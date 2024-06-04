Утренний бухгалтер № 5651. Увеличат лимит доходов и порог по основным средствам на УСН

— Утренний бухгалтер № 5650. Не забудьте сегодня сдать ЕНП-уведомление на НДФЛ

3 июня – очередной срок сдачи уведомления по ЕНП.

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Совмещение должностей спасает рабочие процессы, когда сотрудники разбегаются по отпускам, помогает компании пережить сложные времена, когда приходится экономить, а рабочих рук не хватает. Как правильно его оформить?

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— Как повысить маржинальность бизнеса, когда клиенты теряют покупательскую способность, а поставщики задирают цены: 10 практических советов

В последние годы многие компании сталкиваются с трудностями в бизнесе, связанными с потерей покупательской способности клиентов и увеличением цен от поставщиков. Экономическая нестабильность, включая эти факторы, может серьезно угрожать прибыльности предприятия.

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Многие россияне подрабатывают в отпуске ради дополнительного дохода.

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Как зарезервировать средства на счете ЕНС, что такое зарезервированная сумма и какие платежи резервируются на ЕНС, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.

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Новая квартира, машина или отсутствие долгов для многих являются желаемой перспективой, но не всегда легко реализуемой. Рассказываем, как поставить финансовую цель таким образом, чтобы ее достичь и не потерять мотивацию.

— Как с 1 июня изменились правила назначения единого пособия на ребенка до 17 лет

Вот уже второй год единое пособие на детей в возрасте до 17 лет (которое составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума) назначается по итогам проведения комплексной оценки нуждаемости семьи (т. е. прежде всего, оценивается уровень ее материальной обеспеченности).

— Битва за залог: в противостояние налоговой и залоговых кредиторов вступил Конституционный Суд. Как его позиция изменит ситуацию

Недавнее постановление Конституционного Суда внесло важные изменения в правила распределения средств при продаже заложенного имущества в процессе банкротства. В этой статье рассмотрим, как новая позиция суда может повлиять на баланс интересов между налоговыми органами и залоговыми кредиторами, а также какие последствия это может иметь для бизнеса и финансовых институтов.

— У работающих родителей будет налоговый кешбэк, но нужно потерпеть до 2026 года. ⏳«Ночной бухгалтер» № 1695

СФР будет возвращать работающим родителям НДФЛ — вот такая рокировочка. Будет вычет за значки ГТО, но смешной. Туристов будет сопровождать по маршруту проводник с аттестатом. Налоговая требует пояснения по уведомлению, но такой нормы в НК нет. И другие новости дня.