«Утренний бухгалтер» № 5462. В счете-фактуре появится новая графа

С 1 октября в счете-фактуре должна быть графа 14 – стоимость прослеживаемого товара. Проекта изменений для бумажной формы нет, но в проекте по электронным счета-фактурам это уже учтено.
В сети нашли больше 1,5 тысяч фейковых сайтов для кражи аккаунтов пользователей Telegram.
Не забудьте завтра сдать отчетность. Перечень здесь.
Родители детей-инвалидов сейчас не могут копить дополнительные выходные дни, чтобы потом взять их скопом в виде мини-отпуска.
Депутат предложил оформлять ОСАГО на автовладельца, а не на транспорт.
Банки стали открывать школьникам счета без разрешения родителей.
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Больше половины жителей страны (58%) готовы хранить деньги в цифровом рубле.
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Разборы законов
— Как снизить налоговые штрафы в 2023 году
По итогам проверки начислены огромные штрафы? Не спешите платить, оцените перспективы снижения: при грамотном подходе есть возможность урезать суммы до шести и более раз.
— Новый подакцизный товар — сахаросодержащие напитки. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какие сахаросодержащие напитки стали подакцизными.
— Банкротство физлиц: мифы и реальность
Собрали основные заблуждения по банкротству физических лиц. Изучайте судебную практику и не совершайте подобных ошибок.
Топ-эксперты помогут разобраться в последних изменениях и самых сложных темах, обязательно ответят на вопросы участников. А еще вы почувствуете уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите полезные материалы. Что обсудим: ✔️ Как работать с ЕНС с учетом изменений в НК. ✔️ Как вести учет по всем семи новым ФСБУ. ✔️ Как сдавать отчетность без штрафов в 2023-2024 г. ✔️ Как отвечать на требования ФНС. ✔️ Как защититься от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках. 💥 Мы собрали для вас лучших спикеров-практиков с огромным опытом работы. В конференции примут участие: ▹доцент, к.э.н, главный бухгалтер с 15-летним стажем; ▹аттестованный аудитор; ▹аудитор и сертифицированный специалист 1С. ▹эксперт по налогам, управляющий партнер юридической компании. 🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете присутствовать лично — присоединяйтесь к нам онлайн.
Собираем бухгалтеров на первую масштабную Клерк.Конференцию!
Топ-эксперты помогут разобраться в последних изменениях и самых сложных темах, обязательно ответят на вопросы участников. А еще вы почувствуете уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите полезные материалы.
Что обсудим:
✔️ Как работать с ЕНС с учетом изменений в НК.
✔️ Как вести учет по всем семи новым ФСБУ.
✔️ Как сдавать отчетность без штрафов в 2023-2024 г.
✔️ Как отвечать на требования ФНС.
✔️ Как защититься от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках.
💥 Мы собрали для вас лучших спикеров-практиков с огромным опытом работы. В конференции примут участие:
▹доцент, к.э.н, главный бухгалтер с 15-летним стажем;
▹аттестованный аудитор;
▹аудитор и сертифицированный специалист 1С.
▹эксперт по налогам, управляющий партнер юридической компании.
🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете присутствовать лично — присоединяйтесь к нам онлайн.
Новости
2 ⚡️Канада ввела санкции против банков «Уралсиб», «Зенит», «Росбанк» и ВБРР
3 Стаж для больничного можно посчитать по двум трудовым книжкам
4 👆 ИП требуют не применять к ним новые нормы НК про уменьшение налога на взносы
5 Центробанк начнет размораживать активы розничных инвесторов с портфелями до 100 тыс.
6 🐈 Предложили ввести вычет по НДФЛ на лечение животных
7 🎓 Вебинар: Все важные изменения в работе с ЕНС. Топ-лектор Надежда Самкова. Уже сегодня! в 11:00 мск
8 До 25 августа надо сдать уведомление по ЕНП
9 Сколько новому сотруднику придется ждать первую зарплату
10 Родителям школьников предложили установить дополнительный выходной 1 сентября
11 Спрос на услуги частных тренеров вырос на 31%
12 58% россиян согласны хранить деньги в цифровом рубле
13 💡 В счете-фактуре появится новая графа 14
14 Банки стали открывать школьникам счета без разрешения родителей
15 🔥 Прямой эфир: Топ бухгалтерских изменений осени. Уже сегодня в 13:00 мск!
16 Люди хотят получать уведомления на имущественные налоги электронно
17 Если годовой доход превысит 251,4 млн. руб компания должна перейти с упрощенной системы на общую
18 🚀 Забирайте самые полезные статьи на «Клерке» в одном журнале: воинский учет, новые правила ЕНС, проверки, отчетность и многое другое
19 🎓 Вебинар: Как, оставаясь в Excel, решать задачи растущего бизнеса. 7 сентября в 11:00 мск
20 Как совместить бухгалтерский и управленческий учет?
21 ❌ Платежки-02 действуют только до 31 декабря 2023 года
22 Депутат предложил оформлять ОСАГО на автовладельца, а не на транспорт
23 Банки отразили больше 6,5 млн кибератак
24 ❗ Копить дни по уходу за ребенком-инвалидом можно только с 1 сентября
25 Пострадавшим от ЧС в Приморье выделят субсидии и льготные микрокредиты
26 Не забудьте завтра сдать отчетность
27 Банк «ДОМ.РФ» одобрил первую в России ипотеку по QR-коду
28 Производитель алкоголя «Белуга Групп» поменяла название на «НоваБев Групп»
29 Уточнят норму об утрате права на УСН в середине года
30 ВТБ вышел из капитала строительной компании «ПИК»
31 В сети нашли больше 1,5 тысяч фейковых сайтов для кражи аккаунтов пользователей Telegram
32 🔥Хотите лучшую работу? Изучайте вакансии дня от «Клерка»!
33 X5 Group стал самым заметным ритейлером в медиапространстве
34 Задумали провести конференцию, митап или вебинар? «Клерк» соберет нужных людей!
35 🔥 Встреча «клерков» назначена на 12 сентября! Ждем вас на первой Клерк.Конференции
36 Московский суд оштрафовал Telegram за отказ локализовать данные в РФ
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Мероприятия
Блокировка счета по 115-ФЗ: как ИП и компаниям не попасть в черный список банков
Дата проведения: 25 августа, пятница
Экстренный вебинар. Масштабные поправки в НК РФ: полный обзор
Дата проведения: 28 августа, понедельник
Как бухгалтеру эффективно планировать свои задачи
Дата проведения: 29 августа, вторник
ФНС по-новому взыскивает налоговые долги: как защититься бухгалтеру
Дата проведения: 29 августа, вторник
Единый налоговый счет: что мы имеем на сегодняшний день?
Дата проведения: 29 августа, вторник
Как автоматизировать бизнес-процессы в бухгалтерской компании
Дата проведения: 29 августа, вторник
Как бухгалтеру в 2023 зарабатывать от 50.000₽ из дома даже без увольнения из найма
Дата проведения: 29 августа, вторник
Как бизнесу подготовиться к налоговому мониторингу с учетом новых поправок в НК РФ
Дата проведения: 30 августа, среда
Налоговые проверки заменяют предпроверочным анализом: в чем срочно разобраться бухгалтеру
Дата проведения: 30 августа, среда
Как сэкономить на организации командировок в 2023 году
Дата проведения: 30 августа, среда
Статьи
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Эксперимент запустят 1 сентября 2023 года.
— 6 новых требований к оформлению путевых листов в сентябре 2023
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🔒 Новый подакцизный товар — сахаросодержащие напитки. Мини-курс
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Льготы для будущих и молодых мам — важная часть социальной политики. Сотрудниц в этом статусе нельзя увольнять по инициативе компании, за ними сохраняется место и оклад на время отпуска и др. Между тем, правила выплаты периодически меняются. Как сейчас государство оплачивает пособие по уходу за ребенком?
🔒 Как снизить налоговые штрафы в 2023 году
По итогам проверки начислены огромные штрафы? Не спешите платить, оцените перспективы снижения: при грамотном подходе есть возможность урезать суммы до шести и более раз.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/281 от 28.05.2012
Минфин РФ: Письмо № 03-03-10/7999 от 15.03.2013
Минфин РФ: Письмо № 03-03-10/47 от 15.05.2012
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/42110 от 31.05.2021
Минфин: Письмо № 03-02-07/1-66 от 20.03.2006
Президиум ВАС РФ: Постановление № 11185/10 от 26.04.2011
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Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/2875 от 27.01.2014
Подробнее о документе мы писали в новости 6 новых требований к оформлению путевых листов в сентябре 2023
Минтруд РФ: Письмо № 09-20/140554 от 17.08.2023
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