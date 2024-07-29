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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5689. У налогоплательщиков проблемы с личными кабинетами в ФНС

Пользователи не могут увидеть актуальную информацию о своем сальдо ЕНС и создать электронную подпись. А как у вас?

В личных кабинетах ФНС перестала обновляться информация и не формируются электронные подписи.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Впервые с 18 декабря 2023 года Банк России изменил размер ключевой ставки с 16 до 18%.

С 2025 года налоговое требование будет считаться полученным автоматически через шесть дней с даты отправки.

С 1 января повысят коэффициент, который можно использовать при формировании первоначальной стоимости амортизируемых ОС и НМА в налоговом учете.

Роструд разъяснил, как оплачивать день отзыва из отпуска.

Хранение документов. На бумаге или в электронном виде? Про затраты и риски узнаете здесь.

Что будет, если недоплатить аванс по УСН: разбираеи последствия.

📘Поправки в НК: как разложить все по полочкам? 

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Разборы законов

Ответ на требования ФНС: сроки, документы и ответственность. Конспект вебинара с видео и тестированием

В последнее время бухгалтеров заваливают требованиями по НДФЛ, а также вопросами, касающимися работы индивидуальных предпринимателей. Несмотря на сезон отпусков, лето становится активной порой для общения с налоговой и составления ответов на требования.

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»

Кто должен применять ФСБУ 27/2021, какие требования предъявляются к бухгалтерским документам и документообороту, как правильно составить документ и исправить ошибку.

Ведение казначейского счета: начало работы, требования к предоставляемым подтверждающим документам

Казначейский счет — это специальный 71 счет, который открывается для учета бюджетных средств в рамках казначейского сопровождения.

Может ли запрашивать документы инспекция из другого региона

ИФНС из другого региона требует представить информацию. Имеет ли право налогоплательщик проигнорировать требование?

Какие риски несет работа с самозанятыми. Конспект вебинара с видео и тестированием

Сейчас сотрудничество с самозанятыми сопряжено с большими рисками: ФНС тщательно мониторит работу организаций с плательщиками НПД во избежание подмены трудовых отношений. В конспекте вебинара рассказали, как безопасно работать с самозанятыми и снизить риски.

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📢 Конференция «Клерка» по налоговой реформе-2025

Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V Всероссийскую конференцию «Налоговая реформа-2025»!

Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре».

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.

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Мероприятия

Как произвести впечатление с первого слова

Дата проведения: 27 июля, суббота

Налоговая реформа - 2025 и амнистия по дроблению

Дата проведения: 29 июля, понедельник

Frontend VS Backend-разработчик

Дата проведения: 30 июля, вторник

Внутригрупповые услуги: изменения в НК РФ, обзор позиций ФНС России и Минфина, судебная практика

Дата проведения: 31 июля, среда

Как интернет-маркетологу привлечь клиентов на фрилансе и увеличить свой доход

Дата проведения: 31 июля, среда

Коммуникации в компании (в том числе жесткие): как обеспечить себе максимум влияния на любом уровне

Дата проведения: 1 августа, четверг

Статьи

Утренний бухгалтер № 5688. Бизнес возмущен: взносы ИП будут расти на 4 тыс. руб. ежегодно, а базу 300 тыс. менять не планируют

Фиксированный размер страховых взносов, которые ИП платит за себя, в 2025 году вырастет до 53 658 рублей.

Одностороннее прекращение трудового договора: в каких случаях возможно и как не нарушить процедуру увольнения

Работник может расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке когда угодно, заблаговременно предупредив об этом. Работодатель -- лишь в строго определенных случаях, прямо упомянутых в ТК и федеральных законах. Увольнение в одностороннем порядке по желанию работодателя недопустимо.

🔒 Ответ на требования ФНС: сроки, документы и ответственность. Конспект вебинара с видео и тестированием

В последнее время бухгалтеров заваливают требованиями по НДФЛ, а также вопросами, касающимися работы индивидуальных предпринимателей. Несмотря на сезон отпусков, лето становится активной порой для общения с налоговой и составления ответов на требования.

Цифра дня. Про ключевую ставку

Банк России впервые с конца прошлого года решил повысить ключевую ставку — сразу на два процентных пункта.

Может ли ИП на УСН-15% уменьшить доходы на убыток прошлых лет при расчете взносов 1%

Разбираемся, можно ли учесть при расчете взноса в размере 1% с превышения дохода 300 тыс. рублей, убыток, понесенный ИП в прошлые года.

Блоги компаний

🧊 Горячий август — охлаждаем скидками на курсы повышения квалификации и профпереподготовки! Старт обучения — 1 августа

Основные изменения по УСН в 2024 году уже в обновленном курсе «Главный бухгалтер на УСН». Записывайтесь — старт потока 1 августа!

Разрешительный режим на онлайн-кассах

Как исправлять ошибки в первичных документах, чтобы не было проблем с контрагентами и ФНС

🔥Новые онлайн-курсы, разборы законов и консультации: что еще мы добавили в подписку Клерк.Премиум на этой неделе

Расчетно-кассовое обслуживание для ООО: как выбрать оптимальный банк и тариф

Как не закрыться в первые полгода: 10 типичных ошибок на старте бизнеса

Зачем нужен табель учета рабочего времени и как упростить его ведение с помощью системы КЭДО

В каких случаях откажут в выдаче разрешения на работу для иностранных граждан

Как не терять фокус и успеть все за последний день отчетной кампании

Что должна оплатить компания при переезде работника

15 курсов по бухгалтерии маркетплейсов

Каскадные рассылки в мессенджерах: как сэкономить на рекламных и сервисных сообщениях

5 шагов: как перейти на налоговый мониторинг без головной боли

Как закупить товары из Китая: два самых выгодных способа

НДС в 2025 году

Налоговая реформа 2024–2025: последствия для бизнеса

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Бухгалтер участок работа с поставщиками Зарплата от 80000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день

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Резюме

Трибуна

Еще одна история из жизни налогового консультанта

ИТ-ипотека Шрёдингера. Конец льгот. Москва и Сочи продолжают дорожать. Что произошло с ценами на недвижку за месяц?

Повышение пошлины за лицензирование в области связи в 133 раза — итоги первого полугодия 2024 года

Суд не понял, кто такой бенефициарный владелец

Что ест бухгалтер. Рыбка моя.

Тест: понимаете ли вы бухгалтерские термины. Выпуск 7

Как повысить привлекательность продукции и увеличить продажи

Денежный лайфхак №5: «6 кувшинов»

🧠Мозгонапрягатель. Литературный

Что такое электронная коммерция

Как логистика повлияет на цены в конце 2024 года

Можно ли отказаться от освобождения от НДС при УСН в 2025 году?

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Порядок пенсионных отчислений

РАССЫЛКА466 417 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5689. У налогоплательщиков проблемы с личными кабинетами в ФНС

Пользователи не могут увидеть актуальную информацию о своем сальдо ЕНС и создать электронную подпись. А как у вас?

Госзакупки

Минпромторг начал борьбу с переклеиванием шильдиков на иностранных товарах для выдачи за российские

Поставщики будут вносить информацию о комплектующих в информационную систему «Промышленность». Это позволит избежать «переклеивания шильдиков» с иностранных компонентов, чтобы выдать их за отечественный товар.

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happy@
ВЭД

Какая налоговая информация о физических лицах передается в рамках СНГ

Hалоговые резиденты РФ, которые имеют незадекларированные счета, доходы и имущество в Казахстане или в Азербайджане, прямо сейчас находятся в наиболее уязвимом положении.

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квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Обзоры для бухгалтера

Бухгалтеры не видят актуальных данных ЕНС и не могут сформировать электронные подписи в ЛК. 🔨«Ночной бухгалтер» № 1733

Никогда такого не было... Бухгалтеры жалуются, что в личных кабинетах невозможно посмотреть актуальную информацию по сальдо ЕНС. Данные стоят на 15, 18, 19 июля. Если написать через ЛК налоговикам, сведения обновляются, но не всем. Формировать электронные подписи многие также не могут, не отправить 3-НДФЛ, не обновить электронные подписи.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Бесплатно с Трудовое право

Трудовые споры: сколько денег можно взыскать с работодателя за неправильную запись в трудовой книжке 

Все зависит от того, в состоянии ли работник доказать, что неправильная запись в трудовой лишила его заработка. Разбираем детали.

Трудовые споры: сколько денег можно взыскать с работодателя за неправильную запись в трудовой книжке 
Антон Свирякин
Право

Как будет регулироваться блогосфера, инфобизнес и коучинг в 2025 году

Как государство вводит блогеров, инфобизнесменов и коучей в правовое поле в 2024 году, что такое рисковый инфобизнес и когда блогерам потребуется уведомлять контрольно-надзорный орган.

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Александр Титов
Право

Алгоритм оспаривания кадастровой стоимости

Порядок установление кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости определен ст.22.1 закона «О государственной кадастровой оценке» от 03.07.2016 № 237-ФЗ.

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Какой средний размер микрозайма в России

В июне 2024 года средний размер микрозайма составил 10,08 тыс. рублей.

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Роспотребнадзор собрал претензии граждан к платному образованию

Более 3,4 тыс. россиян обратились на «горячую линию» Роспотребнадзора по вопросам платных образовательных услуг.

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Жара спровоцировала рост цен на мороженое

По данным госсистемы маркировки «Честный ЗНАК», во втором квартале 2024 года средневзвешенная цена мороженого составила 732 рубля за 1 килограмм. Это на 8% больше, чем в первом квартале, когда средняя цена была на уровне 703 рублей за кг.

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Общество

Названы регионы-лидеры по заявкам на премии Правительства в области качества-2024

Роскачество представило рейтинг субъектов РФ по количеству заявок на участие в конкурсе на соискание премий Правительства РФ в области качества 2024 года.

Потребительское кредитование

Средний размер потребкредита составил 177,1 тыс. рублей

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 177,1 тыс. руб.

Мошенничество

Мошенники начали прикрываться аномальной жарой

Чтобы убедить своих жертв раскрыть персональные данные и коды из СМС, аферисты прикрываются даже ссылками на летнюю жару.

Евгений Спиридонов
Управление финансами

Какие ключевые показатели финансового состояния необходимо отслеживать

Успех любого бизнеса, будь то фрилансер, индивидуальный предприниматель или малый и средний бизнес, зависит от умения грамотно управлять своими финансами. Для этого необходимо регулярно отслеживать ключевые финансовые показатели, которые помогут понимать текущее состояние бизнеса и принимать обоснованные решения. В этой статье рассмотрим основные из них.

Какие ключевые показатели финансового состояния необходимо отслеживать
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igotosochi
Инвестиции

Недвижка наконец-то рухнула на 1%, ключ 18%, завершился дивидендный сезон, а рубль показал всем чью-то мать. Воскресный инвестдайджест

Эльвира Сахипзадовна преподнесла нам ключевую ставку 18%, ужесточила риторику и сделала инфляции ататат. Инфляция испугалась, а недвижка вообще обвалилась на 1%! Пока эксперты прогнозируют курс доллара по 100, он почему-то 86. Кроме того, закончился дивидендный сезон, ждём новые IPO, а эфир стал падать вместо того, чтобы расти.

Недвижка наконец-то рухнула на 1%, ключ 18%, завершился дивидендный сезон, а рубль показал всем чью-то мать. Воскресный инвестдайджест
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happy@
ВЭД

Какая информация передается в рамках автоматического обмена информацией по финансовым счетам

Казахстанцы массово получают уведомления от налоговиков о незадекларированных зарубежных доходах. Именно информация, полученная в рамках автоматического обмена, стала основанием для рассылки таких уведомлений.

Общество

👍 Президент подписал закон, упрощающий принятие решений на общих собраниях членов СНТ и ОНТ

Владимир Путин подписал разработанный при участии Росреестра федеральный закон, которым упрощен процесс принятия решений на общих собраниях членов садоводческих (СНТ) и огороднических товариществ.

Патенты на интеллектуальную собственность

Патентная активность российских изобретателей выросла на 7%

Более 15 000 заявок на патентование изобретений и полезных моделей подали отечественные разработчики в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) с января по июнь 2024 года.

Айрат Хаматов
Личные финансы

А правильно ли вы разговариваете с детьми о деньгах

Все мы, кто родился в СССР — жертвы ограничивающих установок. С самого детства мы многократно слышали негативные фразы про деньги.

А правильно ли вы разговариваете с детьми о деньгах

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Опубликованы поручения Президента по итогам Петербургского международного экономического форума-2024

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам ПМЭФ-2024, который прошел 5–8 июня.