в 1С
8 Предприниматели просят декриминализовать 10 статей Уголовного кодекса
9 В Санкт-Петербурге введут курортный сбор
10 Через Точку можно отправлять декларацию в ФНС без электронной подписи
11 Центробанк собирается ввести стандартизированную схему ипотечного кредитования
12 ⚡ Эффективна ли сейчас налоговая миграция
13 58% опрошенных не хотят заводить электронный паспорт
14 Комиссии на переводы бизнеса снизят в три раза
15 Сбер вернулся к вопросу о выплате дивидендов за 2022 год
16 ⚡ Скоро пройдет Клерк.Конференция для бухгалтеров. Выступят ваши любимые эксперты. Записывайтесь
17 ✅ НДФЛ по ценным бумагам надо считать с операций у всех брокеров
18 Аграрии получили 25 млрд рублей от Корпорации МСП
19 Минэкономразвития научит женщин с детьми вести бизнес
20 ИП-нерезиденты РФ тоже могут применять УСН
21 Сервисы Яндекса перестали работать из-за сбоя
22 Потребительских кредитов стало почти на 30% меньше
23 ⚡ Бухгалтеры, а какие у вас мотивы открыть собственный бухгалтерский бизнес? Опрос
24 Работодатель не имеет права удерживать из зарплаты деньги для поддержки СВО
25 Смартфоны будут продаваться с предустановленными Rustore и приложением «Честный знак»
26 Брокерские счета открыты у трети населения
27 ФНС озвучила новые коды для повышенных расходов на искусственный интеллект в декларации по налогу на прибыль
28 Акции Сбера выросли в цене после публикации годового отчета
29 Центробанк разрешил выпускать цифровые финансовые активы еще одной компании
30 Росфинмониторинг раскрыл мошенничество с «Пушкинскими картами»
31 Росбанк, Экспобанк и банк «Дом.РФ» выпустят платежные стикеры
32 Росфинмониторинг ликвидировал шесть теневых финансовых площадок
33 Банки должны настроить b2b-переводы через СБП до 1 апреля 2024 года
34 На зарплату за декабрь, выплаченную в январе, будет ставка НДФЛ 13%
35 Налоговики пересчитают НДФЛ 15% со всех доходов за год
36 Если человек лечится за границей более полугода, он становится налоговым нерезидентом РФ
37 💳 Сбербанк увеличил лимит для покупок без PIN-кода
События
Бухотчетность за 2022 год: главные вопросы + практикум по ФСБУ
Дата проведения: 16 марта, четверг
Обязательное размещение сведений о финансовой отчётности и аудите в Федресурсе. Обзор изменений 2023
Дата проведения: 16 марта, четверг
Как правильно сформировать декларацию по УСН в программе 1С:Бухгалтерия?
Дата проведения: 16 марта, четверг
Узнайте как сократить риски при взаимодействии с контрагентами
Дата проведения: 16 марта, четверг
Персональные данные в трудовых отношениях изменения в 2023 году, новые требования и обязанности фирм.
Дата проведения: 16 марта, четверг
Новое для бухгалтера. Актуальные изменения налогового и бухгалтерского законодательства в 2023 году
Дата проведения: 16 марта, четверг
Защита персданных: все изменения 2023
Дата проведения: 15 марта, среда
Автоматизация сбора результатов с лабораторного оборудования с помощью LIMS:ПАК ПЛО
Дата проведения: 15 марта, среда
Как составить годовой отчёт за 2022 год
Дата проведения: 15 марта, среда
Расчеты по договорам в валюте и условных единицах: бухгалтерские и налоговые последствия
Дата проведения: 15 марта, среда
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Документы
ФНС РФ: Письмо № ЕД-26-8/4@ от 28.02.2023
Подробнее о документе мы писали в новости ❗❗❗ До сдачи деклараций за 2022 год продолжится сверка сальдо ЕНС
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/11206 от 10.02.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Если работодатель удержал НДФЛ с матпомощи мобилизованному сотруднику, налог надо вернуть
Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/2-118 от 03.07.2008
ФНС РФ: Письмо № АС-4-3/12847@ от 08.08.2011
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/27798 от 05.05.2017
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/19548 от 09.11.2015
минфин: Письмо № 03-11-11/44580 от 28.06.2018
Минфин РФ: Письмо № 03-07-15/69 от 05.07.2012
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/4644 от 23.01.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Если человек лечится за границей более полугода, он становится налоговым нерезидентом РФ
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/1543 от 13.01.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики пересчитают НДФЛ 15% со всех доходов за год
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