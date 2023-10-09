«Утренний бухгалтер» № 5493. Уже известны лимиты по УСН на 2024 год

Смотрите новые лимиты для применения УСН в 2024 году в нашей новости.
Минтруд: если у работника две трудовые книжки, то чтобы определить стаж для оплаты больничного, следует учесть записи обеих предъявленных трудовых.
ИП жалуются, что на отправленное уведомление на уменьшение налога по ПСН им приходит отказ: программа ФНС пока не хочет принять новые правила.
В новых регионах малый бизнес сможет списать затраты на покупку отечественного оборудования и софта.
Компания может установить видеонаблюдение для контроля трудовой деятельностью и безопасностью сотрудников. Но следить за работниками можно не везде.
Повар в шикарном ресторане и в больничном пищеблоке должны получать одинаково высокую зарплату для права на льготу по НДС, иначе придется платить налог.
Московским работодателям при перечислении взносов в СФР надо указывать новые реквизиты фонда – КПП и ОКТМО.
💥Совет от редакции «Клерка»: не пропуститеежегодную конференцию для поставщиков Разговоры о торгах: взгляд в будущее 12 октября в 9:30 мск. Узнаете обо всех грядущих изменениях в сфере закупок. Записаться.
🔥 Осенние изменения в Налоговом кодексе РФ (по Закону № 389-ФЗ)
Бесплатный вебинар для бухгалтеров, 11 октября в 11:00.
И снова вебинар про Закону № 389-ФЗ! На этот раз обсудим важнейшие изменения в Налоговом кодексе, которые действуют с 1 октября. Бо́льшая часть поправок относится к ЕНП и ЕНС – посвятим им основную часть вебинара. Поговорим подробно про автозачёт страховых взносов, промежуточное уведомление по НДФЛ. Остановимся также на поправках в части НДС. И в целом – развеем сложности, зарядим уверенностью и пониманием!
Новое право по представлению промежуточного уведомления по НДФЛ.
Автозачёт по страховым взносам.
Контрольные соотношения (КС) к уведомлениям по ЕНП.
ЕНП-уведомления с отрицательной суммой.
Формирование совокупной обязанности при несоответствии КС к декларациям.
Право ИП на подачу ЕНП-уведомления без КЭП.
Изменения по НДС (новый реквизит счёта-фактуры, новые налоговые агенты).
Другие интересные поправки с 1 октября 2023 года, которые важно учесть всем.
Спикеры: Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело», Инна Верменич — ведущий эксперт по бухгалтерскому учёту и налогообложению сервиса «Моё дело Бюро».
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Разборы законов
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Рассказываем, как определяют и корректируют срок полезного использования основных средств в бухгалтерском учете.
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Мероприятия
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Дата проведения: 9 октября, понедельник
Дата проведения: 9 октября, понедельник
Маркировка рекламы в интернете: пошаговая инструкция
Дата проведения: 10 октября, вторник
Новшества осени для бухгалтера: ЕНС, налоги, трудовое законодательство, учет. Вебинар Марины Климовой
Дата проведения: 11 октября, среда
НДС за 3 квартал: что нового и как заполнить декларацию без ошибок. Мастер-класс
Дата проведения: 11 октября, среда
Разговоры о торгах: взгляд в будущее
Дата проведения: 12 октября, четверг
Персональные данные 2023: обработка, учет и ведение документов по новым требованиям РНК и ФЗ №152
Дата проведения: 12 октября, четверг
Дробление бизнеса: актуальные проблемы и современные решения
Дата проведения: 12 октября, четверг
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-01-10/77642 от 23.12.2016
Подробнее о документе мы писали в новости Должная осмотрительность при выборе контрагента
Минкультуры России: Письмо № 125-01-16/24 от 03.11.2003
Подробнее о документе мы писали в новости Воинский учет в организации: какие отчеты и когда сдавать
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Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/69447 от 25.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 🍤🍞 Минфин: для льготы по НДС все равны – и шикарный ресторан, и школьная столовка
Центральный банк РФ: Указания № 6062-У от 25.01.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Валютные контракты: как компаниям правильно с ними работать и не нарваться на штрафы
Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/87821 от 14.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Когда ФНС спишет безнадежное отрицательное сальдо ЕНС
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/89221 от 19.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Если IT-компания разработала ПО для банка, доход от него не учитывают для налоговых льгот
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