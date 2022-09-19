«Утренний бухгалтер». Бухгалтеры будут сдавать новый отчет ЕФС-1

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Из-за пресловутого объединения ПФР и ФСС для работодателей внедрят новую форму отчета ЕФС-1. Его надо будет сдавать с 2023 года.
Рассказываем, кому точно положена отсрочка по страховым взносам за 2 и 3 кварталы 2022 года: тут удобная таблица.
Центробанк с сегодняшнего дня снизил ключевую ставку до 7,5%.
Налоговая утвердила электронный формат представления акта о приемке выполненных работ. Он заработает уже с 17 октября.
С 1 октября увеличат зарплаты бюджетникам. Аж на целых 4%.
Бухгалтерский подорожник
Уже 1 октября стартует новый поток на самый популярный курс профпереподготовки от «Клерка»: для бухгалтеров по зарплате. Успейте забронировать себе местечко.
И конечно, не забывайте подбирать вебинары о самом насущном для бухгалтера. Список самых горячих здесь.
Всё про допросы, комиссии, выемки и осмотры: как налоговики трясут бизнес прямо сейчас
На вебинаре 23 сентября эксперт расскажет про все основные виды налогового контроля и научит, как:
- подготовиться к осмотру и выемке;
- защитить свои права в процессе осмотра и выемки налоговой;
- минимизировать последствия.
Записаться можно тут.
Новости
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- За налоговые платежи и пополнение счета Альфа-банк обещает кэшбек деньгами
- Реорганизованная после 1 июля IT-компания может применять льготу по налогу на прибыль, если применяла ее раньше
- Банкоматов в стране все меньше
- Путевка с проживанием в отеле облагается НДС 20%
- Власти пока не будут ничего менять в НДПИ и НДД
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- Средний чек туриста по карте «Мир» в Турции всего 4000 рублей
- Главбуху строительной фирмы готовы платить 200 тыс. руб. Вышел свежий обзор с рынка труда
- Заброшенные участки скоро будут забирать без суда
- Введут новые проверки бизнеса по антисанкциям и штрафы за них
- Кудрин уходит из Счетной палаты. И переходит в Яндекс
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- Льготное кредитование малого и среднего бизнеса в Москве продлили
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- Цены на социально значимые товары стабилизируют. Ритейл будет оплачивать их поставщикам быстрее
- Ключевую ставку снизили до 7,5%
- Отель может взять на вычет НДС с аванса, только если вернул 20% от суммы клиенту
- Семьям с детьми дадут льготу по НДФЛ при продаже земли. Но при условии, что вырученные деньги не пойдут на бизнес
- Иностранные санкции не помешают работе карт «Мир» внутри страны
- Разбогатеть быстро. Люди все еще верят в удачное инвестирование, лотереи и брак по расчету
- Льготной ипотеки на вторичке не будет. Счетная палата считает, что снижать цены надо на новостройки
- Доля национальных валют в расчетах между Москвой и Ташкентом увеличится
- В Москве продают квартиры в подвалах без окон
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- Пошла реклама по использованию мобильников вместо ККТ. Но это незаконно
- Чтобы выйти на пенсию, надо иметь минимальный стаж и баллы. Они будут расти до 2025 года
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- Узнайте, как исправлять ошибки в учете и сдавать уточненки
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- Вводить ограничения на обмен валюты ЦБ не планирует
- Высокотехнологичный бизнес надо кредитовать под 1%. Греф рассказал, как видит грамотную господдержку
- Сверхумный искусственный интеллект может привести к противостоянию машин и человека
- Обманутым неквалифицированным инвесторам вернут деньги. ЦБ определил порядок
- ЦБ начнет тестировать цифровой рубль уже весной 2023
- 12792 руб. — максимальное пособие по безработице в 2023 году увеличивать не будут
- Отдых сотрудника в санатории не облагается НДФЛ, но облагается взносами. Жена и дети отдыхают без НДФЛ и взносов
- У кого есть отсрочка по страховым взносам за 2 и 3 кварталы 2022 года: таблица
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- Людям, потерявшим больше трети дохода, предоставят кредитные каникулы
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- Когда матпомощь не облагается взносами: таблица
- На бутылках со спиртным будут писать «Алкоголь вам враг»
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- Собственников земли обяжут тушить пожары
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События
Управление эффективностью бизнеса
Дата проведения: 25 сентября, воскресенье
ШКОЛА КАДРОВИКА Ирины Журавлевой
Дата проведения: 24 сентября, суббота
Электронные трудовые книжки и изменения в их ведении с 2023 года
Дата проведения: 23 сентября, пятница
Допросы, комиссии, выемки и осмотры. Как быть налогоплательщику?
Дата проведения: 23 сентября, пятница
Выездные налоговые проверки 2022: что нового
Дата проведения: 22 сентября, четверг
Импортозамещение в HR-системах
Дата проведения: 22 сентября, четверг
CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам
Дата проведения: 22 сентября, четверг
Валютное регулирование внешнеторговых сделок в Российской Федерации в условиях санкций в 2022 году
Дата проведения: 22 сентября, четверг
ЭДО. Документы и документооборот в бухгaлтeрскoм и нaлoгoвoм учeтe. ФСБУ 27/2021: как было и как стало
Дата проведения: 22 сентября, четверг
Глобальные изменения в области охраны труда. Проверки ГИТ
Дата проведения: 22 сентября, четверг
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Справку 182н отменят
С 2023 года справку 182н отменят. Из-за прямых выплат в ней нет нужды. Да и пожалуйста, не жалко. Вот бы только знаменитое «меньше справок — больше дела» не сработала против бухгалтеров.
— Расследование несчастных случаев с 1 сентября 2022 года по-новому
1 сентября 2022 года вступил в силу обновленный порядок расследования несчастных случаев на производстве. Документ — приказ Минтруда от 20.04.2022 № 223н «Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве» (далее — Положение).
— Восемь доплат к пенсии, которые можно получить за трудовой стаж
Пенсионное законодательство предусматривает несколько оснований для повышения пенсии в связи с наличием определенного трудового стажа. Разберем основные из них.
— Казначейское сопровождение при исполнении контрактов: что важно знать
Государственные органы финконтроля для надзора за расходованием целевых средств из бюджета применяют казначейское сопровождение. Разберемся, что это дает и как происходит.
— Дополнительная работа с материальной ответственностью: как оформить?
Работодатель планирует поручить сотруднику дополнительную работу, подразумевающую материальную ответственность. Как грамотно оформить документы в таком случае? Министерство труда и социальной защиты РФ в письме от 28.04.2021 № 14-2/ООГ-3821 разъяснило, как привлекать сотрудника к дополнительной работе на период отпуска выполняющего эти обязанности работника.
— Как изменить график работы сотрудника в 1С
Изменения в графике работы допускаются по инициативе работника организации (статья 72 ТК) и по инициативе работодателя (статья 74 ТК). О предстоящих изменениях условий труда и об их причинах необходимо уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца. Эксперты 1С рассказали об изменении графика работы сотрудника в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. 3.
— Отражаем заем при УСН доходы минус расходы с учетом всех нюансов
Заем при УСН доходы минус расходы отражают в бухучете по специально установленным правилам. Рассмотрим эти правила и их специфику применительно к УСН.
— Как найти с бухгалтером общий язык? Через управленческий учет
Продажи идут, поставщики надежные, а работники ответственные, но прибыли нет. На счете деньги есть, но их нельзя пустить в оборот, потому что пора платить по счетам. Но ведь выручка только пришла! Бухгалтер разводит руками и не объясняет, что происходит. Все просто — у вас нет управленческого учета. Как научиться его вести и почему бухучета недостаточно?
— Почему схемы с компанией-«помощником» раскрываются на раз-два
Схема, когда компанию на спецрежиме используют для докрутки цены, стара как мир. Тем не менее, некоторые используют ее до сих пор. И при этом надеются, что налоговики ничего не увидят. Редкая наивность. Об этом — далее.
— Цитата дня. Про справедливость
Мы почитали любопытное интервью замглавы Минфина и прямо порадовались: финансы страны ну точно в надежных руках. И сбор налогов, конечно, тоже.
🔒 Как работать в ЭДО и избежать ошибок: инструкция-2022
Популярность электронного документооборота постоянно растет: это удобно, экономит время и ресурсы. Но и ошибки в ведении документооборота постоянно возникают. Разбираем самые важные точки преткновения для бухгалтера.
— «Ночной бухгалтер». Скандал! ПФР забирает у самозанятых часть взносов. Бизнесу придумали новые проверки
Многие самозанятые платят в ПФР добровольные взносы, но не все знают, что часть этих взносов ПФР отщипывает себе. А бизнес будут особо тщательно проверять на соблюдение антисанкций. И конечно же, штрафовать. С пятницей всех нас!
🔒 Тариф страховых взносов сделают единым: как это будет работать
С 2023 г. вместо ПФР и ФСС будет образован единый Социальный фонд. Для создания системы, в рамках которой будут исчисляться и уплачиваться страховые взносы, в законы внесли много поправок.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/82478 от 24.08.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Отдых сотрудника в санатории не облагается НДФЛ, но облагается взносами. Жена и дети отдыхают без НДФЛ и взносов
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/53998 от 22.06.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/73009 от 28.07.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Организации без зарплаты должны сдавать нулевой РСВ
Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-04/80087 от 17.08.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Мелкие беспилотники не облагают транспортным налогом
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/78828 от 12.08.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Отель может взять на вычет НДС с аванса, только если вернул 20% от суммы клиенту
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