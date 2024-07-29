Утренний бухгалтер № 5689. У налогоплательщиков проблемы с личными кабинетами в ФНС

В личных кабинетах ФНС перестала обновляться информация и не формируются электронные подписи.

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Впервые с 18 декабря 2023 года Банк России изменил размер ключевой ставки с 16 до 18%.

С 2025 года налоговое требование будет считаться полученным автоматически через шесть дней с даты отправки.

С 1 января повысят коэффициент, который можно использовать при формировании первоначальной стоимости амортизируемых ОС и НМА в налоговом учете.

Роструд разъяснил, как оплачивать день отзыва из отпуска.

Хранение документов. На бумаге или в электронном виде? Про затраты и риски узнаете здесь.

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