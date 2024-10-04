Утренний бухгалтер № 5738. Изменения в налоговой реформе-2025: закон уточнят, исправят и дополнят

— Кто из родственников может получить зарплату умершего работника

Работнику, который скончался, положены такие же выплаты, как и при увольнении, то есть зарплата, компенсация за отпуск, матпомощь (если она предусмотрена ЛНА, колдоговором, приказом администрации). Вопрос в том, кто может обратиться за этими деньгами?

— Вместо сотрудника работало неустановленное лицо: можно ли взыскать зарплату

Один из бесспорных признаков трудовых отношений — личное выполнение работы (ст. 15, 56 ТК). Но что если, сотрудник лично не работал, а зарплату получал? Можно ли взыскать зарплату, когда по факту трудился вместо сотрудника трудился другой человек, а работодатель об этом не подозревал?

— Законно ли увольнение за прогул, если работник оформил больничный

Часто работники оформляют больничный, чтобы избежать увольнения за прогул. При этом суды в большинстве случаев встают на сторону прогульщика, хотя возможны и варианты. Разбираем нюансы.

— Какие выплаты облагаются взносами на травматизм

Перечень выплат застрахованным, которые не облагаются взносами на страхование от несчастных случаев, содержится в п. 1 ст. 20 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ (далее — закон № 125-ФЗ), но сформулирован он довольно обтекаемо. Это порождает споры с СФР.

— Формы и сроки сдачи отчетности за 9 месяцев 2024 года

Чтобы ничего не потерять и вовремя отчитаться за 9 месяцев 2024 года, собрали всю полезную информацию в одной таблице.