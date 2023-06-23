«Утренний бухгалтер» № 5417. Срок выплаты отпускных останется прежним

Согласно ст. 136 ТК выплачивать отпускные надо не позднее чем за 3 дня до начала отпуска. Эту норму хотели изменить, но власти отклонили проект.
Налоговики будут использовать сведения муниципального земельного контроля для расчета земельного налога: законопроект принят в первом чтении.
У компании пропала уплата отсроченных взносов — сальдо ЕНС ушло в минус: бухгалтеры устали удивляться круговороту денег на едином счете.
Минтруд разъясняет: работать по совместительству можно не более 4 часов в день по каждому трудовому договору.
Расходы по украшению офиса можно учесть при расчете налога на прибыль, если они обоснованы, разъясняет Минфин.
Россияне в стрессе из-за сессий и ЕГЭ: с конца мая люди потратили на успокоительные 472 млн рублей.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/109388 от 10.11.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Украшения офиса можно включать в расходы, объяснил Минфин
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/В-245 от 10.03.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Работать по совместительству можно не более 4 часов в день по каждому трудовому договору
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/40236 от 02.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Компенсация сотрудникам-вредникам не облагается НДФЛ
Минкомсвязь РФ: Приказ № 472 от 14.09.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Как подготовиться к работе с МЧД с 1 сентября 2023 года
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-20/239@ от 12.04.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Заработали новые формы фискальных документов
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/30091 от 05.04.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Как учитывать курсовые разницы, если договор расторгнут
: Федеральный закон № 100-ФЗ от 20.04.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговый вычет за квартиру в 2023 году: условия, сумма, как оформить
Правительство РФ: Постановление № 2540 от 30.12.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Внеплановый инструктаж по охране труда
минтруд: Постановление № 41 от 30.06.2003
Подробнее о документе мы писали в новости Работа по совместительству — сколько можно часов в неделю
Росреестр: Приказ № П/0150 от 19.04.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Земельный сервитут: что это и как установить
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