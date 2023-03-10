«Утренний бухгалтер». Предприниматели обсуждают, как изменилась уплата взносов в этом году

Пошел уже третий месяц мучений с ЕНП и проблемы, похоже, уходить никуда не собираются: наш эксперт написала статью вчера утром, и всего за сутки там уже тысячи просмотров и гневных комментариев предпринимателей, которые уже не в силах сдерживаться от новой системы.

Росфинмониторинг отчитался о том, как успешно он ликвидировал шесть теневых финансовых площадок.

Некоторые работодатели принудительно удерживают у людей из зарплаты деньги, хотя не имеют на это право: жалобы сыпятся на сайте Роструда.

Что может быть, если фактический и юридический адрес компании не совпадают? Вот полезный обзор об этом.

А здесь - инструкция для водителей, как предъявить ЭПД при проверке на дороге.

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Новости

1 ❗❗❗ До сдачи деклараций за 2022 год продолжится сверка сальдо ЕНС

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4 Сообщение об обособке можно сдать на бумаге или электронно

5 Бизнесмены из новых регионов могут стать ИП и без российского паспорта

6 Имущество коррупционеров будут продавать на аукционе

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9 В Санкт-Петербурге введут курортный сбор

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14 Комиссии на переводы бизнеса снизят в три раза

15 Сбер вернулся к вопросу о выплате дивидендов за 2022 год

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17 ✅ НДФЛ по ценным бумагам надо считать с операций у всех брокеров

18 Аграрии получили 25 млрд рублей от Корпорации МСП

19 Минэкономразвития научит женщин с детьми вести бизнес

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31 Росбанк, Экспобанк и банк «Дом.РФ» выпустят платежные стикеры

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33 Банки должны настроить b2b-переводы через СБП до 1 апреля 2024 года

34 На зарплату за декабрь, выплаченную в январе, будет ставка НДФЛ 13%

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36 Если человек лечится за границей более полугода, он становится налоговым нерезидентом РФ

37 💳 Сбербанк увеличил лимит для покупок без PIN-кода

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Дата проведения: 16 марта, четверг

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Дата проведения: 16 марта, четверг

Как правильно сформировать декларацию по УСН в программе 1С:Бухгалтерия?

Дата проведения: 16 марта, четверг

Узнайте как сократить риски при взаимодействии с контрагентами

Дата проведения: 16 марта, четверг

Персональные данные в трудовых отношениях изменения в 2023 году, новые требования и обязанности фирм.

Дата проведения: 16 марта, четверг

Новое для бухгалтера. Актуальные изменения налогового и бухгалтерского законодательства в 2023 году

Дата проведения: 16 марта, четверг

Защита персданных: все изменения 2023

Дата проведения: 15 марта, среда

Автоматизация сбора результатов с лабораторного оборудования с помощью LIMS:ПАК ПЛО

Дата проведения: 15 марта, среда

Как составить годовой отчёт за 2022 год

Дата проведения: 15 марта, среда

Расчеты по договорам в валюте и условных единицах: бухгалтерские и налоговые последствия

Дата проведения: 15 марта, среда

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Документы

ФНС РФ: Письмо № ЕД-26-8/4@ от 28.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости ❗❗❗ До сдачи деклараций за 2022 год продолжится сверка сальдо ЕНС

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/11206 от 10.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Если работодатель удержал НДФЛ с матпомощи мобилизованному сотруднику, налог надо вернуть

Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/2-118 от 03.07.2008

ФНС РФ: Письмо № АС-4-3/12847@ от 08.08.2011

Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/27798 от 05.05.2017

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/19548 от 09.11.2015

минфин: Письмо № 03-11-11/44580 от 28.06.2018

Минфин РФ: Письмо № 03-07-15/69 от 05.07.2012

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/4644 от 23.01.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Если человек лечится за границей более полугода, он становится налоговым нерезидентом РФ

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/1543 от 13.01.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики пересчитают НДФЛ 15% со всех доходов за год

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