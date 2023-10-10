«Утренний бухгалтер» № 5494. Новый РСВ за 9 месяцев 2023 проверят на контрольные соотношения

Так как ФНС не успела вовремя утвердить новую форму РСВ, бизнес при необходимости будет сдавать отчет по рекомендованной форме. Для нее разработали контрольные соотношения.

С 31 августа 2023 года региональные власти могут проиндексировать доход для ИП на ПСН на 5,8%.

ФНС: прошлогодняя переплата по транспортному налогу не освобождает от сдачи уведомлений.

У взносов ИП 1% есть максимум: пример расчета: смотрите пример расчета.

В Минфин поступило предложение освободить от налога на сверхприбыль медицинские организации.

При электронном взаимодействии с налоговыми органами необходимо использовать только почтовые серверы в российских доменах.

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