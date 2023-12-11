«Утренний бухгалтер» № 5536. Сколько уведомлений по ЕНП сдавать в декабре? Два или три, но можно и четыре!

В декабре бухгалтеры будут сдавать два обязательных уведомления по ЕНП и два добровольных.
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
ФНС: если предприниматель на упрощенке выгодно продал валюту, надо заплатить налог.
Минфин: не знаете, относится ли актив к нематериальным? Читайте ФСБУ 14/2022, там все написано!
Как разделить арендные и неарендные компоненты договора: разобрали сложные нюансы лизинга.
Уже утвердили пять справок для соцвычетов по НДФЛ, но применять их будут к расходам 2024 года.
Минэкономразвития: бухгалтеры и охранники малопродуктивны, из-за них хромает производительность труда.
Резко подорожало куриное мясо и яйца, Минсельхоз ищет решение.
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Разборы законов
— Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение
Перед новым годом компании часто дарят подарки сотрудникам и их детям, а также украшают помещения. Разберем бухгалтерский и налоговый учет расходов на создание новогодней атмосферы.
— У работника нет на руках ИНН: что делать. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, что делать работодателю, если у работника нет на руках ИНН.
— Книга учета доходов и расходов по УСН в 2024 году: что изменилось
С 2024 года заполнять книгу учета доходов и расходов по УСН надо будет по новой форме.
— Как рассчитать авансовые платежи по налогу на прибыль
Налог на прибыль — это прямой налог, величина которого зависит от финансового результата компании. Рассказываем, как правильно рассчитывать и перечислять авансовые платежи по этому налогу.
— Особенности дистанционного медосмотра. Мини-курс
В мини-курсе поговорим о процедуре и особенностях дистанционного медосмотра.
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Новости
1 НРД отменил комиссии за перевод иностранных бумаг для обмена заблокированными активами
2 🚨 Готова новая рекомендованная форма 6-НДФЛ
3 В Краснодарском крае в 2024 году вырастет налог по ПСН
4 Доходы российских компаний за полгода сократились в два раза
5 В декабре надо сдать два или три уведомления по ЕНП. Можно четыре
6 💌 С 20 декабря бухгалтеров ждет массовая рассылка из ФНС по имущественным налогам
7 Для налога на имущество стоимость ОС надо считать по ФСБУ 6/2020
8 Комиссионные при оплате ЖКХ отменят, но не всем
9 Обновили анкету АДВ-1 для получения СНИЛС
10 Медклиника не включает прощенный долг в состав профильных доходов для налога на прибыль 0%
11 🎉Такое нельзя пропустить! Бухгалтерская подписка Клерк.Премиум по суперцене только в декабре
12 Кукурузные палочки можно продавать с НДС 10%, даже если в пачку положить игрушку
13 Минздрав: ограничения на продажу алкоголя снизили его потребление в два раза
14 Ладе Дэнс грозит блокировка счетов из-за крупного долга перед ФНС
15 ❗ Социальный вычет по НДФЛ за 2023 год оформляют по старым правилам без справок. Новые справки заработают с 2024 года
16 Яйца подорожали. Минсельхоз придумал, как сделать куриное мясо и яйца доступнее
17 Госдума: дарственные на жилье чужим людям можно будет оформить только через нотариусов
18 🐢 В низкой производительности труда обвинили бухгалтеров
19 Разработали новую справку о доходах IT-компании
20 🎅🏻Узнайте о новшествах в бухгалтерии и налогах-2024 на «Новогодней Бухгалтерской Клерк.Конференции» в Краснодаре!
21 Минфин дал лаконичные разъяснения про НМА: читайте ФСБУ 14/2022, там все ответы
22 Если ИП на УСН выгодно продал валюту, надо заплатить налог
23 🎓Вебинар: Как не допустить блокировки счета по 115-ФЗ. Банки ужесточают контроль. 8 декабря в 11:00 мск!
24 Путин: реальные зарплаты выросли на 7%
25 🙊 ФНС возвращает на ЕНС бизнеса деньги по отрицательным ЕНП-уведомлениям, даже если они превышают положительные
26 По программе долгосрочных сбережений власти хотят привлечь 250 млрд рублей
27 Бюджет уже получил 305 млрд рублей от налога на сверхприбыль
28 Путин предложил страховать инвестиционные счета на 1,4 млн рублей
29 Изменился бланк для регистрации обособок
30 Родители будут получать пособия при досрочном выходе из декрета
31 Путин: российский бизнес проявил себя ответственно
14 декабря в Краснодаре пройдет 🎄 Новогодняя «Бухгалтерская Клерк.Конференция»!
Вас ждут эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой от топовых спикеров, живое общение, кофе-брейки и фотосессии.
Приходите на конференцию вдвоем с коллегой! Мы сделали специальный тариф, куда добавили второй билет за полцены. Проведите этот день вместе с нами!
Вы гарантированно получите все ответы на наболевшие вопросы, заберете с собой сборник полезных материалов, а также массу подарков от «Клерка» и наших партнеров!
Мероприятия
Как не допустить блокировки счета по 115-ФЗ. Банки ужесточают контроль
Дата проведения: 8 декабря, пятница
Как перейти на проактивную схему выплат до 2024 года
Дата проведения: 11 декабря, понедельник
Бухгалтерское закрытие года в 1С
Дата проведения: 11 декабря, понедельник
Воинский учет: инструкции, как вести + образцы документов
Дата проведения: 11 декабря, понедельник
Как субъектам 115-ФЗ подготовиться к проверке регулятора
Дата проведения: 12 декабря, вторник
Что обязаны размещать в Федресурсе, если провели аудит: 2 обязательных сообщения о финансовой отчетности до 31 декабря
Дата проведения: 12 декабря, вторник
Дата проведения: 13 декабря, среда
ФСБУ 14/2020 Нематериальные активы: переход с 2024 года
Дата проведения: 13 декабря, среда
ЭПД для опта и розницы. Как работать бухгалтерам в ритейле, у перевозчиков и производителей спиртосодержащей продукции
Дата проведения: 13 декабря, среда
Дата проведения: 13 декабря, среда
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5535. ФНС грозит штрафом за уведомления по ЕНП
В 2023 году за несдачу уведомлений по ЕНП не штрафуют. Но вообще-то за это положены штрафы.
— Какие программы господдержки бизнеса будут работать в 2024 году
В кризисных условиях наряду с действующими программами вводятся дополнительные меры поддержки малому и среднему бизнесу. В 2024 году помощь будет предоставляться как зарегистрированным субъектам предпринимательства, так и лицам, только планирующим открытие своего дела. Поддержка не ограничивается финансовыми ресурсами и льготами, а распространяется на созданные инструменты в информационном пространстве.
— Сроки сдачи и правила заполнения отчета о финансовых результатах в 2024 году
По итогам прошедшего периода бухгалтеры формируют отчет о финансовых результатах (ОФР). Документ отражает все доходы и расходы организации, прибыли и убытки от ведения деятельности. Отчет необходим для анализа финансовых показателей компании, для разработки, планирования экономической политики предприятия. Документ ежегодно предоставляется в налоговую.
— 🎉 Новогоднее волшебство для бухгалтеров: скидка 10 000 рублей от Entera!
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/55239 от 24.07.2019
Московский городской суд: Аппеляционное определение № 33-22702/17 от 06.07.2017
Подробнее о документе мы писали в новости Как провести индексацию заработной платы в 2024 году
Минфин РФ: Письмо № 03-03-04/1/430 от 20.12.2005
Подробнее о документе мы писали в новости Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: Постановление № А70-6645/2009 от 15.12.2010
Подробнее о документе мы писали в новости Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение
Арбитражный суд Московского округа: Постановление № КА-А40/12251-09 от 25.11.2009
Подробнее о документе мы писали в новости Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-17/12982 от 06.10.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Если ИП на УСН выгодно продал валюту, надо заплатить налог
Арбитражный суд Московского округа: Постановление № А40-51743/10-90-293 от 23.05.2011
Подробнее о документе мы писали в новости Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение
Арбитражный суд Поволжского округа: Постановление № А55-1113/2009 от 01.10.2009
Подробнее о документе мы писали в новости Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа: Постановление № А33-10956/06-Ф02-725/07 от 01.03.2007
Подробнее о документе мы писали в новости Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение
Арбитражный суд Московского округа: Постановление № А40-25182/08-129-71 от 25.11.2009
Подробнее о документе мы писали в новости Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение
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Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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