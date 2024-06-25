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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5664. Будет новая форма заявления на выдачу справки о сальдо ЕНС

ФНС вынесла на общественное обсуждение проект приказа с обновленной формой заявления о предоставлении справки о сальдо ЕНС.

ФНС хочет обновить форму заявления о предоставлении справки о сальдо ЕНС, справки о принадлежности денег, перечисленных как ЕНП, и справки об уплате налогов.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Если отменить патент, обратной дороги нет: нужно ждать конца года.

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Владельцы имущества и ценных бумаг, которые получают годовой доход свыше 50 млн рублей, будут платить НДФЛ с продажи таких активов по повышенной ставке.

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❗Кабинет ФНС в части ЕНС прямо в 1С: как подключить и настроить

Бухгалтерам важно оперативно отслеживать данные на ЕНС, чтобы избежать штрафов. Теперь это можно сделать прямо в 1С!

Как подключить кабинет, чтобы в любой момент видеть актуальную информацию, какие галочки поставить, какие настройки сделать, подробно рассказали в статье.

Возможности ЕНС в 1С сравнили с кабинетом сайта ФНС. Показали как в 1С смотреть все данные ЕНС, как пополнить и распорядиться сальдо, как делать автоматическую сверку.

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Дробление бизнеса: признаки, последствия и тенденции проверок ФНС. Мини-курс с видео, конспектом и тестами

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Формы и сроки сдачи отчетности за полугодие 2024 года

Чтобы ничего не потерять и вовремя отчитаться за полугодие, собрали всю полезную информацию в одной таблице.

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Новости

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31 👓 Поправки-2025 в НК одобрены, бухгалтеры назвали лучший сервис для отчетов, отменят 3-НДФЛ, возобновят индексацию пенсий. Топ новостей за неделю

32 ФССП передаст государству бизнес-центр «Агат» в Москве

33 💭 НДФЛ с продажи имущества не изменится, но будет исключение. Принцип «кто больше зарабатывает, тот больше платит» стал концепцией, поясняет эксперт

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Мероприятия

Изменения законодательства во II полугодии: к чему готовиться бухгалтеру

Дата проведения: 25 июня, вторник

ВЭД для бухгалтера. 10 шагов при экспорте: логистика, документы, риски

Дата проведения: 25 июня, вторник

Соответствие юридической структуры текущему времени. Актуальные тенденции

Дата проведения: 26 июня, среда

Быть или не быть: внутренний электронный документооборот для МСБ

Дата проведения: 26 июня, среда

Дробление или структурирование бизнеса в свете объявленной амнистии

Дата проведения: 26 июня, среда

НДС НА УПРОЩЕНКЕ:БУДУЩИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОПРАВКИ

Дата проведения: 26 июня, среда

Честный разговор о КЭДО: интервью в прямом эфире

Дата проведения: 27 июня, четверг

Вопросы практики КЭДО: интервью с экспертом

Дата проведения: 27 июня, четверг

Отчетность за 1 полугодие компаний и ИП: на что обратить внимание

Дата проведения: 27 июня, четверг

Статьи

Утренний бухгалтер № 5663. Налоговики отменят декларацию 3-НДФЛ

ФНС будет автоматически рассчитают НДФЛ на основании данных, полученных в процессе межведомственного взаимодействия. Подавать декларации будет не нужно.

Как составить трудовой договор с дистанционным работником: образец

Дистанционная работа – работа, выполняемая вне места нахождения работодателя, вне стационарного рабочего места, территории или объекта, которая прямо или косвенно находится под контролем работодателя. Как составить трудовой договор с дистанционным работником?

🔒 Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в июне 2024 года

Одно уведомление в июне бухгалтеры уже сдали по сроку 03.06.2024. Не позднее 25 июня нужно сдать еще одно.

🔒 Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в мае 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений мая по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

🔒 Срок для выплаты отпускных с примерами. Мини-курс

Рассказываем в мини-курсе, как выплатить отпускные работнику в установленные законодательством сроки.

Праздник дня. Всемирный день рукопожатий

Рукопожатие — один из самых распространенных и узнаваемых жестов приветствия с интересной историей.

🔒 Дробление бизнеса: признаки, последствия и тенденции проверок ФНС. Мини-курс с видео, конспектом и тестами

Налоговики усиливают контроль за дроблением бизнеса. Разберем признаки дробления, которые могут привлечь внимание ФНС, возможные негативные последствия признания схемы незаконной, а также современные тенденции проверок соблюдения законодательства о налогах и сборах.

Должностная инструкция кадровика в 2024 году

Трудовое законодательство не содержит норм, требующих от работодателя обязательного составления должностных инструкций (ДИ). Однако этот документ необходим для определения трудовых функций работника, его прав и обязанностей, ответственности, квалификационных требований, предъявляемых к занимаемой должности. В нашей статье речь пойдет о ДИ кадровика и особенностях ее составления в 2024 году.

Как составить табель учета рабочего времени при вахтовом методе работы: образец

Табель учета рабочего времени — инструмент для подсчета зарплаты работника, учитывающий фактически отработанные часы. Как правильно составить табель учета рабочего времени при вахте сотрудников сроком три месяца и рассчитать зарплату и сверхурочные?

Пассивный доход для фрилансера: 8 проверенных идей

Фрилансеры, желающие стабилизировать свой доход и стать финансово независимыми, зачастую обращаются к поиску источников пассивного дохода. Но что делать в такой ситуации?

Блоги компаний

🌴🧘♀️Бухгалтер в ресурсе! Успейте купить популярные курсы для развития хард и софт-скилс по 3 690 рублей!

Подходы к ценообразованию бухгалтерских услуг

Кто такой финансовый директор и какие задачи он выполняет в компании

Депозиты для бизнеса: как заработать на свободных средствах

Как работодателю исполнить квоту по приему на работу инвалида при отсутствии подходящих вакансий

🔥 У нас новый курс! Собрали всю важную информацию о ведении налогового учета на ПСН на курсе «Патентная система налогообложения» с удостоверением

Что такое электронный документооборот: кому и для чего нужен ЭДО

Зачем опытному бухгалтеру курс по бухгалтерии с нуля

Сроки и правила хранения документов, в том числе и электронных

Как ИП рассчитать и оплатить взносы свыше 300 тыс. руб. в год

Проверка ККТ в ФНС: какие изменения проверки онлайн-касс нас ждут в 2024 году

Бухгалтеры в шоке от налоговой реформы 2025 / БухТуб

Контент-маркетинг в 2024 году: зачем бизнесу копирайтеры

«Длинные» сертификаты электронной подписи: новшество в закон 63-ФЗ

Больше консультаций с экспертами, помощь бухгалтеру с налоговыми изменениями-2025 и другие обновления Клерк.Премиум

Три важных вопроса по взносам 1% с доходов свыше 300 тыс. рублей: в закладки бухгалтеру и ИП

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Бухгалтер в девелоперскую компанию Зарплата до 160000 ₽, Москва, Полный день

Бухгалтер Зарплата до 100000 ₽, Москва, Полный день

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Бухгалтер Зарплата до 72000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день

Заместитель главного бухгалтера Зарплата не указана, Москва, Полный день

Бухгалтер на первичную документацию Зарплата от 90000 ₽, Москва, Полный день

Бухгалтер-калькулятор / Бухгалтер на производство Зарплата от 80000 до 90000 ₽, Люберцы, Полный день

Резюме

Трибуна

Бывших не бывает. Как отрабатывают площадки по НДС

10 надёжных флоатеров с высокой доходностью

Управление репутацией в интернете. Методы и инструменты

Кейс: кассация поддержала нас в споре по субсидиарной ответственности

💥Обзор новостей: Госдума поддержала пятиступенчатый НДФЛ, на мобильного оператора подали в суд из-за мошенников

Что такое курсовые разницы

Амнистия ли это или в бюджетную копилочку? Рассуждения о налоговой реформе

Сорвали переговоры — возместите убытки. Судебная практика

🧯🙅🏼♂️Не допусти огня: что нужно знать о пожарной безопасности при покупке бизнеса

Квартиру в ипотеке разрешат продавать, чтобы вернуть долг

Учет собственных облигаций. Разъяснения Коллегии налоговых консультантов

Опционная программа повышения мотивации сотрудников компании (вестинг) в России: как грамотно оформить и какие особенности учесть. Рассказывает корпоративный юрист

🍿Пятничный мозгонапрягатель. Готовы?

Мемы от великих художников. Пятничный пост для поднятия настроения

Партнерские отношения: активы

Основные проблемы со входом в ФРМР

Wildberries и группа Russ объединились

Лишь четверть россиян считают, что живут в хорошем доме

Разбираемся в дебрях проекта закона, направленного на совершенствование налоговой системы

Ботулизм. Чем он опасен и как его избежать

Документы

Росстандарт: Приказ № 65-ст от 10.02.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Должностная инструкция кадровика в 2024 году

ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-26/2465@ от 01.03.2022

Подробнее о документе мы писали в новости «Длинные» сертификаты электронной подписи: новшество в закон 63-ФЗ

Правительство РФ: Постановление № 709 от 30.05.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Как работодателю исполнить квоту по приему на работу инвалида при отсутствии подходящих вакансий

Минфин РФ: Письмо № 27-01-21/439 от 10.01.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Дивиденды не включают в таможенную стоимость товаров. Но могут и включить, если импортер мухлюет

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/24203 от 19.03.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Упрощенцы не платят НДС, даже если покупатель выделил его в платежке

Консультации

Больничный ИП

Дополнительный вид деятельности на УСН

Выставление коммунальных расходов арендатору

Основание для начисление налогов и взносов по ДГПХ

Нужно ли регистрировать обособленные подразделения на разные кабинеты

Установить работнику другой график работы

Пояснительное письмо по декларации по УСН

Сметы

Договор ГПХ и давальческие материалы

РАССЫЛКА453 768 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Начать дискуссию

Налоговые изменения 2025

💘 Налоговая реформа-2025: обзор всех изменений для бухгалтера

При УСН будет НДС, но можно от него освободиться или выбрать пониженную ставку. По НДФЛ будет новая пятиступенчатая прогрессивная шкала. Ставку налога на прибыль увеличат. Налоговый кешбэк и амнистия по дроблению. Читайте дайджест всех актуальных изменений.

3

Курсы повышения
квалификации

19 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Обзоры для бухгалтера

Как директору понять, что он нанимает грамотного главбуха: советы дают сами бухгалтеры. 🔥«Ночной бухгалтер» № 1708

В соцсети «Клерка» бухгалтеры помогают разобраться, как нанять грамотного главбуха на ОСНО. И задаются вопросом - как директор будет проверять результаты тестирования или собеседования такого сотрудника? А еще сегодня пятница, поэтому новости для бухгалтера будут короткими, а в конце, как всегда, напряжем мозги и посмотрим новый выпуск БухТуба.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

В России могут запретить размещение рекламы в запрещенных соцсетях

Ранее подобный запрет ввели в отношении «иноагентов»

Календарь вебинаров

14
Лучшие спикеры, новый каждый день
Импорт

Дивиденды могут признать оплатой за товар: последствия

Перечисляемые импортером продавцу дивиденды или иные платежи, если они не связаны с ввозимыми товарами, не включаются в таможенную стоимость ввозимых товаров. Но ФТС бдит, чтобы не было злоупотреблений.

Налоги, взносы, пошлины

Предложены изменения в НК, которые скажутся на развитии прибрежных регионов

Сенаторы и депутаты инициировали изменения в НК, связанные с добычей водных биоресурсов.

Налоги, взносы, пошлины

Регионы смогут вводить туристический сбор с 2025 года

Базовая ставка туристического налога составит около 65 рублей, но местные власти могут применять понижающий коэффициент в зависимости от заполняемости номеров.

6

Онлайн-курсы

58
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Налоговые изменения 2025

💭 НДФЛ с продажи имущества не изменится, но будет исключение. Принцип «кто больше зарабатывает, тот больше платит» стал концепцией, поясняет эксперт

Владельцы имущества и ценных бумаг, которые получают годовой доход свыше 50 млн рублей, будут платить НДФЛ с продажи таких активов по повышенной ставке.

4

Revolut сворачивает бизнес в Казахстане

Так и не успев начать полноценную работу в Казахстане, британский необанк Revolut сворачивает бизнес в стране.

Экономические преступления

Силовики задержали экс-президента АФК «Система» по делу о мошенничестве

В ходе расследования уголовного дела экономического характера силовики задержали бизнесмена Евгения Новицкого.

Клерк.Премиум
Бухгалтеры

Больше консультаций с экспертами, помощь бухгалтеру с налоговыми изменениями-2025 и другие обновления Клерк.Премиум

Грядет налоговая реформа, и скоро нужно будет рассчитывать налоги по новым правилам. В подписке Клерк.Премиум регулярно появляются инструкции по практическому применению изменений в виде статей, вебинаров и онлайн-курсов. Рассказываем, какой контент уже добавился и скоро добавится в подписке. А еще мы увеличили количество доступных подписчикам консультаций!

Больше консультаций с экспертами, помощь бухгалтеру с налоговыми изменениями-2025 и другие обновления Клерк.Премиум
5
Бесплатно с ЕНП (единый налоговый платеж)

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в июне 2024 года

Одно уведомление в июне бухгалтеры уже сдали по сроку 03.06.2024. Не позднее 25 июня нужно сдать еще одно.

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в июне 2024 года
Пользователи интернета

Читателям открыли доступ к библиотеке Центробанка

Теперь всем читателям доступны эксклюзивные современные, коллекционные и старинные книги, которые хранятся в библиотеке Банка России.

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Учет в торговле

Реализация товаров в розницу, учтенных по цене приобретения через АТТ и НТТ, в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Не каждый знает отличие оптовой торговли от розничной. Большинство людей считает, что опт — это реализация (покупка) крупных партий товара, а розница — это штучная торговля.

Реализация товаров в розницу, учтенных по цене приобретения через АТТ и НТТ, в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
Онлайн-кассы

❗ Минфин подготовил важные изменения в закон о ККТ

Правительство одобрило поправки к законопроекту о применении контрольно-кассовой техники.

Обзоры для бухгалтера

Что сдаем за полугодие-2024, ЕФС-1 при увольнении, новые семейные выплаты-2025, возложение обязанностей директора на время отпуска. Дайджест разборов

Подготовили для вас еженедельный дайджест Разборов.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Инвестиции

Флоатеры: что это такое и стоит ли в них инвестировать в 2024 году

Флоатеры — это разновидность облигаций. В 2024 году они стали особенно популярными у инвесторов. Рассказываем, почему это произошло, как работает этот вид ценных бумаг и какую доходность по ним можно получить.

Флоатеры: что это такое и стоит ли в них инвестировать в 2024 году
Клерк
Обучение для бухгалтеров

💥Налоговая реформа 2025. Оставляйте заявку на главное бухгалтерское событие года — V Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»

Боитесь предстоящей налоговой реформы? Не бойтесь, «Клерк» рядом и с нами вы будете во всеоружии. Мы уже начинаем подготовку и проведем 12 сентября V Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка», на которой проработаем все основные вопросы. Оставляйте заявку!

Иллючтрация: Вера Ревина, Клерк.ру
1
Государственные ведомства

Работу Социального фонда в 2023 году оценили как успешную

Состоялось заседание правления Фонда пенсионного и социального страхования РФ (СФР), в ходе которого подведены итоги по важным направлениям деятельности.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Трудовое право

У доноров будут новые права, в том числе как у работников

В Госдуму поступил законопроект, призванный сделать донорство в России более популярным.

Интересные материалы

Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: Москва выбирает аромат для поликлиник, Metallica даст виртуальный концерт для всех, а хакер украл внутренние данные Apple

Подготовили обзор главных событий дня — 21 июня 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.