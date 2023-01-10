«Утренний бухгалтер». Бухгалтеры начали составлять учетную политику 2023. А вы?

Новый год – новый учет. Бухгалтеры начали работать над учетной политикой на 2023 год. На «Клерке» для этого есть удобный конструктор: на выходе получите готовый документ на подпись директору.
Налоговики хотят от работодателей уведомления на НДФЛ с зарплаты, выплаченной 30 декабря. О нюансе с тем, что уведомления в этом году необязательны, ФНС умалчивает.
Ловите полезную инструкцию, как ИП уплатить фиксированные взносы за 2022 год через сайт ФНС.
Основатель всея Клерка Борис Мальцев поделился, почему «Клерк» – номер один в его сердце и в галактике. (И в сердце всей редакции тоже).
Еще один важный гайд для бухгалтера: про учёт кредитов и займов в 2023 году. Забирайте на заметку.
Новый год несет с собой годовую отчетность
Все про новшества для годовой отчетности за 2022 год мы разбираем в большом курсе повышения квалификации от «Клерка»: подробности по ссылочке.
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Новости
1 👎👎👎 Сколько на рынке плохих бухгалтеров
2 Дистанционных сотрудников разрешили не учитывать для обучения по охране труда
3 Штрафы за персотчетность теперь надо платить в СФР: реквизиты для Москвы
4 ❗ Официально утвердили новые КБК на 2023 год
5 Вышла новая версия программы «Документы ПУ-6» с формой ЕФС-1
6 Бухгалтеры разбираются с уведомлением по ЕНП, новыми КБК и другими сложностями платежек
7 Если без премии зарплата станет меньше МРОТ, надо доплачивать до минималки
8 За арестованный приставами автомобиль надо платить налог
9 За мусор на обочине будут штрафовать
10 Получить вид на жительство можно в обмен на инвестиции
11 Теперь ИНН получают в три раза быстрее
12 Microsoft прекращает поддержку Windows 8.1
13 ❗ «Клерк.Премиум» – сегодня пока еще по акции
14 Юань подорожал до 10,5 рубля. Такого еще не было с мая 2022 года
15 Сегодня последний день, чтобы перейти на УСН или АУСН
16 Все налоги в 2023 году бизнес всей страны должен платить в Тулу
17 Почти 76% иностранных компаний остались в России
18 Мы знаем, с какими мыслями засыпает и просыпается ваш директор
19 Росбанк купил микрокредитную компанию «Польза-Финанс»
20 Алексеев возглавил банк «Открытие»
21 У самозанятых возникли проблемы с уплатой НПД через «Мой налог»
22 Банк России выпустил новые инвестиционные монеты
23 Запишитесь на курс по новым ФСБУ: 6️ стандартов, которые надо применять в бухучете
24 Росприроднадзор перенес сроки сдачи отчетности по объектам НВОС
25 📑 Бесплатный сервис для выставления счетов на оплату. На «Клерке» появился новый инструмент
26 ❗ ФНС хочет от работодателей уведомления на НДФЛ с зарплаты, выплаченной 30 декабря
27 Учетная политика на 2023 год: шаблон для составления с учетом всех новых ФСБУ
28 Фишинговые сайты будут вычислять автоматически
29 👿 Бухгалтеры сердятся, что налоговая теперь справки и выписки будет делать две недели
30 Взносы по страхованию от травматизма теперь надо платить в СФР: реквизиты для Санкт-Петербурга
31 В 2022 году стало в два раза больше корпоративных дефолтов
32 В ОФЗ можно будет хранить накопления, в том числе и пенсионные
33 🚨 Налоговики рассказывают, как тестировали на каникулах ЕНС
34 Если сегодня приняли новых сотрудников, то завтра сдайте новый отчет ЕФС-1
35 Банки одобрили только 26% кредитов в 2022 году
36 ВТБ оформил более тысячи заявок на льготную ипотеку с новыми условиями
37 Как ИП уплатить фиксированные взносы за 2022 год
38 Зарубежные фильмы начнут принудительно лицензировать
39 При наличных расчетах между юрлицами и ИП в чеке ККТ должно быть наименование покупателя
40 Медикам доплатят до 18,5 тысяч рублей в месяц
41 Запрашивать в ИФНС перечень сданных деклараций надо будет по-новому
42 В школы и избирательные комиссии проведут интернет
43 Банки продолжат обслуживать военных с просроченными паспортами
44 МСП продолжат субсидировать затраты по выходу на биржу
45 Полис ОМС можно оформить на Госуслугах
46 31% бухгалтеров называют себя суеверными
47 Правительство одобрило проект с уголовкой за бумажный НДС
48 В форме ЕФС-1 нет аналога СЗВ-М
События
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Дата проведения: 17 января, вторник
ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ (ЕНП) И ДРУГИЕ НОВШЕСТВА НАЛОГОВОГО АДМИ-НИСТРИРОВАНИЯ в 2023 г.
Дата проведения: 17 января, вторник
Уплата налогов в 2023 году: новшества, льготы, перспективы, риски
Дата проведения: 17 января, вторник
Единый налоговый счет 2023: как платить, заполнять платежки и что с уведомлениями
Дата проведения: 16 января, понедельник
Анализ информации и принятие решений
Дата проведения: 16 января, понедельник
Гособоронзаказ 2023 и учет его исполнения: право, бухгалтерский учет, налогообложение
Дата проведения: 16 января, понедельник
Дата проведения: 13 января, пятница
Договор: как составить, чтобы не было проблем с налоговой
Дата проведения: 12 января, четверг
Изменения в годовой отчетности и новые ФСБУ
Дата проведения: 11 января, среда
Курсы MBA для бухгалтеров – получите Диплом финансового директора
Дата проведения: 11 января, среда
Статьи
– Как нельзя увольнять сотрудников в 2023 году
Основания для увольнения сотрудников прописаны в ТК. Но как именно применять эти нормы, определяют арбитры. Кроме того, поправки к законам вносят и законодатели. Какие решения из 2022 года надо будет учесть в 2023 году, расскажем в статье.
– «Утренний бухгалтер». Заработал обязательный Единый налоговый платеж
С наступившим всех Новым годом!
– Кто сменит профессию, кого повысят, кому дадут премию: астрологический прогноз для бухгалтеров на 2023 год
Рассказываем, что ждет каждый знак Зодиака в грядущем году.
– Налоговые каникулы в 2023 году
Выгоднее всего зарегистрироваться и начать работать на «упрощенке» или ПСН не с конца, а с начала календарного года, чтобы не сокращать «каникулярный» период.
– Инвентаризация для годовой отчетности 2022
Инвентаризация обязательна перед составлением годовой отчетности. Не проводить ее просто нельзя. Как правильно провести инвентаризацию, и что делать с ее последствиями, расскажем в статье.
– Как ИП уплатить фиксированные взносы за 2022 год через сайт ФНС
Уплатить фиксированные взносы за 2022 год надо до 9 января 2023 года, но если вы хотите учесть эти взносы в уменьшение налога, произвести уплату надо до конца 2022 года. Если у ИП не расчетного счета, можно оплатить взносы через сайт ФНС. Как это сделать – смотрите в нашем материале.
– Кому можно стать самозанятым в 2023 году
Несмотря на недавние новости о том, что режим самозанятости хотят ограничить, до этого еще довольно далеко. Рассказываем, на какие правила ориентироваться сейчас плательщикам НПД.
– «Ночной бухгалтер». СФР, ЕНП, новая отчетность и новые сроки уплаты налогов. С наступившим, бухгалтеры!
Умылись-потянулись, сели за рабочий стол и в бой. Причем абсолютно буквально: сражаться с новшествами 2023 года предстоит абсолютно всем. Ибо там вагон и маленькая тележка в придачу.
– Цитата дня. Все ради комфорта
Принесли вам на ночь глядя новую прекрасную цитату про свалившийся на голову бухгалтерам ЕНП.
– Прожиточный минимум и МРОТ: новые формулы в 2023 году
Официально утвердили МРОТ и прожиточный минимум с 1 января 2023 года. Причем старые формулы этих показателей пока не применяются. Расчет сделали по-новому.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 02-06-07/128426 от 27.12.2022
Федеральный закон № 572-ФЗ от 29.12.2022
Федеральный закон № 580-ФЗ от 29.12.2022
Федеральный закон № 633-ФЗ от 29.12.2022
Федеральный закон № 584-ФЗ от 29.12.2022
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