«Утренний бухгалтер» № 5430. Должников по налогам — в отдельный реестр

Минфин разрабатывает единый реестр должников федерального бюджета, чтобы государственные органы могли оценить контрагентов, с которыми они заключают контракты.

Продавцы секонд-хенда боятся, что их приравняют к ювелирам и лишат УСН.

Налог за личный автомобиль ИП будут досрочно списывать с ЕНС: проект поправок в НК принят в первом чтении.

Минтруд подготовил новые Правила по охране труда при проведении работ ‎в мороз и жару.

ИП в новых регионах будут платить в 3 раза меньше фиксированных взносов, чем другие российские предприниматели.

Минфин разъснил, как заполнять декларацию по УСН при смене адреса.

Блины обходятся дороже пирогов и пончиков! Общественники требуют от Минфина разъяснений по ставке НДС.

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