«Утренний бухгалтер» № 5489. Дождались: утвердили форму Р19001 для упрощенного закрытия бизнеса

Приказ с формой Р19001 для упрощенной ликвидации малого предприятия, вступит в силу с 10 октября. Можно будет сдать заявление в ФНС на бумаге – лично или через нотариуса.

Хотят уточнить расчет стажа для дополнительного отпуска за вредность.

Фиксированные взносы попадут на ЕНС в виде ЕНП. Даже по платежке-02.

С 1 октября для входа на Госуслуги нужно установить второй фактор защиты аккаунта.

Если ИП не уменьшал авансы по УСН на фиксированные взносы в 1 и 2 квартале, можно сделать это сейчас.

Стоимость пенсионного балла в 2024 году, заложенную сейчас в законе, увеличат: составили для вас таблицу.

💥Совет от редакции «Клерка»: не пропустите бесплатный вебинар «Переключаться не нужно: работа с клиентами в единой учетной записи бухгалтера» уже сегодня 3 октября в 10:00 мск. Узнаете, как бухгалтеру упростить свою работу. Записаться.

💵Средняя зарплата бухгалтеров выросла на 30% за счет банковских гарантий Сервис по возврату процентов за банковские гарантии провел опрос. Оказалось, что половина их респондентов совмещает основную работу на позиции «Бухгалтер» с продажами банковских гарантий партнерам и знакомым. Среди опрошенных 60% бухгалтеров отмечают увеличение дохода на 30%, остальные 40% коррелируют ее в диапазоне от 5 до 15% в месяц. Респонденты делают упор именно на услуге банковских гарантий по причине скорости получения кэшбэка и простоты оформления. Зачастую, для получения процентов с выдачи, требуется до 15 минут затраченного времени. Узнать сколько вы можете заработать на банковских гарантиях Реклама: ООО «ВБЦ», ИНН 7703406864.