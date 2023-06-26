«Утренний бухгалтер» № 5418. Минфин опять переобулся: на руководителей НКО не нужно сдавать ПСФЛ

Власти никак не могут определиться по отчетности за руководителей НКО: полную хронологию событий изложили в этой новости.
Бухгалтеры организаций так и не увидели сальдо ЕНС в личный кабинетах. А у вас работает?
Разрешение не публиковать свою финансовую отчетность хотят продлить, но не для всех. Обсуждение вопроса идет в Минфине.
Не знаете, какой КБК указывать в платежке или заявлении о зачете на 1% взносов ИП за 2022 год? Забирайте пояснения.
С 1 июля 2023 года изменяется КБК по авансам в таможню.
Самозанятых, которые нарушили условия применения режима, налоговики снимают с учета задним числом. Проблемой делятся участники форума.
🔥 Ну надо же, надо же такому случиться…
Так можно было бы сказать про то, что происходит с ЕНП и ЕНС, но у нас песня о другом. Надо же — LIFE PAY дает скидку, если подключите кассовую программу на полтора года.
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Новости
2 Вместо справки из ФНС об отсутствии долгов советуют применять справку, выданную самому себе
3 😐Самозанятых снимают с учета задним числом
4 📌Поменялся КБК по авансам в таможню
5 👦👧👶 Для стандартного вычета за третьего ребенка не имеет значения возраст старших детей
6 💥💥💥Не забудьте сдать ПСФЛ и уведомление по ЕНП за июнь
7 📌 Какой КБК указывать в платежке или заявлении о зачете на 1% взносов ИП за 2022 год
8 Физлица могут уплатить налоги через сервисы ФНС
9 🙆 ФНС запутала ИП с кодами периодов в платежке
10 ⚖️Клиентам банков откажут в обслуживании, если будут подозрения в отмывании денег. Так решил Верховный суд
11 Бухгалтеры используют для отчетности Контур, СБИС и 1С. Такие варианты называют чаще всего
12 ❗❗❗ На руководителей НКО без зарплаты не надо сдавать персонифицированные сведения
13 70% молодежи мечтают жить в достатке и тратить деньги без ограничений
14 🧐Налоговая требует срочную уточненку у ИП, который работает с маркетплейсами. Бухгалтер запуталась, как все правильно сделать
15 Вице-премьер Голикова: на рынке труда появится около 200 тысяч инженеров
16 Перевозками будут заниматься беспилотные фуры и такси
17 Компаниям могут продлить возможность не публиковать финансовую отчетность
18 «Тинькофф» запустит первый инвестиционный фонд с замещающими облигациями
19 Уровень текучки персонала в компаниях снизился впервые с 2020 года
20 Лекарства для тяжелобольных детей освободят от НДС
21 Аудиторские компании изменят систему аттестации
22 Загружать информацию об обучении охране труда нужно в электронном виде
23 Ставки по вкладам в юанях выросли до 4,24%
24 «Сбер» будет давать ретейлерам прогнозы потребительского спроса
25 Микрофинансы требуют оформить платные услуги при пролонгации займа
26 👀Индексация пенсии при увольнении, сложности с бывшим ПФР, депозит со спецсчета: топ вопросов на форуме «Клерка», которые ждут ваших ответов
27 🤷♀️🤷♀️ЕНС для юрлиц обещали починить на этой неделе. У вас работает?
28 У Райффайзенбанка меняются условия по валюте. Это повлияло на вашу работу?
29 СФР просит у работодателей копии военных билетов сотрудников
30 Кого сегодня ищут на «Клерке»: вакансии дня
31 ❗ Срок сдачи декларации по налогу на имущество хотят перенести на месяц раньше
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Документы
ФНС РФ: Письмо № БВ-15-7/60 от 14.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости ❗ Срок сдачи декларации по налогу на имущество хотят перенести на месяц раньше
Минтруд РФ: Письмо № 15-2/ООГ-3010 от 13.06.2023
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/7761@ от 20.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости ❗❗❗ На руководителей НКО без зарплаты не надо сдавать персонифицированные сведения
Федеральный закон № 306-ФЗ от 27.11.2010
Подробнее о документе мы писали в новости Приобретение товаров для перепродажи у иностранного поставщика в валюте при УСН в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
Минтруд РФ: Приказ № 330н от 31.05.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/33948 от 14.04.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 👦👧👶 Для стандартного вычета за третьего ребенка не имеет значения возраст старших детей
Минфин РФ: Письмо № 02-12-10/33021 от 12.04.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Вместо справки из ФНС об отсутствии долгов советуют применять справку, выданную самому себе
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