Утренний бухгалтер № 5665. Право на вычет по НДС: уточнят грядущие поправки в НК-2025

Чтобы малый и средний бизнес на УСН мог работать с крупными компаниями, власти хотят разрешить покупателям товаров и услуг получать вычет за входящий НДС.

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С 2025 года Минфин планирует увеличить число лиц, которые имеют право на профессиональный налоговый вычет по НДФЛ.

Профсоюзы просят обнулить НДФЛ с МРОТ.

Как оплачивать сверхурочную работу в ночное время, разъяснил Минтруд.

Если с работника удержали лишний НДФЛ, по заявлению его надо вернуть. Причем только безналом.

Все сроки и правила хранения документов, в том числе электронных, найдете здесь.

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