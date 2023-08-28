«Утренний бухгалтер» № 5463. ФНС назвала топ-6 ошибок бухгалтеров в уведомлениях по ЕНП

Полный список ошибок и пояснения, как исправить неверное уведомление, привели здесь.
Документы на недвижимость теперь можно оформить через Госуслуги.
Родители будут брать займы и кредиты, чтобы собрать детей в школу.
За сокрытие денег от списания по налоговым долгам бизнесу грозит уголовка.
Ошибочной платежкой-02 бизнес может начислить себе лишние налоги, проблемой делятся на форуме.
Больше половины программистов и дизайнеров будут искать заказы с оплатой в долларах и евро: причина — падение рубля.
Чем ВКС выгоднее обычного иностранца, узнаете здесь.
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Топ-эксперты помогут разобраться в последних изменениях и самых сложных темах, обязательно ответят на вопросы участников. А еще вы почувствуете уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите полезные материалы. Что обсудим: ✔️ Как работать с ЕНС с учетом изменений в НК. ✔️ Как вести учет по всем семи новым ФСБУ. ✔️ Как сдавать отчетность без штрафов в 2023-2024 г. ✔️ Как отвечать на требования ФНС. ✔️ Как защититься от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках. 💥 Мы собрали для вас лучших спикеров-практиков с огромным опытом работы. В конференции примут участие: ▹доцент, к.э.н, главный бухгалтер с 15-летним стажем; ▹аттестованный аудитор; ▹аудитор и сертифицированный специалист 1С. ▹эксперт по налогам, управляющий партнер юридической компании. 🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете присутствовать лично — присоединяйтесь к нам онлайн.
Собираем бухгалтеров на первую масштабную Клерк.Конференцию!
Топ-эксперты помогут разобраться в последних изменениях и самых сложных темах, обязательно ответят на вопросы участников. А еще вы почувствуете уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите полезные материалы.
Что обсудим:
✔️ Как работать с ЕНС с учетом изменений в НК.
✔️ Как вести учет по всем семи новым ФСБУ.
✔️ Как сдавать отчетность без штрафов в 2023-2024 г.
✔️ Как отвечать на требования ФНС.
✔️ Как защититься от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках.
💥 Мы собрали для вас лучших спикеров-практиков с огромным опытом работы. В конференции примут участие:
▹доцент, к.э.н, главный бухгалтер с 15-летним стажем;
▹аттестованный аудитор;
▹аудитор и сертифицированный специалист 1С.
▹эксперт по налогам, управляющий партнер юридической компании.
🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете присутствовать лично — присоединяйтесь к нам онлайн.
Разборы законов
— Как начисляют налоги на ЕНС сейчас и что скоро изменится
Сначала обязанность формируется по уведомлению, потом это начисление уходит и приходит начисление по декларации. Рассказываем, в какие сроки все это проводят.
— НДФЛ по ставке 15%: кто платит, с каких доходов и как оплатить. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, с каких доходов надо платить НДФЛ по ставке 15%.
— Как снизить налоговые штрафы в 2023 году
По итогам проверки начислены огромные штрафы? Не спешите платить, оцените перспективы снижения: при грамотном подходе есть возможность урезать суммы до шести и более раз.
🔥 Любому бизнесу нужен управленческий учёт и грамотное бюджетирование
Как внедрить управленку в работу компании рассказываем на курсе повышения квалификации «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах». Научитесь понимать, откуда приходят и куда уходят деньги компании.
Получите официальное удостоверение на 140 ак. часов. Внесем его в госреестр Рособрнадзора ФИС ФРДО. Поднимитесь по карьерной лестнице, заслужите уважение начальства и прибавку к зарплате.
Новости
2 ❗❗❗ Разработали новые книги доходов для УСН, ПСН и ЕСХН
3 Не только медицинские товары будут идти без НДС, но и принадлежности к ним
4 🔥 При расчете среднего заработка для оплаты больничных предлагают брать зарплату за один год, а не за два
5 🚀 Налоговики взыскивают долги, значительно превышающие сумму из требования
6 Не забудьте сегодня сдать отчетность
7 Ozon хочет поменять юрисдикцию и быть ближе к российскому бизнесу
8 ЦБ понизил курс доллара на 25 августа до 94,4 рубля
9 Иностранный «Яндекс Практикум» сменил название на TripleTen
10 Схема мошенничества: населению предлагают высокие ставки по вкладам, якобы от Центробанка и Госуслуг
11 🎓 Вебинар: Блокировка счета по 115-ФЗ: как ИП и компаниям не попасть в черный список банков. Уже сегодня в 15:00 мск!
12 На рынке труда в 3,7 раза вырос спрос на квалифицированных IT-специалистов
13 «М.Видео-Эльдорадо» отчитался о чистом убытке больше 4,6 млрд рублей
14 Минцифры изменит условия для включения софта в реестр отечественного программного обеспечения
15 Дума проведет в октябре слушания по малому и среднему предпринимательству
16 ФАС разберется с жалобами на мобильных операторов. Они берут плату за раздачу интернета с телефонов
17 У российских компаний проблемы на бирже Казахстана
18 👉 Налоговики назвали топ-6 ошибок бухгалтеров в уведомлениях по ЕНП
19 Резерв по сомнительным долгам нужно корректировать
20 Минфин хочет сохранить ставки по льготной ипотеке
21 Ошибочной платежкой-02 бизнес может начислить себе лишние налоги
22 За сокрытие денег от списания по налоговым долгам грозит уголовка
23 Heineken больше не будет производить пиво Amstel в России
24 🎓 Вебинар: Топ налоговых претензий к МСП: как защищаться. 15 сентября в 11:00 мск!
25 «Клерк» сделал размещение вакансий на сайте простым и удобным, а главное — выгодным
26 ❓🍸 При продаже лимонада общепит не должен указывать в чеке признак подакцизного товара
27 Родители будут брать займы на сборы детей в школу
28 🔥Ищете хорошую работу – она есть у нас! Скорее смотрите вакансии дня от «Клерка»
29 Документы на недвижимость можно оформить через Госуслуги
30 🔥 Приглашаем принять участие в «Клерк.Конференции: ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, оптимизация, отчетность, проверки». Она пройдет уже 12 сентября!
31 Семьям с детьми, которые пострадали в ходе СВО, выплатят 100 тысяч рублей
32 Нерезиденты перестали вкладываться в российские ОФЗ
33 Из-за падения рубля фрилансеры стали брать больше зарубежных заказов
Мероприятия
Экстренный вебинар. Масштабные поправки в НК РФ: полный обзор
Дата проведения: 28 августа, понедельник
Как бухгалтеру эффективно планировать свои задачи
Дата проведения: 29 августа, вторник
ФНС по-новому взыскивает налоговые долги: как защититься бухгалтеру
Дата проведения: 29 августа, вторник
Единый налоговый счет: что мы имеем на сегодняшний день?
Дата проведения: 29 августа, вторник
Как подружиться с ЕНС без штрафов и нервов *инструкция для чайников*
Дата проведения: 29 августа, вторник
Как автоматизировать бизнес-процессы в бухгалтерской компании
Дата проведения: 29 августа, вторник
Как бухгалтеру в 2023 зарабатывать от 50.000₽ из дома даже без увольнения из найма
Дата проведения: 29 августа, вторник
Как бизнесу подготовиться к налоговому мониторингу с учетом новых поправок в НК РФ
Дата проведения: 30 августа, среда
Налоговые проверки заменяют предпроверочным анализом: в чем срочно разобраться бухгалтеру
Дата проведения: 30 августа, среда
Как сэкономить на организации командировок в 2023 году
Дата проведения: 30 августа, среда
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5462. В счете-фактуре появится новая графа
Сейчас в счете-фактуре 13 граф. Будет 14.
— Реестр МЧД в ФНС: что такое, как работает
Налоговая служба продолжает реформу доверенностей в сторону упрощения и цифровизации. Из этой статьи узнаете, что такое реестр (хранилище) МЧД (машиночитаемых доверенностей) ФНС, зачем он нужен и чем полезен налогоплательщикам и налоговым агентам.
— Контрактная служба заказчика: как правильно оформлять договоры
Рассказываем о нормативном регулировании и условиях создания контрактной службы заказчика в сфере госзакупок.
— Выплаты на детей к школе в 2023 году: кто сможет получить
Близится начало нового учебного года, и перед родителями стоит задача собрать детей в школу. А это не только покупка канцтоваров, тетрадей и учебников, но и приобретение школьной, а также спортивной одежды и обуви. К тому же на протяжении учебного года добавляются траты на питание детей и проезд. В итоге приходится расходовать значительные суммы. Поэтому многие семьи надеются на помощь от государства. Будут ли выплаты к 1 сентября в текущем году? Рассмотрим последние новости об этом в нашем материале.
— Надо ли удерживать алименты с выплат при увольнении
По закону об исполнительном производстве обязанность удерживать алименты у компании прекращается при смене места работы сотрудника (при увольнении). Но некоторые бухгалтеры считают, что с выплат при увольнении суммы также надо удерживать. Например, выходное пособие или материальная помощь сотруднику, который увольняется. Попробуем разобраться.
— Страховые взносы в 2023 году: как избежать ошибок в проводках
Проводки по страховым взносам в 2023 году, как и прежде, регламентированы Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н. В 2023 году в результате изменений в НК и законодательстве о страховых взносах появилась необходимость доработать блок типовых проводок по страховым взносам. Как именно? Рассмотрим в материале далее.
🔒 НДФЛ по ставке 15%: кто платит, с каких доходов и как оплатить. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, с каких доходов надо платить НДФЛ по ставке 15%.
— Договор новации на горизонте: что изменится в 2023 году
Бывает так, что контрагент не может исполнить свои обязательства в соответствие с теми условиями, которые стороны утвердили в договоре. Однако он может выполнить другие действия, которые устроят вторую сторону. Для этого и существует новация. В нашей статье постараемся разобраться в договоре и его свойствах.
— Учет импорта товаров через комиссионера в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
Расскажем вам про импорт товаров через комиссионера в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0.
🔒 Как начисляют налоги на ЕНС сейчас и что скоро изменится
Сначала обязанность формируется по уведомлению, потом это начисление уходит и приходит начисление по декларации. Рассказываем, в какие сроки все это проводят.
— Проверка долгов продавца перед покупкой квартиры: риски и последствия
Перед тем, как заключать сделку по покупке жилья на вторичном рынке, следует тщательно проверить все обстоятельства, которые теоретически могут стать основанием для признания этой сделки недействительной.
— Как бухгалтеру разобраться с ЕНС, выстроить тайм-менеджмент и автоматизировать процессы. Обзор мероприятий с 28 августа по 1 сентября
Подготовили обзор важных мероприятий для бухгалтера. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!
— Как понять, что ИФНС заинтересовалась вашим НДС
Всех приветствую! Я, Владислав Каминский, налоговый эксперт и спикер Клерк.Конференции, которая пройдет 12 сентября, приоткрою завесу своего выступления. Один из пунктов моего доклада — проверка НДС со стороны налоговой.
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🔥 Приглашаем принять участие в «Клерк.Конференции: ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, оптимизация, отчетность, проверки». Она состоится уже 12 сентября!
Клерк.Работа
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Сделали для бухгалтеров возможность искать работу на «Клерке»
Документы
Президиум ВАС РФ: Информационное письмо № 103 от 21.12.2005
Подробнее о документе мы писали в новости Договор новации на горизонте: что изменится в 2023 году
Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 6 от 11.06.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Договор новации на горизонте: что изменится в 2023 году
Минфин РФ: Письмо № 03-13-06/60998 от 30.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости ❓🍸 При продаже лимонада общепит не должен указывать в чеке признак подакцизного товара
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-3/10669 от 15.08.2023
Подробнее о документе мы писали в новости ❓🍸 При продаже лимонада общепит не должен указывать в чеке признак подакцизного товара
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/64583 от 11.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Резерв по сомнительным долгам нужно корректировать
Минфин РФ: Приказ № 158н от 31.07.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Контрактная служба заказчика: как правильно оформлять договоры
Минфин РФ: Письмо № 24-01-06/75331 от 27.08.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Контрактная служба заказчика: как правильно оформлять договоры
ФНС РФ: Информация № от 10.08.2023
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