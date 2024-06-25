Утренний бухгалтер № 5664. Будет новая форма заявления на выдачу справки о сальдо ЕНС

ФНС хочет обновить форму заявления о предоставлении справки о сальдо ЕНС, справки о принадлежности денег, перечисленных как ЕНП, и справки об уплате налогов.
Утренний бухгалтер
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Владельцы имущества и ценных бумаг, которые получают годовой доход свыше 50 млн рублей, будут платить НДФЛ с продажи таких активов по повышенной ставке.
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❗Кабинет ФНС в части ЕНС прямо в 1С: как подключить и настроить
Бухгалтерам важно оперативно отслеживать данные на ЕНС, чтобы избежать штрафов. Теперь это можно сделать прямо в 1С!
Как подключить кабинет, чтобы в любой момент видеть актуальную информацию, какие галочки поставить, какие настройки сделать, подробно рассказали в статье.
Возможности ЕНС в 1С сравнили с кабинетом сайта ФНС. Показали как в 1С смотреть все данные ЕНС, как пополнить и распорядиться сальдо, как делать автоматическую сверку.
Разборы законов
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Мероприятия
Изменения законодательства во II полугодии: к чему готовиться бухгалтеру
Дата проведения: 25 июня, вторник
ВЭД для бухгалтера. 10 шагов при экспорте: логистика, документы, риски
Дата проведения: 25 июня, вторник
Соответствие юридической структуры текущему времени. Актуальные тенденции
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Быть или не быть: внутренний электронный документооборот для МСБ
Дата проведения: 26 июня, среда
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НДС НА УПРОЩЕНКЕ:БУДУЩИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОПРАВКИ
Дата проведения: 26 июня, среда
Честный разговор о КЭДО: интервью в прямом эфире
Дата проведения: 27 июня, четверг
Вопросы практики КЭДО: интервью с экспертом
Дата проведения: 27 июня, четверг
Отчетность за 1 полугодие компаний и ИП: на что обратить внимание
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Статьи
— Утренний бухгалтер № 5663. Налоговики отменят декларацию 3-НДФЛ
ФНС будет автоматически рассчитают НДФЛ на основании данных, полученных в процессе межведомственного взаимодействия. Подавать декларации будет не нужно.
— Как составить трудовой договор с дистанционным работником: образец
Дистанционная работа – работа, выполняемая вне места нахождения работодателя, вне стационарного рабочего места, территории или объекта, которая прямо или косвенно находится под контролем работодателя. Как составить трудовой договор с дистанционным работником?
🔒 Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в июне 2024 года
Одно уведомление в июне бухгалтеры уже сдали по сроку 03.06.2024. Не позднее 25 июня нужно сдать еще одно.
🔒 Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в мае 2024 года
Подготовили для вас обзор разъяснений мая по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
🔒 Срок для выплаты отпускных с примерами. Мини-курс
Рассказываем в мини-курсе, как выплатить отпускные работнику в установленные законодательством сроки.
— Праздник дня. Всемирный день рукопожатий
Рукопожатие — один из самых распространенных и узнаваемых жестов приветствия с интересной историей.
🔒 Дробление бизнеса: признаки, последствия и тенденции проверок ФНС. Мини-курс с видео, конспектом и тестами
Налоговики усиливают контроль за дроблением бизнеса. Разберем признаки дробления, которые могут привлечь внимание ФНС, возможные негативные последствия признания схемы незаконной, а также современные тенденции проверок соблюдения законодательства о налогах и сборах.
— Должностная инструкция кадровика в 2024 году
Трудовое законодательство не содержит норм, требующих от работодателя обязательного составления должностных инструкций (ДИ). Однако этот документ необходим для определения трудовых функций работника, его прав и обязанностей, ответственности, квалификационных требований, предъявляемых к занимаемой должности. В нашей статье речь пойдет о ДИ кадровика и особенностях ее составления в 2024 году.
— Как составить табель учета рабочего времени при вахтовом методе работы: образец
Табель учета рабочего времени — инструмент для подсчета зарплаты работника, учитывающий фактически отработанные часы. Как правильно составить табель учета рабочего времени при вахте сотрудников сроком три месяца и рассчитать зарплату и сверхурочные?
— Пассивный доход для фрилансера: 8 проверенных идей
Фрилансеры, желающие стабилизировать свой доход и стать финансово независимыми, зачастую обращаются к поиску источников пассивного дохода. Но что делать в такой ситуации?
Блоги компаний
🌴🧘♀️Бухгалтер в ресурсе! Успейте купить популярные курсы для развития хард и софт-скилс по 3 690 рублей!
Подходы к ценообразованию бухгалтерских услуг
Кто такой финансовый директор и какие задачи он выполняет в компании
Депозиты для бизнеса: как заработать на свободных средствах
Как работодателю исполнить квоту по приему на работу инвалида при отсутствии подходящих вакансий
🔥 У нас новый курс! Собрали всю важную информацию о ведении налогового учета на ПСН на курсе «Патентная система налогообложения» с удостоверением
Что такое электронный документооборот: кому и для чего нужен ЭДО
Зачем опытному бухгалтеру курс по бухгалтерии с нуля
Сроки и правила хранения документов, в том числе и электронных
Как ИП рассчитать и оплатить взносы свыше 300 тыс. руб. в год
Проверка ККТ в ФНС: какие изменения проверки онлайн-касс нас ждут в 2024 году
Бухгалтеры в шоке от налоговой реформы 2025 / БухТуб
Контент-маркетинг в 2024 году: зачем бизнесу копирайтеры
«Длинные» сертификаты электронной подписи: новшество в закон 63-ФЗ
Больше консультаций с экспертами, помощь бухгалтеру с налоговыми изменениями-2025 и другие обновления Клерк.Премиум
Три важных вопроса по взносам 1% с доходов свыше 300 тыс. рублей: в закладки бухгалтеру и ИП
Вакансии
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Резюме
Трибуна
Бывших не бывает. Как отрабатывают площадки по НДС
10 надёжных флоатеров с высокой доходностью
Управление репутацией в интернете. Методы и инструменты
Кейс: кассация поддержала нас в споре по субсидиарной ответственности
💥Обзор новостей: Госдума поддержала пятиступенчатый НДФЛ, на мобильного оператора подали в суд из-за мошенников
Амнистия ли это или в бюджетную копилочку? Рассуждения о налоговой реформе
Сорвали переговоры — возместите убытки. Судебная практика
🧯🙅🏼♂️Не допусти огня: что нужно знать о пожарной безопасности при покупке бизнеса
Квартиру в ипотеке разрешат продавать, чтобы вернуть долг
Учет собственных облигаций. Разъяснения Коллегии налоговых консультантов
Опционная программа повышения мотивации сотрудников компании (вестинг) в России: как грамотно оформить и какие особенности учесть. Рассказывает корпоративный юрист
🍿Пятничный мозгонапрягатель. Готовы?
Мемы от великих художников. Пятничный пост для поднятия настроения
Основные проблемы со входом в ФРМР
Wildberries и группа Russ объединились
Лишь четверть россиян считают, что живут в хорошем доме
Разбираемся в дебрях проекта закона, направленного на совершенствование налоговой системы
Документы
Росстандарт: Приказ № 65-ст от 10.02.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Должностная инструкция кадровика в 2024 году
ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-26/2465@ от 01.03.2022
Подробнее о документе мы писали в новости «Длинные» сертификаты электронной подписи: новшество в закон 63-ФЗ
Правительство РФ: Постановление № 709 от 30.05.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Как работодателю исполнить квоту по приему на работу инвалида при отсутствии подходящих вакансий
Минфин РФ: Письмо № 27-01-21/439 от 10.01.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Дивиденды не включают в таможенную стоимость товаров. Но могут и включить, если импортер мухлюет
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/24203 от 19.03.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Упрощенцы не платят НДС, даже если покупатель выделил его в платежке
Консультации
— Дополнительный вид деятельности на УСН
— Выставление коммунальных расходов арендатору
— Основание для начисление налогов и взносов по ДГПХ
— Нужно ли регистрировать обособленные подразделения на разные кабинеты
— Установить работнику другой график работы
— Пояснительное письмо по декларации по УСН
— Сметы
— Договор ГПХ и давальческие материалы
Утренний бухгалтер
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