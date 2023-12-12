«Утренний бухгалтер» № 5538. Утвердили взносы по травматизму для АУСН, у военнослужащих заберут загранпаспорта, самозанятые получат больничные

Коэффициент индексации для взносов на травматизм на 2024 год – 1,098. За 2024 год бизнес на АУСН заплатит в СФР 2 434 рубля.

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