Утренний бухгалтер № 5651. Увеличат лимит доходов и порог по основным средствам на УСН

Увеличат лимиты по доходам для применения УСН до 450 млн рублей, а порог по основным средствам — до 200 млн рублей.
Утренний бухгалтер
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Операторы связи, с которыми сотрудничает таможня, попали под DDoS-атаку.
Как бухгалтеру и кадровику не терять документы: лайфхак.
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Глава Минфина: люди не будут уклоняться от налогов при прогрессивном НДФЛ.
Как открыть счет удаленно при открытии бизнеса, узнаете здесь.
Изменили формы уведомлений о зарубежных счетах. Применять их нужно уже с 1 июля 2024 года.
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Разборы законов
— Что такое резерв на ЕНС и как он работает. Мини-курс
Как зарезервировать средства на счете ЕНС, что такое зарезервированная сумма и какие платежи резервируются на ЕНС, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.
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Какой порядок расчета пени по налогам применяется в 2024 году и на какую ставку рефинансирования ориентироваться налогоплательщику, рассказываем в мини-курсе.
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При расчете налога на УСН «доходы» для фиксированных взносов факт уплаты не имеет значение, для взносов за работников — важен факт уплаты. На доходно-расходной упрощенке факт уплаты имеет решающее значение. Для подтверждения этого факта может понадобиться заявление о зачете. Смотрите в нашей таблице, когда и как можно учитывать взносы при УСН и ПСН.
— Как подтвердить нулевую ставку НДС при экспорте с помощью электронных реестров. Мини-курс
Наконец-то появилась возможность в упрощенном порядке подтверждать нулевую ставку по НДС при экспорте. В мини-курсе рассказываем, как это сделать.
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24 «Додо Пицца» будет судится с Telegram
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32 ❗ Отгул за работу в выходной надо будет предоставить в течение года. Оплатить неиспользованные лучше уже сейчас, предупреждает эксперт
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38 ФТС: информационный обмен с участниками ВЭД затруднен из-за DDoS-атаки
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Dashboard руководителя отдела продаж: от хаоса к четкой лидоконвертации и прогнозированию продаж
Дата проведения: 6 июня, четверг
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— Как оформить совмещение должностей в 2024 году: образцы документов
Совмещение должностей спасает рабочие процессы, когда сотрудники разбегаются по отпускам, помогает компании пережить сложные времена, когда приходится экономить, а рабочих рук не хватает. Как правильно его оформить?
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Новая квартира, машина или отсутствие долгов для многих являются желаемой перспективой, но не всегда легко реализуемой. Рассказываем, как поставить финансовую цель таким образом, чтобы ее достичь и не потерять мотивацию.
— Как с 1 июня изменились правила назначения единого пособия на ребенка до 17 лет
Вот уже второй год единое пособие на детей в возрасте до 17 лет (которое составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума) назначается по итогам проведения комплексной оценки нуждаемости семьи (т. е. прежде всего, оценивается уровень ее материальной обеспеченности).
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Недавнее постановление Конституционного Суда внесло важные изменения в правила распределения средств при продаже заложенного имущества в процессе банкротства. В этой статье рассмотрим, как новая позиция суда может повлиять на баланс интересов между налоговыми органами и залоговыми кредиторами, а также какие последствия это может иметь для бизнеса и финансовых институтов.
— У работающих родителей будет налоговый кешбэк, но нужно потерпеть до 2026 года. ⏳«Ночной бухгалтер» № 1695
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5 реальных кейсов: как главному бухгалтеру наладить работу, передав отдельные участки сторонним экспертам
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Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Помощник бухгалтера на первичную документацию Зарплата от 65000 ₽, Москва, Полный день
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Резюме
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Трибуна
Хорошая новость для тех, кто хочет отсудить у должника свои деньги
6,5% в долларовых удобрениях. Свежие облигации: ФосАгро USD на размещении
Майские обновления на Клерк: новые возможности для удобства и эффективности
Почему кибербезопасность становится конкурентным преимуществом бизнеса и как построить информационную культуру в своей команде
Налоги вырастут, ипотечники смогут сами продавать квартиры, реестр алиментщиков, изменения в закон о банкротстве
Подбор руководителя: как правильно организовать найм
О переходе на электронный кадровый документооборот
Рубрика «Бывших не бывает». Проводите анализ контрагентов своевременно
Как построить отношения в команде, чтобы люди не выгорали
Как привлеченное к «субсидиарке» лицо может снизить размер своей ответственности
Путешествие по островкам налоговых льгот: республика Мордовия
Сколько денег забирать из бизнеса?
Помогают ли налоги развивать ваш бизнес или как законно оптимизировать расходы?
Как найти нишу для бизнеса, учитывая потребности рынка
Кейс. Как лицензиат игрушек Disney достиг прозрачности в финансах и систематизировал отчетность
Как оформить отсутствие работника, который принес справку вместо больничного
Утверждены правила торговли слитками
Документы
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ: Определение № 305-ЭС20-20287 от 08.04.2021
Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994
Минэкономразвития России (МЭР): № Д22и-15902 от 23.05.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/39023 от 25.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/116599 от 04.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/29772 от 02.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/29719 от 02.04.2024
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ: Определение № 78-КГ18-38 от 14.08.2018
Подробнее о документе мы писали в новости Компенсация за незаконное уголовное преследование. Сколько стоит свобода
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/33200 от 10.04.2024
Подробнее о документе мы писали в новости При неуплате вывозных таможенных пошлин экспорт считается незаконным и ставку НДС 0% применять нельзя
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/38382 от 24.04.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Агентский НДС можно взять на вычет
Консультации
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— Оформление этапа работ двумя актами за один календарный месяц
Утренний бухгалтер
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