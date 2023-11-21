«Утренний бухгалтер» № 5523. Сезон охоты: ФНС будет бороться с дроблением

В 2024 году налоговики будут особое внимание уделять проверкам сделок с взаимозависимыми лицами, бизнеса с признаками искусственного дробления и запустят ряд тематических проверок.
Минцифры поменяет регламент для аккредитации IT-компаний: подавать заявление бизнес будет на новом бланке.
Налоговая напоминает: платежные поручения со статусом 02, которые выполняют роль уведомлений по ЕНП, применяются только до 31 декабря 2023 года.
Как разобраться с заморозкой иностранных ценных бумаг, произволом брокеров и выйти из ситуации без убытков, узнаете здесь.
ФНС добавила раздел «Доверенности» в личных кабинетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В декабре бухгалтеры будут сдавать два обязательных уведомления по НДФЛ и одно добровольное, а с января – два обязательных.
Кадровый голод вынуждает работодателей отправлять сотрудников на удаленку вместо больничного.
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Разборы законов
— НДС с аванса: как отразить в декларации, проводки, примеры
Продавец обязан начислить НДС с аванса в счет будущей поставки, но не всегда. А дальнейший учет и отражение предоплаты в декларации зависят от периода и суммы реализации.
— Все налоговые льготы и меры поддержки для IT-компаний и их сотрудников в 2023 году
IT-компании вправе не платить налог на прибыль и НДС, а страховые взносы перечислять по пониженным тарифам. Профессионалы IT-направления также получили преференции. С 2023 года появилось еще несколько льгот. Даем обзор всех действующих послаблений для отрасли и разбираем, кто именно и как может ими воспользоваться.
— Как вести воинский учет в обособленных подразделениях организации + форма № 10 образец заполнения
Организация обязана вести воинский учет работников как головного офиса, так и обособленных подразделений. Рассказываем, как организовать работу по ведению воинского учета в филиалах.
— Как возместить расходы дистанционному работнику без налоговых претензий. Мини-курс
Рассказываем, как работодателю возместить расходы удаленному работнику без налоговых претензий.
— Что поменяется в уплате НДФЛ и уведомлениях с 2024 года: таблица с новыми сроками
С 2024 года платить НДФЛ надо будет два раза в месяц, сдавать уведомления – тоже два раза в месяц.
Новости
1 После 31 декабря платежки-02 отменяются
2 ❗ Минцифры обновит регламент для аккредитации IT-компаний
3 При сокращении штата уволенным надо выплатить компенсацию за 28 дней отпуска
4 ФНС обновила сервис проверки контрагентов
5 Если человек стал инвалидом в середине года, налог на имущество придется заплатить за несколько месяцев
6 🎉«Клерк» поздравляет вас с днем бухгалтера и дарит скидки на лучшие курсы!
7 При покупке алкоголя и табака можно будет подтвердить возраст с помощью биометрии
8 Ставки по рыночной ипотеке превысили 17%
9 ФНС объявляет новый этап охоты по борьбе с дроблением
10 Возмещение коммуналки от арендаторов идет в доходы ИП на ПСН
11 «Вкусвилл» стал владельцем бренда семейного кафе «Андерсон»
12 💥Мы выложили бесплатную запись прошлой конференции. Забирайте в закладки и применяйте в работе
13 Ждем, но не очень. Результаты опроса: впускать или нет релокантов обратно в Россию
14 🎓Вебинар: как бухгалтеру развивать карьеру в области 1С. 21 ноября в 11:00 мск!
15 Если вовремя не сдать декларацию по УСН, налоговики обнулят начисления авансов из уведомлений
16 Каждый пятый работодатель вместо больничного отправляет сотрудников на удаленку
17 «Тинькофф» объявил номинантов премии для участников рынка онлайн-торговли
18 Экспедиторские услуги для компании из Казахстана облагаются НДС по ставке 0%
19 За девять месяцев малый бизнес в сфере туризма получил льготные кредиты на 42 млрд рублей
20 ФНС открыла раздел с доверенностями в личных кабинетах юрлиц и ИП
21 Как в 1С:Бухгалтерии 8 распределить аванс на ЕНС
22 В декабре будет два обязательных уведомления по НДФЛ и одно добровольное, а с января – два обязательных
23 В «Яндекс Путешествиях» можно забронировать отель с отложенным платежом
24 44% женщин становятся предпринимателями до 40 лет
25 ВОЗ: одиночество — угроза для здоровья людей по всему миру
26 Налоговые долги по требованию будут взыскивать, пока сальдо ЕНС не выйдет в ноль
27 «Яндекс» могут оштрафовать за недостоверные сведения в рекламе
28 Цифровой рубль начнут применять в бюджетных расходах
29 Минфин выступил против отмены НДС с авансов
30 Бюджет уже получил 40 млрд рублей от налога на сверхприбыль
31 Правительство одобряет штрафы за отказ продавать валютную выручку
32 Как данные из отчета Озона отражать в доходах по УСН
33 🙌 «Клерк» объединил больше 50 тысяч бухгалтеров в сообществе ВК
34 Упаковка подорожает на 0,5% из-за экологического сбора
🔥Как узнать обо всех изменениях в налогах и бухгалтерии 2023-2024 за один день?
Приходите на II всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» 5 декабря в Москве. В программе эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой от топовых спикеров, крутые презентации, ответы на вопросы из зала и чата, призы и подарки от «Клерка» и партнеров мероприятия.
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Мероприятия
Инвентаризационная комиссия в 2023 году: новый стандарт Минфина России и сложившаяся практика
Дата проведения: 21 ноября, вторник
Как бухгалтеру развивать карьеру в области 1С
Дата проведения: 21 ноября, вторник
ПБУ 18/02: как на практике работать с разницами в бухгалтерском и налоговом учете
Дата проведения: 21 ноября, вторник
Сделки M&A. Что необходимо знать перед продажей бизнеса или получением инвестиций
Дата проведения: 22 ноября, среда
Проблемы инвесторов на фондовом рынке после введения санкций: пути преодоления
Дата проведения: 22 ноября, среда
Обзор возможностей "Ортикон: НБКИ"
Дата проведения: 22 ноября, среда
Дата проведения: 23 ноября, четверг
Как бухгалтеру-аутсорсеру рассчитать свои тарифы и набрать клиентов
Дата проведения: 23 ноября, четверг
Полное руководство по использованию сервиса Entera и розыгрыш годовой подписки
Дата проведения: 23 ноября, четверг
Налоговые проверки в конце 2023 года: кому закрутит гайки ФНС
Дата проведения: 23 ноября, четверг
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5522. НДФЛ будем платить дважды в месяц, закон принят, бухгалтеры готовьтесь
Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому с 2024 года налоговые агенты обязаны перечислять НДФЛ в бюджет два раза в месяц.
🔒 Все налоговые льготы и меры поддержки для IT-компаний и их сотрудников в 2023 году
IT-компании вправе не платить налог на прибыль и НДС, а страховые взносы перечислять по пониженным тарифам. Профессионалы IT-направления также получили преференции. С 2023 года появилось еще несколько льгот. Даем обзор всех действующих послаблений для отрасли и разбираем, кто именно и как может ими воспользоваться.
🔒 НДС с аванса: как отразить в декларации, проводки, примеры
Продавец обязан начислить НДС с аванса в счет будущей поставки, но не всегда. А дальнейший учет и отражение предоплаты в декларации зависят от периода и суммы реализации.
Блоги компаний
Важные изменения в воинском учете. Можно ли подписывать документы воинского учета в электронном виде
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/100342 от 23.10.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Минфин выступил против отмены НДС с авансов
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/16312 от 22.03.2017
Арбитражный суд Уральского округа: Постановление № Ф09-129/19 от 05.03.2019
Подробнее о документе мы писали в новости Путевые листы 2023-2024. Что нужно знать бухгалтеру
Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/76331 от 20.11.2017
Минтранс России: Письмо № ДЗ-514-ПГ от 04.04.2019
Подробнее о документе мы писали в новости Путевые листы 2023-2024. Что нужно знать бухгалтеру
Минфин РФ: Письмо № 24-03-07/34121 от 18.05.2018
Минфин РФ: Письмо № 03-14-07/27242 от 20.04.2018
Минфин РФ: Информационное письмо № 24-01-07/86352 от 29.11.2018
Минфин РФ: Письмо № 205-02.02-12-3586/18 от 06.07.2018
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