«Утренний бухгалтер». Кому дадут материнский капитал

Семьям из новых регионов будут платить материнский капитал за детей с 2007 года рождения. Пока это законопроект, но о такой инициативе ранее говорил Путин.
Налоговики напомнили: самозанятый может указать несколько товаров в одном чеке.
Минфину предложили повысить лимит суточных, которые не облагаются НДФЛ и страховыми взносами. Минфин отказался.
Как у вас с переходом на новые ФСБУ? Вот небольшой пост, где мы рассказали про один из способов перехода.
И еще из полезного: полный обзор, как компаниям перейти на ЭДО и кому вообще это нужно.
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Персональные данные в трудовых отношениях изменения в 2023 году, новые требования и обязанности фирм
Дата проведения: 16 марта, четверг
Новое для бухгалтера. Актуальные изменения налогового и бухгалтерского законодательства в 2023 году
Дата проведения: 16 марта, четверг
Защита персданных: все изменения 2023
Дата проведения: 15 марта, среда
Автоматизация сбора результатов с лабораторного оборудования с помощью LIMS:ПАК ПЛО
Дата проведения: 15 марта, среда
Как составить годовой отчёт за 2022 год
Дата проведения: 15 марта, среда
Расчеты по договорам в валюте и условных единицах: бухгалтерские и налоговые последствия
Дата проведения: 15 марта, среда
Клерк.Конференция: ЕНП. Годовая отчетность. ЕФС-1. Налоговые проверки-2023
Дата проведения: 14 марта, вторник
Вебинар c Мариной Климовой «Все новшества по страховым взносам – 2023: готовимся к отчётности за 1 кв.»
Дата проведения: 14 марта, вторник
Применение первичных документов для оформления операций с ОС. Практические примеры
Дата проведения: 14 марта, вторник
Аванс, зарплата и НДФЛ в 2023 году: как их платить по новым правилам. Глобальные изменения: реформирование страховых взносов, новые отчеты по зарплате
Дата проведения: 14 марта, вторник
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/12601 от 15.02.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Надбавка вахтовикам не облагается НДФЛ и взносами. Но ее обоснованный размер надо прописать в колдоговоре
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/13884 от 17.02.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Для НДФЛ с продажи квартиры в новостройке имеет значение дата расчета с застройщиком
ФНС РФ: Приказ № КЧ-7-3/881@ от 04.12.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/11912 от 14.02.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Программно-аппаратные комплексы из реестра российского ПО учитывают в льготных доходах IT-компании
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/12593 от 15.02.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Необлагаемые суточные 700 рублей повышать не планируют
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