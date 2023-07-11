«Утренний бухгалтер» № 5429. Маркетплейсам придется дезинфицировать весь товар

Депутаты Госдумы предложили обязать маркетплейсы и магазины дезинфицировать товары перед выдачей.
Самозанятым придется указывать данные о себе в онлайн-рекламе: президент подписал закон.
В июле надо сдать одно уведомление на НДФЛ, нормы о двух уведомлениях в месяц в НК РФ нет.
К 2030 году минимальные зарплаты должны вырасти в два раза по сравнению с 2023 годом.
ИП не нужно учитывать самозанятых для лимита численности по ПСН, разъясняет Минфин.
Уменьшить аванс по УСН за полугодие не получится. Вернуть переплату можно только через год.
Президент разрешил не взыскивать долги с жителей новых регионов до 2026 года.
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Если у вас есть какие-либо средства, вы можете извлечь из них выгоду. Одним из способов извлечения прибыли является банковский вклад. Банк при этом будет использовать ваши деньги в своих интересах. Казалось бы все просто, однако это не совсем так. Поэтому мы постараемся разобраться, что нужно учитывать при заключении таких соглашений. А также расскажем, что собой представляет договор и с какими последствиями можно столкнуться.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/43879 от 15.05.2023
Минздрав РФ: Приказ № 266н от 30.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Новые правила предрейсовых медосмотров в сентябре 2023. Мини-курс
Фонд пенсионного и социального страхования РФ: Письмо № СЧ-35-12/22502 от 14.02.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Как вернуть расходы на приобретение оборудования для обучения работников по охране труда и первой помощи
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/52689 от 07.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости ИП не считает самозанятых для лимита численности по ПСН
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/53038 от 08.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости ПСН не подходит для торговли со склада
Правительство РФ: Постановление № 602 от 15.07.2009
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/8258@ от 29.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Инвалиды не платят НДФЛ с сертификата за победу в чемпионате
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