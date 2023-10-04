«Утренний бухгалтер» № 5490. Самозанятые могут получить право на пенсию

Самозанятым собираются обеспечить стабильную пенсию и подобрать им необходимые меры социальной поддержки.
Для стандартного вычета по НДФЛ будут учитывать только доходы по основной налоговой базе.
Бизнес на агентских договорах сможет применять АУСН.
Минтруд озвучил размеры пособий на 2024 год. Сохраняйте в закладки.
ФНС будет публиковать информацию о налоговых долгах компаний раз в квартал.
Имущественные налоги физлиц в личном кабинете числятся неуплаченными.
Для декларации по налогу на имущество ввели новые коды: смотрите таблицу.
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У большинства российских компаний возникла обязанность уведомить Роскомнадзор о намерении осуществлять обработку персональных данных.
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Вечер актуальных изменений в РСБУ и МСФО
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Документы
ФНС РФ: Письмо № 17-3-03/0101@ от 26.07.2023
ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/12199@ от 22.09.2023
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/8551@ от 05.07.2023
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