Утренний бухгалтер № 5665. Право на вычет по НДС: уточнят грядущие поправки в НК-2025

Чтобы малый и средний бизнес на УСН мог работать с крупными компаниями, власти хотят разрешить покупателям товаров и услуг получать вычет за входящий НДС.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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Профсоюзы просят обнулить НДФЛ с МРОТ.
Как оплачивать сверхурочную работу в ночное время, разъяснил Минтруд.
Если с работника удержали лишний НДФЛ, по заявлению его надо вернуть. Причем только безналом.
Все сроки и правила хранения документов, в том числе электронных, найдете здесь.
План ФНС: с 2025 года про начисленные проценты по вкладам инспекторы будут узнавать автоматически.
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📝Как настроить КЭДО в 1С и не бегать по сторонним сервисам
Как избежать беспорядка в кадровых документах, снизить затраты компании и разгрузить бухгалтерию и кадровиков? Узнаете на бесплатном вебинаре 1С:Кабинет сотрудника. Эффективный сервис для построения кадрового электронного документооборота в компании
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Документы
Верховный Суд РФ: Обзор судебной практики № 4 (2016) от 20.12.2016
Подробнее о документе мы писали в новости ВС РФ разобрался с налогами. Обзор позиций ВС РФ по уплате налогов в банкротстве
Пленум ВАС РФ: Постановление № 63 от 23.07.2009
Подробнее о документе мы писали в новости ВС РФ разобрался с налогами. Обзор позиций ВС РФ по уплате налогов в банкротстве
Верховный Суд РФ: Определение № 308-ЭС20-8651 от 10.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости ВС РФ разобрался с налогами. Обзор позиций ВС РФ по уплате налогов в банкротстве
Верховный Суд РФ: Определение № 308-ЭС22-22589 от 07.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости ВС РФ разобрался с налогами. Обзор позиций ВС РФ по уплате налогов в банкротстве
: Федеральный закон № 482-ФЗ от 29.12.2014
Подробнее о документе мы писали в новости ВС РФ разобрался с налогами. Обзор позиций ВС РФ по уплате налогов в банкротстве
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ: Определение № 305-ЭС20-10152 от 19.10.2020
Подробнее о документе мы писали в новости ВС РФ разобрался с налогами. Обзор позиций ВС РФ по уплате налогов в банкротстве
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ: Определение № 304-ЭС22-29762 от 13.06.2024
Подробнее о документе мы писали в новости ВС РФ разобрался с налогами. Обзор позиций ВС РФ по уплате налогов в банкротстве
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ: Определение № 304-ЭС16-19840 от 13.06.2024
Подробнее о документе мы писали в новости ВС РФ разобрался с налогами. Обзор позиций ВС РФ по уплате налогов в банкротстве
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ: Определение № 305-ЭС20-4777 от 13.06.2024
Подробнее о документе мы писали в новости ВС РФ разобрался с налогами. Обзор позиций ВС РФ по уплате налогов в банкротстве
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ: Определение № 305-ЭС23-19921 от 03.06.2024
Подробнее о документе мы писали в новости ВС РФ разобрался с налогами. Обзор позиций ВС РФ по уплате налогов в банкротстве
Консультации
— Перечисление дивидендов единственному учредителю
— Ндфл кбк
— 6 Ндфл
— Страховые взносы к вычету по УСН делят пропорционально от общего дохода по УСН и ПСН
Утренний бухгалтер
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