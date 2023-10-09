«Утренний бухгалтер» № 5493. Уже известны лимиты по УСН на 2024 год

Смотрите новые лимиты для применения УСН в 2024 году в нашей новости.

Минтруд: если у работника две трудовые книжки, то чтобы определить стаж для оплаты больничного, следует учесть записи обеих предъявленных трудовых.

ИП жалуются, что на отправленное уведомление на уменьшение налога по ПСН им приходит отказ: программа ФНС пока не хочет принять новые правила.

В новых регионах малый бизнес сможет списать затраты на покупку отечественного оборудования и софта.

Компания может установить видеонаблюдение для контроля трудовой деятельностью и безопасностью сотрудников. Но следить за работниками можно не везде.

Повар в шикарном ресторане и в больничном пищеблоке должны получать одинаково высокую зарплату для права на льготу по НДС, иначе придется платить налог.

Московским работодателям при перечислении взносов в СФР надо указывать новые реквизиты фонда – КПП и ОКТМО.

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