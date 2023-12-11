«Утренний бухгалтер» № 5537. ИП скоро исчезнут, яйца рекордно подорожали к сезону оливье, валютные ограничения будут отменять

Госдума: когда в 2029 году закончится эксперимент по введению налога для самозанятых, такая форма ведения бизнеса как ИП может быть ликвидирована.

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IT-компаниям, у которых согласие на раскрытие налоговой тайны имеет срок действия до 31 декабря 2023 года, нужно подать новые сведения. Иначе бизнес останется без аккредитации.

Соскучились но новшествам? Идет публичное обсуждение проекта ФСБУ «Долговые затраты».

Минфин не хочет прописывать в НК признаки дробления, потому что бизнес постоянно придумывает новые схемы.

Как победить ФСБУ 25/2018 и не сойти с ума, узнаете здесь.

Яйца подорожали на 40% и их продают поштучно.

Силуанов: цифровой рубль сделает прозрачными все расчеты бюджета, скрыть нецелевые расходы станет невозможно.

Подготовили пошаговый алгоритм, как организовать воинский учет в компании.

Глава Минфина пообещал, что валютные ограничения будут постепенно отменять.

💥Совет от редакции: с 1 июня 2024 года при перевозке этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции необходимо использовать электронные документы. Как подготовиться, узнаете на бесплатном вебинаре 13 декабря в 11:00 мск. Записаться.