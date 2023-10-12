«Утренний бухгалтер» № 5496. Вырастет пособие по безработице

В 2024 году максимальный размер пособия по безработице увеличится до 13 751 рубля. Минималку тоже увеличат.
Бухгалтеры задумались над процессом разрезервирования имущественных налогов при долге по УСН: разбираем ситуацию на примере.
Роструд: если компания вложилась в обучение сотрудника, то при увольнении он должен возместить эти затраты.
Малый и средний бизнес получил возможности оформлять микрозаймы удаленно и по единому сокращенному набору документов.
У бюджета нет денег для ремонта 18 тысяч почтовых отделений. Профинансировать и поддержать «Почту России» снова предлагают за счет маркетплейсов.
Минфину и Росфинмониторингу поручили упростить обжалование предпринимателями блокировки средств из-за нарушения антиотмывочного законодательства.
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Разборы законов
— На какие ошибки налоговики проверят уведомления по ЕНП: обзор контрольных соотношений
КБК в уведомлении должен соответствовать коду периода, минус в сумме не должен превышать прежние уведомления с плюсом.
— Форма Р19001 для упрощенной ликвидации ООО + образец заполнения
Для ООО с 1 июля 2023 г. доступен упрощенный порядок ликвидации, при условии, что они относятся к субъектам малого и среднего бизнеса, соблюдены определенные требования и корректно заполнено заявление.
— Как заключить мировое соглашение с налоговой. Мини-курс
ФНС опубликовала письмо от 17.08.2023 № БВ-4-7/10590 в котором определены условия заключения мировых соглашений по налоговым спорам. В мини-курсе разбираем, как заключить мировое соглашение с налоговой и рассказываем об особенностях досудебного урегулирования споров по налоговым вопросам.
— Получение ЭЦП ИП в 2023 году
Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это набор электронных цифровых символов, который позволяет подтвердить достоверность электронного документа. Разберем, какая подпись нужна предпринимателю, и как ее получить.
— Как считают срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ с ее продажи
В разных ситуациях срок владения недвижимостью считают по-разному. Не всегда отсчет идет от даты регистрации в Росреестре.
🔥 Как бухгалтеру стать управленцем и зарабатывать больше
Бухгалтеры с управленческим образованием востребованы на рынке труда, с зарплатой от 150 000 ₽, удалённо или в офисе.
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Мероприятия
Разговоры о торгах: взгляд в будущее
Дата проведения: 12 октября, четверг
Персональные данные 2023: обработка, учет и ведение документов по новым требованиям РНК и ФЗ №152
Дата проведения: 12 октября, четверг
Дробление бизнеса: актуальные проблемы и современные решения
Дата проведения: 12 октября, четверг
Дата проведения: 13 октября, пятница
Дата проведения: 14 октября, суббота
Где бухгалтеру брать клиентов на аутсорс? 5 способов
Дата проведения: 16 октября, понедельник
Как не допустить ошибок при инвентаризации
Дата проведения: 17 октября, вторник
Как внедрить управленческий учет за 3 месяца: план, ошибки, этапы
Дата проведения: 17 октября, вторник
Статьи
🔒 Получение ЭЦП ИП в 2023 году
Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это набор электронных цифровых символов, который позволяет подтвердить достоверность электронного документа. Разберем, какая подпись нужна предпринимателю, и как ее получить.
— «Утренний бухгалтер» № 5495. Жить стало лучше: за 20 лет неравенство в зарплатах снизилось втрое
Из-за повышения МРОТ и дефицита кадров сотрудники начали больше зарабатывать.
🔒 Как заключить мировое соглашение с налоговой. Мини-курс
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— Важность валютной оговорки в договоре: что нужно знать
Валютная оговорка представляет собой условие, включаемое в договор с целью нивелировать риски сторон, связанные с колебанием валютных курсов. Какие бывают валютные оговорки, как их правильно согласовать, расскажем далее в нашей статье.
🔒 Форма Р19001 для упрощенной ликвидации ООО + образец заполнения
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Система внутреннего контроля оборотных активов позволяет оперативно оценивать риски вложений в ресурсы предприятия, оптимизировать затраты, своевременно принимать управленческие решения. Что такое оборотные активы и как выстроить эффективную систему контроля и управления ими, читайте в материале.
— Финансовая грамотность и предпринимательское мышление: нужно ли прокачивать эти скилы у сотрудников
Насколько финансовая грамотность необходима персоналу? Что более рискованно — повышение самостоятельности сотрудников с вероятностью их дальнейшего ухода из компании или ограничение доступа к информации и возможностей карьерного роста?
— Опасная экономия на налогах: чем грозит дробление бизнеса
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Ребенок, даже маленький, может быть владельцем имущества и должен платить налоги. Самостоятельно он этого делать, конечно, не может, но есть же родители. Электронные повестки только дублируют обычные бумажные, а не заменяют их. Маркетплейсы подписали с владельцами ПВЗ стандарты работы. Теперь конфликтов должно быть меньше. И другие новости дня.
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Резюме
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Документы
Роскомнадзор: Приказ № 128 от 05.08.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Персональные данные на сайте 2023. Как работать по 152-ФЗ и не получать штрафы
Правительство РФ: Постановление № 1197 от 13.09.2019
Подробнее о документе мы писали в новости Персональные данные на сайте 2023. Как работать по 152-ФЗ и не получать штрафы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/83043 от 31.08.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 🔂 Восстановленный резерв сомнительных долгов IT-компания включает в расчет для права на пониженные взносы
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа: Постановление № Ф08-12912/2019 от 10.02.2020
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/12797@ от 06.10.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Полицейским положен имущественный вычет, если на покупку квартиры они добавили свои деньги
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-14/493@ от 24.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Форма Р19001 для упрощенной ликвидации ООО + образец заполнения
Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/88743 от 18.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 💶 Итоговая сумма в счете-фактуре должна быть с копейками
ФНС РФ: Письмо № БВ-4-7/10590 от 17.08.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Как заключить мировое соглашение с налоговой. Мини-курс
Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/90325 от 22.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Часть процентов по кредиту на покупку основных средств идет в их стоимость
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/87714 от 14.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Договорная неустойка и безнадежная дебиторка идут во внереализационные доходы
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