Утренний бухгалтер № 5690. С 2025 года будут новые лимиты перехода на УСН и сохранения права на нее

С 2025 года перейти на УСН можно будет, если доходы за 9 месяцев 2024 года не превысят 337,5 млн рублей.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/51276 от 04.06.2024
Арбитражный суд Московского округа: Постановление № Ф05-11220/2024 от 19.06.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/36042 от 18.04.2024
Подробнее о документе мы писали в новости У командированных в новые регионы повышенные суточные не облагаются НДФЛ
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/19276 от 04.03.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Семья с двумя детьми может продать без НДФЛ дом, землю и сарай
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/31472 от 05.04.2024
Подробнее о документе мы писали в новости При перевозке груза за границей российская компания сама платит свой налог на прибыль
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-2-11/543@ от 17.01.2024
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/7908@ от 11.07.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Дарение квартиры между двоюродными братьями облагается НДФЛ
Минфин РФ: № 03-07-05/117709 от 01.12.2022
Минсельхоз России: Письмо № от 16.08.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/28516 от 29.03.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Доходы садоводов-активистов облагаются НДФЛ и страховыми взносами
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