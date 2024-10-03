Утренний бухгалтер № 5737. Определен коэффициент-дефлятор по УСН на 2025 год

Минфин определился с размером коэффициента-дефлятора по УСН на 2025 год. Он будет равен 1.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
С 2026 года специальный режим АУСН будет действовать по всей России.
Депутаты хотят, чтобы жители РФ, которые не вышли из гражданства недружественных государств, платили в два раза больше налогов.
Законопроект: за фиктивную регистрацию мигрантов хотят штрафовать на 10 млн рублей.
Упрощенцев с доходами до 60 млн рублей освободят от выставления счетов-фактур с 2025 года.
Изучаем рынок труда: какие участки бухгалтерии лучше всего оплачиваются. Опрос.
Принят закон: с 30 октября больше сведений будет относиться к налоговой тайне.
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Разборы законов
— Вместо сотрудника работало неустановленное лицо: можно ли взыскать зарплату
Один из бесспорных признаков трудовых отношений — личное выполнение работы (ст. 15, 56 ТК). Но что если, сотрудник лично не работал, а зарплату получал? Можно ли взыскать зарплату, когда по факту трудился вместо сотрудника трудился другой человек, а работодатель об этом не подозревал?
— Законно ли увольнение за прогул, если работник оформил больничный
Часто работники оформляют больничный, чтобы избежать увольнения за прогул. При этом суды в большинстве случаев встают на сторону прогульщика, хотя возможны и варианты. Разбираем нюансы.
— Какие выплаты облагаются взносами на травматизм
Перечень выплат застрахованным, которые не облагаются взносами на страхование от несчастных случаев, содержится в п. 1 ст. 20 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ (далее — закон № 125-ФЗ), но сформулирован он довольно обтекаемо. Это порождает споры с СФР.
— Формы и сроки сдачи отчетности за 9 месяцев 2024 года
Чтобы ничего не потерять и вовремя отчитаться за 9 месяцев 2024 года, собрали всю полезную информацию в одной таблице.
— Штрафы за неуплату налогов: изменения для организаций и ИП с августа 2024 года
Закон о налоговой реформе от 08.08.2024 № 259-ФЗ, помимо прочего расширил перечень оснований, по которым организации и ИП могут быть освобождены от ответственности за невнесение обязательных платежей (ст. 122 НК). Разберем, в каких случаях бизнесу не грозят санкции.
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Новости
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8 Сбер повысил ставки по базовым программам ипотеки
9 Против блогера Чекалиной возбудили уголовное дело за перевод валюты по подложным документам
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15 За импорт вейпов таможня доначислила акцизов на 5 млрд рублей
16 В учет не обязательно заносить всю номенклатуру товаров по чекам от подотчетника
17 С 30 октября больше сведений будут относиться к налоговой тайне
18 IT-компания ABBYY назвала массовые увольнения сотрудников «трансформацией бизнеса»
19 ФАС написала 40 претензий к законопроекту о маркетплейсах
20 С 1 октября изменен перечень операций, освобождаемых от НДС
21 За фиктивную регистрацию мигрантов оштрафуют до 10 млн рублей
22 ВТБ перестал оформлять клиентам больше одной кредитной карты
23 У многодетных семей на Госуслугах появилось электронное удостоверение
24 Минтранс: дети получат 50% скидку на проезд в поездах
25 В КоАП с 21.10.2024 исключено дублирование полномочий полиции и остальных проверяющих
26 С 2026 года режим АУСН распространят на всю Россию
27 Предприниматели смогут пользоваться сервисами VK через T-Business ID
28 Минфин определился с коэффициентом-дефлятором по УСН на 2025 год. Он компромиссный
29 Для учета компаний и ИП из ЕАЭС будут новые формы
30 Роструд нашел больше 360 тысяч нелегальных сотрудников
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32 👔 За двойное гражданство собираются брать в два раза больше налогов. Но это противоречит Конституции РФ, считает юрист
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Мероприятия
Осенний деловой онлайн-конгресс для бухгалтеров и руководителей
Дата проведения: 3 октября, четверг
ФНС и самозанятость: практические советы бизнесу по избежанию налоговых проблем
Дата проведения: 3 октября, четверг
Движение денежных средств наглядно: умные таблицы и дашборд
Дата проведения: 3 октября, четверг
Работа с маркетплейсом: аналитика, продвижение, рассчет эффективности
Дата проведения: 7 октября, понедельник
Изменения в миграционном и воинском учете
Дата проведения: 8 октября, вторник
1С как инструмент для автоматизации бизнес-процессов
Дата проведения: 8 октября, вторник
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5736. С 1 октября действует новая форма счета-фактуры
В документе появилась дополнительная графа, где нужно указать без НДС стоимость товара, который подлежит прослеживаемости.
— Налоговая оговорка: что это такое, как работает и что говорят суды
Разберем, поможет ли использование налоговой оговорки компенсировать потери от действий недобросовестных контрагентов.
— НДС с аванса: как отразить в декларации, проводки + образцы расчетов
Продавец обязан начислить НДС с аванса в счет будущей поставки, но не всегда. А дальнейший учет и отражение предоплаты в декларации зависят от периода и суммы реализации.
— Как компании на ОСНО списать расходы на ненормируемую рекламу
Если компании торгуют на маркетплейсе, то им необходимо делать фото образцов товаров. Можно ли списать в бухгалтерском и налоговом учете эти товары в качестве расходов на ненормируемую рекламу? Рассказываем, как это правильно сделать.
— Может ли генеральный директор без трудового договора отправиться в командировку
В командировку обычно руководители направляют работников. Основанием служит приказ или распоряжение генерального директора. Но как быть, если в командировку необходимо направить генерального директора, который является учредителем?
— 5 принципов надежного партнерства и 7 факторов, гарантирующих конфликт интересов
Вы только начинаете свой бизнес или прошли этапы становления, но понимаете, что в одиночку долго не протянете — не хватает свежих идей и наработок более опытного игрока.
— Учет платежей в систему «Платон» при УСН и ОСН в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
«Платон» (сокращение от словосочетания «плата за тонну») — это автоматическая система, которая взимает плату с автомобилей с целью компенсации за причиняемый ущерб дорожному полотну. Под действие системы попадают автомобили массой свыше 12 тонн за исключением транспортных средств спецслужб, а также пассажирских фургонов.
— Соглашение о неразглашении коммерческой тайны
Не вся информация может иметь открытый доступ. В ряде случаев необходима защита данных, во избежание серьезных последствий. Утечка некоторых сведений способна нанести существенный, и даже необратимый вред. Для снижения рисков в подобных случаях используется соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (далее КИ). О том, что это такое и как это выглядит, мы сегодня расскажем и покажем.
— Топ-7 инструментов Мегамаркета, которые помогут вам заработать
Как селлеру выйти на маркетплейс, что пользуется спросом у потребителей, как эффективно начать продажи на Мегамаркете? Узнайте из первых рук.
— Новые правила упрощенки, что делать с НДС и НДФЛ, что будет с льготами, чего ждать от амнистии по дроблению: 19 самых горячих вопросов бухгалтеров с Клерк.Конференции
12 сентября прошла V Всероссийская бухгалтерская конференция. Участники задавали много практических вопросов нашим спикерам. Собрали все вопросы и ответы в одну статью.
— Увольнение работника в связи с призывом на срочную службу осенью 2024 года
Указом Президента от 30.09.2024 № 822 объявлен осенний призыв на срочную службу в армию с 1 октября 2024 года. Призыв на срочную военную службу является основанием для увольнения работника по статье 83 ТК.
— Цифра дня. Про нелегальную занятость
В первом полугодии 2024 года число нелегально занятых работников в России составило 368 тыс. человек.
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Дистанционные предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей.
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Уведомление в МВД о приеме ген директора гражданина Узбекистана
Вакансии
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— Специалист по финансовым продуктам для бизнеса (госзаказ, тендеры) Зарплата от 55000 до 110000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день
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Резюме
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Трибуна
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Какие сделки могут оспариваться в банкротстве?
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/87440 от 13.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-09/88188 от 16.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/88060 от 16.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/88941 от 17.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/88450 от 17.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/89054 от 17.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/88694 от 17.09.2024
ФНС РФ: Письмо № СД-17-3/2741 от 17.09.2024
ФНС РФ: Письмо № БС-2-21/13196@ от 18.09.2024
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Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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