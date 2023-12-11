«Утренний бухгалтер» № 5536. Сколько уведомлений по ЕНП сдавать в декабре? Два или три, но можно и четыре!

— «Утренний бухгалтер» № 5535. ФНС грозит штрафом за уведомления по ЕНП

В 2023 году за несдачу уведомлений по ЕНП не штрафуют. Но вообще-то за это положены штрафы.

— Какие программы господдержки бизнеса будут работать в 2024 году

В кризисных условиях наряду с действующими программами вводятся дополнительные меры поддержки малому и среднему бизнесу. В 2024 году помощь будет предоставляться как зарегистрированным субъектам предпринимательства, так и лицам, только планирующим открытие своего дела. Поддержка не ограничивается финансовыми ресурсами и льготами, а распространяется на созданные инструменты в информационном пространстве.

— Сроки сдачи и правила заполнения отчета о финансовых результатах в 2024 году

По итогам прошедшего периода бухгалтеры формируют отчет о финансовых результатах (ОФР). Документ отражает все доходы и расходы организации, прибыли и убытки от ведения деятельности. Отчет необходим для анализа финансовых показателей компании, для разработки, планирования экономической политики предприятия. Документ ежегодно предоставляется в налоговую.

— 🎉 Новогоднее волшебство для бухгалтеров: скидка 10 000 рублей от Entera!

С Наступающим Новым Годом, уважаемые бухгалтеры! С приближением новогодних праздников, мы решили добавить немного волшебства в вашу рабочую рутину.

— Размеры детских пособий в 2024 году

В следующем году госорганы собираются проиндексировать размеры детских пособий. Рассказываем, как поменяются условия их получения и какие документы нужно подготовить.

— Что бухгалтеру-кадровику нужно успеть сделать до Нового года. Топ-10 важных обязанностей

Поговорки про «поспешай медленно», про «поспешишь — насмешишь» и про «тише едешь — дальше будешь» лучше на время забыть. Потому что «дальше» просто оштрафуют.

— 15 лучших компаний по ремонту квартир в Москве

Выбор компании для ремонта квартиры в Москве — это не простое решение. Это инвестиция в ваше будущее и комфорт. Столкнувшись с огромным количеством предложений, вы наверняка задаетесь вопросом: как выбрать подрядчика, который не подведет? Отсутствие профессионализма, задержки, низкокачественные материалы — вот что может превратить ваш ремонт в кошмар.

🔒 У работника нет на руках ИНН: что делать. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, что делать работодателю, если у работника нет на руках ИНН.

🔒 Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение

Перед новым годом компании часто дарят подарки сотрудникам и их детям, а также украшают помещения. Разберем бухгалтерский и налоговый учет расходов на создание новогодней атмосферы.

— Учить других и учиться самому: как руководителю мотивировать команду

Гораздо проще добиться успеха командой, чем в одиночку. В особенности это относится к бизнесу, где многое зависит от вовлеченности и заинтересованности всех — от линейных сотрудников до топ-менеджмента. Рассказываем о роли руководителя в мотивации команды и том, каким должен быть настоящий управленец.