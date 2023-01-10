Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Бухгалтеры начали составлять учетную политику 2023. А вы?

У нас есть для вас удобный конструктор (и бесплатный).

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Новый год – новый учет. Бухгалтеры начали работать над учетной политикой на 2023 год. На «Клерке» для этого есть удобный конструктор: на выходе получите готовый документ на подпись директору.

Налоговики хотят от работодателей уведомления на НДФЛ с зарплаты, выплаченной 30 декабря. О нюансе с тем, что уведомления в этом году необязательны, ФНС умалчивает.

Ловите полезную инструкцию, как ИП уплатить фиксированные взносы за 2022 год через сайт ФНС.

Основатель всея Клерка Борис Мальцев поделился, почему «Клерк» – номер один в его сердце и в галактике. (И в сердце всей редакции тоже).

Еще один важный гайд для бухгалтера: про учёт кредитов и займов в 2023 году. Забирайте на заметку.

Новый год несет с собой годовую отчетность

Все про новшества для годовой отчетности за 2022 год мы разбираем в большом курсе повышения квалификации от «Клерка»: подробности по ссылочке.

Уже записались на аттестацию по отчетности? Поздравляем, остался всего шаг до статуса аттестованного участника Сообщества профессиональных бухгалтеров. Вступайте прямо сейчас!

Новости

1 👎👎👎 Сколько на рынке плохих бухгалтеров

Дистанционных сотрудников разрешили не учитывать для обучения по охране труда

Штрафы за персотчетность теперь надо платить в СФР: реквизиты для Москвы

4 ❗ Официально утвердили новые КБК на 2023 год

Вышла новая версия программы «Документы ПУ-6» с формой ЕФС-1

Бухгалтеры разбираются с уведомлением по ЕНП, новыми КБК и другими сложностями платежек

Если без премии зарплата станет меньше МРОТ, надо доплачивать до минималки

За арестованный приставами автомобиль надо платить налог

За мусор на обочине будут штрафовать

10 Получить вид на жительство можно в обмен на инвестиции

11 Теперь ИНН получают в три раза быстрее

12 Microsoft прекращает поддержку Windows 8.1

13 ❗ «Клерк.Премиум» – сегодня пока еще по акции

14 Юань подорожал до 10,5 рубля. Такого еще не было с мая 2022 года

15 Сегодня последний день, чтобы перейти на УСН или АУСН

16 Все налоги в 2023 году бизнес всей страны должен платить в Тулу

17 Почти 76% иностранных компаний остались в России

18 Мы знаем, с какими мыслями засыпает и просыпается ваш директор

19 Росбанк купил микрокредитную компанию «Польза-Финанс»

20 Алексеев возглавил банк «Открытие»

21 У самозанятых возникли проблемы с уплатой НПД через «Мой налог»

22 Банк России выпустил новые инвестиционные монеты

23 Запишитесь на курс по новым ФСБУ: 6️ стандартов, которые надо применять в бухучете

24 Росприроднадзор перенес сроки сдачи отчетности по объектам НВОС

25 📑 Бесплатный сервис для выставления счетов на оплату. На «Клерке» появился новый инструмент

26 ❗ ФНС хочет от работодателей уведомления на НДФЛ с зарплаты, выплаченной 30 декабря

27 Учетная политика на 2023 год: шаблон для составления с учетом всех новых ФСБУ

28 Фишинговые сайты будут вычислять автоматически

29 👿 Бухгалтеры сердятся, что налоговая теперь справки и выписки будет делать две недели

30 Взносы по страхованию от травматизма теперь надо платить в СФР: реквизиты для Санкт-Петербурга

31 В 2022 году стало в два раза больше корпоративных дефолтов

32 В ОФЗ можно будет хранить накопления, в том числе и пенсионные

33 🚨 Налоговики рассказывают, как тестировали на каникулах ЕНС

34 Если сегодня приняли новых сотрудников, то завтра сдайте новый отчет ЕФС-1

35 Банки одобрили только 26% кредитов в 2022 году

36 ВТБ оформил более тысячи заявок на льготную ипотеку с новыми условиями

37 Как ИП уплатить фиксированные взносы за 2022 год

38 Зарубежные фильмы начнут принудительно лицензировать

39 При наличных расчетах между юрлицами и ИП в чеке ККТ должно быть наименование покупателя

40 Медикам доплатят до 18,5 тысяч рублей в месяц

41 Запрашивать в ИФНС перечень сданных деклараций надо будет по-новому

42 В школы и избирательные комиссии проведут интернет

43 Банки продолжат обслуживать военных с просроченными паспортами

44 МСП продолжат субсидировать затраты по выходу на биржу

45 Полис ОМС можно оформить на Госуслугах

46 31% бухгалтеров называют себя суеверными

47 Правительство одобрило проект с уголовкой за бумажный НДС

48 В форме ЕФС-1 нет аналога СЗВ-М

События

Идёт набор! Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к собеседованию. Очно или дистанционно.

Дата проведения: 17 января, вторник

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ (ЕНП) И ДРУГИЕ НОВШЕСТВА НАЛОГОВОГО АДМИ-НИСТРИРОВАНИЯ в 2023 г.

Дата проведения: 17 января, вторник

Уплата налогов в 2023 году: новшества, льготы, перспективы, риски

Дата проведения: 17 января, вторник

Единый налоговый счет 2023: как платить, заполнять платежки и что с уведомлениями

Дата проведения: 16 января, понедельник

Анализ информации и принятие решений

Дата проведения: 16 января, понедельник

Гособоронзаказ 2023 и учет его исполнения: право, бухгалтерский учет, налогообложение

Дата проведения: 16 января, понедельник

Бизнес-коучинг, 16 поток

Дата проведения: 13 января, пятница

Договор: как составить, чтобы не было проблем с налоговой

Дата проведения: 12 января, четверг

Изменения в годовой отчетности и новые ФСБУ

Дата проведения: 11 января, среда

Курсы MBA для бухгалтеров – получите Диплом финансового директора

Дата проведения: 11 января, среда

Статьи

– Как нельзя увольнять сотрудников в 2023 году

Основания для увольнения сотрудников прописаны в ТК. Но как именно применять эти нормы, определяют арбитры. Кроме того, поправки к законам вносят и законодатели. Какие решения из 2022 года надо будет учесть в 2023 году, расскажем в статье.

– «Утренний бухгалтер». Заработал обязательный Единый налоговый платеж

С наступившим всех Новым годом!

– Кто сменит профессию, кого повысят, кому дадут премию: астрологический прогноз для бухгалтеров на 2023 год

Рассказываем, что ждет каждый знак Зодиака в грядущем году.

– Налоговые каникулы в 2023 году

Выгоднее всего зарегистрироваться и начать работать на «упрощенке» или ПСН не с конца, а с начала календарного года, чтобы не сокращать «каникулярный» период.

– Инвентаризация для годовой отчетности 2022

Инвентаризация обязательна перед составлением годовой отчетности. Не проводить ее просто нельзя. Как правильно провести инвентаризацию, и что делать с ее последствиями, расскажем в статье.

– Как ИП уплатить фиксированные взносы за 2022 год через сайт ФНС

Уплатить фиксированные взносы за 2022 год надо до 9 января 2023 года, но если вы хотите учесть эти взносы в уменьшение налога, произвести уплату надо до конца 2022 года. Если у ИП не расчетного счета, можно оплатить взносы через сайт ФНС. Как это сделать – смотрите в нашем материале.

– Кому можно стать самозанятым в 2023 году

Несмотря на недавние новости о том, что режим самозанятости хотят ограничить, до этого еще довольно далеко. Рассказываем, на какие правила ориентироваться сейчас плательщикам НПД.

– «Ночной бухгалтер». СФР, ЕНП, новая отчетность и новые сроки уплаты налогов. С наступившим, бухгалтеры!

Умылись-потянулись, сели за рабочий стол и в бой. Причем абсолютно буквально: сражаться с новшествами 2023 года предстоит абсолютно всем. Ибо там вагон и маленькая тележка в придачу.

– Цитата дня. Все ради комфорта

Принесли вам на ночь глядя новую прекрасную цитату про свалившийся на голову бухгалтерам ЕНП.

– Прожиточный минимум и МРОТ: новые формулы в 2023 году

Официально утвердили МРОТ и прожиточный минимум с 1 января 2023 года. Причем старые формулы этих показателей пока не применяются. Расчет сделали по-новому.

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Трибуна

Документы

Минфин РФ: Письмо № 02-06-07/128426 от 27.12.2022

Федеральный закон № 572-ФЗ от 29.12.2022

Федеральный закон № 580-ФЗ от 29.12.2022

Федеральный закон № 633-ФЗ от 29.12.2022

Федеральный закон № 584-ФЗ от 29.12.2022

Обсуждаемые темы форума

– Выписка из ЕГРЮЛ на определенную дату

– Ип общепит осно

– ООО смена директора

– Оплата налогов отдельными платежными поручениями в 2023 г

– Возмещение стоимости спецодежды

– ЕНП по обособленным подразделениям

– НДС агент оплата в 2023 г

– Оплата патента

– 4ФСС за 2022

– Отражение безвозмездных неденежных передач по НДС

– Лизинг

– Оплате через сбербанк-онлайн

– ОФД и расчетный счет

– Уменьшение Усн – Доход, на сумму страховых за себя и свыше 300тр

– Как правильно отразить в учете оплату задолженности дебитором по исполнительному листу

– Больничный лист от декретницы

– Увольнение – расчет КНО

– Сзв-тд

– Декларация УСН 6% (ИП), продажа товаров через маркетплейс Вайлдберриз

– Как прикрепить документы к Заявлению о ввозе товаров товаров из ЕАЭС в 1С-Предприятие

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Маркировка товаров

Ресторанный и гостиничный бизнес уходят в цифру: новые правила маркировки для HoReCa

С 1 ноября 2022 года вступили в силу новые правила по работе с маркированной водой в упаковке. Это касается всего ритейла, в том числе ресторанного и гостиничного бизнеса. Рассказываем, как работать в новых условиях.

Ресторанный и гостиничный бизнес уходят в цифру: новые правила маркировки для HoReCa

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СЗВ-М

В форме ЕФС-1 нет аналога СЗВ-М

С 2023 года сведения по форме СЗВ-М не сдают. Вместо них – ежемесячный отчет. Не ищите его в форме ЕФС-1, его там нет. Форма ежемесячного отчета совсем другая.

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