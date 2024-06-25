Утренний бухгалтер № 5664. Будет новая форма заявления на выдачу справки о сальдо ЕНС

ФНС хочет обновить форму заявления о предоставлении справки о сальдо ЕНС, справки о принадлежности денег, перечисленных как ЕНП, и справки об уплате налогов.

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Если отменить патент, обратной дороги нет: нужно ждать конца года.

Минфин: упрощенцы не платят НДС, даже если покупатель выделил его в платежке.

Вводить первичку в 1С можно в 10 раз быстрее, лайфхак для бухгалтера.

Роструд: сотрудника, который вышел из тюрьмы, нельзя уволить.

Владельцы имущества и ценных бумаг, которые получают годовой доход свыше 50 млн рублей, будут платить НДФЛ с продажи таких активов по повышенной ставке.

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