«Утренний бухгалтер». За налоговые преступления будут более мягкие наказания

Очередной законопроект в череде попыток смягчить налоговую уголовку: сократятся сроки наказания в виде лишения свободы за уклонение от уплаты налоговых платежей. Вот подробности.

У бухгалтеров и ИП продолжаются проблемы из-за фиксированных взносов: сложностей добавляет то, что на них нельзя делать платежки через сервисы ФНС.

Занимательная статистика: телефонные мошенники украли 14,2 млрд рублей за 2022 год. Грустные цифры посчитал Центробанк.

Вечнозеленую тему о том, во фрилансе или в найме больше зарабатывает бухгалтер, поднял один из наших блогеров. Присоединяйтесь к дискуссии.

Кстати, о внештатниках. Забирайте полезную статью о рынке внештатного персонала в нынешнем году.

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8 НСПК предлагает платить смартфоном по-новому

9 ❓ ИП пытаются добиться от ФНС, какой период указывать в платежке на фиксированные взносы

10 ⚡⚡ Только на этой неделе подписка на Клерк.Премиум со скидкой 25%

11 Правительство поддержит производителей спортивных товаров

12 Ситуация: продавец прислал товар, подлежащий маркировке, немаркированным

13 В Сибири создадут две новые особые экономические зоны

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17 Расскажем, кто обязан разместить сведения о финансовой отчетности и аудите в Федресурсе

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21 В табеле учета рабочего времени минуты переводят в часы по правилам математики

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25 Половина телефонных мошенников выдает себя за сотрудников полиции

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27 У операторов связи будет 224 дня на подключение к системе блокировки мошеннических звонков

28 📒 Пятничные новости, которые не попали в нашу ленту

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35 Райффайзенбанк больше не открывает счета новым компаниям и ИП

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38 Малый бизнес может получить грант до 30 млн рублей

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События

Заполнение трудовой книжки-2023

Дата проведения: 10 марта, пятница

Новые ФСБУ: самое главное

Дата проведения: 10 марта, пятница

Некоммерческие организации: все изменения 2023 г. и отчетность за 2022 г. Учет ОС, аренды и целевых средств по новым ФСБУ (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 10 марта, пятница

Последние изменения в налогообложение внешнеторговых операций. Новое в 2023 году.

Дата проведения: 10 марта, пятница

ДЕБИТОРСКАЯ, КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ: НОВОЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ

Дата проведения: 10 марта, пятница

Расписание квалификационных экзаменов CPA на 2023г. в очном и дистанционном формате.

Дата проведения: 10 марта, пятница

Мастер-класс. Как настроить управленческий учет в 1С

Дата проведения: 9 марта, четверг

Охрана труда - требования трудовой инспекции. Изменения 2023

Дата проведения: 9 марта, четверг

Как правильно сформировать декларацию по налогу на прибыль в программе 1С:Бухгалтерия?

Дата проведения: 9 марта, четверг

Как держать кадровые документы под контролем: инструменты и лайфхаки

Дата проведения: 9 марта, четверг

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Документы

Верховный Суд РФ: Обзор судебной практики № 3 от 10.11.2021

Конституционный Суд РФ: Постановление № 5-П от 03.02.2022

ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/10967@ от 06.06.2019

Минфин России и Казначейство России: Письмо № 02-06-07/121653 от 12.12.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС17-2608 от 27.06.2017

Президиум ВАС РФ: Постановление № 14381/10 от 15.02.2011

Верховный Суд РФ: Определение № 71-КГ22-5-К3 от 24.05.2022

Минэкономразвития России (МЭР): Приказ № 396 от 04.12.2006

Пленум Верховного Суда РФ: Обзор судебной практики № 2 от 12.10.2022

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