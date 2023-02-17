«Утренний бухгалтер». Иностранных слов в русском языке будет меньше. Дума запретила

Госдума приняла закон, который ограничивает употребление иностранных слов в русском языке. Закон касается случаев, когда русский язык применяют как государственный.

Набиуллина сообщила, что в марте продлят ограничения на движение валютного капитала для физлиц.

ИП жалуются, что в личных кабинетах нет возможности заполнить заявление на зачет фиксированных взносов.

Для новых регионов разработают упрощенную форму отчетности. И сдавать ее надо будет в бумажном виде. Еще больше для бухгалтерии новых регионов можно узнать в специальном чате Клерка.

Гайд по важным моментам в договорах ГПХ с самозанятыми и физлицами: сохраните себе.

Соцсети для бизнеса в 2023 году: что важно при продвижении Хотите увеличить свой доход в 2023 году в 2-3 раза? Но при этом все еще ищете клиентов «по-старинке», надеясь на сарафанное радио? Такой подход небезопасен и не дает стабильного притока клиентов. Научитесь привлекать клиентов из соцсетей и сможете системно увеличивать свой доход каждый год в несколько раз! Крутой вебинар обо всем, что нужно знать бизнесу при работе с соцсетями в 2023 году. Записывайтесь, мест осталось мало!

Новости

1 Бухгалтеры все чаще учатся в онлайн-школах и уходят в аутсорс. Расскажите, как вам школа BIZNESINALOGI?

2 ❗ Сверки по ЕНС будут идти в марте – апреле. Пеней пока не будет

3 Премии к праздникам не идут в расходы, а взносы по ним – идут

4 Все уплаченные налоги идут на ЕНС. Уточнения платежей не предусмотрено

5 ↩ Деньги по платежке-уведомлению ФНС направит не на указанный налог, а на погашение недоимки

6 Финансовые маркетплейсы будут выпускать и перепродавать цифровые финактивы

7 Кредитная история участников военной операции не пострадает

8 Путин одобрил запуск цифровых паспортов

9 ВКонтакте отметит галочкой подтвержденные аккаунты пользователей

10 «Клерк» запускает чат для бухгалтеров из новых регионов

11 С 2024 года АУСН могут внедрить по всей России

12 Wildberries будет ставить оценки покупателям

13 ❓ В личном кабине ИП нет возможности заполнить заявление на зачет ЕНП в счет фиксированных взносов

14 Новый раздел форума «Клерка» про бухучет и налоги на территориях ДНР и ЛНР

15 Экологи просят ФНС отказаться от бумажных чеков

16 Телефонные мошенники вынуждают жертв поджигать банкоматы

17 Отечественные производители купят три завода IKEA

18 Тестировку заказных программ учитывают для налоговых льгот IT-компаний

19 Набиуллина добьется перелома в борьбе с кибератаками

20 Сайты по продаже вейпов могут заблокировать без решения суда

21 Как формировать кассовый чек при удержаниях из зарплаты за товары

22 Новым регионам разрешат сдавать упрощенную отчетность в бумажном виде

23 Центробанк собирается блокировать переводы на счета мошенников

24 Гознак запустил бета-версию инвестиционного приложения

25 Не ягодками едиными! А с какими маркетплейсами работаете вы?

26 Норма о штрафах за просрочку с уплатой НДФЛ в 2023 году тоже работает

27 Физлицам продлят валютные ограничения

28 Как организациям считать земельный налог за 2023 год: разъяснение от ФНС

29 Сбер вернет клиентам украденные деньги

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31 Госдума ограничила употребление иностранных слов

32 🔥 При переходе с УСН на НПД не надо сдавать досрочно декларацию по упрощенке

33 Для налоговых льгот IT-компаний учитывают реализацию ПАК, которые внесены в реестр

34 ⛔ НДФЛ предложили убрать из ЕНП

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Как бухгалтеру-аутсорсеру продавать свои услуги

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Как ответить на требования из ИФНС, чтобы не довести до проверки

Дата проведения: 22 февраля, среда

Что делать если прибыль есть, а денег нет

Дата проведения: 21 февраля, вторник

Все что нужно знать про EBITDA

Дата проведения: 21 февраля, вторник

ФНС вводит налоговые оговорки. Когда НДС переложат на контрагента?

Дата проведения: 21 февраля, вторник

Международная транспортная логистика. Транспортное обеспечение ВЭД в рамках ЕАЭС и дальнего зарубежья в 2023 г

Дата проведения: 21 февраля, вторник

Эмоциональное выгорание бухгалтера: диагностируем и справляемся

Дата проведения: 20 февраля, понедельник

Формирование и порядок сдачи отчета о результатах ПЭК и декларации о плате за НВОС

Дата проведения: 20 февраля, понедельник

Как бухгалтеру и предпринимателю продвигаться в соцсетях в 2023 году?

Дата проведения: 20 февраля, понедельник

Трудовое законодательство для работодателей новых субъектов РФ

Дата проведения: 20 февраля, понедельник

Статьи

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Об этом глава ФНС сообщил вчера во время доклада Путину.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/4540 от 23.01.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Для налоговых льгот IT-компаний учитывают реализацию ПАК, которые внесены в реестр

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/1762@ от 14.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости 🔥 При переходе с УСН на НПД не надо сдавать досрочно декларацию по упрощенке

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/1327@ от 06.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Как организациям считать земельный налог за 2023 год: разъяснение от ФНС

Правительство РФ: Постановление № 2573 от 31.12.2022

МВД России: Приказ № 417 от 11.06.2020

МВД России: Приказ № 868 от 16.11.2022

Первый кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-10086/2021 от 20.05.2021

Московский городской суд: Апелляционное определение № 33-34579/19 от 04.09.2019

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/13556@ от 23.09.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/3643 от 19.01.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Тестировку заказных программ учитывают для налоговых льгот IT-компаний

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