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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5651. Увеличат лимит доходов и порог по основным средствам на УСН

Кабмин внес с Госдуму законопроект с поправками в НК, которые направлены на донастройку налоговой системы.

Увеличат лимиты по доходам для применения УСН до 450 млн рублей, а порог по основным средствам — до 200 млн рублей.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Как изменятся стандартные вычеты на детей: смотрите в таблице.

ФНС перечислила пять самых частых ошибок в 3-НДФЛ: список.

Операторы связи, с которыми сотрудничает таможня, попали под DDoS-атаку.

Как бухгалтеру и кадровику не терять документы: лайфхак.

Проблема кадров: виноваты ЕГЭ и школьной подготовка.

Глава Минфина: люди не будут уклоняться от налогов при прогрессивном НДФЛ.

Как открыть счет удаленно при открытии бизнеса, узнаете здесь.

Изменили формы уведомлений о зарубежных счетах. Применять их нужно уже с 1 июля 2024 года.

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Разборы законов

Что такое резерв на ЕНС и как он работает. Мини-курс

Как зарезервировать средства на счете ЕНС, что такое зарезервированная сумма и какие платежи резервируются на ЕНС, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.

Как считают пени по налогам в 2024 году. Мини-курс

Какой порядок расчета пени по налогам применяется в 2024 году и на какую ставку рефинансирования ориентироваться налогоплательщику, рассказываем в мини-курсе.

Как в 2024 году уменьшать налоги по УСН и ПСН на страховые взносы: таблица для ИП и ООО

При расчете налога на УСН «доходы» для фиксированных взносов факт уплаты не имеет значение, для взносов за работников — важен факт уплаты. На доходно-расходной упрощенке факт уплаты имеет решающее значение. Для подтверждения этого факта может понадобиться заявление о зачете. Смотрите в нашей таблице, когда и как можно учитывать взносы при УСН и ПСН.

Как подтвердить нулевую ставку НДС при экспорте с помощью электронных реестров. Мини-курс

Наконец-то появилась возможность в упрощенном порядке подтверждать нулевую ставку по НДС при экспорте. В мини-курсе рассказываем, как это сделать.

Справка о доходах, которая в 2024 году выдается физлицу по его запросу: инструкция по заполнению

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15 Запретят срочные трудовые договоры с руководителями подразделений

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20 Банки просят ЦБ настроить прием карт «Мир» в иностранных магазинах

21 Выплаты директору компании облагаются НДФЛ в РФ, даже если он работает за границей

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23 Налоговики хотят пояснения от компаний, которые не сдают ЕНП-уведомления. Опрос

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27 При неуплате вывозных таможенных пошлин экспорт считается незаконным и ставку НДС 0% применять нельзя

28 Блогер Блиновская подала заявление о банкротстве

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30 ⚡ В Думу внесли законопроект с масштабными поправками в НК

31 Хакеры атакуют магазины «Верный»

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38 ФТС: информационный обмен с участниками ВЭД затруднен из-за DDoS-атаки

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Концессионные соглашения, бухгалтерский и налоговый учет

Дата проведения: 5 июня, среда

Дистанционное подписание отчетности: без доверенности, удобно и бесплатно

Дата проведения: 5 июня, среда

Электронный документооборот в учрежденияхв 2024 году

Дата проведения: 5 июня, среда

Типичные ошибки по чекам и кассовым операциям. Как их исправить и избежать штрафов

Дата проведения: 6 июня, четверг

Типичные ошибки по чекам и кассовым операциям. Как их исправить и избежать штрафов

Дата проведения: 6 июня, четверг

Dashboard руководителя отдела продаж: от хаоса к четкой лидоконвертации и прогнозированию продаж

Дата проведения: 6 июня, четверг

Налоговые риски при работе с дебиторской и кредиторской задолженностью: как исключить?

Дата проведения: 6 июня, четверг

Мастер-класс. Требования налогового органа: готовим ответ

Дата проведения: 7 июня, пятница

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3 июня – очередной срок сдачи уведомления по ЕНП.

Как оформить совмещение должностей в 2024 году: образцы документов

Совмещение должностей спасает рабочие процессы, когда сотрудники разбегаются по отпускам, помогает компании пережить сложные времена, когда приходится экономить, а рабочих рук не хватает. Как правильно его оформить?

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Какой порядок расчета пени по налогам применяется в 2024 году и на какую ставку рефинансирования ориентироваться налогоплательщику, рассказываем в мини-курсе.

Как повысить маржинальность бизнеса, когда клиенты теряют покупательскую способность, а поставщики задирают цены: 10 практических советов

В последние годы многие компании сталкиваются с трудностями в бизнесе, связанными с потерей покупательской способности клиентов и увеличением цен от поставщиков. Экономическая нестабильность, включая эти факторы, может серьезно угрожать прибыльности предприятия.

Цифра дня. Про подработку

Многие россияне подрабатывают в отпуске ради дополнительного дохода.

🔒 Что такое резерв на ЕНС и как он работает. Мини-курс

Как зарезервировать средства на счете ЕНС, что такое зарезервированная сумма и какие платежи резервируются на ЕНС, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.

Как ставить финансовые цели для получения наибольшей выгоды

Новая квартира, машина или отсутствие долгов для многих являются желаемой перспективой, но не всегда легко реализуемой. Рассказываем, как поставить финансовую цель таким образом, чтобы ее достичь и не потерять мотивацию.

Как с 1 июня изменились правила назначения единого пособия на ребенка до 17 лет

Вот уже второй год единое пособие на детей в возрасте до 17 лет (которое составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума) назначается по итогам проведения комплексной оценки нуждаемости семьи (т. е. прежде всего, оценивается уровень ее материальной обеспеченности).

Битва за залог: в противостояние налоговой и залоговых кредиторов вступил Конституционный Суд. Как его позиция изменит ситуацию

Недавнее постановление Конституционного Суда внесло важные изменения в правила распределения средств при продаже заложенного имущества в процессе банкротства. В этой статье рассмотрим, как новая позиция суда может повлиять на баланс интересов между налоговыми органами и залоговыми кредиторами, а также какие последствия это может иметь для бизнеса и финансовых институтов.

У работающих родителей будет налоговый кешбэк, но нужно потерпеть до 2026 года. ⏳«Ночной бухгалтер» № 1695

СФР будет возвращать работающим родителям НДФЛ — вот такая рокировочка. Будет вычет за значки ГТО, но смешной. Туристов будет сопровождать по маршруту проводник с аттестатом. Налоговая требует пояснения по уведомлению, но такой нормы в НК нет. И другие новости дня.

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Маркировка пива в потребительской упаковке с 1 июня 2024

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5 реальных кейсов: как главному бухгалтеру наладить работу, передав отдельные участки сторонним экспертам

💥 Бодрящие скидки на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки! Сегодня последний день записи на первый летний поток

Основные справочники в ERP-системах: настройка перед стартом как залог успеха

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Компенсация за незаконное уголовное преследование. Сколько стоит свобода

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Вакансии

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Помощник бухгалтера на первичную документацию Зарплата от 65000 ₽, Москва, Полный день

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Резюме

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Хорошая новость для тех, кто хочет отсудить у должника свои деньги

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Почему кибербезопасность становится конкурентным преимуществом бизнеса и как построить информационную культуру в своей команде

Налоги вырастут, ипотечники смогут сами продавать квартиры, реестр алиментщиков, изменения в закон о банкротстве

Подбор руководителя: как правильно организовать найм

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Как привлеченное к «субсидиарке» лицо может снизить размер своей ответственности

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Как оформить отсутствие работника, который принес справку вместо больничного

Утверждены правила торговли слитками

Панки, хой!

Документы

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ: Определение № 305-ЭС20-20287 от 08.04.2021

Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994

Минэкономразвития России (МЭР): № Д22и-15902 от 23.05.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/39023 от 25.04.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/116599 от 04.12.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/29772 от 02.04.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/29719 от 02.04.2024

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ: Определение № 78-КГ18-38 от 14.08.2018

Подробнее о документе мы писали в новости Компенсация за незаконное уголовное преследование. Сколько стоит свобода

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/33200 от 10.04.2024

Подробнее о документе мы писали в новости При неуплате вывозных таможенных пошлин экспорт считается незаконным и ставку НДС 0% применять нельзя

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/38382 от 24.04.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Агентский НДС можно взять на вычет

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