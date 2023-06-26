Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5418. Минфин опять переобулся: на руководителей НКО не нужно сдавать ПСФЛ

Новый вывод ведомства противоречит предыдущему разъяснению.

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Власти никак не могут определиться по отчетности за руководителей НКО: полную хронологию событий изложили в этой новости.

Бухгалтеры организаций так и не увидели сальдо ЕНС в личный кабинетах. А у вас работает?

Разрешение не публиковать свою финансовую отчетность хотят продлить, но не для всех. Обсуждение вопроса идет в Минфине.

Не знаете, какой КБК указывать в платежке или заявлении о зачете на 1% взносов ИП за 2022 год? Забирайте пояснения.

С 1 июля 2023 года изменяется КБК по авансам в таможню.

Самозанятых, которые нарушили условия применения режима, налоговики снимают с учета задним числом. Проблемой делятся участники форума.

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Новости

2 Вместо справки из ФНС об отсутствии долгов советуют применять справку, выданную самому себе

3 😐Самозанятых снимают с учета задним числом

4 📌Поменялся КБК по авансам в таможню

5 👦👧👶 Для стандартного вычета за третьего ребенка не имеет значения возраст старших детей

6 💥💥💥Не забудьте сдать ПСФЛ и уведомление по ЕНП за июнь

7 📌 Какой КБК указывать в платежке или заявлении о зачете на 1% взносов ИП за 2022 год

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10 ⚖️Клиентам банков откажут в обслуживании, если будут подозрения в отмывании денег. Так решил Верховный суд

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БВ-15-7/60 от 14.06.2023

Подробнее о документе мы писали в новости ❗ Срок сдачи декларации по налогу на имущество хотят перенести на месяц раньше

Минтруд РФ: Письмо № 15-2/ООГ-3010 от 13.06.2023

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/7761@ от 20.06.2023

Подробнее о документе мы писали в новости ❗❗❗ На руководителей НКО без зарплаты не надо сдавать персонифицированные сведения

Федеральный закон № 306-ФЗ от 27.11.2010

Подробнее о документе мы писали в новости Приобретение товаров для перепродажи у иностранного поставщика в валюте при УСН в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Минтруд РФ: Приказ № 330н от 31.05.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/33948 от 14.04.2023

Подробнее о документе мы писали в новости 👦👧👶 Для стандартного вычета за третьего ребенка не имеет значения возраст старших детей

Минфин РФ: Письмо № 02-12-10/33021 от 12.04.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Вместо справки из ФНС об отсутствии долгов советуют применять справку, выданную самому себе

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