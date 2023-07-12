«Утренний бухгалтер» № 5430. Должников по налогам — в отдельный реестр

Минфин разрабатывает единый реестр должников федерального бюджета, чтобы государственные органы могли оценить контрагентов, с которыми они заключают контракты.
Продавцы секонд-хенда боятся, что их приравняют к ювелирам и лишат УСН.
Налог за личный автомобиль ИП будут досрочно списывать с ЕНС: проект поправок в НК принят в первом чтении.
Минтруд подготовил новые Правила по охране труда при проведении работ в мороз и жару.
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Блины обходятся дороже пирогов и пончиков! Общественники требуют от Минфина разъяснений по ставке НДС.
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Разборы законов
Налоги по платежкам-02 на конкретные КБК оседают на сальдо ЕНС, а зачтенные в резерв по заявлению – учитываются отдельно в отложенной переплате.
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Новости
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4 ИП на УСН+ПСН после окончания срока патента начинает применять упрощенку
5 Как заполнять декларацию по УСН при смене адреса
6 Выдавать зарплату в последний день месяца нельзя
7 В России ввели антимонопольные ограничения для маркетплейсов. Что это значит для бизнеса
8 Долги бизнеса перед бюджетом в 2022 году составили 2,5 трлн рублей
9 В уведомлении на налог на имущество компания должна указывать тот же ОКТМО, что и в декларации
10 Подготовлен стандарт по бухучету долговых затрат
11 Минфин создаст единый реестр должников бюджета
12 👚💎 Продавцы секонд-хенда опасаются, что их приравняют к ювелирам и лишат УСН
13 Минфин будет постепенно увеличивать сроки получения льгот по ИИС-3
14 «Сбер» за полгода заработал 727,8 млрд рублей
15 ❗ Налог за личное авто ИП будут досрочно списывать с ЕНС
16 Бизнесу могут разрешить регистрацию по электронному адресу
17 Правительство собирается освободить должников от НДФЛ, если иностранцы им простили обязательства
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19 ФНС предлагает крупному и среднему бизнесу переходить на налоговый мониторинг. Как подготовиться и стоит ли оно того?
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21 Совфед собирается предоставить мобильным операторам льготы на электроэнергию
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28 Отцам хотят выдавать карту с лимитом в 2 тыс. рублей, чтобы они больше времени проводили с детьми
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30 Бухгалтеры просят помощи. Помогите коллегам с ответами
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🔥 За нарушения по персданным уже штрафуют на миллионы рублей!
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Мероприятия
Внутригрупповые услуги: обзор позиций ФНС России и Минфина, обзор судебной практики
Дата проведения: 12 июля, среда
МЕГА вебинар: ФСБУ и полугодовая отчетность, топ ошибок
Дата проведения: 12 июля, среда
Как защитить активы бизнеса от ФНС и кредиторов
Дата проведения: 12 июля, среда
Финансовый учет в компании: практикум, как держать финпотоки под контролем
Дата проведения: 13 июля, четверг
Финансовый анализ для бухгалтера: без чего работать нельзя
Дата проведения: 13 июля, четверг
Новые изменения по ЕНС: разбираемся с последними поправками
Дата проведения: 14 июля, пятница
Группа компаний: как настроить управленческий учет и избежать претензий налоговиков
Дата проведения: 14 июля, пятница
Инструкция для арендатора по ФСБУ 25/2018 простым языком
Дата проведения: 17 июля, понедельник
Все бухгалтерские изменения второго полугодия 2023: ЕНС, НДФЛ, сальдо, новые КБК
Дата проведения: 17 июля, понедельник
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Таким способом власти хотят избежать эпидемий.
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Принудительное взыскание — крайне неприятная вещь, которая заключается в том, что судебные приставы в рамках осуществления исполнительных действий приступают к мероприятиям, направленным на списание у должника денежных средств с банковских счетов и изъятие имущества в целях его последующей реализации для удовлетворения интересов взыскателя.
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Руководителю организации выдан сертификат и ЭЦП для подписания бухгалтерских документов. Этот сертификат выдан ему как физическому лицу или как сотруднику организации? Сможет ли он этой ЭЦП, кроме отправки бухгалтерской отчетности, воспользоваться, например, для продажи своего личного имущества на электронных торгах?
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/50568 от 01.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Как при ПСН учитывать обеспечительный платеж по аренде
УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 19-11/16469 от 16.03.2005
Подробнее о документе мы писали в новости 🍪 Общественники обеспокоены подорожанием блинов и требуют от Минфина разъяснений по ставке НДС
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/42 от 29.07.2011
Подробнее о документе мы писали в новости 🍪 Общественники обеспокоены подорожанием блинов и требуют от Минфина разъяснений по ставке НДС
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/35544 от 19.04.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 🍪 Общественники обеспокоены подорожанием блинов и требуют от Минфина разъяснений по ставке НДС
УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 18-11/3/19844@ от 05.03.2007
Подробнее о документе мы писали в новости На какую дату признавать доходы в налоговом учете при торговле на маркетплейсах
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/74067 от 26.09.2019
Подробнее о документе мы писали в новости На какую дату признавать доходы в налоговом учете при торговле на маркетплейсах
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/116896 от 31.12.2020
Подробнее о документе мы писали в новости На какую дату признавать доходы в налоговом учете при торговле на маркетплейсах
Минздравсоцразвития России: Письмо № 4334-17 от 07.12.2005
Подробнее о документе мы писали в новости Как рассчитать компенсацию при увольнении в 2023 году
Минфин РФ: Письмо № 03-07-05/53128 от 18.08.2017
Подробнее о документе мы писали в новости Комиссия банка с НДС в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/51503 от 02.09.2016
Подробнее о документе мы писали в новости Комиссия банка с НДС в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
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