«Утренний бухгалтер» № 5418. Минфин опять переобулся: на руководителей НКО не нужно сдавать ПСФЛ

Власти никак не могут определиться по отчетности за руководителей НКО: полную хронологию событий изложили в этой новости.

Бухгалтеры организаций так и не увидели сальдо ЕНС в личный кабинетах. А у вас работает?

Разрешение не публиковать свою финансовую отчетность хотят продлить, но не для всех. Обсуждение вопроса идет в Минфине.

Не знаете, какой КБК указывать в платежке или заявлении о зачете на 1% взносов ИП за 2022 год? Забирайте пояснения.

С 1 июля 2023 года изменяется КБК по авансам в таможню.

Самозанятых, которые нарушили условия применения режима, налоговики снимают с учета задним числом. Проблемой делятся участники форума.