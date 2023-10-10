Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5494. Новый РСВ за 9 месяцев 2023 проверят на контрольные соотношения

ФНС выпустила КС к рекомендованной форме РСВ.

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Так как ФНС не успела вовремя утвердить новую форму РСВ, бизнес при необходимости будет сдавать отчет по рекомендованной форме. Для нее разработали контрольные соотношения.

С 31 августа 2023 года региональные власти могут проиндексировать доход для ИП на ПСН на 5,8%.

ФНС: прошлогодняя переплата по транспортному налогу не освобождает от сдачи уведомлений.

У взносов ИП 1% есть максимум: пример расчета: смотрите пример расчета.

В Минфин поступило предложение освободить от налога на сверхприбыль медицинские организации.

При электронном взаимодействии с налоговыми органами необходимо использовать только почтовые серверы в российских доменах.

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На какие ошибки налоговики проверят уведомления по ЕНП: обзор контрольных соотношений

КБК в уведомлении должен соответствовать коду периода, минус в сумме не должен превышать прежние уведомления с плюсом.

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КБК в уведомлении должен соответствовать коду периода, минус в сумме не должен превышать прежние уведомления с плюсом.

Расходы на покупку мобильного телефона и аксессуаров в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/12801@ от 06.10.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/83154 от 31.08.2023

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-3/238@ от 12.04.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Какую отчетность за 9 месяцев сдают организации с сотрудниками

Конституционный Суд РФ: Определение № 1170-О от 06.06.2016

Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятый работал менее двух лет назад у заказчика: всегда ли действует запрет

Конституционный Суд РФ: Определение № 1169-О от 06.06.2016

Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятый работал менее двух лет назад у заказчика: всегда ли действует запрет

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/83436 от 01.09.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Для налога на прибыль расходы учитывают по дате документов, а иногда – по дате оплаты

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/83132 от 31.08.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Налог на сверхприбыль, уплаченный в 2023 году, будет считаться уплаченным в январе 2024 года

Минфин РФ: Письмо № 03-04-07/87164 от 12.09.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Унаследованную квартиру в недостроенном доме можно продать без НДФЛ только через 5 лет

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/81571 от 28.08.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Без чека от самозанятого компания-заказчик не может принять в расходы его услуги

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/12708@ от 04.10.2023

Подробнее о документе мы писали в новости При переезде из ДНР в Москву ИП должен высчитать пропорцию для взносов 1%

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