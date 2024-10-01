Утренний бухгалтер № 5735. Минфин разъяснил, как будет работать освобождение от НДС на УСН с 2025 года

Исходя из письма Минфина, ООО или ИП на УСН автоматически возвращают себе освобождение от НДС в связи с непревышением лимита в 60 млн руб. за предшествующий налоговый период (год) по упрощенке.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Минфин: если работодатель берет на себя расходы на покупку трудовой книжки, у работника будет НДФЛ.
СФР уже начал выдавать страхователям новые регистрационные номера.
Законопроект: пенсионные баллы могут разрешить передавать родителям.
Минтранс разработал форму электронного посадочного талона.
СФР: даже если за самозанятого платят взносы на травматизм, сдавать на него подраздел 1.1 ЕФС-1 не надо.
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Разборы законов
— Формы и сроки сдачи отчетности за 9 месяцев 2024 года
Чтобы ничего не потерять и вовремя отчитаться за 9 месяцев 2024 года, собрали всю полезную информацию в одной таблице.
— Штрафы за неуплату налогов: изменения для организаций и ИП с августа 2024 года
Закон о налоговой реформе от 08.08.2024 № 259-ФЗ, помимо прочего расширил перечень оснований, по которым организации и ИП могут быть освобождены от ответственности за невнесение обязательных платежей (ст. 122 НК). Разберем, в каких случаях бизнесу не грозят санкции.
— Какие выплаты облагаются взносами на травматизм
Перечень выплат застрахованным, которые не облагаются взносами на страхование от несчастных случаев, содержится в п. 1 ст. 20 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ (далее — закон № 125-ФЗ), но сформулирован он довольно обтекаемо. Это порождает споры с СФР.
— Госпошлины: новые ставки для юрлиц и ИП с 9 сентября 2024 года
Существенно увеличились размеры госпошлин, которые причитаются к уплате и при обращении в арбитраж, и райсуды, и по заявлениям с просьбой признать незаконными решения госоргана и т. п. Собрали основные цифры.
— Самозанятых признали работниками: как рассчитываются доначисления по НДФЛ
При переквалификации договоров ГПХ в трудовые налоговые инспекции доначисляют НДФЛ. Но должны ли они учитывать при этом суммы НПД, ведь они поступали в бюджет?
👩🏻💻Работаем с 1С по-крупному!
Работа с 1С для многих бухгалтеров уже стала привычной. Программа помогает автоматизировать бухучет, но при этом она не влияет на эффективность компании. Но 1С может стать больше, чем бухгалтерский инструмент.
1С может автоматизировать самые главные бизнес-процессы, организовать взаимодействие служб и компаний, а также оценить эффективность организации. Об этом и не только поговорим на бесплатном вебинаре от «Софтлайн Аутсорсинг», который пройдет 8 октября в 12:00 мск. Узнать подробнее о мероприятии и зарегистрироваться можно по ссылке!
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Новости
1 Искусственный интеллект научился отправлять деньги по СБП
2 У инвесторов не будет прямого доступа на биржу
3 Как работать с самозанятыми без риска получить штрафы
4 МСП Банк в четыре раза повысит ставку по льготным кредитам
5 🌽 Созрел урожай курсов со скидками! Успейте записаться, старт обучения уже завтра — 1 октября
6 Передать статформу по продажам товаров в ЕАЭС можно только в личном кабинете участника ВЭД
7 ❗ Даже если за самозанятого платят взносы на травматизм, сдавать на него подраздел 1.1 ЕФС-1 не надо
8 Крупнейшего поставщика справочных систем «Актион» обвиняют в незаконном использовании клиентской базы компании-партнера
9 ✈ Будет единая форма электронного посадочного талона для авансового отчета
10 Мошенники распространяют вирус с имитацией уведомлений от банка
11 Застройщики будут регистрировать права в ЕГРН
12 Wildberries начал бороться с ложными заказами
13 Рабочий день хотят сократить 72% сотрудников
14 Владельцы брендов смогут скрыть информацию о себе
15 Пенсионные баллы могут разрешить передавать родителям
16 Как бухгалтеру справиться с эмоциональным выгоранием. Смотрите видео!
17 Малый бизнес в сфере туризма получил 25 млрд рублей под поручительства
18 Кабмин определился с проектом бюджета на 2025-2027 годы
19 Уплата НДС на УСН-2025, новые размеры госпошлин и штрафов, учет аренды: экспертные разборы за неделю
20 МВД в 2025 году запустит реестр нелегальных мигрантов
21 💬 Почти 95% россиян смотрят отзывы перед покупкой товара в интернете. Продавец должен отвечать на все отзывы, считает эксперт
22 Медицинскому персоналу будут платить не меньше 2,5 МРОТ
23 ❗ Минфин разъяснил порядок возврата с 2025 года права на освобождение от НДС
24 ОТП Банк возвращает валютные платежи из-за наплыва новых клиентов
25 Россияне смогут обжаловать решение призывной комиссии онлайн
26 По делу экс-владельцев «Юлмарта» истек срок давности: признаны виновными
27 🔢 СФР уже начал выдавать страхователям новые регистрационные номера
28 Операторам цифровых платформ на законодательном уровне разрешат работать по договорам ГПХ
29 С 1 октября больше товаров освобождены от авансового НДС
30 Таксисты стали предлагать свои услуги в социальных сетях и мессенджерах
31 Миноритарные акционеры «Яндекса» потеряли 1 млрд рублей от обмена акций
32 После закрытия ИП и открытия им ООО остатки товара можно учесть в расходах на УСН: варианты
33 У сотрудников надо удерживать НДФЛ при освобождении от расходов на оформление трудовой книжки
34 Налоговые поступления в новых регионах выросли в 2,5 раза
Мероприятия
Выездные налоговые проверки: что ждать бизнесу в 2025 году
Дата проведения: 2 октября, среда
ФНС и самозанятость: практические советы бизнесу по избежанию налоговых проблем
Дата проведения: 3 октября, четверг
Движение денежных средств наглядно: умные таблицы и дашборд
Дата проведения: 3 октября, четверг
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5734. Будет новая декларация по НДС под новые ставки с 2025 года
Проект опубликован на федеральном портале.
— Как рассчитать районный коэффициент к зарплате в 2024 году
Начисление районного коэффициента – обязанность работодателей на территориях, где он применим. Ошибки при расчете РК могут привести к занижению оплаты труда, что грозит штрафами за просрочку выплаты зарплаты, пени за неуплату страховых взносов и корректировкой отчетности.
— Проверки по самозанятым, формула ритейла и автоматизация с 1С. Обзор мероприятий с 1 октября по 15 октября.
Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!
— Приказ о восстановлении на работе
Суд может вынести решение о восстановлении в должности неправомерно уволенного с работы человека. Какую документацию должно в таком случае оформить руководство компании, чтобы требование о восстановлении сотрудника считалось выполненным? Ответим на этот вопрос в данном материале. Также приведем образец приказа директора компании о восстановлении специалиста в должности.
— Ребенку сотрудника исполнилось 18 лет: что с вычетом по НДФЛ и алиментами в программах 1С
Как быстро растут дети, особенно чужие! Не успеешь оглянуться, а им уже 18 лет, вчерашние школьники сегодня уже студенты. В данной статье мы хотим обсудить самые популярные вопросы на тему: что делать бухгалтеру с детским вычетом по НДФЛ, а также с алиментами при наступлении совершеннолетия ребенка.
— Как сделать большую карьеру в маленькой компании? 9 советов для быстрого роста
Соцпакет, офис в центре, система грейдов, а главное — понятные карьерные перспективы: можно вырасти вверх, вглубь и даже вдаль, например переехав в филиал в другой части страны. Именно по этим причинам многие мечтают строить карьеру в большой компании. Но что, если вы работаете в маленькой и вам там вообще-то нравится?
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Большинство работающих россиян мечтают, чтобы их рабочий день заканчивался раньше установленного графика.
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Воспользоваться упрощенным порядком ликвидации ООО может не каждая организация. В частности, организация должна быть субъектом МСП. О других критериях рассказали в статье.
Блоги компаний
Изменения в 2024 для бизнеса: чего ждать предпринимателям и компаниям
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Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Администратор Зарплата от 30000 до 30000 ₽, Ярославль, Гибкий график
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Руководитель отдела по расчету зарплаты и КДП
— Бухгалтер. Ведущий бухгалтер по заработной плате.
— Финансовый менеджер, бухгалтер
Трибуна
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Документы
Правительство РФ: Постановление № 296 от 15.04.2014
Первый кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-18754/2023 от 05.06.2023
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ: Определение № 18-КГ18-260 от 01.04.2019
Московский городской суд: Апелляционное определение № 33-12309/2019 от 18.04.2019
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ: Определение № 303-ЭС24-276 от 14.06.2024
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ: Определение № 301-ЭС23-26689 от 04.06.2024
Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф07-18266/2022 от 06.02.2023
Арбитражный суд Московского округа: Постановление № Ф05-24848/2023 от 02.04.2024
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ: Определение № 307-ЭС24-5688 от 04.09.2024
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Утренний бухгалтер
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