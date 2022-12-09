«Утренний бухгалтер». Разница между зарплатами мужчин и женщин в России уменьшается

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Женщины стали чаще занимать руководящие должности и открывать собственный бизнес, заявил Минтруд. Так что разница между зарплатами мужчин и женщин сокращается.
Налоговики рассказали, как корректировать уведомления по ЕНП.
Еще больше про ЕНП и другие новшества 2023 расскажем на крутейшем вебинаре 23 декабря: приходите.
Какой корпоративный мессенджер использовать лучше? Залетайте в наш опрос, там битва между Вотсапом и Телеграмом.
Крутой обзор от нашего блогера, какие ошибки в налоговых спорах допускать нельзя. Сохраняйте себе.
Самый зажигательный корпоратив для бухгалтеров — до БухЁлки осталось две недели!
Все самое лучшее: фуршет, диджеи, фейерверки, игристое —то, без чего не обходится ни одна БухЁлка. Целый день выступают лучшие спикеры страны, в том числе Евгения Мемрук.
Конференция проходит онлайн и офлайн. Залетайте, набирайтесь опыта и становитесь крутыми аутсорсерами. Держите подарок: скидка 2 000₽ по промокоду: KLERK.
Новости
1 Выходное пособие в размере 3 окладов не облагается НДФЛ
2 СФР будет проверять, соответствует ли деятельность компании кодам ОКВЭД в ЕГРЮЛ
3 На ипотечные проценты после рефинансирования можно получить имущественный вычет
4 Если продать квартиру слишком дешево, НДФЛ надо будет считать с 70% кадастровой стоимости
5 Высокая стоимость основных средств не лишит НКО права на УСН, если ОС – это пожертвование
6 Узнайте, кто станет банкиром года. И кого объявят лучшим банком для частных клиентов
7 Импортную мебель, фанеру и упаковку могут запретить
8 💡 Налоговики объяснили, как заполнить платежку на уплату ЕНП. Образец
9 В 2023 году бизнес последний раз сдаст в СФР подтверждение кода ОКВЭД
10 Налоговики РФ и Туркменистана объявили о техническом сотрудничестве
11 Топ-менеджеров госкомпаний будут депремировать за плохие показатели
12 Две трети страны пользуется Госуслугами
13 «1С» ограничивает функционал
14 👆 В 2023 году вместо уведомлений по ЕНП можно использовать платежки. Но налоговики не советуют это делать
15 Сколько взносов в 2023 году пойдет на вашу пенсию из общего тарифа 30%
16 Снять наличные с карты можно на кассе в «Пятерочке»
17 🙉 Если не сдать уведомление по ЕНП, налоговики начислят пени
18 Станет ли многодетное материнство профессией?
19 Какие у вас требования к мобильному рабочему месту? Опрос
20 Кока-колу будет проверять Роспотребнадзор
21 ✅ Уведомления по ЕНП можно корректировать
22 Насколько этично рекламировать бухгалтерские услуги в чатах детсада и района
23 Должен ли работодатель перенести сотруднику-донору дни отдыха, если они совпали с больничным
24 Иностранцам вернут право получать купонный доход по ОФЗ
25 Не все в «Ажуре»: МВД запретило надевать наручники на женщин и фигурантов экономических дел
26 Вас автоматически проинформируют о ваших пенсионных накоплениях в НПФ
27 📗 Кадровый учет с нуля можно освоить всего за два месяца
28 📑 Уведомление по ЕНП: обзор новостей
29 Сократилась разница между зарплатами женщин и мужчин
30 Банковские счета женщин собираются блокировать в Иране за голову без хиджаба
31 Депутаты внесли поправки в новый закон о такси
32 Банки ответят на жалобы клиентов
33 Москва пополнила бюджет на 3 триллиона рублей
34 Права дольщиков будут защищены еще лучше
35 ЦБ сделает доступными кредиты для малого и среднего бизнеса
36 ❓ На фиксированные взносы не нужно уведомление по ЕНП
37 Если умолчать об открытии счета в иностранном банке, оштрафуют на 5 тыс. рублей
38 📅 Бухгалтеры хотят поменять сроки выплаты аванса, чтобы весь НДФЛ с одной зарплаты был в одной строке 6-НДФЛ
39 Питание в гостинице может быть без НДС, с НДС 0% или 20%
События
Последние изменения в налогообложение внешнеторговых операций. Новое в 2023 году.
Дата проведения: 16 декабря, пятница
Как отвечать на требования ИФНС, чтобы не пришла проверка. Секреты кухни налоговиков
Дата проведения: 15 декабря, четверг
Вебинар с Ольгой Бондаренко «Экспресс-обзор новаций 2023: право, учёт, налогообложение. Что нужно знать бухгалтеру»
Дата проведения: 15 декабря, четверг
Виртуальные остатки ТМЦ или как списать то чего нет
Дата проведения: 15 декабря, четверг
Единый налоговый счет: новая система уплаты налогов. Работаем без паники
Дата проведения: 15 декабря, четверг
Как развивается самозанятость. Итоги трёх лет и планы на 2023 год
Дата проведения: 15 декабря, четверг
Идёт набор! Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к собеседованию. Очно или дистанционно
Дата проведения: 15 декабря, четверг
Онлайн-семинар: Управление изменениями
Дата проведения: 15 декабря, четверг
Инвентаризация: активов и обязательств, имущества, расчетов, расходов и доходов будущих периодов, забалансовых счетов
Дата проведения: 15 декабря, четверг
Статьи
— Как изменятся правила регистрации и снятия с учета в фонде соцстрахования в 2023 году
Минтруд обновил правила постановки и снятия с учета юридических лиц. Организации смогут зарегистрироваться в будущем СФР без подачи личного обращения на основании данных от ФНС. А филиалы поставят на учет, если они начисляют физлицам зарплату и другие доходы.
— Как соблюсти условия гособоронзаказа и не попасть в тюрьму
Работа в сфере государственного оборонного заказа (ГОЗ) всегда была сопряжена с определенной долей риска. Она пугает жесткими регламентами, проверками и штрафами. Но так ли страшен черт, как его малюют? Разбираемся вместе с нашим экспертом.
— Тренды административной и судебной практики в сфере госзакупок медицинского оборудования
В условиях текущих экономической и политической ситуаций госзаказчики нередко испытывают значительные трудности при осуществлении государственных закупок.
— О чем нужно предупредить ФНС до конца 2022 года
Организации должны уведомить ФНС об изменениях в системе налогообложения до 31 декабря 2022 года. В частности, налоговая ждет заявление на смену объекта налогообложения на УСН и запрос на сверку расчетов для получения положительного сальдо.
— «Утренний бухгалтер». Бизнес стал чаще пользоваться платежами по QR-коду
Это объясняется тем, что комиссия за транзакции меньше и не нужен терминал.
— Как налоговым агентам вести учет НДС
В статье рассмотрим учет НДС со стороны налогового агента и действия в программе по формированию документов в такой ситуации.
— Как списываются основные средства в бюджетных учреждениях
Списание основных средств в бюджетных учреждениях в 2022-2023 годах – хозяйственная операция, имеющая некоторые тонкости. Ее проведение требует от бюджетного учреждения (БУ) внимательного документального оформления и соблюдения прочих законодательно установленных правил, о которых будет рассказано в данной статье.
— Можно ли взять несколько микрозаймов сразу
В микрофинансовых организациях получить деньги в долг проще, чем в крупных банках. Но можно ли взять микрозаймы одновременно в нескольких МФО? И как это повлияет на кредитную историю?
— Как отказаться от образования и карьеры, стать дворником и жить семьей с двумя детьми на 40 тысяч в месяц
Кублог пообщался с 35-летним краснодарцем Виталием Павловым, который бросил два вуза, не захотел стать чиновником и работает школьным дворником. В свободное время сажает в городе деревья. Семья живет на доход 35-45 тысяч рублей в месяц, взрослые говорят, что счастливы (с детьми мы не общались).
🔒 Какие КБК будут по налогу на прибыль и НДФЛ и страховым взносам в 2023 году
Минфин утвердил новые КБК на 2023 год. Рассказываем, что поменялось, и где указывать новые коды.
— «Ночной бухгалтер». Шпионские страсти: СФР будет следить за вашими ОКВЭДами
Новый социальный фонд России еще не заработал, а ему уже передали обязанности. Проверять, соответствует ли деятельность вашей фирмы кодам ОКВЭД в ЕГРЮЛ. На самом деле, серьезных изменений в системе не так уж много, но о них надо знать.
— Командировка против разъездной работы. Тонкости определения
Командировка и разъездная работа схожи тем, что сотруднику для работы в обоих случаях нужно куда-то переместиться. А Минтруд дал разъяснения, чем они различаются. Хотя есть и спорные моменты.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/15979@ от 28.11.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Питание в гостинице может быть без НДС, с НДС 0% или 20%
Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга: Решение № 2-963/20 от 20.07.2020
Департамент экономической политики и развития г. Москвы: Письмо № ДПР-20-2/1-161/15 от 26.06.2015
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/13619@ от 12.10.2022
Минфин РФ, Минэкономразвития РФ: № 96/30н от 10.03.2011
Правительство РФ: Постановление № 834 от 14.10.2010
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/111246 от 15.11.2022
Федеральный закон № 365-ФЗ от 24.09.2022
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа: Постановление № А74-6999/2021 от 26.10.2022
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