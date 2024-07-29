Утренний бухгалтер № 5689. У налогоплательщиков проблемы с личными кабинетами в ФНС

В личных кабинетах ФНС перестала обновляться информация и не формируются электронные подписи.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Впервые с 18 декабря 2023 года Банк России изменил размер ключевой ставки с 16 до 18%.
С 2025 года налоговое требование будет считаться полученным автоматически через шесть дней с даты отправки.
С 1 января повысят коэффициент, который можно использовать при формировании первоначальной стоимости амортизируемых ОС и НМА в налоговом учете.
Роструд разъяснил, как оплачивать день отзыва из отпуска.
Хранение документов. На бумаге или в электронном виде? Про затраты и риски узнаете здесь.
Что будет, если недоплатить аванс по УСН: разбираеи последствия.
📘Поправки в НК: как разложить все по полочкам?
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Разборы законов
— Ответ на требования ФНС: сроки, документы и ответственность. Конспект вебинара с видео и тестированием
В последнее время бухгалтеров заваливают требованиями по НДФЛ, а также вопросами, касающимися работы индивидуальных предпринимателей. Несмотря на сезон отпусков, лето становится активной порой для общения с налоговой и составления ответов на требования.
— ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»
Кто должен применять ФСБУ 27/2021, какие требования предъявляются к бухгалтерским документам и документообороту, как правильно составить документ и исправить ошибку.
— Ведение казначейского счета: начало работы, требования к предоставляемым подтверждающим документам
Казначейский счет — это специальный 71 счет, который открывается для учета бюджетных средств в рамках казначейского сопровождения.
— Может ли запрашивать документы инспекция из другого региона
ИФНС из другого региона требует представить информацию. Имеет ли право налогоплательщик проигнорировать требование?
— Какие риски несет работа с самозанятыми. Конспект вебинара с видео и тестированием
Сейчас сотрудничество с самозанятыми сопряжено с большими рисками: ФНС тщательно мониторит работу организаций с плательщиками НПД во избежание подмены трудовых отношений. В конспекте вебинара рассказали, как безопасно работать с самозанятыми и снизить риски.
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37 На Мосбирже появится 15 новых ценных бумаг
📢 Конференция «Клерка» по налоговой реформе-2025
Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V Всероссийскую конференцию «Налоговая реформа-2025»!
Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре».
Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.
Мероприятия
Как произвести впечатление с первого слова
Дата проведения: 27 июля, суббота
Налоговая реформа - 2025 и амнистия по дроблению
Дата проведения: 29 июля, понедельник
Frontend VS Backend-разработчик
Дата проведения: 30 июля, вторник
Внутригрупповые услуги: изменения в НК РФ, обзор позиций ФНС России и Минфина, судебная практика
Дата проведения: 31 июля, среда
Как интернет-маркетологу привлечь клиентов на фрилансе и увеличить свой доход
Дата проведения: 31 июля, среда
Коммуникации в компании (в том числе жесткие): как обеспечить себе максимум влияния на любом уровне
Дата проведения: 1 августа, четверг
Статьи
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— Одностороннее прекращение трудового договора: в каких случаях возможно и как не нарушить процедуру увольнения
Работник может расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке когда угодно, заблаговременно предупредив об этом. Работодатель -- лишь в строго определенных случаях, прямо упомянутых в ТК и федеральных законах. Увольнение в одностороннем порядке по желанию работодателя недопустимо.
🔒 Ответ на требования ФНС: сроки, документы и ответственность. Конспект вебинара с видео и тестированием
В последнее время бухгалтеров заваливают требованиями по НДФЛ, а также вопросами, касающимися работы индивидуальных предпринимателей. Несмотря на сезон отпусков, лето становится активной порой для общения с налоговой и составления ответов на требования.
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Банк России впервые с конца прошлого года решил повысить ключевую ставку — сразу на два процентных пункта.
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Разбираемся, можно ли учесть при расчете взноса в размере 1% с превышения дохода 300 тыс. рублей, убыток, понесенный ИП в прошлые года.
Блоги компаний
🧊 Горячий август — охлаждаем скидками на курсы повышения квалификации и профпереподготовки! Старт обучения — 1 августа
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Вакансии
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Резюме
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Трибуна
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 02-12-12/18879 от 03.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/18471 от 01.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/9961 от 07.02.2024
Минфин РФ: Письмо № от 05.02.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/123305 от 20.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/121498 от 15.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/19276 от 04.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/19268 от 04.03.2024
Минфин РФ: № 03-02-08/19056 от 04.03.2024
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Утренний бухгалтер
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