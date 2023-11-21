«Утренний бухгалтер» № 5523. Сезон охоты: ФНС будет бороться с дроблением

В 2024 году налоговики будут особое внимание уделять проверкам сделок с взаимозависимыми лицами, бизнеса с признаками искусственного дробления и запустят ряд тематических проверок.

Минцифры поменяет регламент для аккредитации IT-компаний: подавать заявление бизнес будет на новом бланке.

Налоговая напоминает: платежные поручения со статусом 02, которые выполняют роль уведомлений по ЕНП, применяются только до 31 декабря 2023 года.

Как разобраться с заморозкой иностранных ценных бумаг, произволом брокеров и выйти из ситуации без убытков, узнаете здесь.

ФНС добавила раздел «Доверенности» в личных кабинетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В декабре бухгалтеры будут сдавать два обязательных уведомления по НДФЛ и одно добровольное, а с января – два обязательных.

Кадровый голод вынуждает работодателей отправлять сотрудников на удаленку вместо больничного.

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