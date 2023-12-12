Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5538. Утвердили взносы по травматизму для АУСН, у военнослужащих заберут загранпаспорта, самозанятые получат больничные

Взносы проиндексировали, заработал перечень оснований недействительности загранпаспортов, ИП и самозанятые получат право на пособия.

Коэффициент индексации для взносов на травматизм на 2024 год – 1,098. За 2024 год бизнес на АУСН заплатит в СФР 2 434 рубля.

РАССЫЛКА423 421 читатель

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

В России начал действовать единый перечень оснований недействительности загранпаспортов: у призванных на военную службу теперь могут изъять документ на границе.

Предприниматели и самозанятые получат право добровольно платить социальные взносы в размере 1,25 тысяч рублей в месяц.

В 2024 году налоги надо будет платить только платежкой-01 на КБК ЕНП: подготовили образец платежки.

Как работать с самозанятыми без рисков: забирайте бесплатный чек-лист.

Депутаты Госдумы соберут рабочую группу и разработают ОКВЭД для блогерства.

Размер штрафов за утечки персональных данных вырос в 23 раза.

Как заполнить 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года: таблица в закладки.

🔥Как бухгалтеру на аутсорсе выйти из текучки и создать бухагентство?

Рост бухгалтера на аутсорсе до владельца бухгалтерского агентства происходит в 3 раза быстрее 🚀, если начать делегировать задачи по направлениям: бухгалтерский учет, продажи, работа с клиентами и операционка.

С чего начать, как нанять первого помощника, нужно ли делегировать продажи и бухучет – узнаете 14 декабря в 17:00 по мск на вебинаре: «Как собрать сильную команду в бухгалтерском агентстве: от первого помощника до самостоятельных рабочих групп».

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Всем, кто придет, дарим подарок — инструмент «Урок: как контролировать бухгалтера» и Чек-лист по УСН.

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Разборы законов

Как оформить годовую премию, чтобы включить ее в расходы

В декабре компании нередко выплачивают премии «к празднику». А бухгалтер задается вопросом: как оформить годовую премию так, чтобы учесть ее в расходах и тем самым снизить налогооблагаемую базу для налога на прибыль?

Как в бухучете отразить оплату услуг по использованию 1С:Fresh. Мини-курс

В коротком видео разберем, какими проводками отражать в бухгалтерском учете лицензионные платежи за ПО.

Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение

Перед новым годом компании часто дарят подарки сотрудникам и их детям, а также украшают помещения. Разберем бухгалтерский и налоговый учет расходов на создание новогодней атмосферы.

Как получить упрощенный вычет по НДФЛ. Мини-курс

В мини-курсе рассказываем, как получить упрощенный налоговый вычет по НДФЛ.

Как банки проверяют бизнес в 2023 году + образцы ответов на запросы

Банкам поручено проверять клиентов и их операции по антиотмывочному закону 115-ФЗ. Компании и ИП могут получить в любой момент запрос о предоставлении документов и пояснений. В разных случаях требования разные. Рассказываем, что, когда и зачем вправе просить банк и как составить ответы, чтобы избежать блокировки счетов.

14 декабря в Краснодаре пройдет 🎄 «Бухгалтерская Клерк.Конференция»!

Вас ждут эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой от топовых спикеров, живое общение, кофе-брейки и фотосессии.

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Новости

1 Изменятся бланки для регистрации ИП

2 Вышел новый электронный формат доверенности для сдачи отчетов

3 Обновили правила сдачи ЕФС-1 по ТКС и через кабинет страхователя

4 🚭 За курение и алкоголь на рабочем месте, но в нерабочее время, нельзя объявлять выговор

5 Обновят чек-листы по трудовым проверкам

6 🎓Вебинар: ЕНП и ЕНС. Поправки в НК, которые влияют на расчет и уплату налогов. 14 декабря в 10:00 мск!

7 На Госуслугах будет можно передавать согласие на обработку персональных данных

8 🎁Диплом — лучший подарок, который бухгалтер может сделать себе

9 План по воинскому учету на 2024 год: как составить и надо ли сдавать

10 Минстрой предлагает обнулить НДС на услуги по замене лифтов в домах

11 Самозанятые и ИП смогут получать больничные и другие социальные выплаты

12 Когда платить фиксированные взносы за 2023 год, чтобы уменьшить налог по УСН

13 Конституционный суд защитил бухгалтеров. Неиспользованные отгулы им оплатят при увольнении

14 ЦБ повысит ставку до 16% на ближайшем заседании

15 🎄Узнайте обо всех изменениях в работе бухгалтера на «Бухгалтерской Клерк.Конференции» в Краснодаре!

16 Роспатент создал бесплатный сервис по товарным знакам

17 Начал действовать закон об изъятии загранпаспортов у военнослужащих на границе

18 Утвердили размер взносов на травматизм для бизнеса на АУСН на 2024 год

19 Налоговая опубликовала информацию о правонарушениях за 2022 год

20 Как в 1С: Бухгалтерии 8 быстро загружать кассовые чеки

21 Binance не будет поддерживать p2p-операции с рублем

22 С предприятий в новых регионах не будут взыскивать долги до 2026 года

23 Какую упрощенку выбрать – «доходы» или доходы минус расходы»: таблица

24 Центробанк поддержал идею открыть информацию о родственниках банкротов

25 НДФЛ по сроку уплаты, приходящемуся на апрель, попадает в 6-НДФЛ за 1 квартал: таблица

26 Честный ЗНАК: кроссовки подешевели на 29%

27 44% работодателей выплатят сотрудникам премии по итогам 2023 года

28 Минюст хочет создать Единый реестр адвокатов страны

29 Чтобы избавиться от сотрудников, их сажают в тесный душный кабинет и агрессивно общаются с ними

30 Размер штрафов за утечки персональных данных вырос в 23 раза

31 В 2024 году налоги надо будет платить только платежкой-01 на КБК ЕНП: образец

32 Минпромторг не поддержал идею ввести акциз на медицинский спирт

33 Госдума начнет создавать отдельный ОКВЭД для блогеров

34 В 2022 году блогерский рынок вырос до 50 млрд рублей

Мероприятия

Как субъектам 115-ФЗ подготовиться к проверке регулятора

Дата проведения: 12 декабря, вторник

Что обязаны размещать в Федресурсе, если провели аудит: 2 обязательных сообщения о финансовой отчетности до 31 декабря

Дата проведения: 12 декабря, вторник

Я - бухгалтер, я так считаю!

Дата проведения: 13 декабря, среда

ФСБУ 14/2020 Нематериальные активы: переход с 2024 года

Дата проведения: 13 декабря, среда

ЭПД для опта и розницы. Как работать бухгалтерам в ритейле, у перевозчиков и производителей спиртосодержащей продукции

Дата проведения: 13 декабря, среда

Учет отходов и 2-ТП (воздух)

Дата проведения: 13 декабря, среда

Как бухгалтеру на аутсорсе увеличить свой доход в 2024 году

Дата проведения: 13 декабря, среда

Новогодняя Бухгалтерская Клерк.Конференция

Дата проведения: 14 декабря, четверг

Бухгалтерская конференция «Клерка» в Краснодаре

Дата проведения: 14 декабря, четверг

Как бухгалтеру частной практики вырасти в доходе: подводим итоги и смотрим, что делать дальше

Дата проведения: 14 декабря, четверг

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«Утренний бухгалтер» № 5537. ИП скоро исчезнут, яйца рекордно подорожали к сезону оливье, валютные ограничения будут отменять

В Госдуме считают, что всех ИП нужно ликвидировать, Силуанов анонсировал постепенное снятие ограничений, ФАС в шоке от цен на яйца и другие горячие новости.

🔒 Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение

Перед новым годом компании часто дарят подарки сотрудникам и их детям, а также украшают помещения. Разберем бухгалтерский и налоговый учет расходов на создание новогодней атмосферы.

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Расскажем, как оформлять ЭП 2024 году, какие правила действуют и когда нужна МЧД.

Поступление основных средств в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Продолжим серию публикаций по теме основных средств. В этом материале расскажем о том, как в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 сделать поступление основных средств, ведь оно может производиться двумя способами: упрощенным или полным.

🔒 Как в бухучете отразить оплату услуг по использованию 1С:Fresh. Мини-курс

В коротком видео разберем, какими проводками отражать в бухгалтерском учете лицензионные платежи за ПО.

Приобретение товаров для перепродажи у иностранного поставщика в валюте при УСН в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Чем больше бухгалтеров разбираются с оформлением фактов хозяйственной жизни при УСН, тем больше они недоумевают от того, кому же в голову пришло назвать эту систему налогообложения упрощенной?! Поэтому мы продолжаем цикл публикаций по данному спецрежиму.

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В декабре компании нередко выплачивают премии «к празднику». А бухгалтер задается вопросом: как оформить годовую премию так, чтобы учесть ее в расходах и тем самым снизить налогооблагаемую базу для налога на прибыль?

Блоги компаний

Как бухгалтеру работать из дома в 1С

Штатные сотрудники и самозанятые: как оплачивают работу в выходные и праздничные дни

Куда расти бухгалтеру, чтобы повысить свой доход

Сопроводительные документы на товар

5 шагов к тому, чтобы выйти на маркетплейсы в 2024 году

Как составить инструкцию по охране труда для бухгалтера

Справка о подтверждающих документах: что нужно знать бухгалтеру

ТОП-6 ошибок в договорах с самозанятыми

Путевой лист грузового автомобиля: что изменилось

К вам едет выездная налоговая проверка!

7 проблем при учёте командировок и как их избежать

Как правильно установить персональную надбавку сотруднику

Экологический сбор: что изменится с 1 января 2024 года

Что меняется в ЕФС-1 и НДФЛ в 2024 году / БухСтрим

Изменения в 2024 году: что нужно знать бухгалтеру

Какие документы для работы с персональными данными нужны организации в 2024 году? Новые требования Роскомнадзора и ФЗ № 152

Страховые взносы и предельная база в 2024 году

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Помощник бухгалтера Зарплата от 45000 до 60000 ₽, Москва, Полный день

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Резюме

Трибуна

Какие реквизиты страховых взносов от несчастных случаев?

Свежие облигации: Биннофарм на размещении

Не перемешивайте деньги. Продажа старой квартиры

Как выплачивать премию годовую в декабре?

Как должно отражаться уменьшение патента?

Как исправить свою ошибку в уплате НДФЛ?

Если больничный пришел в СФР, то подавать данные не надо?

⚡️Поправки в НК, которые влияют на расчет и уплату налогов. Самые актуальные бесплатные вебинары

Как одной функцией Excel закрыть три запроса?

Как уменьшить налоги по новым правилам❓ Как уменьшать налог УСН и ПСН на взносы

Разработка плана целей проекта. Как правильно формулировать

Когда можно подавать заявление на патент?

Как выйти из ситуации с минимальными штрафами?

Как найти партнёра по бизнесу? 4 совета

Выход из финансового кризиса: тактика восстановления после финансовых неудач

Можно без формирования новой корректировки в 1С, подправить счет-фактуру руками в Контуре?

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В личном кабинете страхователя ФСС стоит статус пособия «Документ проверен». Это нормально?

Тренды в охране труда: наш отчет с выставки БИОТ (ни один манекен не пострадал)

За какой период должен попасть товар в декларацию?

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-12/42422 от 05.07.2017

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/111429 от 21.11.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Премии работникам можно включить в расходы для налога на прибыль

Арбитражный суд Поволжского округа: Постановление № Ф06-24412/2022 от 12.10.2023

Арбитражный суд Поволжского округа: Постановление № Ф06-3709/2023 от 07.07.2023

Арбитражный суд Поволжского округа: Постановление № Ф06-24412/2022 от 12.10.2023

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: Постановление № Ф04-534/2023 от 24.03.2023

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: Постановление № Ф04-691/2023 от 23.03.2023

Арбитражный суд Московского округа: Постановление № Ф05-12592/2014 от 17.05.2016

Арбитражный суд Дальневосточного округа: Постановление № Ф03-282/2020 от 24.03.2020

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа: Постановление № Ф02-6593/2022 от 02.02.2023

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РАССЫЛКА423 421 читатель

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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