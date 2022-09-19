«Утренний бухгалтер». Бухгалтеры будут сдавать новый отчет ЕФС-1

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Из-за пресловутого объединения ПФР и ФСС для работодателей внедрят новую форму отчета ЕФС-1. Его надо будет сдавать с 2023 года.

Рассказываем, кому точно положена отсрочка по страховым взносам за 2 и 3 кварталы 2022 года: тут удобная таблица.

Центробанк с сегодняшнего дня снизил ключевую ставку до 7,5%.

Налоговая утвердила электронный формат представления акта о приемке выполненных работ. Он заработает уже с 17 октября.

С 1 октября увеличат зарплаты бюджетникам. Аж на целых 4%.

Бухгалтерский подорожник

Уже 1 октября стартует новый поток на самый популярный курс профпереподготовки от «Клерка»: для бухгалтеров по зарплате. Успейте забронировать себе местечко.

И конечно, не забывайте подбирать вебинары о самом насущном для бухгалтера. Список самых горячих здесь.

Всё про допросы, комиссии, выемки и осмотры: как налоговики трясут бизнес прямо сейчас На вебинаре 23 сентября эксперт расскажет про все основные виды налогового контроля и научит, как: подготовиться к осмотру и выемке;

защитить свои права в процессе осмотра и выемки налоговой;

минимизировать последствия. Записаться можно тут.

Новости

События

Управление эффективностью бизнеса

Дата проведения: 25 сентября, воскресенье

ШКОЛА КАДРОВИКА Ирины Журавлевой

Дата проведения: 24 сентября, суббота

Электронные трудовые книжки и изменения в их ведении с 2023 года

Дата проведения: 23 сентября, пятница

Допросы, комиссии, выемки и осмотры. Как быть налогоплательщику?

Дата проведения: 23 сентября, пятница

Выездные налоговые проверки 2022: что нового

Дата проведения: 22 сентября, четверг

Импортозамещение в HR-системах

Дата проведения: 22 сентября, четверг

CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам

Дата проведения: 22 сентября, четверг

Валютное регулирование внешнеторговых сделок в Российской Федерации в условиях санкций в 2022 году

Дата проведения: 22 сентября, четверг

ЭДО. Документы и документооборот в бухгaлтeрскoм и нaлoгoвoм учeтe. ФСБУ 27/2021: как было и как стало

Дата проведения: 22 сентября, четверг

Глобальные изменения в области охраны труда. Проверки ГИТ

Дата проведения: 22 сентября, четверг

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Справку 182н отменят

С 2023 года справку 182н отменят. Из-за прямых выплат в ней нет нужды. Да и пожалуйста, не жалко. Вот бы только знаменитое «меньше справок — больше дела» не сработала против бухгалтеров.

— Расследование несчастных случаев с 1 сентября 2022 года по-новому

1 сентября 2022 года вступил в силу обновленный порядок расследования несчастных случаев на производстве. Документ — приказ Минтруда от 20.04.2022 № 223н «Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве» (далее — Положение).

— Восемь доплат к пенсии, которые можно получить за трудовой стаж

Пенсионное законодательство предусматривает несколько оснований для повышения пенсии в связи с наличием определенного трудового стажа. Разберем основные из них.

— Казначейское сопровождение при исполнении контрактов: что важно знать

Государственные органы финконтроля для надзора за расходованием целевых средств из бюджета применяют казначейское сопровождение. Разберемся, что это дает и как происходит.

— Дополнительная работа с материальной ответственностью: как оформить?

Работодатель планирует поручить сотруднику дополнительную работу, подразумевающую материальную ответственность. Как грамотно оформить документы в таком случае? Министерство труда и социальной защиты РФ в письме от 28.04.2021 № 14-2/ООГ-3821 разъяснило, как привлекать сотрудника к дополнительной работе на период отпуска выполняющего эти обязанности работника.

— Как изменить график работы сотрудника в 1С

Изменения в графике работы допускаются по инициативе работника организации (статья 72 ТК) и по инициативе работодателя (статья 74 ТК). О предстоящих изменениях условий труда и об их причинах необходимо уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца. Эксперты 1С рассказали об изменении графика работы сотрудника в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. 3.

— Отражаем заем при УСН доходы минус расходы с учетом всех нюансов

Заем при УСН доходы минус расходы отражают в бухучете по специально установленным правилам. Рассмотрим эти правила и их специфику применительно к УСН.

— Как найти с бухгалтером общий язык? Через управленческий учет

Продажи идут, поставщики надежные, а работники ответственные, но прибыли нет. На счете деньги есть, но их нельзя пустить в оборот, потому что пора платить по счетам. Но ведь выручка только пришла! Бухгалтер разводит руками и не объясняет, что происходит. Все просто — у вас нет управленческого учета. Как научиться его вести и почему бухучета недостаточно?

— Почему схемы с компанией-«помощником» раскрываются на раз-два

Схема, когда компанию на спецрежиме используют для докрутки цены, стара как мир. Тем не менее, некоторые используют ее до сих пор. И при этом надеются, что налоговики ничего не увидят. Редкая наивность. Об этом — далее.

— Цитата дня. Про справедливость

Мы почитали любопытное интервью замглавы Минфина и прямо порадовались: финансы страны ну точно в надежных руках. И сбор налогов, конечно, тоже.

🔒 Как работать в ЭДО и избежать ошибок: инструкция-2022

Популярность электронного документооборота постоянно растет: это удобно, экономит время и ресурсы. Но и ошибки в ведении документооборота постоянно возникают. Разбираем самые важные точки преткновения для бухгалтера.

— «Ночной бухгалтер». Скандал! ПФР забирает у самозанятых часть взносов. Бизнесу придумали новые проверки

Многие самозанятые платят в ПФР добровольные взносы, но не все знают, что часть этих взносов ПФР отщипывает себе. А бизнес будут особо тщательно проверять на соблюдение антисанкций. И конечно же, штрафовать. С пятницей всех нас!

🔒 Тариф страховых взносов сделают единым: как это будет работать

С 2023 г. вместо ПФР и ФСС будет образован единый Социальный фонд. Для создания системы, в рамках которой будут исчисляться и уплачиваться страховые взносы, в законы внесли много поправок.

— «Клерк» отдает Коллекцию для бухгалтеров на ОСНО с большой скидкой. Не пропустите!

Лушие друзья девушек — это бриллианты, а лучший друг бухгалтера — это Коллекция от «Клерка». На этот раз для ОСНО.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/82478 от 24.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Отдых сотрудника в санатории не облагается НДФЛ, но облагается взносами. Жена и дети отдыхают без НДФЛ и взносов

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/53998 от 22.06.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/73009 от 28.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Организации без зарплаты должны сдавать нулевой РСВ

Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-04/80087 от 17.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Мелкие беспилотники не облагают транспортным налогом

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/78828 от 12.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Отель может взять на вычет НДС с аванса, только если вернул 20% от суммы клиенту

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