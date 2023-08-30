«Утренний бухгалтер» № 5465. ФНС не будет принимать уведомление по ЕНП с ошибками

С 1 октября заработает новая норма НК РФ, по которой уведомление по ЕНП с ошибками в контрольных соотношениях не примут и начисление налога по нему не проведут.

ФНС скоро даст разъяснения про взносы 1% и обновит информацию на своем сайте.

В Госдуме подготовили меры для поддержки работодателей, трудоустраивающих молодежь.

Чтобы снизить периодичность проверок предприниматели могут оспорить решения контролирующих органов на портале Госуслуг.

Как «докрутить» 1С:ЗУП под ваши требования, узнаете здесь.

Бухгалтеров заставляют следить за закупочными ценами и отчитываться за личные расходы ИП.

💥Совет от редакции «Клерка»: не пропустите важный вебинар c Мариной Климовой «ЕНП: «горячие» новости и сложные вопросы». Узнаете, как работать с учетом всех изменений и не допускать ошибок. Записаться.

🔥 Получите диплом 1С аналитика раньше, чем ребенок закончит учебный год! Хотите стать 1С аналитиком? Не нужно тратить время и деньги на обучение в вузе. У каждого бухгалтера уже есть 50% знаний, необходимых для этой профессии — полпути к диплому уже пройдено. Станьте профи всего за 8 месяцев! Предлагаем гибкий формат онлайн-обучения, который позволит освоить теорию и практику в удобное для вас время. Откройте новые возможности для карьерного роста и получите гарантированное трудоустройство в IT. Присоединяйтесь к нам уже сейчас! Курс стартует 1 сентября. Записаться на курс Реклама: ООО «Актион-диджитал», ИНН: 7715670503, erid: LjN8K8S8b