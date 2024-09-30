Утренний бухгалтер № 5734. Будет новая декларация по НДС под новые ставки с 2025 года

С отчета за первый квартал 2025 года декларацию по НДС надо сдавать по новой форме.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Особо отличившихся айтишников предложили награждать званием «Заслуженный работник информационных технологий Российской Федерации».
Исследование: 30% россиян не вникают в кадровые документы при заключении договора.
Срок исполнения требования ИФНС должен быть указан в нем, но инспектор может позвонить и поторопить. Как реагировать?
5 популярных вопросов про автоматизацию бизнеса разобрали в статье.
Могут снизить порог беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС: до 100 евро в 2026 году и до 50 евро в 2027-м.
Подростков — на работу: Госдума смягчит требования к найму несовершеннолетних.
💥Совет от редакции: не пропустите тренинг «Заполнение статформы ФТС в личном кабинете участника ВЭД». Научитесь заполнять статистическую форму учета перемещения товаров и работайте без ошибок и рисков. Тренинг пройдет 10 сентября в 15:00 мск. Записаться.
🚀Конгресс по налоговым изменениям-2025
Приглашаем вас принять участие в бесплатном онлайн-конгрессе, организованном компанией «Такском» и журналом «Налоговая политика и практика» ФНС России. Мероприятие пройдет 03 октября с 10.00 до 16.00 по московскому времени.
В программе конгресса представлены актуальные темы:
Налог на прибыль в 2024 году.
НДФЛ: изменения в законодательстве.
Актуальные вопросы налогового контроля. Новации — 2025 года.
НДС — принципиальные изменения и спорные вопросы 2024 года, перспективы 2025 года.
Работа с МЧД в 2024 году: как использовать и что учесть.
«Такском-Досье»: эффективный инструмент для проверки контрагентов и оценки рисков сотрудничества.
Среди спикеров конгресса эксперты компании «Такском» и представители ФНС.
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Разборы законов
— Какие выплаты облагаются взносами на травматизм
Перечень выплат застрахованным, которые не облагаются взносами на страхование от несчастных случаев, содержится в п. 1 ст. 20 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ (далее — закон № 125-ФЗ), но сформулирован он довольно обтекаемо. Это порождает споры с СФР.
— Госпошлины: новые ставки для юрлиц и ИП с 9 сентября 2024 года
Существенно увеличились размеры госпошлин, которые причитаются к уплате и при обращении в арбитраж, и райсуды, и по заявлениям с просьбой признать незаконными решения госоргана и т. п. Собрали основные цифры.
— Штрафы за неуплату налогов: изменения для организаций и ИП с августа 2024 года
Закон о налоговой реформе от 08.08.2024 № 259-ФЗ, помимо прочего расширил перечень оснований, по которым организации и ИП могут быть освобождены от ответственности за невнесение обязательных платежей (ст. 122 НК). Разберем, в каких случаях бизнесу не грозят санкции.
— Самозанятых признали работниками: как рассчитываются доначисления по НДФЛ
При переквалификации договоров ГПХ в трудовые налоговые инспекции доначисляют НДФЛ. Но должны ли они учитывать при этом суммы НПД, ведь они поступали в бюджет?
— Прогул по устной договоренности: как не надо оформлять отпуск за свой счет
Нередко сотрудники «отпрашиваются», просто предупреждают, что не придут на работу. Но формально это ни что иное, как прогул, конкретный повод для увольнения. Рассказываем, как надо оформлять отпуск за свой счет и как не надо.
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Сегодняшний мир диктует новые условия для предпринимателей. С ужесточением санкций, изменениями в международных отношениях и новыми вызовами, бизнес в России начинает активно двигаться в сторону импортозамещения. Это стало не просто временной мерой, а целым трендом, который, по сути, помогает отечественным предпринимателям раскрыть свои сильные стороны и использовать потенциал местного производства.
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Резюме
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Документы
Правительство РФ: Постановление № 1830 от 14.10.2022
Главный государственный санитарный врач РФ: Постановление № 30 от 16.10.2020
ФНС РФ: Приказ № БВ-7-11/736@ от 12.10.2023
Минфин РФ: Письмо № 30-01-15/54406 от 13.06.2024
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Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/80767 от 27.08.2024
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-5176 от 29.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/80829 от 27.08.2024
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-5274 от 04.09.2024
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