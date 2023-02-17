Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Иностранных слов в русском языке будет меньше. Дума запретила

Новый закон приняли депутаты вчера. Речь будет идти о случаях, когда русский язык используется как государственный.

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Госдума приняла закон, который ограничивает употребление иностранных слов в русском языке. Закон касается случаев, когда русский язык применяют как государственный. 

Набиуллина сообщила, что в марте продлят ограничения на движение валютного капитала для физлиц

ИП жалуются, что в личных кабинетах нет возможности заполнить заявление на зачет фиксированных взносов. 

Для новых регионов разработают упрощенную форму отчетности. И сдавать ее надо будет в бумажном виде. Еще больше для бухгалтерии новых регионов можно узнать в специальном чате Клерка

Гайд по важным моментам в договорах ГПХ с самозанятыми и физлицами: сохраните себе

Соцсети для бизнеса в 2023 году: что важно при продвижении

Хотите увеличить свой доход в 2023 году в 2-3 раза? Но при этом все еще ищете клиентов «по-старинке», надеясь на сарафанное радио? Такой подход небезопасен и не дает стабильного притока клиентов.

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Новости

1 Бухгалтеры все чаще учатся в онлайн-школах и уходят в аутсорс. Расскажите, как вам школа BIZNESINALOGI?

2 ❗ Сверки по ЕНС будут идти в марте – апреле. Пеней пока не будет

3 Премии к праздникам не идут в расходы, а взносы по ним – идут

4 Все уплаченные налоги идут на ЕНС. Уточнения платежей не предусмотрено

5 ↩ Деньги по платежке-уведомлению ФНС направит не на указанный налог, а на погашение недоимки

6 Финансовые маркетплейсы будут выпускать и перепродавать цифровые финактивы

7 Кредитная история участников военной операции не пострадает

8 Путин одобрил запуск цифровых паспортов

9 ВКонтакте отметит галочкой подтвержденные аккаунты пользователей

10 «Клерк» запускает чат для бухгалтеров из новых регионов

11 С 2024 года АУСН могут внедрить по всей России

12 Wildberries будет ставить оценки покупателям

13 ❓ В личном кабине ИП нет возможности заполнить заявление на зачет ЕНП в счет фиксированных взносов

14 Новый раздел форума «Клерка» про бухучет и налоги на территориях ДНР и ЛНР

15 Экологи просят ФНС отказаться от бумажных чеков

16 Телефонные мошенники вынуждают жертв поджигать банкоматы

17 Отечественные производители купят три завода IKEA

18 Тестировку заказных программ учитывают для налоговых льгот IT-компаний

19 Набиуллина добьется перелома в борьбе с кибератаками

20 Сайты по продаже вейпов могут заблокировать без решения суда

21 Как формировать кассовый чек при удержаниях из зарплаты за товары

22 Новым регионам разрешат сдавать упрощенную отчетность в бумажном виде

23 Центробанк собирается блокировать переводы на счета мошенников

24 Гознак запустил бета-версию инвестиционного приложения

25 Не ягодками едиными! А с какими маркетплейсами работаете вы?

26 Норма о штрафах за просрочку с уплатой НДФЛ в 2023 году тоже работает

27 Физлицам продлят валютные ограничения

28 Как организациям считать земельный налог за 2023 год: разъяснение от ФНС

29 Сбер вернет клиентам украденные деньги

30 У банкинга в Telegram нет технологических рисков, считает Центробанк

31 Госдума ограничила употребление иностранных слов

32 🔥 При переходе с УСН на НПД не надо сдавать досрочно декларацию по упрощенке

33 Для налоговых льгот IT-компаний учитывают реализацию ПАК, которые внесены в реестр

34 ⛔ НДФЛ предложили убрать из ЕНП

События

Как бухгалтеру-аутсорсеру продавать свои услуги

Дата проведения: 22 февраля, среда

Как ответить на требования из ИФНС, чтобы не довести до проверки

Дата проведения: 22 февраля, среда

Что делать если прибыль есть, а денег нет

Дата проведения: 21 февраля, вторник

Все что нужно знать про EBITDA

Дата проведения: 21 февраля, вторник

ФНС вводит налоговые оговорки. Когда НДС переложат на контрагента?

Дата проведения: 21 февраля, вторник

Международная транспортная логистика. Транспортное обеспечение ВЭД в рамках ЕАЭС и дальнего зарубежья в 2023 г

Дата проведения: 21 февраля, вторник

Эмоциональное выгорание бухгалтера: диагностируем и справляемся

Дата проведения: 20 февраля, понедельник

Формирование и порядок сдачи отчета о результатах ПЭК и декларации о плате за НВОС

Дата проведения: 20 февраля, понедельник

Как бухгалтеру и предпринимателю продвигаться в соцсетях в 2023 году?

Дата проведения: 20 февраля, понедельник

Трудовое законодательство для работодателей новых субъектов РФ

Дата проведения: 20 февраля, понедельник

Статьи

«Утренний бухгалтер». Егоров объявил мораторий на начисление пеней по ЕНС

Об этом глава ФНС сообщил вчера во время доклада Путину.

Как платить НДФЛ в 2023 году: главные изменения

С 2023 года налоговые агенты по НДФЛ будут работать по-новому: введены единый налоговой счет и уведомления об исчисленных и удержанных налогах, изменились реквизиты ФНС, сроки удержания и перечисления налога, а также порядок признания доходов.

Цитата дня. Про то, почему дефицит бюджета не трагичен

Экономику и бюджет ждет дальнейшее падение и дефицит, но это не так страшно, как кажется, убеждены эксперты. Вот пример такого мнения.

Выплата дивидендов физлицам в 2023 году: на какие нюансы обратить внимание

Слово «дивиденд» происходит от латинского «dividendum» – то, что подлежит разделу. Иными словами, это часть чистой прибыли компании, распределяемая между ее участниками/акционерами в соответствии с количеством и видом акций или долей, находящихся в их владении.

Уточненный баланс: сдают или нет в 2023 году?

В статье разбираем, как исправлять и сдавать уточненный баланс при обнаружении ошибок.

Приостановление деятельности ИП: что делать с сотрудниками

С кризисной ситуацией в бизнесе сталкиваются многие предприниматели. Но закрытие бизнеса не всегда оптимальное решение: трудные времена заканчиваются. Хорошей альтернативой закрытию бизнеса может быть приостановка деятельности ИП, но встает вопрос, что делать в этом случае с персоналом.

Как восстановить СНИЛС в 2023 году

Страховой номер индивидуального лицевого счета требуется при обращении во многие государственные органы. Однако люди нередко теряют данный документ, вследствие чего возникает необходимость его восстановления.

Указывайте в извещении о закупке точное место поставки. Только города недостаточно

Разберем практический пример: имеет ли право заказчик указать в качестве места поставки г. Хабаровск и уточнить, что конкретный адрес будет определен в заявках на поставку партии товара?

🔒 Как сдать отчет «Персонифицированные сведения о физических лицах»

После слияния ПФР и ФСС ежемесячная форма СЗВ-М «приказала долго жить» и вместо нее страхователям необходимо с 2023 года предоставлять в налоговую «Персонифицированные сведения о физических лицах».

Подраздел 1.3 формы ЕФС-1: все подробности о заполнении новой формы отчетности

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«Ночной бухгалтер». Штрафовать, пока со всеми не сверятся, налоговики никого не будут. Егоров пообещал

Глава ФНС сходил на совещание к Путину и отчитался про ЕНП (и еще рассказал много любопытного). Эльвира Набиуллина нашла способ борьбы с мошенниками для ЦБ.

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Что изменилось в учете для бюджетных организаций в 2023 году

В 2023 году главбухам государственных и муниципальных учреждений не один раз придется корректировать ведение бухгалтерского (бюджетного) учета. На что обратить внимание, какие изменения произошли — расскажем в статье.

Считаем и платим зарплатные налоги за январь: пример и образец

В 2023 году при расчете зарплатных налогов и их уплате много изменений из-за ведения ЕНП и объединения фондов в один СФР. Рассмотрим на конкретном примере для малого бизнеса, как считать налоги и платить их.

🔒 Можно ли хранить первичку только в электронном виде? Минфин против

Немало компаний полагает, что хранить первичку в электронном виде удобнее, чем в бумажном. Однако чиновники напомнили, что просто так избавиться от бумажных документов, если они уже составлены, нельзя. Этому мешает бухгалтерское законодательство.

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Трибуна

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/4540 от 23.01.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Для налоговых льгот IT-компаний учитывают реализацию ПАК, которые внесены в реестр

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/1762@ от 14.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости 🔥 При переходе с УСН на НПД не надо сдавать досрочно декларацию по упрощенке

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/1327@ от 06.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Как организациям считать земельный налог за 2023 год: разъяснение от ФНС

Правительство РФ: Постановление № 2573 от 31.12.2022

МВД России: Приказ № 417 от 11.06.2020

МВД России: Приказ № 868 от 16.11.2022

Первый кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-10086/2021 от 20.05.2021

Московский городской суд: Апелляционное определение № 33-34579/19 от 04.09.2019

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/13556@ от 23.09.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/3643 от 19.01.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Тестировку заказных программ учитывают для налоговых льгот IT-компаний

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Обзоры для бухгалтера
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Налоги, взносы, пошлины

⚡ Регионам спустили распоряжение вернуть переплату по налогам

По закону налогоплательщик имеет полное право распоряжаться своим положительным сальдо по своему усмотрению. Чтобы вернуть деньги больше не нужно ожидать решение ФНС в течение месяца. Налоговая обязана в течение одного дня исполнить распоряжение о возврате суммы и направить его для исполнения.

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