«Утренний бухгалтер» № 5489. Дождались: утвердили форму Р19001 для упрощенного закрытия бизнеса

Приказ с формой Р19001 для упрощенной ликвидации малого предприятия, вступит в силу с 10 октября. Можно будет сдать заявление в ФНС на бумаге – лично или через нотариуса.
Хотят уточнить расчет стажа для дополнительного отпуска за вредность.
Фиксированные взносы попадут на ЕНС в виде ЕНП. Даже по платежке-02.
С 1 октября для входа на Госуслуги нужно установить второй фактор защиты аккаунта.
Если ИП не уменьшал авансы по УСН на фиксированные взносы в 1 и 2 квартале, можно сделать это сейчас.
Стоимость пенсионного балла в 2024 году, заложенную сейчас в законе, увеличат: составили для вас таблицу.
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Разборы законов
— Как выполнить снятие с воинского учета по возрасту. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как выполнить снятие с воинского учета по возрасту.
— Нулевая отчетность за 9 месяцев / 3 квартал 2023: перечень и состав отчетных форм
В определенных случаях отчетность организаций и ИП не содержит количественно-суммовых показателей, но не всегда это означает, что отчеты сдавать не нужно. В ряде случаев представить нулевую отчетность все же придется, в противном случае — штрафы.
— Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа и 1 октября 2023 года + формы
Разбираем азы воинского учета — какую отчетность и в какие сроки сдавать (с учетом свежих изменений 2023 года), какие штрафы грозят за нарушения, что с повестками призывникам.
— Что меняется в уведомлениях по ЕНП с 1 октября
С 1 октября разрешены отрицательные уведомления, открыта возможность их сдачи электронно, но без КЭП. Уведомление не примут, если в нем будут ошибки. Уведомление буде автоматически одновременно выполнять роль заявления о зачете для страховых взносов.
— Как учитывать стоимость безвозмездно полученного имущества. Мини-курс
В мини-курсе разбираемся, как учитывать стоимость безвозмездно полученного имущества.
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Новости
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9 Курс евро на Мосбирже поднялся выше 104 рублей
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19 Правительство выделит еще 10 млрд рублей на льготные кредиты аграриям
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22 Рынок облигаций сократился до 285 млрд рублей. Это худший результат за полгода
23 Если ИП не уменьшал авансы по УСН на фиксированные взносы в 1 и 2 квартале, можно сделать это сейчас
24 С 1 октября для входа на Госуслуги нужно установить второй фактор защиты аккаунта
25 🎓 Вебинар: РСВ и 6-НДФЛ за 9 мес. Срочные изменения в НДФЛ и взносах 2023 – 2024: вебинар от ведущего лектора России Елены Воробьевой. 9 октября в 11:00 мск
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🔒 Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа и 1 октября 2023 года + формы
Разбираем азы воинского учета — какую отчетность и в какие сроки сдавать (с учетом свежих изменений 2023 года), какие штрафы грозят за нарушения, что с повестками призывникам.
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В определенных случаях отчетность организаций и ИП не содержит количественно-суммовых показателей, но не всегда это означает, что отчеты сдавать не нужно. В ряде случаев представить нулевую отчетность все же придется, в противном случае — штрафы.
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Пособие по беременности и родам выплачивается всем женщинам, у которых появился ребенок. Его получают не только трудоустроенные, но и безработные мамы, студентки, военнослужащие и т.п. После рождения или усыновления ребенка мамам выплачивают единовременное пособие и пособие на ребенка до 1,5 лет.
🔒 Как выполнить снятие с воинского учета по возрасту. Мини-курс
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В Госдуму поступит законопроект об уплате единого тарифа взносов без оглядки на предельные суммы. Это значит, что с превышения лимита надо будет платить вдвое больше. Наконец появилась форма заявления на упрощенную ликвиацию бизнеса. Дачники должны платить налоги на бани, сараи и туалеты при определнных условиях. Айда регистрировать ватерклозеты?
🔥 Как обезопасить компанию при сотрудничестве с самозанятыми
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Документы
Федеральная нотариальная палата: Методические рекомендации № 04/16 от 25.04.2016
Подробнее о документе мы писали в новости Как заверить копию документа в 2023 году
Минфин РФ: № 03-02-РЗ/39142 от 07.08.2014
Подробнее о документе мы писали в новости Как заверить копию документа в 2023 году
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/94269 от 29.10.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Компенсации дистанционным работникам
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/102113 от 24.11.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Рассрочка по налогам. Что изменилось в 2023 году
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/8227 от 09.02.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Рассрочка по налогам. Что изменилось в 2023 году
Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/1/91525 от 26.11.2019
Подробнее о документе мы писали в новости Рассрочка по налогам. Что изменилось в 2023 году
Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/1/8762 от 11.02.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Рассрочка по налогам. Что изменилось в 2023 году
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/67480 от 17.10.2017
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/11940@ от 19.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Все помещения в торговом центре облагаются налогом по кадастровой стоимости
ФНС РФ: Письмо № БС-3-11/11756@ от 11.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости После реконструкции квартиры срок владения для НДФЛ идет заново
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