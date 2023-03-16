«Утренний бухгалтер». Новый разовый налог: кого освободят

Власти сообщили, кто не будет платить сбор со сверхприбыли. Банкам поблажки не будет.
Wildberries блокирует ПВЗ на неуважительное отношение и вводит новый штраф.
Минфин пояснил, как будут считать среднюю зарплату для льготы по НДС в общепите.
ФНС обновила сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Вот список заявлений, которые можно заполнить в сервисе.
Как изменится работа самозанятых таксистов с новым законом, узнаете в обзоре.
Больше роботов: Почта России запустила первый складомат для сортировки и выдачи посылок.
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Новости1 🍟 Среднюю зарплату для льготы по НДС в общепите будут считать по данным РСВ за 2023 год
2 Пенсия из НПФ облагается НДФЛ
3 🚩 При зарплате более 5 млн рублей на возврат идет 15% социального вычета по НДФЛ
4 Зарплата работников из Китая не облагается взносами на ОПС и облагается взносами на ОМС. Но тариф-то единый
5 Для вычета по НДФЛ на фитнес нужен кассовый чек. Справка не годится
6 В Москве пройдет конференция о современных методах менеджмента – AgileDays
7 Объединенная чайная компания собирается купить активы Lipton
8 Прокуратура проверит Wildberries из-за протеста собственников выдачи заказов
9 Владелец решил продать 40% финансового маркетплейса «Банки.ру»
10 С неопытными налоговиками будут работать наставники: ФНС организует программу менторства
11 Работникам ОПК дали отсрочку от весеннего призыва
12 Через Госуслуги можно подать заявление об отказе от гражданства Украины
13 Квартальная отчетность уже близко: в разделе 2 ЕФС-1 правила заполнения такие же, как в 4-ФСС
14 Соискателей будут бесплатно обучать для работы на предприятиях ОПК
15 На востоке России некоторые ПВЗ Wildberries присоединились к забастовке
16 Точка отменила комиссию за хранение долларов и евро. Для счетов с регулярными операциями
17 VK организует первый «Цифровой субботник»
18 Айтишникам-иностранцам напоминают, что устроиться на работу в РФ и получить вид на жительство стало проще
19 В Трудовом кодексе пропишут четкие критерии трудовых отношений, чтобы их не маскировали под ГПХ
20 Среди IT-специалистов больше ценят самоучек с математическим складом ума
21 Через сервис ФНС теперь можно заполнить заявление о недостоверности данных в ЕГРЮЛ
22 Если перейдете на КЭДО, соблюдайте новые правила. Они заработали с 1 марта 2023 года
23 ⚡ Власти рассказали, какой бизнес не будет платить новый единоразовый налог
24 Минэкономики собирается давать больше грантов МСП и самозанятым
25 Мобильное приложение образовательной платформы «Сферум» удалили из Google Play и AppStore
26 Список маркируемых товаров расширили. Бесплатный вебинар о том, как упростить себе работу с маркировкой
27 Wildberries проигнорировал встречу в Госдуме и продолжает удерживать с ПВЗ средства за подмену товара
28 Соглашения об избежании двойного налогообложения с недружественными странами могут приостановить
29 Wildberries блокирует ПВЗ, которые жалуются на штрафы
30 Обновленный список параллельного импорта разрешил IKEA и десяток зарубежных автобрендов
31 Райффайзенбанк хочет обменять свою компанию в РФ на европейские активы Сбербанка
32 На Wildberries можно жаловаться в СЕРВИС 360°
33 Сотрудники из новых регионов в 2023 году априори считаются налоговыми резидентами для НДФЛ
34 ⚡ До 1 мая проверят все уголовные дела по экономическим статьям, которые расследуют уже больше года
35 В Крыму установят несколько тысяч станций мобильной связи
36 В Думе предложили распространить ставку НДС 10% на семена
37 Для экспортеров записали вебинары, как работать с платформой «Мой экспорт»
38 Ozon построил крупнейший логистический центр в Казахстане
39 Для зарубежных онлайн-покупок будет упрощенный порядок. Совфед одобрил закон
40 Электронные расчетные листки нужны без вариантов, если вы перешли на кадровый ЭДО
41 С сентября 2023 года на портале «Работа России» запустят новый сервис «Стажировки и практики»
42 Военкоматы рассылают повестки для оцифровки данных
43 Почта России запустила первого робота для выдачи посылок
Как работать с кадровыми документами после изменения законодательства, и как в этом поможет сервис КЭДО?
Научим, как перейти на КЭДО правильно и безопасно, как доверить сервисам персональные данные и обезопасить себя от штрафов.
Ждем вас на вебинаре 30 марта в 14.00.
СобытияСотрудники, которые релоцировались: выплаты, кадровый учет, прием и увольнение
Дата проведения: 21 марта, вторник
Дата проведения: 21 марта, вторник
Проверяем декларацию по налогу на прибыль за 2022 год
Дата проведения: 20 марта, понедельник
Актуальные изменения в трудовом законодательстве в 2023.
Дата проведения: 20 марта, понедельник
IT компании. Новые возможности для ИТ компаний. Налоговые льготы.
Дата проведения: 20 марта, понедельник
КИК: особенности расчета налога с доходов и отчетность
Дата проведения: 20 марта, понедельник
Декларационная компания 2023. Новеллы
Дата проведения: 17 марта, пятница
Работа с самозанятыми и проверки ФНС - 2023
Дата проведения: 17 марта, пятница
Вебинар c Ольгой Антошиной «Основные средства 2022-2023: подводим итоги и идём вперёд!»
Дата проведения: 17 марта, пятница
Разбираемся в новшествах 2023: ЕНП, ЕНС, Социальный фонд и другие изменения
Дата проведения: 17 марта, пятница
Статьи— «Утренний бухгалтер». 1 млн раз в три года: предпринимателям обещают новые гранты
Но не всем и не везде. Москва в программе не участвует.
— «Малый бизнес в России держится на личной силе, окружении и...морковке». Интервью «Клерка» с защитницей прав малого бизнеса Натальей Горячей
Это разговор о том, какие беды принес малому бизнесу 2023 год, что с ними теперь делать и как верить в лучшее. Инструкция, как становиться грамотнее, чем прежде. А еще расскажем, причем тут морковка и как стать светом в конце туннеля для других и самого себя в непростое время.
🔒 Когда директора без зарплаты не надо включать в ежемесячный персотчет
С 2023 года компании должны ежемесячно сдавать в ИФНС новый отчет – персонифицированные сведения о физлицах. Это некий расширенный аналог формы СЗВ-М, которую раньше сдавали в ПФР.
— Порядок оплаты больничного работникам, оформленным по договору ГПХ
С 01.01.2023 больничный для работающих по ГПХ оплачивается, так как компаниям приходится перечислять в бюджет страховые взносы за таких работников.
— Почему расходы не попадают в КУДиР ИП на ОСНО в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
Индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения – один из самых сложных вариантов ведения учёта. И, к сожалению, информации для данной категории налогоплательщиков в сети интернет довольно мало. Инструкций же по отражению операций в 1С – ещё меньше.
— Реестр малого бизнеса: что это такое и зачем он нужен
В России сведения о малых (в т. ч. микро-) и средних предприятиях вносятся в специальный реестр малого и среднего бизнеса, который размещен на официальном сайте ФНС. У организаций и ИП до сих пор немало вопросов по его формированию и функционированию.
— Заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога в 2023 году
С 2023 года расчеты с бюджетом по налогам производятся по новым правилам: единым налоговым платежом через единый налоговый счет. Вслед за введением новой системы уплаты налогов, ФНС ввела новую форму заявления на возврат переплаты по налогам.
— Отказ в приеме декларации: что делать
Отказ налоговиков в приеме декларации может привести к тому, что компания нарушит сроки подачи отчетности. Это, в свою очередь, станет основанием для наложения штрафа и блокировки расчетного счета. В каких случаях налоговики могут отказать в приеме декларации, что предпринять, если пришел отказ, расскажем далее в статье.
— Как налоговая контролирует поступление денег на счета физлиц
Правило о тайне банковских счетов граждан имеет несколько исключений, если речь идет об органах ФНС. Рассказываем в статье, что может быть причиной для раскрытия сведений банковской тайны и какие нормативно-правовые механизмы при этом работают.
— Три варианта перейти на новые ФСБУ, если вы еще этого не сделали
Касается всех пяти новых стандартов, которые заработали с 2022 года. И конечно, шестого, ФСБУ Нематериальные активы, который пока необязателен, но перейти уже можно.
— Артем Кадников, агентство «Числист»: «В России сейчас несколько миллионов потенциальных банкротов»
Казалось бы, о чем тут говорить: институт банкротства далеко не новый, обращаются к нему давно, естественный процесс, переживать нечего. Но увы, проблема финансовой неграмотности ведет очень многих на грань таких историй, когда банкротство помочь...ничем не может. Читайте наше интервью с юристом о том, почему так происходит и как не оказаться среди тех, кому не повезло.
— Кадры 2023. Обзор компаний, которые помогают бизнесу работать с персоналом: поиск, подбор, адаптация, миграционный учет, охрана труда, расчеты
Сердце любой компании – это люди, которые в ней работают. Чтобы бизнес шел успешно, нужны отличные кадры, а еще с ними нужно правильно взаимодействовать, соблюдать законодательство и при этом максимум автоматизировать все эти процессы. «Клерк» выбрал 11 классных компаний, сравнил основные показатели: специфику, цены, отзывы и составил актуальный рейтинг.
— Цитата дня. Про то, кто вмешивается (или мешает?) бизнесу
На расширенной коллегии Генпрокуратуры Игорь Краснов поручил провести ревизию уголовных дел по экономическим преступлениям, которые расследуют больше года.
— «Ночной бухгалтер».Трудовой кодекс хотят изменить, чтобы работодатели не прятали сотрудников за договорами ГПХ
Минтруд хочет внести уточнения в ТК — прописать критерии, которые определяют трудовые отношения. Так собираются бороться с теневой занятостью.
— «ЕНП горит в аду, что делать». «Клерк» нагнетает, или у бухгалтеров и правда настолько болит?
Не так давно под одной из статей «Клерк» обвинили в том, что мы слишком уж нагнетаем обстановку вокруг ЕНП. Дескать, не все вокруг так плохо и надо на все смотреть позитивней. Мы решили узнать, так ли много про него говорят бухгалтеры. Что из этого вышло, читайте дальше.
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ДокументыМинфин РФ: Письмо № 03-04-05/13735 от 17.02.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Сотрудники из новых регионов в 2023 году априори считаются налоговыми резидентами для НДФЛ
Верховный Суд РФ: Определение № 306-ЭС21-24260 от 23.12.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/12084 от 14.02.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 🍟 Среднюю зарплату для льготы по НДС в общепите будут считать по данным РСВ за 2023 год
Верховный Суд РФ: Определение № 309-ЭС21-10522 от 07.07.2021
Верховный Суд РФ: Определение № 308-ЭС22-27151 от 27.01.2023
Обзор судебной практики № от 26.12.2018
Федеральный закон № 382-ФЗ от 29.12.2015
Пленум вер: Постановление № 53 от 10.12.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/65526 от 27.08.2019
Обсуждаемые темы форума— Уменьшение патента и УСН на фиксированные взносы
— Программное обеспечение проводки
— СЗВ-М за апрель22 не был принят и не принят повторно 22.02.2023
— Положительный остаток на счете нулевой ООО - не закрыть счет
— Учет доходов и расходов без договора
— В 1С не формируется проводка признание в НУ арендных платежей при закрытии месяца
— Остаток по счету 84 в Благотворительном фонде
— Несвоевременная подача отчета
— Учёт неотделимых улучшений в арендованное имущество с 2022
— Обособленное подразделение становится Головным
— Лимит наличных по одному договору 100 т.р
— Акты оказании услуг по ЭДО в формате PDF
— Акт о налоговых правонарушениях (6НДФЛ)
— Оплата штрафов при поездке на автомобиле компании
— 1С БП увольнение сотрудника, где в БП справки при увольнении