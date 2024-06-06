Утренний бухгалтер № 5652. Когда на ЕНС начислят налог по декларации с ошибками

Налоговики назвали сроки начисления налога по декларации с возможными ошибками.

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Упрощенцы, которые станут плательщиками НДС без права на вычет, будут учитывать входящий НДС в расходах.

Эксперт: Минфин предусмотрел частичный добровольный отказ от дробления, но не учел важные моменты.

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