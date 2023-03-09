«Утренний бухгалтер». Кому дадут материнский капитал

Семьям из новых регионов будут платить материнский капитал за детей с 2007 года рождения. Пока это законопроект, но о такой инициативе ранее говорил Путин.

Налоговики напомнили: самозанятый может указать несколько товаров в одном чеке.

Минфину предложили повысить лимит суточных, которые не облагаются НДФЛ и страховыми взносами. Минфин отказался.

Как у вас с переходом на новые ФСБУ? Вот небольшой пост, где мы рассказали про один из способов перехода.

И еще из полезного: полный обзор, как компаниям перейти на ЭДО и кому вообще это нужно.

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Персональные данные в трудовых отношениях изменения в 2023 году, новые требования и обязанности фирм

Дата проведения: 16 марта, четверг

Новое для бухгалтера. Актуальные изменения налогового и бухгалтерского законодательства в 2023 году

Дата проведения: 16 марта, четверг

Защита персданных: все изменения 2023

Дата проведения: 15 марта, среда

Автоматизация сбора результатов с лабораторного оборудования с помощью LIMS:ПАК ПЛО

Дата проведения: 15 марта, среда

Как составить годовой отчёт за 2022 год

Дата проведения: 15 марта, среда

Расчеты по договорам в валюте и условных единицах: бухгалтерские и налоговые последствия

Дата проведения: 15 марта, среда

Клерк.Конференция: ЕНП. Годовая отчетность. ЕФС-1. Налоговые проверки-2023

Дата проведения: 14 марта, вторник

Вебинар c Мариной Климовой «Все новшества по страховым взносам – 2023: готовимся к отчётности за 1 кв.»

Дата проведения: 14 марта, вторник

Применение первичных документов для оформления операций с ОС. Практические примеры

Дата проведения: 14 марта, вторник

Аванс, зарплата и НДФЛ в 2023 году: как их платить по новым правилам. Глобальные изменения: реформирование страховых взносов, новые отчеты по зарплате

Дата проведения: 14 марта, вторник

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/12601 от 15.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Надбавка вахтовикам не облагается НДФЛ и взносами. Но ее обоснованный размер надо прописать в колдоговоре

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/13884 от 17.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Для НДФЛ с продажи квартиры в новостройке имеет значение дата расчета с застройщиком

ФНС РФ: Приказ № КЧ-7-3/881@ от 04.12.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/11912 от 14.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Программно-аппаратные комплексы из реестра российского ПО учитывают в льготных доходах IT-компании

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/12593 от 15.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Необлагаемые суточные 700 рублей повышать не планируют

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