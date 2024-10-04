Утренний бухгалтер № 5738. Изменения в налоговой реформе-2025: закон уточнят, исправят и дополнят

Поправки в закон о налоговой реформе-2025 коснутся акцизов, госпошлин, налога на имущество, НДПИ, налога на прибыль, УСН и НДС, страховых взносов.
Утренний бухгалтер
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Важно подобрать надежного партнера для внедрения автоматизации и отработать возражения сотрудников. Мы ответили на самые частые вопросы по автоматизации в статье, чтобы вы не совершали типичных ошибок.
Разборы законов
— Кто из родственников может получить зарплату умершего работника
Работнику, который скончался, положены такие же выплаты, как и при увольнении, то есть зарплата, компенсация за отпуск, матпомощь (если она предусмотрена ЛНА, колдоговором, приказом администрации). Вопрос в том, кто может обратиться за этими деньгами?
— Вместо сотрудника работало неустановленное лицо: можно ли взыскать зарплату
Один из бесспорных признаков трудовых отношений — личное выполнение работы (ст. 15, 56 ТК). Но что если, сотрудник лично не работал, а зарплату получал? Можно ли взыскать зарплату, когда по факту трудился вместо сотрудника трудился другой человек, а работодатель об этом не подозревал?
— Законно ли увольнение за прогул, если работник оформил больничный
Часто работники оформляют больничный, чтобы избежать увольнения за прогул. При этом суды в большинстве случаев встают на сторону прогульщика, хотя возможны и варианты. Разбираем нюансы.
— Какие выплаты облагаются взносами на травматизм
Перечень выплат застрахованным, которые не облагаются взносами на страхование от несчастных случаев, содержится в п. 1 ст. 20 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ (далее — закон № 125-ФЗ), но сформулирован он довольно обтекаемо. Это порождает споры с СФР.
— Формы и сроки сдачи отчетности за 9 месяцев 2024 года
Чтобы ничего не потерять и вовремя отчитаться за 9 месяцев 2024 года, собрали всю полезную информацию в одной таблице.
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Как известно, скупой платит дважды. Эта поговорка особенно актуальна в контексте медицинских услуг, только неоправданная экономия на здоровье может стоить кратно дороже, чем в других сферах, и речь вовсе не про деньги.
— Как ИП на патенте выдать покупателю документ об оказании услуги + образец квитанции
Если ИП на ПСН оказывает образовательные онлайн-услуги и вправе не применять ККТ, он должен выдавать клиентам документ, который будет подтверждать оказание услуги. Рассказываем, как это правильно сделать.
— Счет-фактура с 1 октября 2024 года
В счетах-фактурах два важных изменения. Они внесены постановлением Правительства от 16.08.2024 № 1096.
— На сколько увеличатся максимум и минимум больничного в 2025 году
Максимальный и минимальный размеры выплат по больничному в 2025 году увеличатся. Максимум и минимум пособия меняются из года в год в связи с изменением основных показателей, по которым считают больничный. Это МРОТ и предельные базы для начисления страховых взносов.
— Как провести SWOT-анализ бизнеса
Если вы продаете товары на Ozon или управляете пунктом выдачи заказов, то наверняка постоянно ищете способы улучшить свой бизнес. Чтобы взглянуть на него по-новому, можно провести SWOT-анализ: этот универсальный метод позволяет оценить состояние дел и перспективы как большой компании, так и начинающего предпринимателя.
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Приложение: «Письмо Минфина России от 18.09.2024 № 03-04-07/89666»
Резюме
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/21896 от 12.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/15843 от 22.02.2024
Минфин РФ: Письмо № 02-09-08/44903 от 16.05.2022
Минфин РФ: Письмо № 05-11-12/40509 от 02.05.2024
Минфин РФ: Письмо № 05-09-09/38205 от 23.04.2024
Московский городской суд: Апелляционное определение № 33-51403/2017 от 14.12.2017
Арбитражный суд Саратовской области: Решение № А57-7217/2023 от 15.12.2023
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Минфин РФ: Письмо № 05-09-09/34217 от 12.04.2024
Центральный банк РФ: Письмо № 38-1-7/1017 от 24.08.2020
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