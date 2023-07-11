«Утренний бухгалтер» № 5429. Маркетплейсам придется дезинфицировать весь товар

Депутаты Госдумы предложили обязать маркетплейсы и магазины дезинфицировать товары перед выдачей.

Самозанятым придется указывать данные о себе в онлайн-рекламе: президент подписал закон.

В июле надо сдать одно уведомление на НДФЛ, нормы о двух уведомлениях в месяц в НК РФ нет.

К 2030 году минимальные зарплаты должны вырасти в два раза по сравнению с 2023 годом.

ИП не нужно учитывать самозанятых для лимита численности по ПСН, разъясняет Минфин.

Уменьшить аванс по УСН за полугодие не получится. Вернуть переплату можно только через год.

Президент разрешил не взыскивать долги с жителей новых регионов до 2026 года.