«Утренний бухгалтер» № 5495. Жить стало лучше: за 20 лет неравенство в зарплатах снизилось втрое

Сейчас разница между самой высокой и низкой зарплатой составляет 13,1 раза, а в 2001 году разрыв был в 40 раз.

С 2025 года появится новая категория для малого бизнеса МСП+.

НДФЛ, который начислили налоговики за 2022 год, тоже фигурирует в налоговых уведомлениях, которые рассылают физлицам. Не удивляйтесь, если вам начислили этот налог.

Все, что попадает на сальдо ЕНС индивидуального предпринимателя, автоматически уходит в резерв в счет будущей уплаты имущественных налогов, даже если у ИП были другие планы на эти деньги.

Агрегаторов такси начнут штрафовать за передачу данных за границу.

Крупные IT-компании просят ввести ответственность за действия хакеров в 2025 году, а не с 1 декабря.

Экс-начальник УФНС получил 6 лет колонии за взятку в 10 млн рублей.

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