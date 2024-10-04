Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5738. Изменения в налоговой реформе-2025: закон уточнят, исправят и дополнят

Кабмин разработал и внес законопроект с поправками в 179-ФЗ. Его должны принять до конца года.

Поправки в закон о налоговой реформе-2025 коснутся акцизов, госпошлин, налога на имущество, НДПИ, налога на прибыль, УСН и НДС, страховых взносов.

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Утренний бухгалтер

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Как проверить контрагента: инструкцию для бизнеса найдете здесь.

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📱Как без проблем внедрить автоматизацию в бизнес?

Автоматизация сейчас затрагивает каждый второй бизнес. Бухгалтерия, продажи, кадры — это только малая часть процессов, которые она упрощает. Чтобы избежать проблем по внедрению, нужно постепенно переходить на автоматизацию. 

Важно подобрать надежного партнера для внедрения автоматизации и отработать возражения сотрудников. Мы ответили на самые частые вопросы по автоматизации в статье, чтобы вы не совершали типичных ошибок.

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Разборы законов

Кто из родственников может получить зарплату умершего работника

Работнику, который скончался, положены такие же выплаты, как и при увольнении, то есть зарплата, компенсация за отпуск, матпомощь (если она предусмотрена ЛНА, колдоговором, приказом администрации). Вопрос в том, кто может обратиться за этими деньгами?

Вместо сотрудника работало неустановленное лицо: можно ли взыскать зарплату

Один из бесспорных признаков трудовых отношений — личное выполнение работы (ст. 15, 56 ТК). Но что если, сотрудник лично не работал, а зарплату получал? Можно ли взыскать зарплату, когда по факту трудился вместо сотрудника трудился другой человек, а работодатель об этом не подозревал?

Законно ли увольнение за прогул, если работник оформил больничный

Часто работники оформляют больничный, чтобы избежать увольнения за прогул. При этом суды в большинстве случаев встают на сторону прогульщика, хотя возможны и варианты. Разбираем нюансы.

Какие выплаты облагаются взносами на травматизм

Перечень выплат застрахованным, которые не облагаются взносами на страхование от несчастных случаев, содержится в п. 1 ст. 20 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ (далее — закон № 125-ФЗ), но сформулирован он довольно обтекаемо. Это порождает споры с СФР.

Формы и сроки сдачи отчетности за 9 месяцев 2024 года

Чтобы ничего не потерять и вовремя отчитаться за 9 месяцев 2024 года, собрали всю полезную информацию в одной таблице.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/21896 от 12.03.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/15843 от 22.02.2024

Минфин РФ: Письмо № 02-09-08/44903 от 16.05.2022

Минфин РФ: Письмо № 05-11-12/40509 от 02.05.2024

Минфин РФ: Письмо № 05-09-09/38205 от 23.04.2024

Московский городской суд: Апелляционное определение № 33-51403/2017 от 14.12.2017

Арбитражный суд Саратовской области: Решение № А57-7217/2023 от 15.12.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Топ претензий ФНС. Что проверяют и что будут проверять в 2025 году. Конспект вебинара с видео

Минфин РФ: Письмо № 05-09-09/34217 от 12.04.2024

Центральный банк РФ: Письмо № 38-1-7/1017 от 24.08.2020

Центральный банк РФ: Письмо № 44-15/2451 от 02.10.2019

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