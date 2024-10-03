Утренний бухгалтер № 5737. Определен коэффициент-дефлятор по УСН на 2025 год

Минфин определился с размером коэффициента-дефлятора по УСН на 2025 год. Он будет равен 1.

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С 2026 года специальный режим АУСН будет действовать по всей России.

Депутаты хотят, чтобы жители РФ, которые не вышли из гражданства недружественных государств, платили в два раза больше налогов.

Законопроект: за фиктивную регистрацию мигрантов хотят штрафовать на 10 млн рублей.

Упрощенцев с доходами до 60 млн рублей освободят от выставления счетов-фактур с 2025 года.

Изучаем рынок труда: какие участки бухгалтерии лучше всего оплачиваются. Опрос.

Принят закон: с 30 октября больше сведений будет относиться к налоговой тайне.