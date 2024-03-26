«Утренний бухгалтер» № 5605. Всего несколько дней осталось у ювелиров, чтобы перейти на УСН

Всего 5 дней осталось у «серебряных ювелиров».

Для того, чтобы применять УСН с 1 января 2024 года, «серебряные ювелиры» должны подать уведомление о переходе на УСН до 31.03.2024.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

ФНС утвердит порядок ведения сервиса «Личный кабинет ИП». Проект опубликован на федеральном портале.

Бухгалтерскую отчетность надо будет составлять по новым правилам и на новых бланках. Подробнее рассказали об этом здесь.

НДФЛ и страховые взносы ФНС проверяет особо тщательно. Разберитесь, какие превентивные меры позволят снизить риск претензий.

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Разборы законов

— Формы и сроки сдачи отчетности за I квартал 2024 года

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— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в марте 2024 года

Одно уведомление в марте бухгалтеры уже сдали по сроку 04.03.2024. До 25 марта надо сдать еще одно.

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Дата проведения: 26 марта, вторник

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Налоговые риски в «зарплатных» налогах: как проверяют НДФЛ и взносы

Дата проведения: 27 марта, среда

Изменения в отчетности физлиц по доходам: что спросит налоговая

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Дата проведения: 28 марта, четверг

Налоговая проверка: предпроверочный анализ, камеральная и выездная проверка, истребования

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Изменения налогового законодательства. Новое в бухгалтерском учете и отчетности за 1 квартал

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Дата проведения: 29 марта, пятница

Статьи

— «Утренний бухгалтер» № 5604. Утвержден новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность»

Формы бухгалтерской отчетности будут новые. Сдавать бухотчетность по новым правилам надо будет за 2025 год.

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Бдительность — это важный навык бухгалтера. Нужно приучать себя внимательно изучать контракты, любые документы, проверять контрагентов и т.д. Но иногда проблемы могут возникнуть там, откуда их не ждешь.

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Трибуна

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Как учесть доходы с маркетплейсов?

Как обработать переплату по УСН, если сумма уведомления изменилась?

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Как согласовать налоговые расходы с бухгалтерскими?

Как восстановить удаленное отражение зарплаты в 1С после синхронизации?

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Документы

Росстат: Письмо № 815/ОГ от 05.03.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Улучшили условия сдачи отчетность в Росстат

Федеральный закон № 141-ФЗ от 29.11.2004

: Федеральный закон № 290-ФЗ от 03.08.2018

ФНС РФ: Письмо № СД-18-3/770 от 30.03.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-06-06-01/27971 от 30.03.2023

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