«Утренний бухгалтер» № 5462. В счете-фактуре появится новая графа

С 1 октября в счете-фактуре должна быть графа 14 – стоимость прослеживаемого товара. Проекта изменений для бумажной формы нет, но в проекте по электронным счета-фактурам это уже учтено.

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Депутат предложил оформлять ОСАГО на автовладельца, а не на транспорт.

Банки стали открывать школьникам счета без разрешения родителей.

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