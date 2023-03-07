Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Ради высокой зарплаты все больше россиян готовы переезжать в другие регионы

Таких уже 46% опрошенных. А вы?

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Если переезд в другой регион даст возможность получать больше, 46% россиян готовы переехать. Это данные аналитиков Работа.ру.

Тема недели: сдаем бухгалтерскую отчетность. Вот несколько советов по подготовке к ее аудиту

Плановые трудовые проверки продолжают менять: новые перемены ждут списки контрольных вопросов по нормам трудового права

Знаете, когда сдавать сведения о просроченной зарплате? Если нет, вот напоминалка от Росстата

Праздничные цифры. Цветы к 8 марта подорожают на 23%: и это далеко не предел. Может, лучше купить девятого? 

Как составить годовой отчёт за 2022 год? Бесплатный вебинар для бухгалтеров 15 марта в 11:00

В программе:

1. Бухгалтерская отчётность:

  • на что обратить внимание при составлении бухгалтерской отчётности за 2022 год с учётом рекомендаций Минфина России (в том числе ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020);
  • проведение и значение инвентаризации, в том числе созданных резервов;
  • исправление ошибок за прошлый период;
  • правила сдачи бухгалтерской отчётности;
  • особенности упрощённой бухгалтерской отчётности.

2. Налоговая отчётность:

  • особенности заполнения декларации по налогу на прибыль за 2022 год;
  • особенности заполнения декларации по НДС за 2022 год;
  • особенности заполнения декларации по УСН за 2022 год

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Новости

1 Как часто меняете работу, если нет повышения в должности и заработке

2 Самозанятый может указать несколько товаров в одном чеке

3 Запрет на совмещение ЕНП и АУСН с 2023 года не действует

4 ИП утверждают, что способ уплаты фиксированных взносов платежками-02 на практике не работает

5 Садовое товарищество не исключат из ЕГРЮЛ за несдачу отчетности

6 ⚡ Клерк.Конференция для бухгалтеров: запись открыта. Читайте, какие эксперты выступят и о чем расскажут

7 Тинькофф перестал переводить валюту в Турцию

8 «Золотая корона» больше не переводит средства из подсанкционных банков

9 Примерно 8% доходов отправляются за границу

10 🚱 Некоторым компаниям упростили работу с маркированной водой

11 Для новостроек могут ввести пятилетний мораторий на капремонт

12 Вернулись купюры номиналом пять и десять рублей

13 Компания-арендатор: в балансе нужно проверить, как отражено право пользования активом и обязательство по аренде

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17 На сотрудников без зарплаты тоже надо сдавать персонифицированные сведения

18 Зарплата бюджетников не влияет на их удовлетворение от работы

19 ФЛП-работодателям из ДНР надо зарегистрироваться ИП, чтобы иметь возможность сдавать отчеты

20 Если нет билетов, срок командировки подтвердит чек из гостиницы

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26 Промышленные предприятия получили льготные кредиты на 42 млрд рублей

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28 На Мосбирже зарабатывают 24 млн частных инвесторов

29 Бумажные квитанции на оплату ЖКУ могут перевести в электронный формат

30 Вышло важное сообщение для работодателей от Росстата

31 Требования к работе маркетплейсов могут ужесточить

32 Изменили проверочные листы по трудовым нормам

33 Тинькофф отменил выплату по выпуску долларовых еврооблигаций

34 В ГИС Торги по продаже государственного и муниципального имущества заработал новый функционал

35 ❗ Расскажем, как в марте вам сдать сведения о финансовой отчетности и аудите в Федресурс с учетом всех изменений

36 46% сотрудников готовы переехать в другой регион ради высокой зарплаты

37 Изменился список российских банков, которые могут оформлять карты китайской UnionPay

38 Центробанк создаст компанию-оператора автоматизированной системы для страховщиков

События

Заполнение трудовой книжки-2023

Дата проведения: 10 марта, пятница

Новые ФСБУ: самое главное

Дата проведения: 10 марта, пятница

Некоммерческие организации: все изменения 2023 г. и отчетность за 2022 г. Учет ОС, аренды и целевых средств по новым ФСБУ (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 10 марта, пятница

Последние изменения в налогообложение внешнеторговых операций. Новое в 2023 году.

Дата проведения: 10 марта, пятница

ДЕБИТОРСКАЯ, КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ: НОВОЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ

Дата проведения: 10 марта, пятница

Расписание квалификационных экзаменов CPA на 2023г. в очном и дистанционном формате.

Дата проведения: 10 марта, пятница

Мастер-класс. Как настроить управленческий учет в 1С

Дата проведения: 9 марта, четверг

Охрана труда - требования трудовой инспекции. Изменения 2023

Дата проведения: 9 марта, четверг

Как правильно сформировать декларацию по налогу на прибыль в программе 1С:Бухгалтерия?

Дата проведения: 9 марта, четверг

Как держать кадровые документы под контролем: инструменты и лайфхаки

Дата проведения: 9 марта, четверг

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Документы

Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994

Минприроды: Письмо № 19-44/4100 от 03.02.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/41061 от 23.10.2013

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/6428 от 27.01.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Непригодную для реализации продукцию можно списать в расходы. Но надо это оформить документами

Правительство РФ: Постановление № 516 от 11.07.2002

Правительство РФ: Постановление № 781 от 29.10.2002

Правительство РФ: Постановление № 812 от 26.12.2005

Роструд: Письмо № 2450-6-1 от 19.10.2015

Президиум Арбитражного суда Северо-Кавказского округа: Обзор судебной практики № от 28.05.2018

верхо: Определение № 305-ЭС22-25615 от 01.02.2023

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