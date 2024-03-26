«Утренний бухгалтер» № 5605. Всего несколько дней осталось у ювелиров, чтобы перейти на УСН

Для того, чтобы применять УСН с 1 января 2024 года, «серебряные ювелиры» должны подать уведомление о переходе на УСН до 31.03.2024.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
ФНС утвердит порядок ведения сервиса «Личный кабинет ИП». Проект опубликован на федеральном портале.
Бухгалтерскую отчетность надо будет составлять по новым правилам и на новых бланках. Подробнее рассказали об этом здесь.
НДФЛ и страховые взносы ФНС проверяет особо тщательно. Разберитесь, какие превентивные меры позволят снизить риск претензий.
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Статьи
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Формы бухгалтерской отчетности будут новые. Сдавать бухотчетность по новым правилам надо будет за 2025 год.
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Документы
Росстат: Письмо № 815/ОГ от 05.03.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Улучшили условия сдачи отчетность в Росстат
Федеральный закон № 141-ФЗ от 29.11.2004
: Федеральный закон № 290-ФЗ от 03.08.2018
ФНС РФ: Письмо № СД-18-3/770 от 30.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-06-06-01/27971 от 30.03.2023
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