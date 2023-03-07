«Утренний бухгалтер». Ради высокой зарплаты все больше россиян готовы переезжать в другие регионы

Если переезд в другой регион даст возможность получать больше, 46% россиян готовы переехать. Это данные аналитиков Работа.ру.
Тема недели: сдаем бухгалтерскую отчетность. Вот несколько советов по подготовке к ее аудиту.
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Как составить годовой отчёт за 2022 год? Бесплатный вебинар для бухгалтеров 15 марта в 11:00
1. Бухгалтерская отчётность:
- на что обратить внимание при составлении бухгалтерской отчётности за 2022 год с учётом рекомендаций Минфина России (в том числе ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020);
- проведение и значение инвентаризации, в том числе созданных резервов;
- исправление ошибок за прошлый период;
- правила сдачи бухгалтерской отчётности;
- особенности упрощённой бухгалтерской отчётности.
2. Налоговая отчётность:
- особенности заполнения декларации по налогу на прибыль за 2022 год;
- особенности заполнения декларации по НДС за 2022 год;
- особенности заполнения декларации по УСН за 2022 год
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События
Заполнение трудовой книжки-2023
Дата проведения: 10 марта, пятница
Дата проведения: 10 марта, пятница
Некоммерческие организации: все изменения 2023 г. и отчетность за 2022 г. Учет ОС, аренды и целевых средств по новым ФСБУ (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 10 марта, пятница
Последние изменения в налогообложение внешнеторговых операций. Новое в 2023 году.
Дата проведения: 10 марта, пятница
ДЕБИТОРСКАЯ, КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ: НОВОЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ
Дата проведения: 10 марта, пятница
Расписание квалификационных экзаменов CPA на 2023г. в очном и дистанционном формате.
Дата проведения: 10 марта, пятница
Мастер-класс. Как настроить управленческий учет в 1С
Дата проведения: 9 марта, четверг
Охрана труда - требования трудовой инспекции. Изменения 2023
Дата проведения: 9 марта, четверг
Как правильно сформировать декларацию по налогу на прибыль в программе 1С:Бухгалтерия?
Дата проведения: 9 марта, четверг
Как держать кадровые документы под контролем: инструменты и лайфхаки
Дата проведения: 9 марта, четверг
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Документы
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Минприроды: Письмо № 19-44/4100 от 03.02.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/41061 от 23.10.2013
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/6428 от 27.01.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Непригодную для реализации продукцию можно списать в расходы. Но надо это оформить документами
Правительство РФ: Постановление № 516 от 11.07.2002
Правительство РФ: Постановление № 781 от 29.10.2002
Правительство РФ: Постановление № 812 от 26.12.2005
Роструд: Письмо № 2450-6-1 от 19.10.2015
Президиум Арбитражного суда Северо-Кавказского округа: Обзор судебной практики № от 28.05.2018
верхо: Определение № 305-ЭС22-25615 от 01.02.2023
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