Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5536. Сколько уведомлений по ЕНП сдавать в декабре? Два или три, но можно и четыре!

Собрали для вас таблицу, какие уведомления и когда можно или нужно сдавать в декабре.

В декабре бухгалтеры будут сдавать два обязательных уведомления по ЕНП и два добровольных.

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Утренний бухгалтер

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14 декабря в Краснодаре пройдет 🎄 Новогодняя «Бухгалтерская Клерк.Конференция»!

Вас ждут эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой от топовых спикеров, живое общение, кофе-брейки и фотосессии.

Приходите на конференцию вдвоем с коллегой! Мы сделали специальный тариф, куда добавили второй билет за полцены. Проведите этот день вместе с нами!

Купить два билета

Вы гарантированно получите все ответы на наболевшие вопросы, заберете с собой сборник полезных материалов, а также массу подарков от «Клерка» и наших партнеров!

Мероприятия

Как не допустить блокировки счета по 115-ФЗ. Банки ужесточают контроль

Дата проведения: 8 декабря, пятница

Как перейти на проактивную схему выплат до 2024 года

Дата проведения: 11 декабря, понедельник

Бухгалтерское закрытие года в 1С

Дата проведения: 11 декабря, понедельник

Воинский учет: инструкции, как вести + образцы документов

Дата проведения: 11 декабря, понедельник

Как субъектам 115-ФЗ подготовиться к проверке регулятора

Дата проведения: 12 декабря, вторник

Что обязаны размещать в Федресурсе, если провели аудит: 2 обязательных сообщения о финансовой отчетности до 31 декабря

Дата проведения: 12 декабря, вторник

Я - бухгалтер, я так считаю!

Дата проведения: 13 декабря, среда

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Дата проведения: 13 декабря, среда

ЭПД для опта и розницы. Как работать бухгалтерам в ритейле, у перевозчиков и производителей спиртосодержащей продукции

Дата проведения: 13 декабря, среда

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Дата проведения: 13 декабря, среда

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Сроки сдачи и правила заполнения отчета о финансовых результатах в 2024 году

По итогам прошедшего периода бухгалтеры формируют отчет о финансовых результатах (ОФР). Документ отражает все доходы и расходы организации, прибыли и убытки от ведения деятельности. Отчет необходим для анализа финансовых показателей компании, для разработки, планирования экономической политики предприятия. Документ ежегодно предоставляется в налоговую.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/55239 от 24.07.2019

Московский городской суд: Аппеляционное определение № 33-22702/17 от 06.07.2017

Подробнее о документе мы писали в новости Как провести индексацию заработной платы в 2024 году

Минфин РФ: Письмо № 03-03-04/1/430 от 20.12.2005

Подробнее о документе мы писали в новости Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: Постановление № А70-6645/2009 от 15.12.2010

Подробнее о документе мы писали в новости Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение

Арбитражный суд Московского округа: Постановление № КА-А40/12251-09 от 25.11.2009

Подробнее о документе мы писали в новости Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение

ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-17/12982 от 06.10.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Если ИП на УСН выгодно продал валюту, надо заплатить налог

Арбитражный суд Московского округа: Постановление № А40-51743/10-90-293 от 23.05.2011

Подробнее о документе мы писали в новости Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение

Арбитражный суд Поволжского округа: Постановление № А55-1113/2009 от 01.10.2009

Подробнее о документе мы писали в новости Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа: Постановление № А33-10956/06-Ф02-725/07 от 01.03.2007

Подробнее о документе мы писали в новости Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение

Арбитражный суд Московского округа: Постановление № А40-25182/08-129-71 от 25.11.2009

Подробнее о документе мы писали в новости Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение

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РАССЫЛКА423 105 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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