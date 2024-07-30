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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5690. С 2025 года будут новые лимиты перехода на УСН и сохранения права на нее

В 2024 году лимит дохода для перехода на УСН был 112,5 млн рублей с увеличением на коэффициент-дефлятор. В следующем году лимит будет другим.

С 2025 года перейти на УСН можно будет, если доходы за 9 месяцев 2024 года не превысят 337,5 млн рублей.

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Утренний бухгалтер

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В последнее время бухгалтеров заваливают требованиями по НДФЛ, а также вопросами, касающимися работы индивидуальных предпринимателей. Несмотря на сезон отпусков, лето становится активной порой для общения с налоговой и составления ответов на требования.

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📢 Конференция «Клерка» по налоговой реформе-2025

Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V Всероссийскую конференцию «Налоговая реформа-2025»!

Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре».

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/51276 от 04.06.2024

Арбитражный суд Московского округа: Постановление № Ф05-11220/2024 от 19.06.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/36042 от 18.04.2024

Подробнее о документе мы писали в новости У командированных в новые регионы повышенные суточные не облагаются НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/19276 от 04.03.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Семья с двумя детьми может продать без НДФЛ дом, землю и сарай

Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/31472 от 05.04.2024

Подробнее о документе мы писали в новости При перевозке груза за границей российская компания сама платит свой налог на прибыль

ФНС РФ: Письмо № ЗГ-2-11/543@ от 17.01.2024

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/7908@ от 11.07.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Дарение квартиры между двоюродными братьями облагается НДФЛ

Минфин РФ: № 03-07-05/117709 от 01.12.2022

Минсельхоз России: Письмо № от 16.08.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/28516 от 29.03.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Доходы садоводов-активистов облагаются НДФЛ и страховыми взносами

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Утренний бухгалтер № 5690. С 2025 года будут новые лимиты перехода на УСН и сохранения права на нее

В 2024 году лимит дохода для перехода на УСН был 112,5 млн рублей с увеличением на коэффициент-дефлятор. В следующем году лимит будет другим.

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Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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