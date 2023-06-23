«Утренний бухгалтер» № 5417. Срок выплаты отпускных останется прежним

Согласно ст. 136 ТК выплачивать отпускные надо не позднее чем за 3 дня до начала отпуска. Эту норму хотели изменить, но власти отклонили проект.

Налоговики будут использовать сведения муниципального земельного контроля для расчета земельного налога: законопроект принят в первом чтении.

У компании пропала уплата отсроченных взносов — сальдо ЕНС ушло в минус: бухгалтеры устали удивляться круговороту денег на едином счете.

Минтруд разъясняет: работать по совместительству можно не более 4 часов в день по каждому трудовому договору.

Расходы по украшению офиса можно учесть при расчете налога на прибыль, если они обоснованы, разъясняет Минфин.

Россияне в стрессе из-за сессий и ЕГЭ: с конца мая люди потратили на успокоительные 472 млн рублей.

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