Утренний бухгалтер № 5716. Удерживать НДФЛ за текущий год налоговые агенты будут до 31 января следующего года

Удерживать налог за текущий год можно будет до 31 января следующего года.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

Такая поправка в НК внесена Федеральным законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ.

Согласно Федеральному закону от 12.07.2024 № 176-ФЗ, с 2025 года снизят тарифы страховых взносов для малого и среднего бизнеса из числа обрабатывающих производств — с 15% до 7,6%.

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Объем автокредитования с начала года вырос в 2,5 раза. Банки заключили рекордное число договоров и выдали больше 961 тысячи кредитов.

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⚡️ Ваш бизнес в опасности! Налоговые проверки ужесточились. По данным ФНС размер доначислений после налоговых проверок у ИП вырос в два раза. Сумма доначислений за первое полугодие составила около 5 млрд рублей. Раз взялись за предпринимателей,значит и компаниям стоит ждать усиления проверок. Сейчас налоговые проверки проходят повсеместно, и учесть все риски самостоятельно просто невозможно, но можно привести учет в порядок и подготовиться к любой проверке. Обратитесь к профессионалам закажите аудит вашего бизнеса. Мы гарантируем отсутствие претензий от ФНС и оказываем комплексный аудит: в нем участвует налоговый эксперт, аудитор и арбитражный юрист. А еще мы помогаем оптимизировать налогообложение и сэкономить на налогах до 30%. Оставить заявку Реклама: ООО АКГ «Столичный Аудитор», ИНН 7707720310, erid LjN8KDjbd

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Документы

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Хабаровский краевой суд: Апелляционное определение № 33-3658/13 от 28.06.2013

Санкт-Петербургский городской суд: Апелляционное определение № 33-18707/2015 от 05.11.2015

Свердловский областной суд: Апелляционное определение № 33-13392/2014 от 15.10.2014

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/69893 от 26.07.2024