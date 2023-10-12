«Утренний бухгалтер» № 5496. Вырастет пособие по безработице

В 2024 году максимальный размер пособия по безработице увеличится до 13 751 рубля. Минималку тоже увеличат.

Бухгалтеры задумались над процессом разрезервирования имущественных налогов при долге по УСН: разбираем ситуацию на примере.

Роструд: если компания вложилась в обучение сотрудника, то при увольнении он должен возместить эти затраты.

Малый и средний бизнес получил возможности оформлять микрозаймы удаленно и по единому сокращенному набору документов.

У бюджета нет денег для ремонта 18 тысяч почтовых отделений. Профинансировать и поддержать «Почту России» снова предлагают за счет маркетплейсов.

Минфину и Росфинмониторингу поручили упростить обжалование предпринимателями блокировки средств из-за нарушения антиотмывочного законодательства.

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