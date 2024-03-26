Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5605. Всего несколько дней осталось у ювелиров, чтобы перейти на УСН

Всего 5 дней осталось у «серебряных ювелиров».
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Для того, чтобы применять УСН с 1 января 2024 года, «серебряные ювелиры» должны подать уведомление о переходе на УСН до 31.03.2024.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

ФНС утвердит порядок ведения сервиса «Личный кабинет ИП». Проект опубликован на федеральном портале.

Бухгалтерскую отчетность надо будет составлять по новым правилам и на новых бланках. Подробнее рассказали об этом здесь. 

НДФЛ и страховые взносы ФНС проверяет особо тщательно. Разберитесь, какие превентивные меры позволят снизить риск претензий.

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Разборы законов

Формы и сроки сдачи отчетности за I квартал 2024 года

Чтобы ничего не потерять и вовремя отчитаться за 1 квартал, собрали всю полезную информацию в одной таблице.

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Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в марте 2024 года

Одно уведомление в марте бухгалтеры уже сдали по сроку 04.03.2024. До 25 марта надо сдать еще одно.

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Дата проведения: 26 марта, вторник

Бюджетный учет. Как вести учет по счетам санкционирования расходов

Дата проведения: 26 марта, вторник

Почему бухгалтеры уходят в аналитику 1С. Чем помогают новые навыки

Дата проведения: 26 марта, вторник

Диагностика юридической структуры бизнеса: риски и возможности

Дата проведения: 27 марта, среда

Налоговые риски в «зарплатных» налогах: как проверяют НДФЛ и взносы

Дата проведения: 27 марта, среда

Изменения в отчетности физлиц по доходам: что спросит налоговая

Дата проведения: 27 марта, среда

Как аргументировать пользу КЭДО для компании

Дата проведения: 28 марта, четверг

Налоговая проверка: предпроверочный анализ, камеральная и выездная проверка, истребования

Дата проведения: 29 марта, пятница

Изменения налогового законодательства. Новое в бухгалтерском учете и отчетности за 1 квартал

Дата проведения: 29 марта, пятница

Экстренный вебинар! Минтруд с ФНС начинает борьбу со скрытыми сотрудниками

Дата проведения: 29 марта, пятница

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5604. Утвержден новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность»

Формы бухгалтерской отчетности будут новые. Сдавать бухотчетность по новым правилам надо будет за 2025 год.

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Мошенничество и переплата за страховки: как не стать жертвами обмана. ☝«Ночной бухгалтер» № 1649

Бдительность — это важный навык бухгалтера. Нужно приучать себя внимательно изучать контракты, любые документы, проверять контрагентов и т.д. Но иногда проблемы могут возникнуть там, откуда их не ждешь.

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Резюме

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Трибуна

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Документы

Росстат: Письмо № 815/ОГ от 05.03.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Улучшили условия сдачи отчетность в Росстат

Федеральный закон № 141-ФЗ от 29.11.2004

: Федеральный закон № 290-ФЗ от 03.08.2018

ФНС РФ: Письмо № СД-18-3/770 от 30.03.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-06-06-01/27971 от 30.03.2023

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Можно ли взять чек Яндекс.Тревел для командировочных расходов?

Прошу совета. Сотрудник съездил в командировку, за проживание привез СПРАВКУ ПО ОПЕРАЦИИ от Сбера, которая подтверждает, что «указанная операция списания была совершена по карте...».

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Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
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Недавно увидел публикацию одного из уважаемых коллег в его телеграм-канале на тему незаконных и необоснованных действий налоговых органов (проще говоря — на тему их беспредела).

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Что у нас тут? А тут у нас возвращение Легенды, ну или новый выпуск облигаций застройщика из Санкт-Петербурга. Денег хотят попросить на очень короткий срок без оферты, всего на 2 года, ну и по новому выпуску предусмотрена традиционная для этой компании амортизация крупными долями.

Свежие облигации: Легенда на размещении
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Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5605. Всего несколько дней осталось у ювелиров, чтобы перейти на УСН

Всего 5 дней осталось у «серебряных ювелиров».

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Какие действия по воинскому учету надо предпринять при трудоустройстве нового сотрудника?

Добрый день! Хотела бы уточнить информацию по воинскому учету. Наша организация встала на воинский учет в военкомат по месту регистрации ООО. Наш бухгалтер говорит, что сведения о приеме и увольнении сотрудников вместе с карточками, мы должны направлять в военкомат, в котором мы встали на учет.

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Предложено снизить порог беспошлинной торговли с 1000 до 200 евро: что это значит

Представители розничной торговли считают, что высокий порог для покупок иностранных товаров без уплаты таможенных платежей уже выполнил свои задачи.

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды

США ввели санкции против «Атомайза», «Лайтхауса» и «Системы распределенного реестра»

Это три из десяти компаний в России, которые могут выпускать цифровые права.

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