«Утренний бухгалтер». Заработал обязательный Единый налоговый платеж

Свершилось: ЕНП заработал с 1 января, теперь поменяется весь механизм уплаты налогов. Смотрите важную обзорную статью об этом.

Кстати, в преддверии ЕНП мы писали, что личные кабинеты ИП частично не работают. Сегодня все должно нормализоваться.

Уже составили список дел на первую рабочую неделю января? Если нет, включите в него учетную политику.

Еще с 1 января вырос МРОТ. Рассказываем, как считали эту сумму.

Не забудьте, что также с 1 января 2023 года работодатели должны вести трудовые книжки на новых бланках.

Как отдохнули на новогодних каникулах? Ловите историю о том, как за это время преобразился "Клерк".

Новости

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20 Минфин будет держать в ФНБ 60% юаней и 40% золота, а от долларов полностью отказались

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45 Изменилось заявление на возврат налога внутри декларации 3-НДФЛ

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47 В 2023 году ИП за фиксированные взносы получит меньше 1 балла к пенсии

48 Чтобы завышать стоимость ОС и НМА в налоговом учете в 1,5 раза, надо прописать это в учетной политике

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50 В 2023 году бизнес на АУСН заплатит 2217 руб. взносов на травматизм

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52 🧭 Бухгалтеров с ясными жизненными ориентирами ждем в Сообществе профессионалов

53 Минфин отверг предложение отменить НДФЛ с зарплаты

54 По программам для ЭВМ из российского реестра амортизацию можно считать с коэффициентом 3

55 До 9 января еще можно перейти на УСН или АУСН

56 Компании теперь проще получить поддержку, если в прошлом ее признавали нарушителем условий помощи

57 В новых регионах можно будет взять ипотеку под 2%

58 4 января новый Социальный фонд принимает людей с неотложными вопросами

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60 Теперь при трудоустройстве иностранцев ДМС нужен не всегда

61 Самое время заявить о кредитных каникулах для МСП из торговли и с/х

62 ФНС объявила о старте декларационной кампании 2023 года

63 Штраф за нарушение правил персучета стал мягче

64 С 1 января заработал закон, который усиливает сохранность сбережений клиентов НПФ

65 Для уехавших из России хотят повысить налог

66 Продлили господдержку маленьких книжных магазинов

67 Соглашение об избежании двойного налогообложения между РФ и Украиной не действует

68 С 1 января 2023 года работодатели должны вести трудовые книжки на новых бланках

69 С 2023 года действуют новые формы документов для плательщиков налогов на имущество

70 Медосмотры работников можно будет проводить удаленно с сентября

71 Бухгалтеры и ИП интересуются, как сейчас заплатить фиксированные взносы за прошлый год

72 С 2023 года вступают в силу изменения в налогообложении некоторых видов имущества физических лиц

73 В 2023 году продолжается мораторий на плановые неналоговые проверки. Список тех, кого проверят

74 Личные кабинеты ИП частично не работают из-за ЕНС

75 Малому бизнесу подарили преимущественное право выкупать арендуемое движимое имущество

76 С 1 января 2023 года можно не дублировать договоры ГПХ на бумаге

77 МРОТ вырос с 1 января

78 Тарифы для пассажиров поездов проиндексировали в 2023 году на 8,1%

79 Утвердили национальную стратегию в интересах женщин

80 Учетная политика на 2023 год: шаблон для составления с учетом всех новых ФСБУ

81 ❗ Официально утвердили новые КБК на 2023 год

82 Дистанционных сотрудников разрешили не учитывать для обучения по охране труда

83 Штрафы за персотчетность теперь надо платить в СФР: реквизиты для Москвы

84 Вышла новая версия программы «Документы ПУ-6» с формой ЕФС-1

События

Анализ информации и принятие решений

Дата проведения: 16 января, понедельник

Гособоронзаказ 2023 и учет его исполнения: право, бухгалтерский учет, налогообложение

Дата проведения: 16 января, понедельник

Бизнес-коучинг, 16 поток

Дата проведения: 13 января, пятница

Договор: как составить, чтобы не было проблем с налоговой

Дата проведения: 12 января, четверг

Изменения в годовой отчетности и новые ФСБУ

Дата проведения: 11 января, среда

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Дата проведения: 11 января, среда

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Дата проведения: 11 января, среда

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Дата проведения: 10 января, вторник

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Дата проведения: 10 января, вторник

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/121306 от 09.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости До дня отгрузки счет-фактуру не выставляют

ФНС РФ: Письмо № АБ-3-20/14698@ от 23.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости При наличных расчетах между юрлицами и ИП в чеке ККТ должно быть наименование покупателя

ФНС РФ: Приказ № ЗГ-3-26/13861 от 09.12.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/102093 от 21.10.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Минфин отверг предложение отменить НДФЛ с зарплаты

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/101809 от 20.10.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Проценты по вкладам в 2023 году облагаются НДФЛ