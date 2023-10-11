«Утренний бухгалтер» № 5495. Жить стало лучше: за 20 лет неравенство в зарплатах снизилось втрое

Сейчас разница между самой высокой и низкой зарплатой составляет 13,1 раза, а в 2001 году разрыв был в 40 раз.
С 2025 года появится новая категория для малого бизнеса МСП+.
НДФЛ, который начислили налоговики за 2022 год, тоже фигурирует в налоговых уведомлениях, которые рассылают физлицам. Не удивляйтесь, если вам начислили этот налог.
Все, что попадает на сальдо ЕНС индивидуального предпринимателя, автоматически уходит в резерв в счет будущей уплаты имущественных налогов, даже если у ИП были другие планы на эти деньги.
Агрегаторов такси начнут штрафовать за передачу данных за границу.
Крупные IT-компании просят ввести ответственность за действия хакеров в 2025 году, а не с 1 декабря.
Экс-начальник УФНС получил 6 лет колонии за взятку в 10 млн рублей.
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В разных ситуациях срок владения недвижимостью считают по-разному. Не всегда отсчет идет от даты регистрации в Росреестре.
— Что такое программа Дальневосточный гектар. Мини-курс
В мини-курсе рассказываем, как получить земельный участок из состава госземель площадью до 1 га, как заключить договор и какие нюансы государственной программы нужно знать.
— Как продлить срок полномочий директора
Единственный учредитель вправе оформить продление полномочий гендиректора своим решением. Об этом решении уведомлять ИФНС не надо: сведения, указанные в ЕГРЮЛ, не изменяются, а вот контрагентов и банки уведомлять надо. Как составляется решение учредителя о продлении полномочий директора?
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За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как правильно выполнить выбытие основных средств и отразить списание в бухгалтерском учете.
— Электронный кадровый документооборот в 2023 году + образец положения
Все больше компаний автоматизирует кадровые процессы и переводит их в электронный формат. Разбираемся, как это работает, какие подписи понадобятся сотрудникам и как организовать переход на КЭДО от и до.
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НДС за 3 квартал: что нового и как заполнить декларацию без ошибок. Мастер-класс
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Разговоры о торгах: взгляд в будущее
Дата проведения: 12 октября, четверг
Персональные данные 2023: обработка, учет и ведение документов по новым требованиям РНК и ФЗ №152
Дата проведения: 12 октября, четверг
Дробление бизнеса: актуальные проблемы и современные решения
Дата проведения: 12 октября, четверг
Дата проведения: 13 октября, пятница
Дата проведения: 14 октября, суббота
Где бухгалтеру брать клиентов на аутсорс? 5 способов
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Документы
Правительство РФ: Постановление № 1459 от 16.09.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Что такое программа Дальневосточный гектар. Мини-курс
ФНС РФ: Письмо № ЕД-21-3/375 от 15.12.2011
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/87340 от 13.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости ✅ При продаже подаренной квартиры базу по НДФЛ можно уменьшить на расходы дарителя-нерезидента
ФНС РФ: Письмо № БВ-4-9/12150 от 21.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости ИФНС может отменить решение о начислении НДФЛ с продажи имущества, если будут документы о расходах
Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/88651 от 18.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Для налога на имущество среднегодовую стоимость ОС считают по правилам бухучета
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/90572 от 22.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости В налоговое уведомление идут не только имущественные налоги, но и НДФЛ
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/90572 от 22.09.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/83218 от 31.08.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/87303 от 13.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Предложили в десять раз снизить порог прибыли для налога на сверхприбыль
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/88737 от 18.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости По какой ставке НДФЛ надо облагать дивиденды нерезидентов
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