Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5496. Вырастет пособие по безработице

Минтруд собирается включить ежегодную индексацию пособий по безработице в новый закон о занятости.

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В 2024 году максимальный размер пособия по безработице увеличится до 13 751 рубля. Минималку тоже увеличат.

Бухгалтеры задумались над процессом разрезервирования имущественных налогов при долге по УСН: разбираем ситуацию на примере.

Роструд: если компания вложилась в обучение сотрудника, то при увольнении он должен возместить эти затраты.

Малый и средний бизнес получил возможности оформлять микрозаймы удаленно и по единому сокращенному набору документов.

У бюджета нет денег для ремонта 18 тысяч почтовых отделений. Профинансировать и поддержать «Почту России» снова предлагают за счет маркетплейсов.

Минфину и Росфинмониторингу поручили упростить обжалование предпринимателями блокировки средств из-за нарушения антиотмывочного законодательства.

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Разборы законов

На какие ошибки налоговики проверят уведомления по ЕНП: обзор контрольных соотношений

КБК в уведомлении должен соответствовать коду периода, минус в сумме не должен превышать прежние уведомления с плюсом.

Форма Р19001 для упрощенной ликвидации ООО + образец заполнения

Для ООО с 1 июля 2023 г. доступен упрощенный порядок ликвидации, при условии, что они относятся к субъектам малого и среднего бизнеса, соблюдены определенные требования и корректно заполнено заявление.

Как заключить мировое соглашение с налоговой. Мини-курс

ФНС опубликовала письмо от 17.08.2023 № БВ-4-7/10590 в котором определены условия заключения мировых соглашений по налоговым спорам. В мини-курсе разбираем, как заключить мировое соглашение с налоговой и рассказываем об особенностях досудебного урегулирования споров по налоговым вопросам.

Получение ЭЦП ИП в 2023 году

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это набор электронных цифровых символов, который позволяет подтвердить достоверность электронного документа. Разберем, какая подпись нужна предпринимателю, и как ее получить.

Как считают срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ с ее продажи

В разных ситуациях срок владения недвижимостью считают по-разному. Не всегда отсчет идет от даты регистрации в Росреестре.

🔥 Как бухгалтеру стать управленцем и зарабатывать больше

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Новости

1 📪 Предложили регистрировать компании на электронный адрес и объявлять недостоверность, если фирма долго не пользуется электронкой

2 Часть процентов по кредиту на покупку основных средств идет в их стоимость

3 Минфин: переводить бумажные документы в электронный вид нельзя

4 🎓Вебинар Марины Климовой: Новшества осени для бухгалтера: ЕНС, налоги, трудовое законодательство, учет. Уже сегодня в 11:00 мск!

5 Бухгалтеры, внимание❗ Реквизиты для уплаты взносов в Москве изменились

6 Договорная неустойка и безнадежная дебиторка идут во внереализационные доходы

7 🎉Как узнать обо всех изменениях в налогах и бухгалтерии 2023-2024 за один день? Принять участие в бухгалтерской конференции «Клерка» 5 декабря!

8 Более 330 компаний из 10 стран обсудят проблемы в безопасности и охраны труда

9 Малому бизнесу упростят обжалование блокировки по антиотмывочному закону

10 Полицейским положен имущественный вычет, если на покупку квартиры они добавили свои деньги

11 🎓Вебинар: Трудоустройство иностранных граждан. Как не получить штрафы. 24 октября в 15:00 мск!

12 Бумажные повестки в военкомат не отменяли. Что учесть работодателям

13 💶 Итоговая сумма в счете-фактуре должна быть с копейками

14 До 1 млн рублей повысят лимит на переводы с электронных кошельков

15 👌 Фиксированные взносы ИП, отчетность в октябре, воинский учет, уведомления по ЕНП: обзор ответов на самые горячие вопросы бухгалтеров

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17 Платформа Skillfactory начала сотрудничать с «Клерком»

18 МСП могут получить микрозаймы онлайн по сокращенному пакету документов

19 🎉«Клерк» дарит много ценных подарков и даже iPhone 15! Скорее участвуйте в конкурсе

20 Маркетплейсы подписали стандарты работы с владельцами ПВЗ

21 Сотрудник должен оплатить свое обучение работодателю, если решил уволиться без уважительных причин

22 В 2024 году на материнский капитал выделят больше 495 млрд рублей

23 🚀 Бухгалтеры задумались над процессом разрезервирования имущественных налогов при долге по УСН

24 Провайдеры будут проверять пользователей по банковским данным

25 🧨 14 декабря в Краснодаре пройдет «Бухгалтерская Клерк.Конференция»! Узнаете обо всех изменениях в налогах и бухгалтерии 2023-2024

26 Пособия по безработице хотят проиндексировать до 13 751 рубля

27 🔂 Восстановленный резерв сомнительных долгов IT-компания включает в расчет для права на пониженные взносы

28 Ставку налога на прибыль в региональный бюджет предложили снизить до 13,2% для компаний, у которых растет отгрузка

29 👦👧 Как заплатить налоги за ребенка: памятка от ФНС

30 Компанию «Сиброс» признали виновной в налоговых махинациях

31 🔥Найдите новую работу с лучшими вакансиями дня от «Клерка»!

32 Как учитывать расходы на обязательные прививки сотрудникам

33 19 октября банк «Точка» проведет масштабную конференцию по ВЭД

34 Polymetal выкупил 2,5 млн акций у иностранных миноритариев

35 45% россиян одобряют введение прогрессивной шкалы НДФЛ

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Приходите на Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» в Москве или присоединяйтесь к нам онлайн. В программе эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой от топовых спикеров, крутые презентации, ответы на вопросы из зала и чата, призы и подарки от «Клерка» и партнеров мероприятия.

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Мероприятия

Разговоры о торгах: взгляд в будущее

Дата проведения: 12 октября, четверг

Персональные данные 2023: обработка, учет и ведение документов по новым требованиям РНК и ФЗ №152

Дата проведения: 12 октября, четверг

Дробление бизнеса: актуальные проблемы и современные решения

Дата проведения: 12 октября, четверг

DiadocDay

Дата проведения: 13 октября, пятница

Диплом «Специалист по МСФО»

Дата проведения: 14 октября, суббота

Где бухгалтеру брать клиентов на аутсорс? 5 способов

Дата проведения: 16 октября, понедельник

Как не допустить ошибок при инвентаризации

Дата проведения: 17 октября, вторник

Как внедрить управленческий учет за 3 месяца: план, ошибки, этапы

Дата проведения: 17 октября, вторник

Статьи

🔒 Получение ЭЦП ИП в 2023 году

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это набор электронных цифровых символов, который позволяет подтвердить достоверность электронного документа. Разберем, какая подпись нужна предпринимателю, и как ее получить.

«Утренний бухгалтер» № 5495. Жить стало лучше: за 20 лет неравенство в зарплатах снизилось втрое

Из-за повышения МРОТ и дефицита кадров сотрудники начали больше зарабатывать.

🔒 Как заключить мировое соглашение с налоговой. Мини-курс

ФНС опубликовала письмо от 17.08.2023 № БВ-4-7/10590 в котором определены условия заключения мировых соглашений по налоговым спорам. В мини-курсе разбираем, как заключить мировое соглашение с налоговой и рассказываем об особенностях досудебного урегулирования споров по налоговым вопросам.

Важность валютной оговорки в договоре: что нужно знать

Валютная оговорка представляет собой условие, включаемое в договор с целью нивелировать риски сторон, связанные с колебанием валютных курсов. Какие бывают валютные оговорки, как их правильно согласовать, расскажем далее в нашей статье.

🔒 Форма Р19001 для упрощенной ликвидации ООО + образец заполнения

Для ООО с 1 июля 2023 г. доступен упрощенный порядок ликвидации, при условии, что они относятся к субъектам малого и среднего бизнеса, соблюдены определенные требования и корректно заполнено заявление.

🔒 На какие ошибки налоговики проверят уведомления по ЕНП: обзор контрольных соотношений

КБК в уведомлении должен соответствовать коду периода, минус в сумме не должен превышать прежние уведомления с плюсом.

Система внутреннего контроля оборотных активов: зачем нужна и как работает

Система внутреннего контроля оборотных активов позволяет оперативно оценивать риски вложений в ресурсы предприятия, оптимизировать затраты, своевременно принимать управленческие решения. Что такое оборотные активы и как выстроить эффективную систему контроля и управления ими, читайте в материале.

Финансовая грамотность и предпринимательское мышление: нужно ли прокачивать эти скилы у сотрудников

Насколько финансовая грамотность необходима персоналу? Что более рискованно — повышение самостоятельности сотрудников с вероятностью их дальнейшего ухода из компании или ограничение доступа к информации и возможностей карьерного роста?

Опасная экономия на налогах: чем грозит дробление бизнеса

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ФНС объяснила, как платить налоги за ребенка, бумажные повестки в военкоматы никто не отменял, маркетплейсы договорились с владельцами ПВЗ. 😎 «Ночной бухгалтер» № 1540

Ребенок, даже маленький, может быть владельцем имущества и должен платить налоги. Самостоятельно он этого делать, конечно, не может, но есть же родители. Электронные повестки только дублируют обычные бумажные, а не заменяют их. Маркетплейсы подписали с владельцами ПВЗ стандарты работы. Теперь конфликтов должно быть меньше. И другие новости дня.

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Раздельный учет в ГОЗ

Номинального директора привлекли к субсидиарной ответственности. Тогда он пожаловался в ФНС на реального управленца.

Критические ошибки бухгалтеров при внедрении 1С:ERP — как их предотвратить

Что такое 1С:Сервер взаимодействия. Как его установить

Особенности интеграции 1С и Битрикс24

Зачем нужен чек коррекции и как с его помощью избежать штрафов

Простым языком об особенностях бухгалтерского и налогового учета при работе на маркетплейсах

Основания и формы реорганизации АО

Как начать экспорт и импорт в системе ФТС в 2023 году

Всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» в Москве: все важные изменения в законах, отчетность 2023-2024, ФСБУ, защита при проверках и оптимизация

Оспаривание налоговых проверок в банкротстве

Персональные данные на сайте 2023. Как работать по 152-ФЗ и не получать штрафы

Как не стать тыжбухгалтером: обязанности бухгалтера

Заявление на возврат избыточной оплаты с ЕНС

Проводки по НДС. Проверьте, что делаете верные записи

Вакансии

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Менеджер по работе с товарами Зарплата от 95000 до 132000 ₽, Екатеринбург, Гибкий график

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Резюме

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Руководитель отдела по охране труда

Главный бухгалтер

Трибуна

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Кто работает с Калмыкией и Казахстаном? Какие сложности в оформлении документации?

Klerk против ФНС. Как разрешился этот конфликт?

Запуталась с НДФЛ, как быть?

Не спрятаться не скрыться: для злостных алиментщиков создадут реестр

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❤️Одна голова — хорошо, а тысячи — лучше! Вопросы из КУБ теперь выходят в Трибуне

За I кв не приходило уведомление, как быть с ЕНС?

Инвестиции в будущее: приюты для домашних животных как социально значимый проект

Для МСП расширили возможности получения микрозаймов в государственных МФО

Помогите разобраться с проводками

Каким документом вы забиваете отчет комиссионера?

Помогите начать работу по зарплате. Как это сделать?

Можно ли предоставить суду расчетные листы?

Документы

Роскомнадзор: Приказ № 128 от 05.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Персональные данные на сайте 2023. Как работать по 152-ФЗ и не получать штрафы

Правительство РФ: Постановление № 1197 от 13.09.2019

Подробнее о документе мы писали в новости Персональные данные на сайте 2023. Как работать по 152-ФЗ и не получать штрафы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/83043 от 31.08.2023

Подробнее о документе мы писали в новости 🔂 Восстановленный резерв сомнительных долгов IT-компания включает в расчет для права на пониженные взносы

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа: Постановление № Ф08-12912/2019 от 10.02.2020

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/12797@ от 06.10.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Полицейским положен имущественный вычет, если на покупку квартиры они добавили свои деньги

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-14/493@ от 24.07.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Форма Р19001 для упрощенной ликвидации ООО + образец заполнения

Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/88743 от 18.09.2023

Подробнее о документе мы писали в новости 💶 Итоговая сумма в счете-фактуре должна быть с копейками

ФНС РФ: Письмо № БВ-4-7/10590 от 17.08.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Как заключить мировое соглашение с налоговой. Мини-курс

Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/90325 от 22.09.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Часть процентов по кредиту на покупку основных средств идет в их стоимость

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/87714 от 14.09.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Договорная неустойка и безнадежная дебиторка идут во внереализационные доходы

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А где-то в параллельной вселенной бухгалтеры захватили власть

Вы когда-нибудь задумывались, как бы выглядела бухгалтерия в альтернативной вселенной? Где бухгалтера - это святые мученики, а ФНС присылает челобитные вместо требований? Где налоговый кодекс выбит на камне, а аудиторы сосланы на Луну?

А где-то в параллельной вселенной бухгалтеры захватили власть
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Если вы случайно встали на учет по торговому сбору, можно все откатить назад

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