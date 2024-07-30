Утренний бухгалтер № 5690. С 2025 года будут новые лимиты перехода на УСН и сохранения права на нее

С 2025 года перейти на УСН можно будет, если доходы за 9 месяцев 2024 года не превысят 337,5 млн рублей.

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Сократят количество программ льготного кредитования для малого бизнеса.

С 2025 года в декларации 3-НДФЛ можно будет указывать не только ИНН, но и номер из реестра населения (ЕРН).

Законопроект: для россиян установят лимит на количество сим-карт.

Минфин: семья с двумя детьми может продать без НДФЛ дом, землю и сарай.

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Новые нормы ГК: с 1 августа можно завещать права на цифровые рубли.

Работодателей обяжут ограничить время ненормированной занятости до 120 часов в год.