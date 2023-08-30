«Утренний бухгалтер» № 5465. ФНС не будет принимать уведомление по ЕНП с ошибками

С 1 октября заработает новая норма НК РФ, по которой уведомление по ЕНП с ошибками в контрольных соотношениях не примут и начисление налога по нему не проведут.
ФНС скоро даст разъяснения про взносы 1% и обновит информацию на своем сайте.
В Госдуме подготовили меры для поддержки работодателей, трудоустраивающих молодежь.
Чтобы снизить периодичность проверок предприниматели могут оспорить решения контролирующих органов на портале Госуслуг.
Как «докрутить» 1С:ЗУП под ваши требования, узнаете здесь.
Бухгалтеров заставляют следить за закупочными ценами и отчитываться за личные расходы ИП.
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Новости
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30 🔥 Масштабная бухгалтерская «Клерк.Конференция: ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, оптимизация, отчетность, проверки» уже 12 сентября!
31 Ищете крутую работу! Скорее смотрите топ свежих вакансий дня от «Клерка»
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34 VK запускает видеозвонки с текстовой расшифровкой
35 Как привлечь и сохранить трудовые ресурсы в новой реальности? Узнайте на конференции
🔥 Готовьтесь к обязательному ЭДО в перевозках!
Как это все будет работать? Какие нюансы учесть участникам грузоперевозок, и отдельно — предпринимателю, бухгалтеру, водителю?
Узнаете на вебинаре 5 сентября в 11:00 мск.
Мероприятия
Как бизнесу подготовиться к налоговому мониторингу с учетом новых поправок в НК РФ
Дата проведения: 30 августа, среда
Налоговые проверки заменяют предпроверочным анализом: в чем срочно разобраться бухгалтеру
Дата проведения: 30 августа, среда
Как сэкономить на организации командировок в 2023 году
Дата проведения: 30 августа, среда
В штат или вне штата? Быстрый найм и оформление массового персонала без рисков
Дата проведения: 31 августа, четверг
Новое в нормативном регулировании и актуальные вопросы практики налогообложения в 2023 году
Дата проведения: 4 сентября, понедельник
Вебинар c Мариной Климовой «ЕНП: «горячие» новости и сложные вопросы»
Дата проведения: 4 сентября, понедельник
Все бухгалтерские изменения осени!
12 сентября состоится долгожданная «Клерк.Конференция» для бухгалтеров по важным темам 2023-2024 года: ЕНП и новые поправки в Налоговом кодексе, отчетность, работа по новым ФСБУ, налоговая оптимизация и защита от проверок.
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Документы
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Подробнее о документе мы писали в новости IT-компания, созданная в результате реорганизации, не может применять налоговые льготы
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-20/10305@ от 08.08.2023
ФНС РФ: Письмо № КВ-3-30/11075@ от 24.08.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 🕑 ФНС скоро даст разъяснения про взносы 1% и обновит информацию на своем сайте
Правительство РФ: Распоряжение № 536-р от 17.04.2006
Минздрав РФ: Приказ № 991н от 30.11.2012
Роструд: Письмо № ПГ/16443-6-1 от 10.08.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Водитель погрузчика должен проходить предрейсовый медосмотр, даже если он ездит только по складу
Правительство РФ: Постановление № 1205 от 15.07.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Замена паспорта в 2023 году
Государственная инспекция труда в г. Москве: Письмо № ПГ/18328/10-27037-ОБ/18-661 от 14.08.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Компания может самостоятельно определить размер матпомощи в случае смерти родственников
Минфин РФ: Письмо № 02-05-06/77424 от 16.08.2023
Роструд: Письмо № ПГ/16208-6-1 от 08.08.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Подписать документы на увольнение директора может специально выбранный для этого дела человек
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