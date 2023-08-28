Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5463. ФНС назвала топ-6 ошибок бухгалтеров в уведомлениях по ЕНП

Инспекторы проанализировали уведомления по ЕНП, которые сдал бизнес, и составили список распространенных ошибок.

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Полный список ошибок и пояснения, как исправить неверное уведомление, привели здесь.

Документы на недвижимость теперь можно оформить через Госуслуги.

Родители будут брать займы и кредиты, чтобы собрать детей в школу.

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✔️ Как вести учет по всем семи новым ФСБУ.

✔️ Как сдавать отчетность без штрафов в 2023-2024 г. 

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Документы

Президиум ВАС РФ: Информационное письмо № 103 от 21.12.2005

Подробнее о документе мы писали в новости Договор новации на горизонте: что изменится в 2023 году

Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 6 от 11.06.2020

Подробнее о документе мы писали в новости Договор новации на горизонте: что изменится в 2023 году

Минфин РФ: Письмо № 03-13-06/60998 от 30.06.2023

Подробнее о документе мы писали в новости ❓🍸 При продаже лимонада общепит не должен указывать в чеке признак подакцизного товара

ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-3/10669 от 15.08.2023

Подробнее о документе мы писали в новости ❓🍸 При продаже лимонада общепит не должен указывать в чеке признак подакцизного товара

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/64583 от 11.07.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Резерв по сомнительным долгам нужно корректировать

Минфин РФ: Приказ № 158н от 31.07.2020

Подробнее о документе мы писали в новости Контрактная служба заказчика: как правильно оформлять договоры

Минфин РФ: Письмо № 24-01-06/75331 от 27.08.2020

Подробнее о документе мы писали в новости Контрактная служба заказчика: как правильно оформлять договоры

ФНС РФ: Информация № от 10.08.2023

: Федеральный закон № 457-ФЗ от 04.08.2023

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