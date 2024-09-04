Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5716. Удерживать НДФЛ за текущий год налоговые агенты будут до 31 января следующего года

Удерживать налог за текущий год можно будет до 31 января следующего года.
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Утренний бухгалтер

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Такая поправка в НК внесена Федеральным законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ.

Согласно Федеральному закону от 12.07.2024 № 176-ФЗ, с 2025 года снизят тарифы страховых взносов для малого и среднего бизнеса из числа обрабатывающих производств — с 15% до 7,6%.

ФНС усилила контроль за селлерами на маркетплейсах: что проверяют и как правильно вести бухгалтерию.

Как работать в связи со скорой налоговой реформой рассказываем здесь.

Объем автокредитования с начала года вырос в 2,5 раза. Банки заключили рекордное число договоров и выдали больше 961 тысячи кредитов.

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⚡️ Ваш бизнес в опасности!

Налоговые проверки ужесточились. По данным ФНС размер доначислений после налоговых проверок у ИП вырос в два раза. Сумма доначислений за первое полугодие составила около 5 млрд рублей. Раз взялись за предпринимателей,значит и компаниям стоит ждать усиления проверок.

Сейчас налоговые проверки проходят повсеместно, и учесть все риски самостоятельно просто невозможно, но можно привести учет в порядок и подготовиться к любой проверке. 

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📢 Конференция «Клерка» по налоговой реформе-2025

Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V Всероссийскую конференцию «Налоговая реформа-2025»!

Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре».

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.

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Документы

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Хабаровский краевой суд: Апелляционное определение № 33-3658/13 от 28.06.2013

Санкт-Петербургский городской суд: Апелляционное определение № 33-18707/2015 от 05.11.2015

Свердловский областной суд: Апелляционное определение № 33-13392/2014 от 15.10.2014

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/69893 от 26.07.2024

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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