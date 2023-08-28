«Утренний бухгалтер» № 5463. ФНС назвала топ-6 ошибок бухгалтеров в уведомлениях по ЕНП

Полный список ошибок и пояснения, как исправить неверное уведомление, привели здесь.

Документы на недвижимость теперь можно оформить через Госуслуги.

Родители будут брать займы и кредиты, чтобы собрать детей в школу.

За сокрытие денег от списания по налоговым долгам бизнесу грозит уголовка.

Ошибочной платежкой-02 бизнес может начислить себе лишние налоги, проблемой делятся на форуме.

Больше половины программистов и дизайнеров будут искать заказы с оплатой в долларах и евро: причина — падение рубля.

Чем ВКС выгоднее обычного иностранца, узнаете здесь.

💥Совет от редакции «Клерка»: не пропустите бесплатный вебинар «Как бухгалтеру эффективно планировать свои задачи» 29 августа в 10.00 мск. Узнаете, как не утонуть в потоке документов. Записывайтесь.

Собираем бухгалтеров на первую масштабную Клерк.Конференцию!

Топ-эксперты помогут разобраться в последних изменениях и самых сложных темах, обязательно ответят на вопросы участников. А еще вы почувствуете уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите полезные материалы. Что обсудим: ✔️ Как работать с ЕНС с учетом изменений в НК. ✔️ Как вести учет по всем семи новым ФСБУ. ✔️ Как сдавать отчетность без штрафов в 2023-2024 г. ✔️ Как отвечать на требования ФНС. ✔️ Как защититься от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках. 💥 Мы собрали для вас лучших спикеров-практиков с огромным опытом работы. В конференции примут участие: ▹доцент, к.э.н, главный бухгалтер с 15-летним стажем; ▹аттестованный аудитор; ▹аудитор и сертифицированный специалист 1С. ▹эксперт по налогам, управляющий партнер юридической компании. 🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете присутствовать лично — присоединяйтесь к нам онлайн. Купить билет