«Утренний бухгалтер» № 5537. ИП скоро исчезнут, яйца рекордно подорожали к сезону оливье, валютные ограничения будут отменять

Госдума: когда в 2029 году закончится эксперимент по введению налога для самозанятых, такая форма ведения бизнеса как ИП может быть ликвидирована.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
IT-компаниям, у которых согласие на раскрытие налоговой тайны имеет срок действия до 31 декабря 2023 года, нужно подать новые сведения. Иначе бизнес останется без аккредитации.
Соскучились но новшествам? Идет публичное обсуждение проекта ФСБУ «Долговые затраты».
Минфин не хочет прописывать в НК признаки дробления, потому что бизнес постоянно придумывает новые схемы.
Как победить ФСБУ 25/2018 и не сойти с ума, узнаете здесь.
Яйца подорожали на 40% и их продают поштучно.
Силуанов: цифровой рубль сделает прозрачными все расчеты бюджета, скрыть нецелевые расходы станет невозможно.
Подготовили пошаговый алгоритм, как организовать воинский учет в компании.
Глава Минфина пообещал, что валютные ограничения будут постепенно отменять.
💥Совет от редакции: с 1 июня 2024 года при перевозке этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции необходимо использовать электронные документы. Как подготовиться, узнаете на бесплатном вебинаре 13 декабря в 11:00 мск. Записаться.
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При повторном нарушении — отстранение от работы бухгалтера до 2 лет. Знаете, о чем речь?
Мы говорим о штрафах за грубое нарушение требований к бухучету. Вы применяете в работе ФСБУ 25/2018? Этот стандарт обязателен к применению для всех организаций, независимо от формы собственности, системы налогообложения или способа ведения бухучета.
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Разборы законов
— Регионы могут снижать ставки налога по УСН: разбор по Ярославской области, где льгот стало меньше
Региональные власти имеют право снижать ставки налога по УСН и устанавливать категории бизнеса, для которых эти ставки действуют. Например, в Ярославской области с 2024 года многие бизнесмены лишатся льгот и будут платить налог по УСН по обычным ставкам.
— Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение
Перед новым годом компании часто дарят подарки сотрудникам и их детям, а также украшают помещения. Разберем бухгалтерский и налоговый учет расходов на создание новогодней атмосферы.
— Кто может работать без кассы в 2024 году. Мини-курс
Разбираемся в мини-курсе, кто в 2024 году может работать без кассы.
— Как рассчитать авансовые платежи по налогу на прибыль
Налог на прибыль — это прямой налог, величина которого зависит от финансового результата компании. Рассказываем, как правильно рассчитывать и перечислять авансовые платежи по этому налогу.
— Как банки проверяют бизнес в 2023 году + образцы ответов на запросы
Банкам поручено проверять клиентов и их операции по антиотмывочному закону 115-ФЗ. Компании и ИП могут получить в любой момент запрос о предоставлении документов и пояснений. В разных случаях требования разные. Рассказываем, что, когда и зачем вправе просить банк и как составить ответы, чтобы избежать блокировки счетов.
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Новости
1 👎👍 Вычет НДС при переходе с УСН «доходы» на ОСНО: нельзя, но можно
2 Роструд советует не бояться профилактических визитов трудинспекции
3 Компания с доходом в 20 млн рублей не может применять кассовый метод на ОСНО, но может применять УСН
4 У каждого пятого сотрудника не будет годовой премии
5 Заявление на патент в 2024 году нужно подать до 15 декабря
6 Проверьте предельный доход за 9 месяцев 2023 года при переходе на УСН
7 Минфин упростит продажу ювелирных изделий перед Новым годом
8 Силуанов пообещал постепенную отмену валютных ограничений
9 🎓Вебинар: Бухгалтерское закрытие года в 1С. 11 декабря в 11:00 мск!
10 У блогерских агентств появилась саморегулируемая организация
11 🍸 Можно ли угощать клиентов шампанским
12 Костин: доллар будет «плавать» в районе 90 рублей до конца 2023 года
13 Как навести порядок в учете и распределении ресурсов для роста бизнеса в сфере услуг, расскажут на вебинаре от CRM Academy
14 🎄Гид по самым нужным бухгалтеру навыкам в 2024 году
15 Маркетплейсы заблокировали более 1,7 млн карточек товаров
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17 Правительство направит дополнительные 1,3 млрд рублей на лизинговую поддержку малого бизнеса
18 🎁 Что 2024 год приготовил для бухгалтеров? Узнайте на «Новогодней Бухгалтерской Клерк.Конференции» в Краснодаре!
19 В России в 2029 году могут исчезнуть все ИП
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22 👩🏻💼Что вам обязательно нужно знать про зарплату и кадры: обзор лучших инструкций на «Клерке»
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24 Крупному бизнесу запретят поднимать цены сразу на 30%
25 ✋ Власти не будут прописывать в НК четкие признаки дробления, потому что бизнес постоянно придумывает новые схемы
26 ФНС проведет массовый расчет транспортного и земельного налога за 2023 год
27 В WhatsApp появились исчезающие голосовые сообщения
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29 Идет обсуждение нового ФСБУ «Долговые затраты»
30 Депутаты предложили банкам закрыть долги проблемных клиентов
31 IT-компании останутся без аккредитации, если не проверят согласие на раскрытие налоговой тайны
32 Wildberries запустит свой сервис видеозвонков, аналог Zoom
33 До 25 января главы КФХ должны сдать РСВ на фиксированные взносы
34 💝 Бухгалтеры встретились на конференции, получили новую 6-НДФЛ и ее пробник, новую книгу по УСН, новые справки для вычета по НДФЛ. Топ новостей за неделю
35 Работодатели стали в три раза чаще оформлять ДМС для сотрудников
36 С каждой точки по продаже алкоголя хотят собирать 20 тысяч рублей в год
37 Рекламу у блогеров-иноагентов хотят ограничить
38 Закупки товаров и услуг стали самой коррумпированной сферой в 2023 году
39 Безработные могут брать краткосрочные подработки и сохранять пособие
40 30 банков и брокеров из дружественных стран получат доступ к торгам валютой в РФ
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43 Из страны начали массового вывозить золотые слитки
44 Ювелирам предлагают вернуть упрощенку
45 В России взлетели цены на яйца: за год они подорожали на 40%, даже в Москве их продают поштучно
14 декабря в Краснодаре пройдет 🎄 Новогодняя «Бухгалтерская Клерк.Конференция»!
Вас ждут эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой от топовых спикеров, живое общение, кофе-брейки и фотосессии.
Создаем новогоднее настроение! Мы сделали специальный билет — с подарками, шампанским и подпиской Клерк.Премиум на 6 месяцев.
Мероприятия
Как перейти на проактивную схему выплат до 2024 года
Дата проведения: 11 декабря, понедельник
Бухгалтерское закрытие года в 1С
Дата проведения: 11 декабря, понедельник
Воинский учет: инструкции, как вести + образцы документов
Дата проведения: 11 декабря, понедельник
Как субъектам 115-ФЗ подготовиться к проверке регулятора
Дата проведения: 12 декабря, вторник
Что обязаны размещать в Федресурсе, если провели аудит: 2 обязательных сообщения о финансовой отчетности до 31 декабря
Дата проведения: 12 декабря, вторник
Дата проведения: 13 декабря, среда
ФСБУ 14/2020 Нематериальные активы: переход с 2024 года
Дата проведения: 13 декабря, среда
ЭПД для опта и розницы. Как работать бухгалтерам в ритейле, у перевозчиков и производителей спиртосодержащей продукции
Дата проведения: 13 декабря, среда
Дата проведения: 13 декабря, среда
Как бухгалтеру на аутсорсе увеличить свой доход в 2024 году
Дата проведения: 13 декабря, среда
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5536. Сколько уведомлений по ЕНП сдавать в декабре? Два или три, но можно и четыре!
Собрали для вас таблицу, какие уведомления и когда можно или нужно сдавать в декабре.
— Маркировка рекламы в 2024: как не попасть на штрафы
Реклама — действенный, но не всегда прозрачный способ продвижения товаров и услуг. Чтобы исключить серые схемы, в сентябре 2022 года рекламодателям РФ законодательно предписано маркировать рекламу. С 1 сентября 2023 введены штрафы за нарушение требований о маркировке.
— Форма УПД 2023—2024: образец заполнения
УПД — образец заполнения 2023—2024 приведен в нашей публикации. Зачем разработали бланк УПД? Кто и когда может его применять? Как его заполнить? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в материале далее.
— Что такое дефолт и чем он грозит
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— Планирование затрат на производство и реализацию продукции
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— Скоро 13-я зарплата, а вы получите премию? Можно ли угощать клиентов шампанским, не нарушая закон, что бухгалтеру надо сделать в декабре. 🌲«Ночной бухгалтер» № 1581
Не все рассчитывают в этом году на премии, только каждый третий сотрудник. При этом 80% компаний предусмотрели в локальных актах такую возможность, а 20% — жадины. Купить шампанское в розницу, а потом угощать гостей магазина — так можно или это нарушение алкогольного законодательства? Чек-лист для бухгалтера на декабрь, чтобы все успеть и ничего не забыть.
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Трибуна
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Документы
Минфин РФ: Приказ № 23н от 22.02.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Разработка ФСБУ: итоги 2023 года и планы Минфина
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/96059 от 10.10.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Как платить НДФЛ с доходов нерезидентов на удаленке за рубежом в 2024 году
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/92012 от 27.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Как платить НДФЛ с доходов нерезидентов на удаленке за рубежом в 2024 году
Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/107221 от 09.11.2023
Подробнее о документе мы писали в новости ✋ Власти не будут прописывать в НК четкие признаки дробления, потому что бизнес постоянно придумывает новые схемы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/96343 от 29.12.2018
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/96840 от 29.12.2018
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/96676 от 29.12.2018
Минфин РФ: Письмо № 24-06-08/96896 от 29.12.2018
Минфин РФ: Письмо № 24-02-05/96385 от 29.12.2018
Минфин РФ: Письмо № 27-05-13/106832 от 09.11.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 🍸 Можно ли угощать клиентов шампанским
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