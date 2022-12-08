«Утренний бухгалтер». Бизнес стал чаще пользоваться платежами по QR-коду

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Платежи QR-кодом бизнес предпочитает все чаще: комиссия за транзакции меньше и не нужен терминал.

Напишите письмо Деду Морозу, попросите меньше изменений в 2023м. Но так как это скорее всего не поможет, лучше подготовиться к ним заранее: рассказываем, как.

Отдельно почитайте полезный обзор о проверках ККТ в следующем году.

Свежие объяснения от налоговиков. Если с вас требуют НДФЛ за доход, который вы не получали, разбирайтесь с налоговым агентом.

Минэкономразвития предложило увеличить максимальную сумму долга до миллиона, а минимальную снизить до 25 тыс. Речь про внесудебное банкротство физлиц через МФЦ.

Работайте с самозанятыми без штрафов Внештатники – всегда большой риск. Чтобы сотрудничество с ними было безопасным, компания Наймикс сделала бесплатный гайд. В нем подробно написано, как правильно работать с самозанятыми. Получить гайд

Новости

1 Правительство будет сильнее контролировать IT-компании

2 Операторы ответят за звонки мошенников

3 Генпрокуратура разрешит ввозить больше товаров через параллельный импорт

4 ❗❗❗ Утвердили уведомление по ЕНП. И в нем есть коды для налогов за октябрь, ноябрь, декабрь

5 Кредитные каникулы можно будет получать на постоянной основе

6 Проект ресоциализации поможет бывшим заключенным в трудоустройстве

7 Стало известно, как налоговики считают среднюю зарплату IT-компаний для аккредитации

8 💪 Мужчин и женщин хотят уравнять в трудовых правах. Женщины будут поднимать тяжести и работать на опасной и вредной работе

9 📌 Какой код периода указывать в уведомлении по ЕНП: таблица

10 На обучение и фитнес по публичной оферте можно оформить соцвычет по НДФЛ

11 ВТБ не выплачивает доход по облигациям и готовится купить банк «Открытие»

12 Инвесторам, чьи ценные бумаги перевели к другому брокеру, могут начислить завышенный НДФЛ

13 Симоньян: поднимите НДФЛ на 2–3%, чтобы контрактники и мобилизованные зарабатывали больше

14 В чеке на возврат денег указывают действующую систему налогообложения, даже если раньше была другая

15 Получить доступ к Telegram теперь можно без сим-карты

16 Производители олова будут платить НДПИ с 1 января 2023 года

17 Пользователи «Контур.фокус» теперь могут проверять контрагентов из Казахстана

18 Путин разрешил ритейлерам превышать порог в 25% при покупке компаний, которые покинули страну

19 Мобилизованные смогут вернуться на работу, с которой их уволили. А вахтовикам оплатят проезд до места работы

20 Росреестр отправится на кладбище: захоронения внесут в электронный реестр

21 Госдума приняла МРОТ-2023

22 Цифровой рубль планируют ввести в оборот в 2023 году

23 Маломобильные предприниматели будут подписывать документы бесплатной государственной ЭЦП

24 🎄🎄🎄 Не дадим 2023 году стать страшнее 2022!

25 Партнеров «1С» стало больше. BIA Technologies получила статус «1С:Центр ERP»

26 Рассрочку на маркетплейсах будет регулировать ЦБ

27 За детские путешествия дадут туристический кешбэк

28 👻 Вышли десять «шокирующих предсказаний» от Saxo Bank на 2023 год

29 Бизнес стал чаще предпочитать платежи по QR-коду

30 У кого покупаете 1С? Расскажите «Клерку»

31 Физлицам спишут задолженности без суда

32 Wildberries заставляет предпринимателей платить за воздух

33 Если ФНС с вас требует НДФЛ за доход, который вы не получали, разбирайтесь с налоговым агентом

34 В 2023 году норматив стоимости жилья вырастет на 6,4%

35 Больше четверти онлайн-платежей прошло по карте «Мир»

36 Польский франчайзи продаст свою часть KFC за 100 миллионов евро

37 Юридические консультации можно получить бесплатно. Но от робота

38 Бухгалтер из Москвы готов работать бесплатно, в обмен на знания

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События

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Дата проведения: 14 декабря, среда

Внимание! Новое для бухгалтера. Актуальные изменения налогового и бухгалтерского законодательства в 2023 году

Дата проведения: 14 декабря, среда

Как легально и выгодно вывести деньги из бизнеса. Методы оптимизации расходов на выплату белой зарплаты и других доходов физических лиц в новых реалиях

Дата проведения: 14 декабря, среда

Идет набор!"Финансовый директор«. Финансовый анализ и диагностика бизнеса. EBITDA, NOPAT, EVA, ROE, ROA. Новейший курс от СPA. Очно. Для приезжих скидка 50%.

Дата проведения: 14 декабря, среда

Критическое мышление

Дата проведения: 14 декабря, среда

Новое в воинском учете-2023: какие документы составить в компании

Дата проведения: 13 декабря, вторник

Финансовое моделирование в MS Excel

Дата проведения: 13 декабря, вторник

Объединение ФСС И ПФР. Заработная плата в 2022 – 2023 годах: теория и практика, проблемы и решения, разъяснения и рекомендации

Дата проведения: 13 декабря, вторник

Бесплатно подберем высококвалифицированных финансистов и руководителей, подтвердивших свою квалификацию. CPA, СAP, ДипИФР (АССА), ICFE, SAP/ERP

Дата проведения: 13 декабря, вторник

Новый ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»: готовимся к применению

Дата проведения: 12 декабря, понедельник

Статьи

– «Утренний бухгалтер». Новый МРОТ будет 16 242 рубля

Такую сумму утвердила Госдума.

– Маркетплейс: как вести бухгалтерию

Маркетплейсы – это интернет-сайты, предоставляющие предпринимателям и организациям возможности для продажи собственных товаров. Крупнейшие интернет-площадки агрегируют больший потребительский спрос, который привлекает продавцов.

– Пять изменений, которые ожидают собственников квартир в 2023 году: разбираем новые законы

2023 год еще не наступил, но уже приготовил собственникам квартир в многоэтажках ряд новых правил. Разберем основные из них.

– Как заполнить 3-НДФЛ на лечение

Декларация 3-НДФЛ на лечение помогает вернуть часть ранее уплаченного в бюджет НДФЛ. С примерами расчетов НДФЛ по расходам на медицинские услуги и лекарства, а также со списком требуемых для получения вычета документов вас познакомит наш материал.

– Как изменятся правила регистрации и снятия с учета в фонде соцстрахования в 2023 году

Минтруд обновил правила постановки и снятия с учета юридических лиц. Организации смогут зарегистрироваться в будущем СФР без подачи личного обращения на основании данных от ФНС. А филиалы поставят на учет, если они начисляют физлицам зарплату и другие доходы.

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Поставщик обязан выплатить заказчику проценты за пользование авансом по госконтракту, если товар поставлен с просрочкой.

– Как CRM помогает повысить продажи

Расскажем о том, как использование системы CRM влияет на работу разных подразделений.

– Главные налоговые споры 2022 года

Самые важные налоговые споры рассматривают Конституционный и Верховный суды. Ловите топ самых важных для бизнеса за уходящий год.

– Цитата дня. Про не знаю, у нас машина

Единый налоговый платеж все ближе, а нервы у бухгалтеров уже сейчас натянуты до предела. Эксперты говорят о проблемах, которые могут возникнуть.

– «Ночной бухгалтер». Свершилось: бухгалтерам показали, как будет выглядеть уведомление по ЕНП

Правда, выяснилось из этого уведомления, что ФНС не умеет считать. По ее мнению, в квартале четыре месяца, а не три.

🔒 С 2023 года поменяются правила расчета стажа для больничных

В стаж пойдет работа по договорам ГПХ, но только с 01.01.2023, даже если договор заключен давно.

Блоги компаний

Трибуна

Документы

Конституционный Суд РФ: Постановление № 26-П от 23.06.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 307-ЭС22-5847 от 12.05.2022

Конституционный Суд РФ: Определение № 447-О от 24.02.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 306-ЭС22-4027 от 15.04.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС22-5666 от 04.05.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 307-ЭС22-2904 от 01.04.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 304-ЭС21-28407 от 10.02.2022

минздра: Приказ № БГ-3-04/256 от 25.07.2001

ФНС РФ: Письмо № ПА-4-20/15986@ от 28.11.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 309-ЭС19-4991 от 17.04.2019

Обсуждаемые темы форума

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– Изменение момента определения налоговой базы по НДС

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