«Утренний бухгалтер». Новый разовый налог: кого освободят

Власти сообщили, кто не будет платить сбор со сверхприбыли. Банкам поблажки не будет.

Wildberries блокирует ПВЗ на неуважительное отношение и вводит новый штраф.

Минфин пояснил, как будут считать среднюю зарплату для льготы по НДС в общепите.

ФНС обновила сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Вот список заявлений, которые можно заполнить в сервисе.

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Больше роботов: Почта России запустила первый складомат для сортировки и выдачи посылок.

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Новости

2 Пенсия из НПФ облагается НДФЛ

3 🚩 При зарплате более 5 млн рублей на возврат идет 15% социального вычета по НДФЛ

4 Зарплата работников из Китая не облагается взносами на ОПС и облагается взносами на ОМС. Но тариф-то единый

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10 С неопытными налоговиками будут работать наставники: ФНС организует программу менторства

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20 Среди IT-специалистов больше ценят самоучек с математическим складом ума

21 Через сервис ФНС теперь можно заполнить заявление о недостоверности данных в ЕГРЮЛ

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28 Соглашения об избежании двойного налогообложения с недружественными странами могут приостановить

29 Wildberries блокирует ПВЗ, которые жалуются на штрафы

30 Обновленный список параллельного импорта разрешил IKEA и десяток зарубежных автобрендов

31 Райффайзенбанк хочет обменять свою компанию в РФ на европейские активы Сбербанка

32 На Wildberries можно жаловаться в СЕРВИС 360°

33 Сотрудники из новых регионов в 2023 году априори считаются налоговыми резидентами для НДФЛ

34 ⚡ До 1 мая проверят все уголовные дела по экономическим статьям, которые расследуют уже больше года

35 В Крыму установят несколько тысяч станций мобильной связи

36 В Думе предложили распространить ставку НДС 10% на семена

37 Для экспортеров записали вебинары, как работать с платформой «Мой экспорт»

38 Ozon построил крупнейший логистический центр в Казахстане

39 Для зарубежных онлайн-покупок будет упрощенный порядок. Совфед одобрил закон

40 Электронные расчетные листки нужны без вариантов, если вы перешли на кадровый ЭДО

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42 Военкоматы рассылают повестки для оцифровки данных

43 Почта России запустила первого робота для выдачи посылок

Как работать с кадровыми документами после изменения законодательства, и как в этом поможет сервис КЭДО? Научим, как перейти на КЭДО правильно и безопасно, как доверить сервисам персональные данные и обезопасить себя от штрафов. Ждем вас на вебинаре 30 марта в 14.00. Узнать больше и записаться

События

Дата проведения: 21 марта, вторник

Самое важное про новые ФСБУ

Дата проведения: 21 марта, вторник

Проверяем декларацию по налогу на прибыль за 2022 год

Дата проведения: 20 марта, понедельник

Актуальные изменения в трудовом законодательстве в 2023.

Дата проведения: 20 марта, понедельник

IT компании. Новые возможности для ИТ компаний. Налоговые льготы.

Дата проведения: 20 марта, понедельник

КИК: особенности расчета налога с доходов и отчетность

Дата проведения: 20 марта, понедельник

Декларационная компания 2023. Новеллы

Дата проведения: 17 марта, пятница

Работа с самозанятыми и проверки ФНС - 2023

Дата проведения: 17 марта, пятница

Вебинар c Ольгой Антошиной «Основные средства 2022-2023: подводим итоги и идём вперёд!»

Дата проведения: 17 марта, пятница

Разбираемся в новшествах 2023: ЕНП, ЕНС, Социальный фонд и другие изменения

Дата проведения: 17 марта, пятница

Статьи

Но не всем и не везде. Москва в программе не участвует.

— «Малый бизнес в России держится на личной силе, окружении и...морковке». Интервью «Клерка» с защитницей прав малого бизнеса Натальей Горячей

Это разговор о том, какие беды принес малому бизнесу 2023 год, что с ними теперь делать и как верить в лучшее. Инструкция, как становиться грамотнее, чем прежде. А еще расскажем, причем тут морковка и как стать светом в конце туннеля для других и самого себя в непростое время.

🔒 Когда директора без зарплаты не надо включать в ежемесячный персотчет

С 2023 года компании должны ежемесячно сдавать в ИФНС новый отчет – персонифицированные сведения о физлицах. Это некий расширенный аналог формы СЗВ-М, которую раньше сдавали в ПФР.

— Порядок оплаты больничного работникам, оформленным по договору ГПХ

С 01.01.2023 больничный для работающих по ГПХ оплачивается, так как компаниям приходится перечислять в бюджет страховые взносы за таких работников.

— Почему расходы не попадают в КУДиР ИП на ОСНО в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения – один из самых сложных вариантов ведения учёта. И, к сожалению, информации для данной категории налогоплательщиков в сети интернет довольно мало. Инструкций же по отражению операций в 1С – ещё меньше.

— Реестр малого бизнеса: что это такое и зачем он нужен

В России сведения о малых (в т. ч. микро-) и средних предприятиях вносятся в специальный реестр малого и среднего бизнеса, который размещен на официальном сайте ФНС. У организаций и ИП до сих пор немало вопросов по его формированию и функционированию.

— Заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога в 2023 году

С 2023 года расчеты с бюджетом по налогам производятся по новым правилам: единым налоговым платежом через единый налоговый счет. Вслед за введением новой системы уплаты налогов, ФНС ввела новую форму заявления на возврат переплаты по налогам.

— Отказ в приеме декларации: что делать

Отказ налоговиков в приеме декларации может привести к тому, что компания нарушит сроки подачи отчетности. Это, в свою очередь, станет основанием для наложения штрафа и блокировки расчетного счета. В каких случаях налоговики могут отказать в приеме декларации, что предпринять, если пришел отказ, расскажем далее в статье.

— Как налоговая контролирует поступление денег на счета физлиц

Правило о тайне банковских счетов граждан имеет несколько исключений, если речь идет об органах ФНС. Рассказываем в статье, что может быть причиной для раскрытия сведений банковской тайны и какие нормативно-правовые механизмы при этом работают.

— Три варианта перейти на новые ФСБУ, если вы еще этого не сделали

Касается всех пяти новых стандартов, которые заработали с 2022 года. И конечно, шестого, ФСБУ Нематериальные активы, который пока необязателен, но перейти уже можно.

— Артем Кадников, агентство «Числист»: «В России сейчас несколько миллионов потенциальных банкротов»

Казалось бы, о чем тут говорить: институт банкротства далеко не новый, обращаются к нему давно, естественный процесс, переживать нечего. Но увы, проблема финансовой неграмотности ведет очень многих на грань таких историй, когда банкротство помочь...ничем не может. Читайте наше интервью с юристом о том, почему так происходит и как не оказаться среди тех, кому не повезло.

— Кадры 2023. Обзор компаний, которые помогают бизнесу работать с персоналом: поиск, подбор, адаптация, миграционный учет, охрана труда, расчеты

Сердце любой компании – это люди, которые в ней работают. Чтобы бизнес шел успешно, нужны отличные кадры, а еще с ними нужно правильно взаимодействовать, соблюдать законодательство и при этом максимум автоматизировать все эти процессы. «Клерк» выбрал 11 классных компаний, сравнил основные показатели: специфику, цены, отзывы и составил актуальный рейтинг.

— Цитата дня. Про то, кто вмешивается (или мешает?) бизнесу

На расширенной коллегии Генпрокуратуры Игорь Краснов поручил провести ревизию уголовных дел по экономическим преступлениям, которые расследуют больше года.

— «Ночной бухгалтер».Трудовой кодекс хотят изменить, чтобы работодатели не прятали сотрудников за договорами ГПХ

Минтруд хочет внести уточнения в ТК — прописать критерии, которые определяют трудовые отношения. Так собираются бороться с теневой занятостью.

— «ЕНП горит в аду, что делать». «Клерк» нагнетает, или у бухгалтеров и правда настолько болит?

Не так давно под одной из статей «Клерк» обвинили в том, что мы слишком уж нагнетаем обстановку вокруг ЕНП. Дескать, не все вокруг так плохо и надо на все смотреть позитивней. Мы решили узнать, так ли много про него говорят бухгалтеры. Что из этого вышло, читайте дальше.

🔒 Инструкция для начинающего ИП на упрощенке 6% (доходы)

Азы для тех, кто только зарегистрировался и раньше с налогами и отчетностью дела не имел. Три способа уменьшить налоги ИП на фиксированные взносы в 2023 году

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Документы

Подробнее о документе мы писали в новости Сотрудники из новых регионов в 2023 году априори считаются налоговыми резидентами для НДФЛ

Верховный Суд РФ: Определение № 306-ЭС21-24260 от 23.12.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/12084 от 14.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости 🍟 Среднюю зарплату для льготы по НДС в общепите будут считать по данным РСВ за 2023 год

Верховный Суд РФ: Определение № 309-ЭС21-10522 от 07.07.2021

Верховный Суд РФ: Определение № 308-ЭС22-27151 от 27.01.2023

Обзор судебной практики № от 26.12.2018

Закон № 5338-1 от 07.07.1993

Федеральный закон № 382-ФЗ от 29.12.2015

Пленум вер: Постановление № 53 от 10.12.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/65526 от 27.08.2019

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